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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: .
Черноморец Од
1:3
Второй тайм: 55'
Полесье
0'
0:1
3' Пенальти
Назаренко Александр
4' Желтая карточка
Гуцуляк Алексей
0:2
8' Гол
Caua Paixao
0:2
35' Не забитый пенальти
Таллиш Энрике
0:3
35' Гол
Гуцуляк Алексей
1:3
45' Гол
Бутко Богдан

Ход матча

3'
0:1
Назаренко Александр
4'
 
Гуцуляк Алексей
8'
0:2
Caua Paixao
35'
0:2
Таллиш Энрике
35'
0:3
Гуцуляк Алексей
40'
 
Artem Smolyakov
Лукас Тэйлор
45'
Бутко Богдан
1:3
Лучшие коэффициенты
Черноморец Од
Ничья
Полесье
67.00
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6.90
1.60
Все Коэффициенты
1
Рудько
Артур
2
Бутко
Богдан
86
Удод
Данило
3
Ермаков
Виталий
6
Caio
Gomes
16
Белошевский
Богдан
28
Габелок
Артём
8
Шпорн
Йон
11
Попов
Кирилл
I
9
Хобленко
Алексей
7
Петряк
Иван
23
Волынец
Евгений
13
Лукас
Тэйлор
34
Vialle
44
Чоботенко
Сергей
15
Михайличенко
Богдан
8
Бабенко
Руслан
37
Таллиш
Энрике
55
Крушиньский
Борис
11
Гуцуляк
Алексей
90
Caua
Paixao
7
Назаренко
Александр
Черноморец Од
Полесье

История личных встреч

Черноморец Од
Полесье

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
1:4
ПЛ
1:0
ПД
2:1
ПД
1:1

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1.5
2.5

Среднее время на гол

60
36

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.25
1.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

72
60

Бомбардиры внутри турнира

Черноморец Од
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бутко Богдан 1 0.2
Хобленко Алексей 1 0.2
Попов Кирилл I 0 0
Полесье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Назаренко Александр 5 (1) 1.25
Гуцуляк Алексей 2 0.5
Чоботенко Сергей 1 0.25
Caua Paixao 1 0.25
Бабенко Руслан 0 0
Майсурадзе Георгий 0 0

Карточки

Черноморец Од
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бутко Богдан 1 0
Петряк Иван 1 0
Шпорн Йон 1 0
Вечный Ян 1 0
Удод Данило 1 0
Кисель Ярослав 1 0
Полесье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гуцуляк Алексей 2 0
Чоботенко Сергей 1 0
Михайличенко Богдан 1 0
Волынец Евгений 1 0
Vialle 1 0

Результаты матчей

Черноморец Од
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Полесье
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Черноморец Од
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Полесье
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
5
Черноморец Од
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Полесье
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
5

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
6
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
100%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Черноморец Од
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
ФК Левый Берег - Черноморец Од 1:0 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:0 Черноморец Од - Заря 0:1 Кривбасс - Черноморец Од 1:0
Черноморец Од - Александрия 0:2 Черноморец Од - ФСК Мариуполь 2:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:3 Черноморец Од - Реал Фарма 3:3 Черноморец Од - Нива Винница 2:2 Черноморец Од - Днепр-1 0:2 Рух Львов - Черноморец Од 2:0 Черноморец Од - Металлист-1925 3:0 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 3:0 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 1:4 Минай - Черноморец Од 2:0 Черноморец Од - Кривбасс 1:2 Заря - Черноморец Од 1:0 Черноморец Од - Александрия 3:2 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 4:1 Полесье - Черноморец Од 1:4
Полесье
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Полесье - Оболонь 4:0 Полесье - Ингулец 1:1 Шахтёр Донецк - Полесье 0:1 Полесье - Олимпия Любляна 1:2
Олимпия Любляна - Полесье 2:0 Полесье - Эпицентр 2:2 Верес - Полесье 1:4 Полесье - ЛНЗ Черкасcы 1:0 Полесье - Шахтёр Донецк 2:0 Металлист-1925 - Полесье 3:3 Кривбасс - Полесье 0:1 Полесье - Заря 1:1 Полесье - Ворскла 1:0 Динамо Киев - Полесье 3:0 Полесье - Колос Ковалёвка 1:0 Минай - Полесье 2:3 Полесье - Ворскла 0:1 Полесье - Черноморец Од 1:4 Оболонь - Полесье 1:0 Полесье - Александрия 1:2

