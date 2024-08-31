Тур: 2.
0:1
Конец матча
0'
8' Желтая карточкаМенди Проспер
23' Желтая карточкаПантели Стилианос
25' Желтая карточкаХочко Дени
55' Желтая карточкаIsaac Nortey
70' Желтая карточкаImrane Daouda Bamba
71' Желтая карточкаDemetris Mavroudis
0:1
78' ПенальтиСтоянович Лука
90' Желтая карточкаКвирквия Мате
90' Желтая карточкаAndreas Christofi
90'+8
Ход матча
25'
55'
78'
0:1
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
18 Isaac Nortey
-
10 Niv Gotliv
-
-
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
14 Loizos Kosma
-
-
-
-
19 Elisha Sam
-
-
Главный тренер: Ori Guttman
- Основной состав
-
93 Эпасси ДэвисВратарь
- Защитник
-
27 Шимич СтефанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 ДелмироЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Софронис Августис
История личных встреч
Эносис
Кармиотисса
8 матчей
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
14 матчей
21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
11
Голов в среднем за матч
1.29
1.57
Среднее время на гол
70
57
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
1.71
1.14
Среднее время на гол
52
78
Всего голов
21
19
Голов в среднем за матч
1.5
1.36
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
60
66
Бомбардиры внутри турнира
Эносис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Кармиотисса
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цмилянич Борис
|1
|0.5
|Стоянович Лука
|1 (1)
|0.5
Карточки
Эносис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Менди Проспер
|1
|0
|Demetris Mavroudis
|1
|0
|Isaac Nortey
|1
|0
|Andreas Christofi
|1
|0
Кармиотисса
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Квирквия Мате
|1
|0
|Цмилянич Борис
|1
|0
|Думбия Абубакар
|1
|0
|Хочко Дени
|1
|0
|Пантели Стилианос
|1
|0
|Неофуту Андреас III
|1
|0
|Imrane Daouda Bamba
|1
|0
Результаты матчей
Эносис
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Кармиотисса
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Эносис
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Кармиотисса
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
0
0
Эносис
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Кармиотисса
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Эносис
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Эносис - Ахиронас Онисилос 1:2 Эносис - Неа Саламина 0:0 Анагенниси Дерини - Эносис 1:2 Эносис - Омония 29-го Мая 0:1
Эносис - АСИЛ Лыси 3:4 Пейе 2014 - Эносис 1:4 Эносис - Ипсонас Лимасол 1:2 Омония 29-го Мая - Эносис 1:1 Эносис - Омония Арадиппу 0:2 Олимпиакос Никосия - Эносис 1:2 Айя-Напа - Эносис 1:3 АСИЛ Лыси - Эносис 1:2 Эносис - Пейе 2014 0:0 Ипсонас Лимасол - Эносис 2:2 Эносис - Омония 29-го Мая 2:1 Омония Арадиппу - Эносис 2:0 Эносис - Олимпиакос Никосия 2:1 Эносис - Айя-Напа 0:3 Дигенис Акритас - Эносис 0:2 Эносис - Ксилотимву 2:1
Кармиотисса
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Кармиотисса - Арис Лимасол 1:3 Аполлон - Кармиотисса 7:1 Слобода - Кармиотисса 1:1 Кармиотисса - Хапоэль Хайфа 1:2
АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 4:3 Кармиотисса - Неа Саламина 1:3 Аполлон - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - Отеллос 6:6 Закакиу - Кармиотисса 2:5 Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1 Кармиотисса - Этникос Ахна 1:4 Кармиотисса - АЕЛ Лимасол 0:0 Неа Саламина - Кармиотисса 0:2 Кармиотисса - Аполлон 0:0 Отеллос - Кармиотисса 1:2 Кармиотисса - Закакиу 0:0 Докса Катокопия - Кармиотисса 1:4 Этникос Ахна - Кармиотисса 2:1 Закакиу - Кармиотисса 1:2 Кармиотисса - Докса Катокопия 3:1
Результаты матчей
Эносис
Кармиотисса
Точный счет
0:1
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Эносис
Кармиотисса
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|АЕЛ Лимасол
|Макрис Андреас
|2
|Аполлон
|Маркеш Педру
|2
|Омония Никосия
|Саиду Алиу
|2
|Арис Лимасол
|Кокорин Александр
|1
|Анортосис
|Лопеш Рафаэл
|1
|Аполлон
|Diego Dorregaray
|1 1
|Анортосис
|Danil Paroutis
|1 1
|Омония Арадиппу
|Гомес Сана
|2
|Аполлон
|Вайссбек Гаэтан
|2
|Аполлон
|Д'Алмейда Сесси
|1