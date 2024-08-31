Тур: 2.
0'
35' Желтая карточкаВайссбек Гаэтан
0:1
41' ГолМаркеш Педру
45' Желтая карточкаБуасгар Кентен
0:2
49' ГолЗмрхаль Яромир
1:2
56' ГолЛопеш Рафаэл
85' Желтая карточкаХрисостому Андреас
89' Желтая карточкаDiego Dorregaray
89' Желтая карточкаЛеувенбург Петер
90' Вторая желтая карточкаDiego Dorregaray
90' Желтая карточкаСелестин Жюльен
90'+9
Ход матча
35'
41'
0:1
45'
49'
0:2
56'
1:2
76'
88'
89'
89'
90'
90'
90'
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Мугаби БевисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Лопеш РафаэлНападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Вулери КаинПолузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Яннакис Оккас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Коль ИсраэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Маркеш ПедруНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
70 Боли ШарльЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Гуля Адриан
История личных встреч
Анортосис
Аполлон
30 матчей
63.3%
36.7%
19 побед 11 ничьих 0 побед
Первый тайм
63.3%
40%
19 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.3%
33.3%
3.4%
19 побед 10 ничьих 0 побед
32 матча
28.1%
71.9%
0 побед 9 ничьих 23 победы
Первый тайм
34.4%
65.6%
0 побед 11 ничьих 20 побед
Второй тайм
18.8%
81.2%
0 побед 6 ничьих 27 побед
62 матча
30.6%
32.3%
37.1%
19 побед 20 ничьих 23 победы
Первый тайм
30.6%
37.1%
32.3%
19 побед 23 ничьи 20 побед
Второй тайм
30.6%
25.8%
43.6%
19 побед 16 ничьих 27 побед
История матчей
Голы
Всего голов
48
28
Голов в среднем за матч
1.45
0.97
Среднее время на гол
61
93
Всего голов
53
42
Голов в среднем за матч
1.83
1.27
Среднее время на гол
49
70
Всего голов
101
70
Голов в среднем за матч
1.63
1.13
Тотал матчей
2.5
59
Больше 95%
Меньше 5%
3
53
Больше 85%
Меньше 15%
9
32
Больше 52%
Меньше 48%
30
19
Больше 31%
Меньше 69%
43
7
Больше 11%
Меньше 89%
55
1
Больше 2%
Меньше 98%
61
Среднее время на гол
55
79
Бомбардиры внутри турнира
Анортосис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лопеш Рафаэл
|1
|0.5
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркеш Педру
|2
|1
|Змрхаль Яромир
|1
|0.5
Карточки
Анортосис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Danil Paroutis
|1
|1
|Хрисостому Андреас
|1
|0
|Младжович Боян
|1
|0
|Хрисопулос Константинос
|1
|0
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Diego Dorregaray
|1
|1
|Вайссбек Гаэтан
|2
|0
|Д'Алмейда Сесси
|0
|1
|Вурос Праксителис
|1
|0
|Леувенбург Петер
|1
|0
|Бруно Араужо
|1
|0
|Буасгар Кентен
|1
|0
|Селестин Жюльен
|1
|0
Результаты матчей
Анортосис
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Аполлон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Анортосис
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Аполлон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
0
Анортосис
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Аполлон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Анортосис
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Омония Арадиппу - Анортосис 0:0 Неа Саламина - Анортосис 2:2 Анортосис - Омония Арадиппу 1:2 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:2
Анортосис - Арис Лимасол 0:4 АЕК Ларнака - Анортосис 1:1 Пафос - Анортосис 5:1 Анортосис - Омония Никосия 0:2 АПОЭЛ - Анортосис 0:2 Арис Лимасол - Анортосис 1:1 Анортосис - АЕК Ларнака 0:1 Анортосис - Пафос 2:3 Омония Никосия - Анортосис 2:1 Анортосис - Арис Лимасол 2:3 Анортосис - АПОЭЛ 0:0 Закакиу - Анортосис 0:2 АЕК Ларнака - Анортосис 1:0 Анортосис - Аполлон 2:0 Омония Никосия - Анортосис 3:1 Анортосис - ОФК Белград 2:5
Аполлон
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Аполлон - АЕК Ларнака 1:2 Аполлон - Кармиотисса 7:1 Жилина - Аполлон 1:2 Аполлон - Аль-Гарафа 1:1
Аполлон - Отеллос 4:1 Закакиу - Аполлон 1:5 Аполлон - Кармиотисса 0:0 Этникос Ахна - Аполлон 3:3 Аполлон - АЕЛ Лимасол 4:1 Аполлон - Пафос 1:1 Неа Саламина - Аполлон 0:2 Пафос - Аполлон 2:1 Докса Катокопия - Аполлон 0:2 Отеллос - Аполлон 0:1 Аполлон - Закакиу 1:0 Аполлон - АЕК 0:1 Кармиотисса - Аполлон 0:0 Аполлон - Этникос Ахна 2:2 АЕЛ Лимасол - Аполлон 2:1 Аполлон - Неа Саламина 2:0
Результаты матчей
Анортосис
Аполлон
Точный счет
1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:2
2 раза 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Анортосис
Аполлон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|АЕЛ Лимасол
|Макрис Андреас
|2
|Аполлон
|Маркеш Педру
|2
|Омония Никосия
|Саиду Алиу
|2
|Арис Лимасол
|Кокорин Александр
|1
|Анортосис
|Лопеш Рафаэл
|1
|Аполлон
|Diego Dorregaray
|1 1
|Анортосис
|Danil Paroutis
|1 1
|Омония Арадиппу
|Гомес Сана
|2
|Аполлон
|Вайссбек Гаэтан
|2
|Аполлон
|Д'Алмейда Сесси
|1