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  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 8.
Уфа
0:0
Первый тайм: 33'
Торпедо Москва
0'
6' Желтая карточка
Адаев Владислав
19' Желтая карточка
Перченок Александр

Ход матча

6'
Адаев Владислав
 
19'
Перченок Александр
 
Прогнозы 122
Уфа 9.8% (12)
X 45.1% (55)
Торпедо Москва 45.1% (55)
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Уфа
Торпедо Москва

История личных встреч

Уфа
Торпедо Москва

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

9 матчей

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

К
1:1
ТМК
0:0
ТМК
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0

Голы

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.17
1.33

Среднее время на гол

77
67

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
0.33

Среднее время на гол

67
270

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.22
0.67

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

73
135

Бомбардиры внутри турнира

Уфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Агеян Мигран 2 0.25
Кутин Денис 1 0.13
Адаев Владислав 1 0.13
Гуренко Артём 1 0.13
Анисимов Андрей 1 0.13
Ложкин Владислав 1 0.13
Пасевич Роман 1 0.13
Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Горбунов Игорь 2 0.25
Червяков Руслан 2 0.25
Нетфуллин Равиль 1 0.13
Корян Аршак 1 0.13
Галкин Владислав 1 0.13
Манелов Ираклий 1 0.13
Шитов Виталий 1 0.13
Чурич Марио 1 0.13
Чупаёв Александр 1 0.13
Шамкин Даниил 0 0

Карточки

Уфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перченок Александр 4 0
Баклов Олег 2 0
Кутин Денис 0 1
Шаваев Алихан 1 0
Теняев Александр 1 0
Адаев Владислав 1 0
Озманов Давид 1 0
Анисимов Андрей 1 0
Гыстаров Расул 1 0
Агеян Мигран 1 0
Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горбунов Игорь 1 0
Корян Аршак 1 0
Бородин Сергей Алексеевич 1 0
Шамкин Даниил 1 0
Шитов Виталий 1 0
Иваньков Александр II 1 0

Результаты матчей

Уфа
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Торпедо Москва
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
2
Уфа
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Торпедо Москва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
8
Уфа
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Торпедо Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

7
10

Голы по времени матча

Забито

5
3
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
4
80%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

8
2
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
13%
1
50%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

3
8
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
67%
3
38%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

8
11
7 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
6
75%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
4
36%
76-90

Пропущено

11
5
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
20%
16-30
1
9%
1
20%
31-45
1
9%
2
40%
46-60
1
9%
1
20%
61-75
5
45%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Уфа
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Уфа - Сочи 3:4 Сокол - Уфа 0:1 Уфа - Урал 0:2 Уфа - Тюмень 2:2
Балтика - Уфа 1:1 Нефтехимик - Уфа 2:1 Алания - Уфа 0:0 Спартак Москва - Уфа 1:0 Уфа - Ротор 0:0 Краснодар-2 - Уфа 0:4 Родина-2 Москва - Уфа 0:0 Уфа - Металлург Липецк 6:0 Челябинск - Уфа 0:0 Уфа - Муром 2:1 Велес Москва - Уфа 0:0 Уфа - Родина-2 Москва 3:1 Уфа - Новосибирск 2:1 Чайка - Уфа 1:0 Уфа - Краснодар-2 2:1 Металлург Липецк - Уфа 1:0
Торпедо Москва
(20 матчей)
40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 2 поражения
Торпедо Москва - Черноморец Нв 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 2:1 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Чайка 1:1
Енисей - Торпедо Москва 0:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 4:0 Торпедо Москва - Челябинск 1:1 Торпедо Москва - Алания 2:2 Иртыш Омск - Торпедо Москва 0:0 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:1 Торпедо Москва - Волгарь 2:0 Торпедо Москва - Шинник 1:0 Ленинградец - Торпедо Москва 2:3 Торпедо Москва - Шинник 1:1 Торпедо Москва - Кубань 1:0 Торпедо Москва - Алания 0:0 Черноморец Нв - Торпедо Москва 1:2 Торпедо Москва - Химки 1:2 Волгарь - Торпедо Москва 1:1

