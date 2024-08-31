Тур: 8.
0:0
Первый тайм: 33'
Ход матча
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
-
62 Карпов ВадимЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Захаров ГлебЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Агеян МигранНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Ушахин ЛевЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Евгений Харлачёв
- Основной состав
-
12 Бабурин ЕгорВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
97 Чурич МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кононов Олег
История личных встреч
Уфа
Торпедо Москва
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
9 матчей
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.17
1.33
Среднее время на гол
77
67
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1.33
0.33
Среднее время на гол
67
270
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1.22
0.67
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
73
135
Бомбардиры внутри турнира
Уфа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Агеян Мигран
|2
|0.25
|Кутин Денис
|1
|0.13
|Адаев Владислав
|1
|0.13
|Гуренко Артём
|1
|0.13
|Анисимов Андрей
|1
|0.13
|Ложкин Владислав
|1
|0.13
|Пасевич Роман
|1
|0.13
Торпедо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Горбунов Игорь
|2
|0.25
|Червяков Руслан
|2
|0.25
|Нетфуллин Равиль
|1
|0.13
|Корян Аршак
|1
|0.13
|Галкин Владислав
|1
|0.13
|Манелов Ираклий
|1
|0.13
|Шитов Виталий
|1
|0.13
|Чурич Марио
|1
|0.13
|Чупаёв Александр
|1
|0.13
|Шамкин Даниил
|0
|0
Карточки
Уфа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перченок Александр
|4
|0
|Баклов Олег
|2
|0
|Кутин Денис
|0
|1
|Шаваев Алихан
|1
|0
|Теняев Александр
|1
|0
|Адаев Владислав
|1
|0
|Озманов Давид
|1
|0
|Анисимов Андрей
|1
|0
|Гыстаров Расул
|1
|0
|Агеян Мигран
|1
|0
Торпедо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горбунов Игорь
|1
|0
|Корян Аршак
|1
|0
|Бородин Сергей Алексеевич
|1
|0
|Шамкин Даниил
|1
|0
|Шитов Виталий
|1
|0
|Иваньков Александр II
|1
|0
Результаты матчей
Уфа
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Торпедо Москва
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
2
Уфа
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Торпедо Москва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
8
Уфа
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Торпедо Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
7
10
Голы по времени матча
Забито
5
3
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
4
80%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
8
2
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
13%
1
50%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Забито
3
8
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
67%
3
38%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
8
11
7 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
6
75%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
4
36%
76-90
Пропущено
11
5
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
20%
16-30
1
9%
1
20%
31-45
1
9%
2
40%
46-60
1
9%
1
20%
61-75
5
45%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Уфа
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Уфа - Сочи 3:4 Сокол - Уфа 0:1 Уфа - Урал 0:2 Уфа - Тюмень 2:2
Балтика - Уфа 1:1 Нефтехимик - Уфа 2:1 Алания - Уфа 0:0 Спартак Москва - Уфа 1:0 Уфа - Ротор 0:0 Краснодар-2 - Уфа 0:4 Родина-2 Москва - Уфа 0:0 Уфа - Металлург Липецк 6:0 Челябинск - Уфа 0:0 Уфа - Муром 2:1 Велес Москва - Уфа 0:0 Уфа - Родина-2 Москва 3:1 Уфа - Новосибирск 2:1 Чайка - Уфа 1:0 Уфа - Краснодар-2 2:1 Металлург Липецк - Уфа 1:0
Торпедо Москва
(20 матчей)
40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 2 поражения
Торпедо Москва - Черноморец Нв 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 2:1 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Чайка 1:1
Енисей - Торпедо Москва 0:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 4:0 Торпедо Москва - Челябинск 1:1 Торпедо Москва - Алания 2:2 Иртыш Омск - Торпедо Москва 0:0 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:1 Торпедо Москва - Волгарь 2:0 Торпедо Москва - Шинник 1:0 Ленинградец - Торпедо Москва 2:3 Торпедо Москва - Шинник 1:1 Торпедо Москва - Кубань 1:0 Торпедо Москва - Алания 0:0 Черноморец Нв - Торпедо Москва 1:2 Торпедо Москва - Химки 1:2 Волгарь - Торпедо Москва 1:1
Результаты матчей
Уфа
Торпедо Москва
Точный счет
0:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
3 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
1:1
4 раза 57%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
5 раз 71%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Уфа
Торпедо Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
22
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
25
25
16
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|6 - 2
|15
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 5
|14
|3.
|0:0 Заявка
|8
|3
|5
|0
|11 - 5
|14
|4.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|8 - 6
|13
|5.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 7
|12
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 9
|11
|8.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|9.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|6 - 5
|10
|10.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|6 - 5
|10
|11.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|6 - 9
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 3
|8
|13.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 6
|7
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 11
|7
|15.
|0:0 Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 11
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 9
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|2 - 7
|5
|18.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|5 - 2
|11
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|8
|5.
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|11.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|1 - 5
|4
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|16.
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|2.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|3.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|4.
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|5.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|7.
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|12.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 9
|3
|15.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 5
|3
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
- — Выход в РПЛ
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Родина Москва
|Юшин Александр
|3
|Чайка
|Хохлачёв Александр
|3
|Ротор
|Прищепа Дмитрий
|3
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|3
|Сочи
|Барт Руслан
|3
|Уфа
|Перченок Александр
|5
|Енисей
|Самойлов Денис
|4
|Сочи
|Заика Кирилл
|1 2
|Алания
|Плиев Константин
|1 2
|Родина Москва
|Мусаев Леон
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Уфа 0:0 Торпедо Москва
Исход игры
Уфа
9.8% (12)
Ничья
45.1% (55)
Торпедо Москва
45.1% (55)
Тотал 2.5
Больше
36.28% (41)
Меньше
63.72% (72)
Обе команды забьют
Да
78.76% (89)
Нет
21.24% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.3% (48)
1:2 Торпедо Москва
23.8% (29)
0:1 Торпедо Москва
12.3% (15)
2:1 Уфа
6.6% (8)
0:0 Ничья
3.3% (4)
0:2 Торпедо Москва
3.3% (4)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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