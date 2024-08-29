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  3. РОССИЯ
  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 8.
Уфа
 
Позже
Торпедо Москва
Прогнозы 47
Уфа 8.5% (4)
X 46.8% (22)
Торпедо Москва 44.7% (21)
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Уфа
Ничья
Торпедо Москва
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История личных встреч

Уфа
Торпедо Москва

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

9 матчей

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

К
1:1
ТМК
0:0
ТМК
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0

Голы

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.17
1.33

Среднее время на гол

77
67

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
0.33

Среднее время на гол

67
270

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.22
0.67

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

73
135

Бомбардиры внутри турнира

Уфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Агеян Мигран 2 0.29
Кутин Денис 1 0.14
Адаев Владислав 1 0.14
Гуренко Артём 1 0.14
Анисимов Андрей 1 0.14
Ложкин Владислав 1 0.14
Пасевич Роман 1 0.14
Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Горбунов Игорь 2 0.29
Червяков Руслан 2 0.29
Нетфуллин Равиль 1 0.14
Корян Аршак 1 0.14
Галкин Владислав 1 0.14
Манелов Ираклий 1 0.14
Шитов Виталий 1 0.14
Чурич Марио 1 0.14
Чупаёв Александр 1 0.14
Шамкин Даниил 0 0

Карточки

Уфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перченок Александр 4 0
Баклов Олег 2 0
Кутин Денис 0 1
Шаваев Алихан 1 0
Теняев Александр 1 0
Озманов Давид 1 0
Анисимов Андрей 1 0
Гыстаров Расул 1 0
Агеян Мигран 1 0
Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горбунов Игорь 1 0
Корян Аршак 1 0
Бородин Сергей Алексеевич 1 0
Шамкин Даниил 1 0
Шитов Виталий 1 0
Иваньков Александр II 1 0

Результаты матчей

Уфа
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Торпедо Москва
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
2
Уфа
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Торпедо Москва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
8
Уфа
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Торпедо Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

7
10

Голы по времени матча

Забито

5
3
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
4
80%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

8
2
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
13%
1
50%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

3
8
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
67%
3
38%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

8
11
7 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
6
75%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
4
36%
76-90

Пропущено

11
5
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
20%
16-30
1
9%
1
20%
31-45
1
9%
2
40%
46-60
1
9%
1
20%
61-75
5
45%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Уфа
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Уфа - Сочи 3:4 Сокол - Уфа 0:1 Уфа - Урал 0:2 Уфа - Тюмень 2:2
Балтика - Уфа 1:1 Нефтехимик - Уфа 2:1 Алания - Уфа 0:0 Спартак Москва - Уфа 1:0 Уфа - Ротор 0:0 Краснодар-2 - Уфа 0:4 Родина-2 Москва - Уфа 0:0 Уфа - Металлург Липецк 6:0 Челябинск - Уфа 0:0 Уфа - Муром 2:1 Велес Москва - Уфа 0:0 Уфа - Родина-2 Москва 3:1 Уфа - Новосибирск 2:1 Чайка - Уфа 1:0 Уфа - Краснодар-2 2:1 Металлург Липецк - Уфа 1:0
Торпедо Москва
(20 матчей)
40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 2 поражения
Торпедо Москва - Черноморец Нв 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 2:1 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Чайка 1:1
Енисей - Торпедо Москва 0:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 4:0 Торпедо Москва - Челябинск 1:1 Торпедо Москва - Алания 2:2 Иртыш Омск - Торпедо Москва 0:0 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:1 Торпедо Москва - Волгарь 2:0 Торпедо Москва - Шинник 1:0 Ленинградец - Торпедо Москва 2:3 Торпедо Москва - Шинник 1:1 Торпедо Москва - Кубань 1:0 Торпедо Москва - Алания 0:0 Черноморец Нв - Торпедо Москва 1:2 Торпедо Москва - Химки 1:2 Волгарь - Торпедо Москва 1:1