Результаты матчей

Уфа
Торпедо Москва

Точный счет

0:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
3 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
1:1
4 раза 57%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
5 раз 71%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Уфа
Торпедо Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
2
2
1
2
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
2
5
1
6
2.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 7 4 3 0 6 - 2 15
2.
Урал
 Заявка 7 4 2 1 11 - 5 14
3.
Торпедо Москва
 0:0 Заявка 8 3 5 0 11 - 5 14
4.
Балтика
 Заявка 8 3 4 1 8 - 6 13
5.
Чайка
 Заявка 7 3 3 1 12 - 7 12
6.
Ротор
 Заявка 7 3 2 2 7 - 5 11
7.
Нефтехимик
 Заявка 7 3 2 2 9 - 9 11
8.
Сочи
 Заявка 7 3 1 3 10 - 10 10
9.
Сокол
 Заявка 7 2 4 1 6 - 5 10
10.
Родина Москва
 Заявка 7 2 4 1 6 - 5 10
11.
Енисей
 Заявка 8 3 0 5 6 - 9 9
12.
Алания
 Заявка 7 2 2 3 4 - 3 8
13.
КАМАЗ
 Заявка 7 2 1 4 6 - 6 7
14.
Черноморец Нв
 Заявка 7 2 1 4 8 - 11 7
15.
Уфа
 0:0 Заявка 8 1 4 3 8 - 11 7
16.
Тюмень
 Заявка 7 1 2 4 5 - 9 5
17.
Шинник
 Заявка 7 1 2 4 2 - 7 5
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 7 1 2 4 4 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 5 3 2 0 5 - 2 11
2.
Нефтехимик
 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
3.
Урал
 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
4.
Чайка
 Заявка 4 2 2 0 9 - 3 8
5.
Торпедо Москва
 0:0 Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
6.
Балтика
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
7.
Сокол
 Заявка 4 2 1 1 3 - 2 7
8.
Черноморец Нв
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
9.
Енисей
 Заявка 4 2 0 2 4 - 4 6
10.
Родина Москва
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
11.
КАМАЗ
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
12.
Ротор
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
13.
Сочи
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
14.
Шинник
 Заявка 5 1 1 3 1 - 5 4
15.
СКА-Хабаровск
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
16.
Уфа
 0:0 Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
17.
Тюмень
 Заявка 3 0 1 2 0 - 2 1
18.
Алания
 Заявка 3 0 1 2 0 - 2 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Алания
 Заявка 4 2 1 1 4 - 1 7
2.
Ротор
 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
3.
Сочи
 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
4.
Торпедо Москва
 0:0 Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
5.
Балтика
 Заявка 5 1 3 1 4 - 5 6
6.
Родина Москва
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
7.
Уфа
 0:0 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
8.
Арсенал Тула
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
9.
Урал
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
10.
Чайка
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
11.
Тюмень
 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
12.
Сокол
 Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
13.
Енисей
 Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
14.
СКА-Хабаровск
 Заявка 4 1 0 3 2 - 9 3
15.
КАМАЗ
 Заявка 5 1 0 4 2 - 5 3
16.
Шинник
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Нефтехимик
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
18.
Черноморец Нв
 Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Родина Москва Юшин Александр 3
Чайка Хохлачёв Александр 3
Ротор Прищепа Дмитрий 3
КАМАЗ Горелов Павел 3
Сочи Барт Руслан 3
Весь список