Результаты матчей

Черноморец Од
Полесье

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:0
2 раза 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
3 раза 75%
0:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Черноморец Од
Полесье

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 4 4 0 0 10 - 5 12
2.
Полесье
 3:1 4 3 1 0 9 - 2 10
3.
Рух Львов
 4 3 0 1 13 - 3 9
4.
ЛНЗ Черкасcы
 4 3 0 1 6 - 4 9
5.
Заря
 5 3 0 2 6 - 6 9
6.
Ворскла
 4 2 1 1 6 - 6 7
7.
Кривбасс
 4 2 1 1 4 - 4 7
8.
Динамо Киев
 2 2 0 0 5 - 2 6
9.
Шахтёр Донецк
 4 2 0 2 9 - 5 6
10.
Карпаты
 5 1 2 2 6 - 6 5
11.
Верес
 4 1 1 2 2 - 4 4
12.
ФК Левый Берег
 4 1 0 3 1 - 5 3
13.
Черноморец Од
 1:3 5 1 0 4 2 - 6 3
14.
Ингулец
 5 0 3 2 3 - 9 3
15.
Колос Ковалёвка
 5 0 2 3 3 - 6 2
16.
Оболонь
 5 0 1 4 2 - 14 1
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛНЗ Черкасcы
 4 3 0 1 6 - 4 9
2.
Рух Львов
 2 2 0 0 8 - 0 6
3.
Александрия
 2 2 0 0 6 - 4 6
4.
Полесье
 3:1 2 1 1 0 5 - 1 4
5.
Кривбасс
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Карпаты
 3 1 1 1 5 - 4 4
7.
Заря
 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Ворскла
 2 1 0 1 2 - 5 3
9.
Черноморец Од
 1:3 3 1 0 2 2 - 4 3
10.
ФК Левый Берег
 3 1 0 2 1 - 4 3
11.
Колос Ковалёвка
 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
Верес
 3 0 1 2 1 - 4 1
13.
Оболонь
 3 0 1 2 2 - 8 1
14.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Динамо Киев
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Шахтёр Донецк
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Динамо Киев
 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Полесье
 3:1 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Шахтёр Донецк
 3 2 0 1 9 - 4 6
5.
Заря
 3 2 0 1 3 - 3 6
6.
Ворскла
 2 1 1 0 4 - 1 4
7.
Верес
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Рух Львов
 2 1 0 1 5 - 3 3
9.
Кривбасс
 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
Ингулец
 5 0 3 2 3 - 9 3
11.
Карпаты
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Колос Ковалёвка
 3 0 1 2 3 - 5 1
13.
ЛНЗ Черкасcы
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
ФК Левый Берег
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Черноморец Од
 1:3 2 0 0 2 0 - 2 0
17.
Оболонь
 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Полесье Назаренко Александр 5 (1)
Рух Львов Краснопир Игорь 4
Рух Львов Квасница Илья 3 (2)
Александрия Филиппов Александр 3 (1)
Александрия Ковалец Кирилл 3
Весь список

Топ нарушителей
ФК Левый Берег Ruslan Dedukh 3
Оболонь Дубко Валерий 1 1
Карпаты Костенко Ян 1 1
Верес Смиян Максим 1 1
Рух Львов Klayver 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 4'
    Гуцуляк Алексей получил желтую карточку от судьи
  • 3'
    Г О О О О Л - Александр Назаренко из команды Полесье забивает с точки!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Черноморец Од
Ничья
Полесье
67.00
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6.90
1.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Черноморец Од 1:3 Полесье онлайн

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Черноморец Од
Полесье
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