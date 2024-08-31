Тур: 5. Стадион: Ника.
2:1
Конец матча
0'
9' Желтая карточкаВелетень Владислав
1:0
15' ГолКовалец Кирилл
24' Желтая карточкаЦуриков Андрей
2:0
73' ГолДжеовани
2:1
76' ГолArtem Husol
78' Желтая карточкаКалюжный Иван
79' Желтая карточкаOleg Krivoruchko
82' Желтая карточкаСмирный Евгений
90'+5
Ход матча
15'
24'
73'
2:0
76'
2:1
78'
79'
82'
30
Копына
Юрий
33
Juan
Alvina
71
Шостак
Денис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Копына ЮрийЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Juan AlvinaПолузащитник
- Полузащитник
-
71 Шостак ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Скорко ДанилЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
59 Козак АртёмПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 ДжеованиНападающий
-
26 Miguel II
-
-
Главный тренер: Ротань Руслан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Мисак РоманВратарь
- Защитник
-
69 Ильин ОлегПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
15 Artem Husol
-
-
Главный тренер: Oleksandr Pozdeiev
История личных встреч
Александрия
Колос Ковалёвка
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
120%
40%
6 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 2 победы
12 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
4
9
Голов в среднем за матч
0.67
1.5
Среднее время на гол
135
60
Всего голов
14
15
Голов в среднем за матч
1.17
1.25
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
77
72
Бомбардиры внутри турнира
Александрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Филиппов Александр
|3 (1)
|0.75
|Ковалец Кирилл
|3
|0.75
|Juan Alvina
|2
|0.5
|Джеовани
|1
|0.25
|Калюжный Иван
|1
|0.25
|Кравченко Никита
|0
|0
|Копына Юрий
|0
|0
|Шулянский Артём
|0
|0
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цуриков Андрей
|2
|0.4
|Artem Husol
|1
|0.2
|Гагнидзе Ника
|0
|0
Карточки
Александрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Смирный Евгений
|2
|0
|Шабанов Артём
|1
|0
|Калюжный Иван
|1
|0
|Ващенко Даниил
|1
|0
|Juan Alvina
|1
|0
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цуриков Андрей
|2
|0
|Бурда Никита
|1
|0
|Бондаренко Валерий
|1
|0
|Гагнидзе Ника
|1
|0
|Алефиренко Даниил
|1
|0
|Велетень Владислав
|1
|0
|Oleg Krivoruchko
|1
|0
Результаты матчей
Александрия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Колос Ковалёвка
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
3
Александрия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Колос Ковалёвка
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
4
0
Александрия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Колос Ковалёвка
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
4
3
Голы по времени матча
Забито
7
3
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
3
6 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
3
27%
1
33%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
4
6
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Александрия
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Александрия - Шахтёр Донецк 4:3 Заря - Александрия 1:2 ЛНЗ Черкасcы - Александрия 0:2 Стяуа Бухарест - Александрия 2:1
Черноморец Од - Александрия 0:2 Александрия - Ингулец 2:1 ЛНЗ Черкасcы - Александрия 2:1 Александрия - Кудривкa-Нивa 3:1 Оболонь - Александрия 0:3 Верес - Александрия 2:2 Александрия - Днепр-1 1:0 Александрия - Рух Львов 2:2 Колос Ковалёвка - Александрия 0:0 Александрия - ЛНЗ Черкасcы 1:2 Александрия - Оболонь 2:2 Александрия - Динамо Киев 0:1 Черноморец Од - Александрия 3:2 Минай - Александрия 2:2 Александрия - Ворскла 1:0 Полесье - Александрия 1:2
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Колос Ковалёвка - Верес 0:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:0 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:0 Оболонь - Колос Ковалёвка 2:2
Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:2 Колос Ковалёвка - Диназ Вышгород 3:0 Колос Ковалёвка - Верес 1:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:3 Колос Ковалёвка - БК Виктория 1900 0:0 Кудривкa-Нивa - Колос Ковалёвка 1:3 Заря - Колос Ковалёвка 0:1 Минай - Колос Ковалёвка 3:2 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:3 Колос Ковалёвка - Заря 0:1 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 5:0 Колос Ковалёвка - Александрия 0:0 Ворскла - Колос Ковалёвка 0:2 Полесье - Колос Ковалёвка 1:0 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 1:1 Колос Ковалёвка - Днепр-1 0:2
Результаты матчей
Александрия
Колос Ковалёвка
Точный счет
2:1
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
4
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Александрия
Колос Ковалёвка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|10 - 5
|12
|2.
|2:0
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|3.
|4
|3
|0
|1
|13 - 3
|9
|4.
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|5.
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|6.
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|7.
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|8.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|9.
|4
|2
|0
|2
|9 - 5
|6
|10.
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|11.
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|12.
|4
|1
|0
|3
|1 - 5
|3
|13.
|0:2
|5
|1
|0
|4
|1 - 5
|3
|14.
|5
|0
|3
|2
|3 - 9
|3
|15.
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|16.
|5
|0
|1
|4
|2 - 14
|1
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|2.
|2
|2
|0
|0
|8 - 0
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|6 - 4
|6
|4.
|2:0
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|7.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|9.
|0:2
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|11.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|12.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|13.
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|2:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|9 - 4
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|6.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|7.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|10.
|5
|0
|3
|2
|3 - 9
|3
|11.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|0:2
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|17.
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Полесье
|Назаренко Александр
|5 (1)
|Рух Львов
|Краснопир Игорь
|4
|Рух Львов
|Квасница Илья
|3 (2)
|Александрия
|Филиппов Александр
|3 (1)
|Александрия
|Ковалец Кирилл
|3
|ФК Левый Берег
|Ruslan Dedukh
|3
|Оболонь
|Дубко Валерий
|1 1
|Карпаты
|Костенко Ян
|1 1
|Верес
|Смиян Максим
|1 1
|Рух Львов
|Klayver
|1 1