Топ нарушителей
Уфа Перченок Александр 5
Енисей Самойлов Денис 4
Сочи Заика Кирилл 1 2
Алания Плиев Константин 1 2
Родина Москва Мусаев Леон 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 33'
    Александр Перченок поучаствовал в атаке "Уфы" правым крылом, последовала прострельная передача, и мяч забрал в свои перчатки Егор Бабурин.
  • 32'
    Александр Перченок знатно запрессинговал Егора Бабурина, который был вынужден выбивать мяч за боковую линию, что и сделал вратарь "Торпедо". Главное было для Бабурина не подарить мяч сопернику в столь щекотливой ситуации, и он справился со своей задачей.
  • 30'
    Не использовали для гола торпедовцы ни один из своих многочисленных стандартов на последних минутах.
  • 29'
    Артём Гуренко на левом фланге откликнулся на заброс из глубины поля, заработал только аут.
  • Фол, нарушение
    29'
    Аршак Корян нарушил правила недалеко от чужой штрафной площадки против Дениса Кутина. Так и Коряну недалеко до жёлтой карточки.
  • 28'
    Глеб Шевченко по правому полуфлангу намеревался снабдить проникающей передачей Аршака Коряна, однако Вадим Карпов опередил того.
  • 27'
    Боян Роганович подал угловой с правого фланга на ближний край вратарской, откуда уфимцы выбили мяч в обратную сторону в аут.
  • Угловой
    26'
    Примерно с линии штрафной площади пробил Марио Чурич с левого полуфланга. Какие последствия? Угловой, конечно. После рикошета от защитника "Уфы".
  • 26'
    Разыграно было стандартное положение гостями на правом фланге, после чего Ираклий Манелов по кручёной траектории закинул мяч за лицевую линию.
  • Угловой
    25'
    И новый угловой для "Торпедо". На этот раз справа Мамаду Камара его заработал.
  • Угловой
    25'
    Вадим Карпов сыграл головой - вынес высокий мяч, который торпедовцы подали с левого фланга с углового.
  • Угловой
    24'
    Угловой был на левом фланге у "Торпедо", потом штрафной "чёрно-белые" заработали, Аршак Корян быстро покатил с него пас в чужую штрафную площадь, и гости заработали очередной угловой.
  • Опасный момент
    23'
    Мамаду Камара сместился с правого фланга к центру и пробил кручёным способом - Олег Баклов вытащил мяч на угловой
  • Фол, нарушение
    22'
    А вот теперь со стороны торпедовцев нарушение. На правом фланге чужой половины поля Мамаду Камара уронил Владислава Адаева.
  • Фол, нарушение
    21'
    Против Марио Чурича уфимцы нарушили правила в середине поля. Торпедовцы без особой удачи разыграли штрафной удар.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 20'
      С игры уже состоялась подача у торпедовцев с левого фланга, и не долетел мяч до Олега Баклова, поскольку головой его выбил Александр Перченок.
    • Желтая карточка
      19'
      Жёлтая карточка показывается игроку "Уфы". Александр Перченок уже не первый раз сфолил сегодня. Сейчас он нарушил правила на правом фланге обороны против Ираклия Манелова. Реакцией арбитра стало предупреждение.
    • Опасный момент
      17'
      Момент "Уфы"! Владислав Адаев метров с пятнадцати пробил по чужим воротам - мяч по кручёной траектории сиганул выше створа.
    • 16'
      Подача у уфимцев с левого фланга - короткая и высокая. В районе ближней штанги мяч забирает Егор Бабурин.
    • 15'
      С правого фланга сильная подача произвелась у хозяев, но мяч они подхватили на дальнем фланге, а от Глеба Шевченко он ушёл в аут.
    • 14'
      На своей половине поля держат мяч торпедовцы. Прессинг уфимцы демонстрируют не самый агрессивный.
    • 13'
      Пока по одному моменту создали обе команды путём подач с левофланговых угловых. У "Торпедо" был удар в руки вратарю, у "Уфы" - удар вне створа.
    • Угловой
      12'
      Владислав Адаев на левом фланге заработал для "Уфы" угловой удар. Подача со стандарта последовала на голову Глеба Захарова, пробившего рядом с левым углом створа.
    • 10'
      Левым флангом попыталась уйти "Уфа" в атаку, однако Миграну Агеяну не удалось там сохранить мяч в пространстве футбольного поля. Аут для "Торпедо".
    • 9'
      В турнирной таблице "Торпедо" близко к борьбе за попадание в Премьер-лигу, а вот "Уфа", наоборот, близка к борьбе за выживание.
    • Фол, нарушение
      8'
      Александр Перченок оказался в нападении "Уфы" на правом фланге не в лучшей для себя ситуации и отправил на газон Бояна Рогановича.
    • Фол, нарушение
      7'
      С правого фланга торпедовцы вбросили аут в чужую штрафную площадь, но мяч вернулся за её пределы, и Аршак Корян нарушил правила на оппоненте.
    • Желтая карточка
      6'
      Нарушение правил. Уфимцы сфолили на чужой половине поля на левом для них фланге. Провинился Владислав Адаев, уронивший Глеба Шевченко. Жёлтая карточка.
    • 5'
      Артём Гуренко забрасывал слева в ближнюю часть штрафной площади "Торпедо", затем сам устремился туда, но удачно там разобрались защитники "чёрно-белых".
    • Опасный момент
      4'
      Удар по воротам! И опасный в какой-то мере. Подали гости угловой с левого края, и головой пробил игрок гостей - получилось в руки Олегу Баклову.
    • Угловой
      3'
      Заброс у торпедовцев по диагонали с левого фланга со штрафного, а там Равиль Нетфуллин не успевает пробить после передачи Александра Чупаёва, и мяч выбивается на угловой.
    • 2'
      "Торпедо" играет в чёрно-белой форме, а у "Уфы" сиреневая экипировка.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
    • Судья
      ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА МАТЧА: 

      Главный судья: Силантьев Кирилл (Самара, 1).
      Первый помощник: Валявин Федор (Саранск, 1).
      Второй помощник: Новиков Арсений (Подольск, 1).
      Резервный судья: Каширин Данил (Уфа, 1).
      Инспектор: Романов Сергей Леонтьевич (Новосибирск).

      Уфа. Стадион «Нефтяник».
    • Приветствуем всех любителей футбола! В восьмом туре Мелбет-Первой лиги "Уфа" и московское "Торпедо" сыграют между собой в столице Башкортостана. Текстовую онлайн-трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 45% завершится победой Торпедо Москва.
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    Прогнозы 122
    Уфа 9.8% (12)
    X 45.1% (55)
    Торпедо Москва 45.1% (55)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Уфа
    Ничья
    Торпедо Москва
    3.60
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    3.10
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    2.60
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Уфа 0:0 Торпедо Москва

    Исход игры
    Уфа
    9.8% (12)
    Ничья
    45.1% (55)
    Торпедо Москва
    45.1% (55)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.28% (41)
    Меньше
    63.72% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    78.76% (89)
    Нет
    21.24% (24)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    39.3% (48)
    1:2 Торпедо Москва
    23.8% (29)
    0:1 Торпедо Москва
    12.3% (15)
    2:1 Уфа
    6.6% (8)
    0:0 Ничья
    3.3% (4)
    0:2 Торпедо Москва
    3.3% (4)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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