Тур: 5. Стадион: Черноморец.
1:3
Второй тайм: 55'
0'
0:1
3' ПенальтиНазаренко Александр
4' Желтая карточкаГуцуляк Алексей
0:2
8' ГолCaua Paixao
0:2
35' Не забитый пенальтиТаллиш Энрике
0:3
35' ГолГуцуляк Алексей
1:3
45' ГолБутко Богдан
Ход матча
3'
8'
0:2
35'
0:2
35'
0:3
45'
1:3
86
Удод
Данило
13
Лукас
Тэйлор
34
Vialle
90
Caua
Paixao
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
86 Удод ДанилоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Попов КириллНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
71 Вечный ЯнВратарь
- Защитник
-
70 Нето ЖоаоПолузащитник
-
17 Янаков ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бабич Александр
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Лукас ТэйлорЗащитник
-
34 VialleЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Caua PaixaoНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Макуана БениПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Imad Ashur
История личных встреч
Черноморец Од
Полесье
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
1.5
2.5
Среднее время на гол
60
36
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1.25
1.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
72
60
Бомбардиры внутри турнира
Черноморец Од
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бутко Богдан
|1
|0.2
|Хобленко Алексей
|1
|0.2
|Попов Кирилл I
|0
|0
Полесье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Назаренко Александр
|5 (1)
|1.25
|Гуцуляк Алексей
|2
|0.5
|Чоботенко Сергей
|1
|0.25
|Caua Paixao
|1
|0.25
|Бабенко Руслан
|0
|0
|Майсурадзе Георгий
|0
|0
Карточки
Черноморец Од
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бутко Богдан
|1
|0
|Петряк Иван
|1
|0
|Шпорн Йон
|1
|0
|Вечный Ян
|1
|0
|Удод Данило
|1
|0
|Кисель Ярослав
|1
|0
Полесье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гуцуляк Алексей
|2
|0
|Чоботенко Сергей
|1
|0
|Михайличенко Богдан
|1
|0
|Волынец Евгений
|1
|0
|Vialle
|1
|0
Результаты матчей
Черноморец Од
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Полесье
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Черноморец Од
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Полесье
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
5
Черноморец Од
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Полесье
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
5
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
6
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
100%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Черноморец Од
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
ФК Левый Берег - Черноморец Од 1:0 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:0 Черноморец Од - Заря 0:1 Кривбасс - Черноморец Од 1:0
Черноморец Од - Александрия 0:2 Черноморец Од - ФСК Мариуполь 2:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:3 Черноморец Од - Реал Фарма 3:3 Черноморец Од - Нива Винница 2:2 Черноморец Од - Днепр-1 0:2 Рух Львов - Черноморец Од 2:0 Черноморец Од - Металлист-1925 3:0 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 3:0 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 1:4 Минай - Черноморец Од 2:0 Черноморец Од - Кривбасс 1:2 Заря - Черноморец Од 1:0 Черноморец Од - Александрия 3:2 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 4:1 Полесье - Черноморец Од 1:4
Полесье
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Полесье - Оболонь 4:0 Полесье - Ингулец 1:1 Шахтёр Донецк - Полесье 0:1 Полесье - Олимпия Любляна 1:2
Олимпия Любляна - Полесье 2:0 Полесье - Эпицентр 2:2 Верес - Полесье 1:4 Полесье - ЛНЗ Черкасcы 1:0 Полесье - Шахтёр Донецк 2:0 Металлист-1925 - Полесье 3:3 Кривбасс - Полесье 0:1 Полесье - Заря 1:1 Полесье - Ворскла 1:0 Динамо Киев - Полесье 3:0 Полесье - Колос Ковалёвка 1:0 Минай - Полесье 2:3 Полесье - Ворскла 0:1 Полесье - Черноморец Од 1:4 Оболонь - Полесье 1:0 Полесье - Александрия 1:2
Результаты матчей
Черноморец Од
Полесье
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
1:0
2 раза 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
3 раза 75%
0:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
2 раза 67%
4
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Черноморец Од
Полесье
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|10 - 5
|12
|2.
|3:1
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|3.
|4
|3
|0
|1
|13 - 3
|9
|4.
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|5.
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|6.
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|7.
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|8.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|9.
|4
|2
|0
|2
|9 - 5
|6
|10.
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|11.
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|12.
|4
|1
|0
|3
|1 - 5
|3
|13.
|1:3
|5
|1
|0
|4
|2 - 6
|3
|14.
|5
|0
|3
|2
|3 - 9
|3
|15.
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|16.
|5
|0
|1
|4
|2 - 14
|1
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|2.
|2
|2
|0
|0
|8 - 0
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|6 - 4
|6
|4.
|3:1
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|7.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|9.
|1:3
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|11.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|12.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|13.
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|3:1
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|9 - 4
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|6.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|7.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|10.
|5
|0
|3
|2
|3 - 9
|3
|11.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|1:3
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|17.
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Полесье
|Назаренко Александр
|5 (1)
|Рух Львов
|Краснопир Игорь
|4
|Рух Львов
|Квасница Илья
|3 (2)
|Александрия
|Филиппов Александр
|3 (1)
|Александрия
|Ковалец Кирилл
|3
|ФК Левый Берег
|Ruslan Dedukh
|3
|Оболонь
|Дубко Валерий
|1 1
|Карпаты
|Костенко Ян
|1 1
|Верес
|Смиян Максим
|1 1
|Рух Львов
|Klayver
|1 1