Результаты матчей

Уфа
Торпедо Москва

Точный счет

0:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
3 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
1:1
4 раза 57%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
5 раз 71%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Уфа
Торпедо Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
2
2
1
2
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
2
5
1
6
2.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 7 4 3 0 6 - 2 15
2.
Урал
 Заявка 7 4 2 1 11 - 5 14
3.
Торпедо Москва
 Заявка 7 3 4 0 11 - 5 13
4.
Чайка
 Заявка 7 3 3 1 12 - 7 12
5.
Ротор
 Заявка 7 3 2 2 7 - 5 11
6.
Нефтехимик
 Заявка 7 3 2 2 9 - 9 11
7.
Сочи
 Заявка 7 3 1 3 10 - 10 10
8.
Сокол
 Заявка 7 2 4 1 6 - 5 10
9.
Балтика
 Заявка 7 2 4 1 6 - 5 10
10.
Родина Москва
 Заявка 7 2 4 1 6 - 5 10
11.
Енисей
 Заявка 7 3 0 4 5 - 7 9
12.
Алания
 Заявка 7 2 2 3 4 - 3 8
13.
КАМАЗ
 Заявка 7 2 1 4 6 - 6 7
14.
Черноморец Нв
 Заявка 7 2 1 4 8 - 11 7
15.
Уфа
 Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
16.
Тюмень
 Заявка 7 1 2 4 5 - 9 5
17.
Шинник
 Заявка 7 1 2 4 2 - 7 5
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 7 1 2 4 4 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 5 3 2 0 5 - 2 11
2.
Нефтехимик
 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
3.
Урал
 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
4.
Чайка
 Заявка 4 2 2 0 9 - 3 8
5.
Торпедо Москва
 Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
6.
Балтика
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
7.
Сокол
 Заявка 4 2 1 1 3 - 2 7
8.
Черноморец Нв
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
9.
Енисей
 Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
10.
Родина Москва
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
11.
КАМАЗ
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
12.
Ротор
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
13.
Сочи
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
14.
Шинник
 Заявка 5 1 1 3 1 - 5 4
15.
СКА-Хабаровск
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
16.
Тюмень
 Заявка 3 0 1 2 0 - 2 1
17.
Алания
 Заявка 3 0 1 2 0 - 2 1
18.
Уфа
 Заявка 3 0 1 2 5 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Алания
 Заявка 4 2 1 1 4 - 1 7
2.
Ротор
 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
3.
Сочи
 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
4.
Родина Москва
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
5.
Торпедо Москва
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Уфа
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
7.
Арсенал Тула
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
8.
Урал
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
9.
Чайка
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
10.
Тюмень
 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
11.
Сокол
 Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
12.
Енисей
 Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
13.
СКА-Хабаровск
 Заявка 4 1 0 3 2 - 9 3
14.
Балтика
 Заявка 4 0 3 1 2 - 4 3
15.
КАМАЗ
 Заявка 5 1 0 4 2 - 5 3
16.
Шинник
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Нефтехимик
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
18.
Черноморец Нв
 Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Родина Москва Юшин Александр 3
Чайка Хохлачёв Александр 3
Ротор Прищепа Дмитрий 3
КАМАЗ Горелов Павел 3
Сочи Барт Руслан 3
Весь список

Топ нарушителей
Уфа Перченок Александр 4
Сочи Заика Кирилл 1 2
Алания Плиев Константин 1 2
Родина Москва Мусаев Леон 3
Балтика Аванесян Тигран 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Уфа - Торпедо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 августа 2024, осталось 2 дня 2 часа 27 минут.



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    • Прогнозы 47
    Уфа 8.5% (4)
    X 46.8% (22)
    Торпедо Москва 44.7% (21)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Уфа
    Ничья
    Торпедо Москва
    3.30
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    3.40
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    Прогнозы на матч Уфа - Торпедо Москва

    Исход игры
    Уфа
    8.5% (4)
    Ничья
    46.8% (22)
    Торпедо Москва
    44.7% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.21% (16)
    Меньше
    62.79% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    83.72% (36)
    Нет
    16.28% (7)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    42.6% (20)
    1:2 Торпедо Москва
    23.4% (11)
    0:1 Торпедо Москва
    8.5% (4)
    2:1 Уфа
    6.4% (3)
    0:2 Торпедо Москва
    4.3% (2)
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    Уфа
    Торпедо Москва
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