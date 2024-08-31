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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2024-2025
Тур: 2.
Анортосис
1:2
Второй тайм: 66'
Аполлон
0'
35' Желтая карточка
Вайссбек Гаэтан
0:1
41' Гол
Маркеш Педру
45' Желтая карточка
Змрхаль Яромир
0:2
49' Гол
Змрхаль Яромир
1:2
56' Гол
Лопеш Рафаэл

Ход матча

27'
 
Вайссбек Гаэтан
Кириаку Хараламбос
35'
 
Вайссбек Гаэтан
41'
0:1
Маркеш Педру
45'
 
Змрхаль Яромир
49'
0:2
Змрхаль Яромир
56'
Лопеш Рафаэл
1:2
57'
Вулери Каин
Мугаби Бевис
 
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Ничья
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Анортосис
Аполлон

История личных встреч

Анортосис
Аполлон

30 матчей

63.3%
36.7%
19 побед 11 ничьих 0 побед

Первый тайм

63.3%
40%
19 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.3%
33.3%
3.4%
19 побед 10 ничьих 0 побед

32 матча

28.1%
71.9%
0 побед 9 ничьих 23 победы

Первый тайм

34.4%
65.6%
0 побед 11 ничьих 20 побед

Второй тайм

18.8%
81.2%
0 побед 6 ничьих 27 побед

62 матча

30.6%
32.3%
37.1%
19 побед 20 ничьих 23 победы

Первый тайм

30.6%
37.1%
32.3%
19 побед 23 ничьи 20 побед

Второй тайм

30.6%
25.8%
43.6%
19 побед 16 ничьих 27 побед

История матчей

ПД
2:0
ПД
0:1
ПД
3:0
ПД
0:1
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
2:2
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
2:2
ПД
3:2
ПД
1:3
ТМС
1:0
ПД
2:0
ПД
3:1
ПД
0:3
ПД
1:2
ПД
3:1
К
2:1
К
1:1
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
1:1
К
1:0
К
6:0
ПД
3:1
ПД
0:0
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
4:1
ПД
3:2
ПД
3:0
ПД
3:1
ПД
1:3
ПД
2:0
ПД
0:1
ПД
2:2
ПД
3:0
ПД
1:1
ПД
3:1
ТМС
0:5
ПД
0:0
ПД
0:2
ПД
2:0
К
1:2
К
1:1
ПД
1:2
ПД
1:2
ПД
0:0
ПД
2:0
ПД
2:0
К
2:3
К
3:1
ПД
1:1
ПД
2:1
К
3:1
К
2:1
ПД
1:2
К
4:1
К
1:0
ПД
1:1

Голы

Всего голов

48
28

Голов в среднем за матч

1.45
0.97

Среднее время на гол

61
93

Всего голов

53
42

Голов в среднем за матч

1.83
1.27

Среднее время на гол

49
70

Всего голов

101
70

Голов в среднем за матч

1.63
1.13

Тотал матчей

2.5
59
Больше 95%
Меньше 5%
3
53
Больше 85%
Меньше 15%
9
32
Больше 52%
Меньше 48%
30
19
Больше 31%
Меньше 69%
43
7
Больше 11%
Меньше 89%
55
1
Больше 2%
Меньше 98%
61

Среднее время на гол

55
79

Бомбардиры внутри турнира

Анортосис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркеш Педру 2 1

Карточки

Анортосис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Danil Paroutis 1 1
Младжович Боян 1 0
Хрисопулос Константинос 1 0
Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вайссбек Гаэтан 2 0
Д'Алмейда Сесси 0 1
Вурос Праксителис 1 0
Бруно Араужо 1 0

