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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2024-2025
Тур: 2.
Эносис
0:1
Конец матча
Кармиотисса
0'
8' Желтая карточка
Менди Проспер
23' Желтая карточка
Пантели Стилианос
25' Желтая карточка
Хочко Дени
55' Желтая карточка
Isaac Nortey
70' Желтая карточка
Imrane Daouda Bamba
71' Желтая карточка
Demetris Mavroudis
0:1
78' Пенальти
Стоянович Лука
90' Желтая карточка
Квирквия Мате
90' Желтая карточка
Andreas Christofi
90'+8
Эносис
Кармиотисса

История личных встреч

Эносис
Кармиотисса

8 матчей

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

14 матчей

21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

ПД
0:1
ПД
2:1
ПД
1:1
ПД
0:0
ВД
1:1
ВД
1:3
ПД
1:1
ПД
4:2
ПД
2:2
ПД
2:1
ТМС
2:2
ВД
3:1
ВД
0:2
КК
2:1

Голы

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

1.29
1.57

Среднее время на гол

70
57

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1.71
1.14

Среднее время на гол

52
78

Всего голов

21
19

Голов в среднем за матч

1.5
1.36

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

60
66

Бомбардиры внутри турнира

Эносис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кармиотисса
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цмилянич Борис 1 0.5
Стоянович Лука 1 (1) 0.5

Карточки

Эносис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менди Проспер 1 0
Demetris Mavroudis 1 0
Isaac Nortey 1 0
Andreas Christofi 1 0
Кармиотисса
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Квирквия Мате 1 0
Цмилянич Борис 1 0
Думбия Абубакар 1 0
Хочко Дени 1 0
Пантели Стилианос 1 0
Неофуту Андреас III 1 0
Imrane Daouda Bamba 1 0

Результаты матчей

Эносис
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Кармиотисса
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Эносис
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Кармиотисса
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

0
0
Эносис
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Кармиотисса
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Эносис
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Эносис - Ахиронас Онисилос 1:2 Эносис - Неа Саламина 0:0 Анагенниси Дерини - Эносис 1:2 Эносис - Омония 29-го Мая 0:1
Эносис - АСИЛ Лыси 3:4 Пейе 2014 - Эносис 1:4 Эносис - Ипсонас Лимасол 1:2 Омония 29-го Мая - Эносис 1:1 Эносис - Омония Арадиппу 0:2 Олимпиакос Никосия - Эносис 1:2 Айя-Напа - Эносис 1:3 АСИЛ Лыси - Эносис 1:2 Эносис - Пейе 2014 0:0 Ипсонас Лимасол - Эносис 2:2 Эносис - Омония 29-го Мая 2:1 Омония Арадиппу - Эносис 2:0 Эносис - Олимпиакос Никосия 2:1 Эносис - Айя-Напа 0:3 Дигенис Акритас - Эносис 0:2 Эносис - Ксилотимву 2:1
Кармиотисса
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Кармиотисса - Арис Лимасол 1:3 Аполлон - Кармиотисса 7:1 Слобода - Кармиотисса 1:1 Кармиотисса - Хапоэль Хайфа 1:2
АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 4:3 Кармиотисса - Неа Саламина 1:3 Аполлон - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - Отеллос 6:6 Закакиу - Кармиотисса 2:5 Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1 Кармиотисса - Этникос Ахна 1:4 Кармиотисса - АЕЛ Лимасол 0:0 Неа Саламина - Кармиотисса 0:2 Кармиотисса - Аполлон 0:0 Отеллос - Кармиотисса 1:2 Кармиотисса - Закакиу 0:0 Докса Катокопия - Кармиотисса 1:4 Этникос Ахна - Кармиотисса 2:1 Закакиу - Кармиотисса 1:2 Кармиотисса - Докса Катокопия 3:1

Результаты матчей

Эносис
Кармиотисса

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Эносис
Кармиотисса

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕЛ Лимасол
 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Арис Лимасол
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Омония Никосия
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
АЕК Ларнака
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Аполлон
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Кармиотисса
 2 1 0 1 2 - 3 3
7.
Анортосис
 2 0 1 1 1 - 2 1
8.
Омония Арадиппу
 2 0 1 1 0 - 1 1
9.
Пафос
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Неа Саламина
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
АПОЭЛ
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Эносис
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Этникос Ахна
 1 0 0 1 0 - 3 0
14.
Омония 29-го Мая
 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Омония Никосия
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Арис Лимасол
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
АЕЛ Лимасол
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Омония Арадиппу
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Этникос Ахна
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
АПОЭЛ
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Неа Саламина
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Пафос
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
АЕК Ларнака
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Эносис
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Анортосис
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Аполлон
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Омония 29-го Мая
 1 0 0 1 2 - 4 0
14.
Кармиотисса
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимасол
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
АЕЛ Лимасол
 1 1 0 0 4 - 2 3
3.
Кармиотисса
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Аполлон
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
АЕК Ларнака
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Анортосис
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Эносис
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
АПОЭЛ
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Неа Саламина
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Пафос
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Омония Никосия
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Омония 29-го Мая
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Омония Арадиппу
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Этникос Ахна
 1 0 0 1 0 - 3 0
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Топ бомбардиров
АЕЛ Лимасол Макрис Андреас 2
Аполлон Маркеш Педру 2
Омония Никосия Саиду Алиу 2
Арис Лимасол Кокорин Александр 1
Анортосис Лопеш Рафаэл 1
Весь список

Топ нарушителей
Аполлон Diego Dorregaray 1 1
Анортосис Danil Paroutis 1 1
Омония Арадиппу Гомес Сана 2
Аполлон Вайссбек Гаэтан 2
Аполлон Д'Алмейда Сесси 1
Весь список
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