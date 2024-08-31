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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: .
Александрия
1:0
Второй тайм: 49'
Колос Ковалёвка
0'
9' Желтая карточка
Велетень Владислав
1:0
15' Гол
Ковалец Кирилл
24' Желтая карточка
Цуриков Андрей

Ход матча

9'
 
Велетень Владислав
15'
Ковалец Кирилл
(Шулянский Артём)
1:0
24'
 
Цуриков Андрей
Лучшие коэффициенты
Александрия
Ничья
Колос Ковалёвка
3.40
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6.00
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5.45
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Все Коэффициенты
44
Ермаков
Георгий
4
Кравченко
Никита
30
Копына
Юрий
31
Шабанов
Артём
24
Мартынюк
Александр
5
Калюжный
Иван
33
Juan
Alvina
6
Ковалец
Кирилл
71
Шостак
Денис
11
Шулянский
Артём
9
Филиппов
Александр
1
Горох
Валентин
81
Yehor
Popravka
4
Vladyslav
Shershen
5
Бондаренко
Валерий
9
Цуриков
Андрей
20
Гагнидзе
Ника
7
Демченко
Александр
8
Велетень
Владислав
10
Ореховский
Павел
33
Третьяков
Максим
70
Паулаускас
Гитис
Александрия
Колос Ковалёвка

История личных встреч

Александрия
Колос Ковалёвка

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

120%
40%
6 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 2 победы

12 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:1
ТМК
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
4:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

4
9

Голов в среднем за матч

0.67
1.5

Среднее время на гол

135
60

Всего голов

14
15

Голов в среднем за матч

1.17
1.25

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

77
72

Бомбардиры внутри турнира

Александрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Филиппов Александр 3 (1) 0.75
Ковалец Кирилл 3 0.75
Juan Alvina 2 0.5
Калюжный Иван 1 0.25
Кравченко Никита 0 0
Копына Юрий 0 0
Шулянский Артём 0 0
Колос Ковалёвка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цуриков Андрей 2 0.4
Гагнидзе Ника 0 0

Карточки

Александрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шабанов Артём 1 0
Смирный Евгений 1 0
Ващенко Даниил 1 0
Juan Alvina 1 0
Колос Ковалёвка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цуриков Андрей 2 0
Бурда Никита 1 0
Бондаренко Валерий 1 0
Гагнидзе Ника 1 0
Алефиренко Даниил 1 0
Велетень Владислав 1 0

Результаты матчей

Александрия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Колос Ковалёвка
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Александрия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Колос Ковалёвка
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
0
Александрия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Колос Ковалёвка
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

4
2

Голы по времени матча

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
2
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
3
33%
1
50%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Александрия
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Александрия - Шахтёр Донецк 4:3 Заря - Александрия 1:2 ЛНЗ Черкасcы - Александрия 0:2 Стяуа Бухарест - Александрия 2:1
Черноморец Од - Александрия 0:2 Александрия - Ингулец 2:1 ЛНЗ Черкасcы - Александрия 2:1 Александрия - Кудривкa-Нивa 3:1 Оболонь - Александрия 0:3 Верес - Александрия 2:2 Александрия - Днепр-1 1:0 Александрия - Рух Львов 2:2 Колос Ковалёвка - Александрия 0:0 Александрия - ЛНЗ Черкасcы 1:2 Александрия - Оболонь 2:2 Александрия - Динамо Киев 0:1 Черноморец Од - Александрия 3:2 Минай - Александрия 2:2 Александрия - Ворскла 1:0 Полесье - Александрия 1:2
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Колос Ковалёвка - Верес 0:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:0 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:0 Оболонь - Колос Ковалёвка 2:2
Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:2 Колос Ковалёвка - Диназ Вышгород 3:0 Колос Ковалёвка - Верес 1:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:3 Колос Ковалёвка - БК Виктория 1900 0:0 Кудривкa-Нивa - Колос Ковалёвка 1:3 Заря - Колос Ковалёвка 0:1 Минай - Колос Ковалёвка 3:2 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:3 Колос Ковалёвка - Заря 0:1 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 5:0 Колос Ковалёвка - Александрия 0:0 Ворскла - Колос Ковалёвка 0:2 Полесье - Колос Ковалёвка 1:0 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 1:1 Колос Ковалёвка - Днепр-1 0:2