Результаты матчей

Анортосис
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Аполлон
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0
Анортосис
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Аполлон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Анортосис
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Омония Арадиппу - Анортосис 0:0 Неа Саламина - Анортосис 2:2 Анортосис - Омония Арадиппу 1:2 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:2
Анортосис - Арис Лимасол 0:4 АЕК Ларнака - Анортосис 1:1 Пафос - Анортосис 5:1 Анортосис - Омония Никосия 0:2 АПОЭЛ - Анортосис 0:2 Арис Лимасол - Анортосис 1:1 Анортосис - АЕК Ларнака 0:1 Анортосис - Пафос 2:3 Омония Никосия - Анортосис 2:1 Анортосис - Арис Лимасол 2:3 Анортосис - АПОЭЛ 0:0 Закакиу - Анортосис 0:2 АЕК Ларнака - Анортосис 1:0 Анортосис - Аполлон 2:0 Омония Никосия - Анортосис 3:1 Анортосис - ОФК Белград 2:5
Аполлон
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Аполлон - АЕК Ларнака 1:2 Аполлон - Кармиотисса 7:1 Жилина - Аполлон 1:2 Аполлон - Аль-Гарафа 1:1
Аполлон - Отеллос 4:1 Закакиу - Аполлон 1:5 Аполлон - Кармиотисса 0:0 Этникос Ахна - Аполлон 3:3 Аполлон - АЕЛ Лимасол 4:1 Аполлон - Пафос 1:1 Неа Саламина - Аполлон 0:2 Пафос - Аполлон 2:1 Докса Катокопия - Аполлон 0:2 Отеллос - Аполлон 0:1 Аполлон - Закакиу 1:0 Аполлон - АЕК 0:1 Кармиотисса - Аполлон 0:0 Аполлон - Этникос Ахна 2:2 АЕЛ Лимасол - Аполлон 2:1 Аполлон - Неа Саламина 2:0

Результаты матчей

Анортосис
Аполлон

Точный счет

0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Анортосис
Аполлон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕЛ Лимасол
 1:0 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Арис Лимасол
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Омония Никосия
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
АЕК Ларнака
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Аполлон
 2:1 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Эносис
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Анортосис
 1:2 2 0 1 1 1 - 2 1
8.
Омония Арадиппу
 0:1 2 0 1 1 0 - 1 1
9.
Кармиотисса
 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
10.
Пафос
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
АПОЭЛ
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Неа Саламина
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Этникос Ахна
 1 0 0 1 0 - 3 0
14.
Омония 29-го Мая
 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Омония Никосия
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Арис Лимасол
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
АЕЛ Лимасол
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Омония Арадиппу
 0:1 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Эносис
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Этникос Ахна
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Неа Саламина
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
АПОЭЛ
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Пафос
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
АЕК Ларнака
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Аполлон
 2:1 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Анортосис
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Омония 29-го Мая
 1 0 0 1 2 - 4 0
14.
Кармиотисса
 0:0 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимасол
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
АЕЛ Лимасол
 1:0 1 1 0 0 4 - 2 3
3.
Аполлон
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
АЕК Ларнака
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Кармиотисса
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Анортосис
 1:2 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Неа Саламина
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
АПОЭЛ
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Пафос
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Эносис
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Омония Никосия
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Омония 29-го Мая
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Омония Арадиппу
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Этникос Ахна
 1 0 0 1 0 - 3 0
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Топ бомбардиров
АЕЛ Лимасол Макрис Андреас 2
Аполлон Маркеш Педру 2
Омония Никосия Саиду Алиу 2
Арис Лимасол Кокорин Александр 1
АЕК Ларнака Бруну Гама 1
Весь список

Топ нарушителей
Анортосис Danil Paroutis 1 1
Аполлон Вайссбек Гаэтан 2
Аполлон Д'Алмейда Сесси 1
Омония Арадиппу Гомес Сана 1
Арис Лимасол Яго Стив 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 53'
    Змрхаль Яромир получил желтую карточку от судьи
  • 41'
    Вурос Праксителис сделал результативную передачу.
  • 41'
    Г О О О О Л - Маркеш Педру бьет в цель!
  • 35'
    Gaetan Weissbeck получил желтую карточку от судьи
  • 27'
    Кириаку Хараламбос уходит с поля. Gaetan Weissbeck выходит вместо него
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 48% завершится победой Аполлон.
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Ничья
Аполлон
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