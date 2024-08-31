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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: .
Карпаты
1:1
Конец матча
Ворскла
0'
1:0
15' Гол
Artur Shakh
25' Желтая карточка
Альварес Пабло
54' Желтая карточка
Ковталюк Николай
1:1
57' Гол
Скляр Александр
84' Желтая карточка
Мирошниченко Денис
90' Желтая карточка
Черноморец Александр
90'+4
35
Кемкин
Александр
28
Полегенько
Павел
4
Бабогло
Владислав
3
Адамюк
Владимир
11
Мирошниченко
Денис
23
Альварес
Пабло
20
Очеретько
Олег
8
Чачуа
Амбросий
7
Yevgen
Pidlepenets
10
Невес
Игор
33
Artur
Shakh
7
Исенко
Павел
27
Крупский
Илья
25
Luka
Gucek
5
Черноморец
Александр
9
Корниенко
Виктор
18
Павлюк
Евгений
6
Скляр
Александр
38
Челядин
Артём
11
Кане
Ибрахим
22
Ковталюк
Николай
33
Мякушко
Сергей
Карпаты
Ворскла

История личных встреч

Карпаты
Ворскла

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
66.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

91.7%
33.3%
11 побед 4 ничьи 0 побед

18 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Второй тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 10 побед

30 матчей

30%
30%
40%
9 побед 9 ничьих 12 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
6 побед 12 ничьих 12 побед

Второй тайм

36.7%
30%
33.3%
11 побед 9 ничьих 10 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
4:0
ПЛ
0:4
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
К
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

18
16

Голов в среднем за матч

1.13
1.14

Среднее время на гол

80
78

Всего голов

19
17

Голов в среднем за матч

1.36
1.06

Среднее время на гол

66
84

Всего голов

37
33

Голов в среднем за матч

1.23
1.1

Тотал матчей

2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
22
Больше 73%
Меньше 27%
8
14
Больше 47%
Меньше 53%
16
7
Больше 23%
Меньше 77%
23

Среднее время на гол

72
81

Бомбардиры внутри турнира

Карпаты
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чачуа Амбросий 2 0.4
Artur Shakh 2 0.4
Полегенько Павел 1 0.2
Очеретько Олег 1 0.2
Клименко Владислав 0 0
Ворскла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Челядин Артём 1 0.25
Скляр Александр 1 0.25
Мякушко Сергей 1 0.25
Ковталюк Николай 1 0.25
Кане Ибрахим 1 0.25
Нестеренко Иван 1 0.25
Шкрийелж Демир 0 0

Карточки

Карпаты
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Костенко Ян 1 1
Альварес Пабло 2 0
Мирошниченко Денис 2 0
Очеретько Олег 1 0
Ворскла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ковталюк Николай 2 0
Павлюк Евгений 2 0
Бацула Андрей 1 0
Черноморец Александр 1 0
Корниенко Виктор 1 0
Luka Gucek 1 0

Результаты матчей

Карпаты
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Ворскла
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Карпаты
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ворскла
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

0
2
Карпаты
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Ворскла
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

5
4
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
40%
61-75
1
50%
1
20%
76-90

Забито

6
6
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Пропущено

6
6
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
2
33%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Карпаты
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
ЛНЗ Черкасcы - Карпаты 2:1 Карпаты - Динамо Киев 1:3 Карпаты - Кривбасс 3:0 Верес - Карпаты 0:0
Карпаты - Нива Тернополь 3:3 Карпаты - Буковина 2:3 Карпаты - Агробизнес 1:1 Карпаты - Прикарпатье 1:1 Карпаты - Металлист-1925 0:1 Карпаты - Минай 3:1 Ингулец - Карпаты 2:1 Карпаты - ФК Левый Берег 3:3 ФСК Мариуполь - Карпаты 1:2 Виктория Николаевка - Карпаты 0:0 СК Полтава - Карпаты 0:1 Карпаты - Ингулец 1:2 ФК Левый Берег - Карпаты 0:1 Карпаты - ФСК Мариуполь 3:1 Карпаты - Виктория Николаевка 1:0 Карпаты - СК Полтава 2:1
Ворскла
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Ворскла - Оболонь 2:0 ФК Левый Берег - Ворскла 0:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:5 Ворскла - СК Полтава 1:1
Минай - Ворскла 0:1 Ворскла - Скала 1911 2:1 Ворскла - Ужгород 1:0 Буковина - Ворскла 1:3 ЛНЗ Черкасcы - Ворскла 1:0 Ворскла - Оболонь 3:1 Ворскла - Шахтёр Донецк 1:2 Ворскла - Минай 2:3 Металлист-1925 - Ворскла 3:2 Полесье - Ворскла 1:0 Ворскла - Колос Ковалёвка 0:2 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:1 Кривбасс - Ворскла 1:1 Полесье - Ворскла 0:1 Ворскла - Динамо Киев 1:5 Александрия - Ворскла 1:0

