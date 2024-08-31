Тур: 5. Стадион: Черноморец.
1:4
Конец матча
0'
0:1
3' ПенальтиНазаренко Александр
4' Желтая карточкаГуцуляк Алексей
0:2
8' ГолCaua Paixao
0:2
35' Не забитый пенальтиТаллиш Энрике
0:3
35' ГолГуцуляк Алексей
1:3
45' ГолБутко Богдан
79' Желтая карточкаКисель Ярослав
81' Желтая карточкаМакуана Бени
90' Желтая карточкаCaua Paixao
1:4
90' ГолЛеднeв Богдан
90'+7
Ход матча
3'
8'
0:2
35'
0:2
35'
0:3
45'
1:3
79'
81'
90'
90'
1:4
86
Удод
Данило
13
Лукас
Тэйлор
34
Vialle
90
Caua
Paixao
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
86 Удод ДанилоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Попов КириллНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
71 Вечный ЯнВратарь
- Защитник
-
70 Нето ЖоаоПолузащитник
-
17 Янаков ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бабич Александр
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Лукас ТэйлорЗащитник
-
34 VialleЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Caua PaixaoНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Макуана БениПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Imad Ashur
История личных встреч
Черноморец Од
Полесье
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
1.5
2.5
Среднее время на гол
60
36
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1.25
1.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
72
60
Бомбардиры внутри турнира
Черноморец Од
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бутко Богдан
|1
|0.2
|Хобленко Алексей
|1
|0.2
|Попов Кирилл I
|0
|0
Полесье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Назаренко Александр
|5 (1)
|1.25
|Гуцуляк Алексей
|2
|0.5
|Чоботенко Сергей
|1
|0.25
|Леднeв Богдан
|1
|0.25
|Caua Paixao
|1
|0.25
|Бабенко Руслан
|0
|0
|Майсурадзе Георгий
|0
|0
Карточки
Черноморец Од
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кисель Ярослав
|2
|0
|Бутко Богдан
|1
|0
|Петряк Иван
|1
|0
|Шпорн Йон
|1
|0
|Вечный Ян
|1
|0
|Удод Данило
|1
|0
Полесье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гуцуляк Алексей
|2
|0
|Чоботенко Сергей
|1
|0
|Михайличенко Богдан
|1
|0
|Волынец Евгений
|1
|0
|Макуана Бени
|1
|0
|Vialle
|1
|0
|Caua Paixao
|1
|0
Результаты матчей
Черноморец Од
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Полесье
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Черноморец Од
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Полесье
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
5
Черноморец Од
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Полесье
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
1
5
Голы по времени матча
Забито
2
5
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
10
2 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 0
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
100%
4
40%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Пропущено
7
2
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
3
43%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
100%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Черноморец Од
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
ФК Левый Берег - Черноморец Од 1:0 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:0 Черноморец Од - Заря 0:1 Кривбасс - Черноморец Од 1:0
Черноморец Од - Александрия 0:2 Черноморец Од - ФСК Мариуполь 2:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:3 Черноморец Од - Реал Фарма 3:3 Черноморец Од - Нива Винница 2:2 Черноморец Од - Днепр-1 0:2 Рух Львов - Черноморец Од 2:0 Черноморец Од - Металлист-1925 3:0 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 3:0 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 1:4 Минай - Черноморец Од 2:0 Черноморец Од - Кривбасс 1:2 Заря - Черноморец Од 1:0 Черноморец Од - Александрия 3:2 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 4:1 Полесье - Черноморец Од 1:4
Полесье
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Полесье - Оболонь 4:0 Полесье - Ингулец 1:1 Шахтёр Донецк - Полесье 0:1 Полесье - Олимпия Любляна 1:2
Олимпия Любляна - Полесье 2:0 Полесье - Эпицентр 2:2 Верес - Полесье 1:4 Полесье - ЛНЗ Черкасcы 1:0 Полесье - Шахтёр Донецк 2:0 Металлист-1925 - Полесье 3:3 Кривбасс - Полесье 0:1 Полесье - Заря 1:1 Полесье - Ворскла 1:0 Динамо Киев - Полесье 3:0 Полесье - Колос Ковалёвка 1:0 Минай - Полесье 2:3 Полесье - Ворскла 0:1 Полесье - Черноморец Од 1:4 Оболонь - Полесье 1:0 Полесье - Александрия 1:2
Результаты матчей
Черноморец Од
Полесье
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
1:0
2 раза 100%
0:1
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
1:0
3 раза 60%
0:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
2 раза 50%
4
2 раза 50%
Тоталы голов в матче
Черноморец Од
Полесье
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Полесье
|Назаренко Александр
|5 (1)
|Рух Львов
|Краснопир Игорь
|4
|Рух Львов
|Квасница Илья
|3 (2)
|Александрия
|Филиппов Александр
|3 (1)
|Александрия
|Ковалец Кирилл
|3
|ФК Левый Берег
|Ruslan Dedukh
|3
|Оболонь
|Дубко Валерий
|1 1
|Карпаты
|Костенко Ян
|1 1
|Верес
|Смиян Максим
|1 1
|Рух Львов
|Klayver
|1 1