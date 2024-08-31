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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2024-2025
Тур: 2.
Эносис
0:0
Второй тайм: 76'
Кармиотисса
0'
8' Желтая карточка
Менди Проспер
23' Желтая карточка
Пантели Стилианос
25' Желтая карточка
Хочко Дени
55' Желтая карточка
Isaac Nortey
70' Желтая карточка
Imrane Daouda Bamba
71' Желтая карточка
Demetris Mavroudis

Ход матча

8'
Менди Проспер
 
23'
 
Пантели Стилианос
25'
 
Хочко Дени
33'
 
Imrane Daouda Bamba
Цмилянич Борис
46'
Edson Silva
Nathan Mbengi
 
46'
 
Грэдинару Рэзван
Пантели Стилианос
55'
Isaac Nortey
 
62'
Demetris Mavroudis
Niv Gotliv
 
67'
 
Стоянович Лука
Гиусис Христос
70'
 
Imrane Daouda Bamba
71'
Demetris Mavroudis
 
Лучшие коэффициенты
Эносис
Ничья
Кармиотисса
5.20
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3.40
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3.50
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Все Коэффициенты
Эносис
Кармиотисса

История личных встреч

Эносис
Кармиотисса

8 матчей

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

14 матчей

21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

ПД
0:1
ПД
2:1
ПД
1:1
ПД
0:0
ВД
1:1
ВД
1:3
ПД
1:1
ПД
4:2
ПД
2:2
ПД
2:1
ТМС
2:2
ВД
3:1
ВД
0:2
КК
2:1

Голы

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

1.29
1.57

Среднее время на гол

70
57

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1.71
1.14

Среднее время на гол

52
78

Всего голов

21
19

Голов в среднем за матч

1.5
1.36

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

60
66

Бомбардиры внутри турнира

Эносис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кармиотисса
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цмилянич Борис 1 0.5

Карточки

Эносис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менди Проспер 1 0
Isaac Nortey 1 0
Кармиотисса
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цмилянич Борис 1 0
Думбия Абубакар 1 0
Хочко Дени 1 0
Пантели Стилианос 1 0
Неофуту Андреас III 1 0

Результаты матчей

Эносис
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Кармиотисса
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

0
0
Эносис
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Кармиотисса
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Эносис
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Эносис - Ахиронас Онисилос 1:2 Эносис - Неа Саламина 0:0 Анагенниси Дерини - Эносис 1:2 Эносис - Омония 29-го Мая 0:1
Эносис - АСИЛ Лыси 3:4 Пейе 2014 - Эносис 1:4 Эносис - Ипсонас Лимасол 1:2 Омония 29-го Мая - Эносис 1:1 Эносис - Омония Арадиппу 0:2 Олимпиакос Никосия - Эносис 1:2 Айя-Напа - Эносис 1:3 АСИЛ Лыси - Эносис 1:2 Эносис - Пейе 2014 0:0 Ипсонас Лимасол - Эносис 2:2 Эносис - Омония 29-го Мая 2:1 Омония Арадиппу - Эносис 2:0 Эносис - Олимпиакос Никосия 2:1 Эносис - Айя-Напа 0:3 Дигенис Акритас - Эносис 0:2 Эносис - Ксилотимву 2:1
Кармиотисса
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Кармиотисса - Арис Лимасол 1:3 Аполлон - Кармиотисса 7:1 Слобода - Кармиотисса 1:1 Кармиотисса - Хапоэль Хайфа 1:2
АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 4:3 Кармиотисса - Неа Саламина 1:3 Аполлон - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - Отеллос 6:6 Закакиу - Кармиотисса 2:5 Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1 Кармиотисса - Этникос Ахна 1:4 Кармиотисса - АЕЛ Лимасол 0:0 Неа Саламина - Кармиотисса 0:2 Кармиотисса - Аполлон 0:0 Отеллос - Кармиотисса 1:2 Кармиотисса - Закакиу 0:0 Докса Катокопия - Кармиотисса 1:4 Этникос Ахна - Кармиотисса 2:1 Закакиу - Кармиотисса 1:2 Кармиотисса - Докса Катокопия 3:1

Результаты матчей

Эносис
Кармиотисса

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Эносис
Кармиотисса

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕЛ Лимасол
 1:0 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Арис Лимасол
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Омония Никосия
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
АЕК Ларнака
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Аполлон
 2:1 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Эносис
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Анортосис
 1:2 2 0 1 1 1 - 2 1
8.
Омония Арадиппу
 0:1 2 0 1 1 0 - 1 1
9.
Кармиотисса
 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
10.
Пафос
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
АПОЭЛ
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Неа Саламина
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Этникос Ахна
 1 0 0 1 0 - 3 0
14.
Омония 29-го Мая
 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Омония Никосия
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Арис Лимасол
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
АЕЛ Лимасол
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Омония Арадиппу
 0:1 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Эносис
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Этникос Ахна
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Неа Саламина
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
АПОЭЛ
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Пафос
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
АЕК Ларнака
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Аполлон
 2:1 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Анортосис
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Омония 29-го Мая
 1 0 0 1 2 - 4 0
14.
Кармиотисса
 0:0 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимасол
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
АЕЛ Лимасол
 1:0 1 1 0 0 4 - 2 3
3.
Аполлон
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
АЕК Ларнака
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Кармиотисса
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Анортосис
 1:2 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Неа Саламина
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
АПОЭЛ
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Пафос
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Эносис
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Омония Никосия
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Омония 29-го Мая
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Омония Арадиппу
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Этникос Ахна
 1 0 0 1 0 - 3 0
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  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
АЕЛ Лимасол Макрис Андреас 2
Аполлон Маркеш Педру 2
Омония Никосия Саиду Алиу 2
Арис Лимасол Кокорин Александр 1
АЕК Ларнака Бруну Гама 1
Весь список

Топ нарушителей
Анортосис Danil Paroutis 1 1
Аполлон Вайссбек Гаэтан 2
Аполлон Д'Алмейда Сесси 1
Омония Арадиппу Гомес Сана 1
Арис Лимасол Яго Стив 1
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Лучшие коэффициенты
Эносис
Ничья
Кармиотисса
5.20
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