Результаты матчей

Александрия
Колос Ковалёвка

Точный счет

4:3
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
4
1 раз 33%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Александрия
Колос Ковалёвка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
2
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 1:0 4 4 0 0 9 - 4 12
2.
Рух Львов
 4 3 0 1 13 - 3 9
3.
ЛНЗ Черкасcы
 4 3 0 1 6 - 4 9
4.
Заря
 5 3 0 2 6 - 6 9
5.
Полесье
 3 2 1 0 6 - 1 7
6.
Ворскла
 4 2 1 1 6 - 6 7
7.
Кривбасс
 4 2 1 1 4 - 4 7
8.
Динамо Киев
 2 2 0 0 5 - 2 6
9.
Шахтёр Донецк
 4 2 0 2 9 - 5 6
10.
Карпаты
 5 1 2 2 6 - 6 5
11.
Верес
 4 1 1 2 2 - 4 4
12.
Черноморец Од
 4 1 0 3 1 - 3 3
13.
ФК Левый Берег
 4 1 0 3 1 - 5 3
14.
Ингулец
 5 0 3 2 3 - 9 3
15.
Колос Ковалёвка
 0:1 5 0 2 3 2 - 5 2
16.
Оболонь
 5 0 1 4 2 - 14 1
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛНЗ Черкасcы
 4 3 0 1 6 - 4 9
2.
Рух Львов
 2 2 0 0 8 - 0 6
3.
Александрия
 1:0 2 2 0 0 5 - 3 6
4.
Полесье
 2 1 1 0 5 - 1 4
5.
Кривбасс
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Карпаты
 3 1 1 1 5 - 4 4
7.
Черноморец Од
 2 1 0 1 1 - 1 3
8.
Заря
 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Ворскла
 2 1 0 1 2 - 5 3
10.
ФК Левый Берег
 3 1 0 2 1 - 4 3
11.
Колос Ковалёвка
 0:1 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
Верес
 3 0 1 2 1 - 4 1
13.
Оболонь
 3 0 1 2 2 - 8 1
14.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Динамо Киев
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Шахтёр Донецк
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 1:0 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Динамо Киев
 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Шахтёр Донецк
 3 2 0 1 9 - 4 6
4.
Заря
 3 2 0 1 3 - 3 6
5.
Ворскла
 2 1 1 0 4 - 1 4
6.
Верес
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Полесье
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Рух Львов
 2 1 0 1 5 - 3 3
9.
Кривбасс
 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
Ингулец
 5 0 3 2 3 - 9 3
11.
Карпаты
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Колос Ковалёвка
 0:1 3 0 1 2 2 - 4 1
13.
ЛНЗ Черкасcы
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
ФК Левый Берег
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Черноморец Од
 2 0 0 2 0 - 2 0
17.
Оболонь
 2 0 0 2 0 - 6 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Полесье Назаренко Александр 4 (1)
Рух Львов Краснопир Игорь 4
Рух Львов Квасница Илья 3 (2)
Александрия Филиппов Александр 3 (1)
Александрия Ковалец Кирилл 3
Весь список

Топ нарушителей
ФК Левый Берег Ruslan Dedukh 3
Оболонь Дубко Валерий 1 1
Карпаты Костенко Ян 1 1
Верес Смиян Максим 1 1
Рух Львов Klayver 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 24'
    Цуриков Андрей получил желтую карточку от судьи
  • 15'
    Шулянский Артём сделал результативную передачу.
  • 15'
    Г О О О О Л - Ковалец Кирилл бьет в цель!
  • 9'
    Велетень Владислав получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 53% завершится ничьей.
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Колос Ковалёвка
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