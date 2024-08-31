Боян Роганович подал угловой с правого фланга на ближний край вратарской, откуда уфимцы выбили мяч в обратную сторону в аут.

Глеб Шевченко по правому полуфлангу намеревался снабдить проникающей передачей Аршака Коряна, однако Вадим Карпов опередил того.

Аршак Корян нарушил правила недалеко от чужой штрафной площадки против Дениса Кутина. Так и Коряну недалеко до жёлтой карточки.

Артём Гуренко на левом фланге откликнулся на заброс из глубины поля, заработал только аут.

Не использовали для гола торпедовцы ни один из своих многочисленных стандартов на последних минутах.

Александр Перченок знатно запрессинговал Егора Бабурина, который был вынужден выбивать мяч за боковую линию, что и сделал вратарь "Торпедо". Главное было для Бабурина не подарить мяч сопернику в столь щекотливой ситуации, и он справился со своей задачей.

Александр Перченок поучаствовал в атаке "Уфы" правым крылом, последовала прострельная передача, и мяч забрал в свои перчатки Егор Бабурин.

Против Марио Чурича уфимцы нарушили правила в середине поля. Торпедовцы без особой удачи разыграли штрафной удар.

А вот теперь со стороны торпедовцев нарушение. На правом фланге чужой половины поля Мамаду Камара уронил Владислава Адаева.

Мамаду Камара сместился с правого фланга к центру и пробил кручёным способом - Олег Баклов вытащил мяч на угловой

Угловой был на левом фланге у "Торпедо", потом штрафной "чёрно-белые" заработали, Аршак Корян быстро покатил с него пас в чужую штрафную площадь, и гости заработали очередной угловой.

Вадим Карпов сыграл головой - вынес высокий мяч, который торпедовцы подали с левого фланга с углового.

И новый угловой для "Торпедо". На этот раз справа Мамаду Камара его заработал.

Разыграно было стандартное положение гостями на правом фланге, после чего Ираклий Манелов по кручёной траектории закинул мяч за лицевую линию.

Примерно с линии штрафной площади пробил Марио Чурич с левого полуфланга. Какие последствия? Угловой, конечно. После рикошета от защитника "Уфы".

20' С игры уже состоялась подача у торпедовцев с левого фланга, и не долетел мяч до Олега Баклова, поскольку головой его выбил Александр Перченок.

19' Жёлтая карточка показывается игроку "Уфы". Александр Перченок уже не первый раз сфолил сегодня. Сейчас он нарушил правила на правом фланге обороны против Ираклия Манелова. Реакцией арбитра стало предупреждение.

17' Момент "Уфы"! Владислав Адаев метров с пятнадцати пробил по чужим воротам - мяч по кручёной траектории сиганул выше створа.

16' Подача у уфимцев с левого фланга - короткая и высокая. В районе ближней штанги мяч забирает Егор Бабурин.

15' С правого фланга сильная подача произвелась у хозяев, но мяч они подхватили на дальнем фланге, а от Глеба Шевченко он ушёл в аут.

14' На своей половине поля держат мяч торпедовцы. Прессинг уфимцы демонстрируют не самый агрессивный.

13' Пока по одному моменту создали обе команды путём подач с левофланговых угловых. У "Торпедо" был удар в руки вратарю, у "Уфы" - удар вне створа.

12' Владислав Адаев на левом фланге заработал для "Уфы" угловой удар. Подача со стандарта последовала на голову Глеба Захарова, пробившего рядом с левым углом створа.

10' Левым флангом попыталась уйти "Уфа" в атаку, однако Миграну Агеяну не удалось там сохранить мяч в пространстве футбольного поля. Аут для "Торпедо".