Результаты матчей

Карпаты
Ворскла

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:5
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Карпаты
Ворскла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
1
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
4
1.5
2
2
1
4
2.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 1:0 4 4 0 0 9 - 4 12
2.
Рух Львов
 4 3 0 1 13 - 3 9
3.
ЛНЗ Черкасcы
 4 3 0 1 6 - 4 9
4.
Заря
 5 3 0 2 6 - 6 9
5.
Полесье
 3 2 1 0 6 - 1 7
6.
Ворскла
 4 2 1 1 6 - 6 7
7.
Кривбасс
 4 2 1 1 4 - 4 7
8.
Динамо Киев
 2 2 0 0 5 - 2 6
9.
Шахтёр Донецк
 4 2 0 2 9 - 5 6
10.
Карпаты
 5 1 2 2 6 - 6 5
11.
Верес
 4 1 1 2 2 - 4 4
12.
Черноморец Од
 4 1 0 3 1 - 3 3
13.
ФК Левый Берег
 4 1 0 3 1 - 5 3
14.
Ингулец
 5 0 3 2 3 - 9 3
15.
Колос Ковалёвка
 0:1 5 0 2 3 2 - 5 2
16.
Оболонь
 5 0 1 4 2 - 14 1
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛНЗ Черкасcы
 4 3 0 1 6 - 4 9
2.
Рух Львов
 2 2 0 0 8 - 0 6
3.
Александрия
 1:0 2 2 0 0 5 - 3 6
4.
Полесье
 2 1 1 0 5 - 1 4
5.
Кривбасс
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Карпаты
 3 1 1 1 5 - 4 4
7.
Черноморец Од
 2 1 0 1 1 - 1 3
8.
Заря
 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Ворскла
 2 1 0 1 2 - 5 3
10.
ФК Левый Берег
 3 1 0 2 1 - 4 3
11.
Колос Ковалёвка
 0:1 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
Верес
 3 0 1 2 1 - 4 1
13.
Оболонь
 3 0 1 2 2 - 8 1
14.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Динамо Киев
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Шахтёр Донецк
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 1:0 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Динамо Киев
 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Шахтёр Донецк
 3 2 0 1 9 - 4 6
4.
Заря
 3 2 0 1 3 - 3 6
5.
Ворскла
 2 1 1 0 4 - 1 4
6.
Верес
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Полесье
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Рух Львов
 2 1 0 1 5 - 3 3
9.
Кривбасс
 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
Ингулец
 5 0 3 2 3 - 9 3
11.
Карпаты
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Колос Ковалёвка
 0:1 3 0 1 2 2 - 4 1
13.
ЛНЗ Черкасcы
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
ФК Левый Берег
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Черноморец Од
 2 0 0 2 0 - 2 0
17.
Оболонь
 2 0 0 2 0 - 6 0
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Полесье Назаренко Александр 4 (1)
Рух Львов Краснопир Игорь 4
Рух Львов Квасница Илья 3 (2)
Александрия Филиппов Александр 3 (1)
Александрия Ковалец Кирилл 3
Весь список

Топ нарушителей
ФК Левый Берег Ruslan Dedukh 3
Оболонь Дубко Валерий 1 1
Карпаты Костенко Ян 1 1
Верес Смиян Максим 1 1
Рух Львов Klayver 1 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 25'
      Альварес Пабло получил желтую карточку от судьи
    • 15'
      Чачуа Амбросий сделал результативную передачу.
    • 15'
      Г О О О О Л - Artur Shakh бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Карпаты 1:1 Ворскла онлайн

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