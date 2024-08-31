Тур: 5. Стадион: Profertil Arena Hartberg. Зрители: 4294
0'
39' Желтая карточкаThorsten Schriebl
0:1
40' ГолAtsushi Zaizen
1:1
58' Гол в свои воротаИталиано Джейкоб
73' Желтая карточкаMilos Jovicic
79' Желтая карточкаMichael Lang2
82' Желтая карточкаКомпош Пауль
90'+5
Ход матча
40'
58'
1:1
73'
79'
82'
28
Хайль
Юрген
14
Компош
Пауль
23
Кайнц
Тобиас
10
Афдияй
Донис
12
Вучич
Ромео
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Хайль ЮргенЗащитник
- Защитник
-
14 Компош ПаульЗащитник
- Защитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Афдияй ДонисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Марич ЛукаВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Markus Schopp
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Вучич РомеоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gernot Messner
История личных встреч
Хартберг
Гразер
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
Хартберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прокоп Доминик
|1
|0.25
|Patrik Mijic
|1
|0.25
|Омореги Джастин
|0
|0
|Maximilian Fillafer
|0
|0
Гразер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Michael Lang2
|2
|0.4
|Вучич Ромео
|1
|0.2
|Филипович Петар
|1
|0.2
|Michael Cheukoua
|1
|0.2
|Atsushi Zaizen
|1
|0.2
|Ципот Тио
|1
|0.2
|Сатин Мурат
|0
|0
|Мадернер Даниэль
|0
|0
|Италиано Джейкоб
|0
|0
|Christian Lichtenberger
|0
|0
Карточки
Хартберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кайнц Тобиас
|1
|0
|Афдияй Донис
|1
|0
|Хайль Юрген
|1
|0
|Диарра Юба
|1
|0
|Компош Пауль
|1
|0
|Maximilian Fillafer
|1
|0
|Fabian Wilfinger
|1
|0
Гразер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Milos Jovicic
|2
|0
|Christian Lichtenberger
|2
|0
|Atsushi Zaizen
|2
|0
|Michael Lang2
|2
|0
|Росенбергер Бенжамен
|1
|0
|Италиано Джейкоб
|1
|0
|Thorsten Schriebl
|1
|0
|Dennis Dressel
|1
|0
|Ципот Тио
|1
|0
Результаты матчей
Хартберг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Гразер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
4
Хартберг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гразер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
0
2
Хартберг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Гразер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
2
6
Голы по времени матча
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
2
40%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
2
9
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
2
22%
1-15
1
50%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
50%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
7
8
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
14%
2
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
3
38%
31-45
2
29%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Хартберг
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
СВ Лафниц - Хартберг 0:6 Хартберг - Аустрия Вена 1:1 Штурм Грац - Хартберг 2:0 Хартберг - ЛАСК 1:2
Бишофсхофен - Хартберг 1:11 Хартберг - Рух Львов 0:2 Хартберг - Адмира 2:0 Хартберг - Спартак Трнава 1:1 Хартберг - СВ Лафниц 2:3 Хартберг - СПГ Велс 0:0 Хартберг - Аустрия Вена 0:1 Аустрия Вена - Хартберг 2:1 Рапид Вена - Хартберг 0:3 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:5 Штурм Грац - Хартберг 1:1 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 3:2 Хартберг - ЛАСК 1:2 ЛАСК - Хартберг 1:3 Хартберг - Штурм Грац 1:3 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 2:2
Гразер
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Райхенау - Гразер 0:9 Вольфсбергер - Гразер 4:2 Гразер - Блау-Вайсс Линц 2:2 Сваровски Тироль - Гразер 0:0
Гразер - Аль-Ахли Джидда 3:3 Гразер - Ред Булл Зальцбург 2:3 Атус Велден - Гразер 2:2 Гразер - Бешикташ 1:5 Гразер - Шибеник 3:1 Гразер - Капфенберг 4:1 Войтсберг - Гразер 0:2 Пинкафельд - Гразер 1:8 Гразер - Капфенберг 4:2 Флоридсдорфер - Гразер 0:0 Штрипфинг - Гразер 2:5 Гразер - Хорн 1:1 Гразер - Адмира 1:0 Брегенз - Гразер 0:3 Гразер - Санкт-Пёльтен 3:1 Лиферинг - Гразер 2:0
Результаты матчей
Хартберг
Гразер
Точный счет
1:1
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
2
2 раза 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Хартберг
Гразер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|2.
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|3.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|8 - 10
|7
|7.
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|8.
|4
|2
|0
|2
|9 - 8
|6
|9.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|2 - 4
|5
|10.
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|11.
|5
|0
|3
|2
|7 - 10
|3
|12.
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|5.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|6.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|7.
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|10.
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|11.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|12.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|2.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|3.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|7.
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|8.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|9.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|10.
|3
|0
|1
|2
|4 - 10
|1
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Альтах
|Gustavo VI
|5
|Блау-Вайсс Линц
|Ronivaldo II
|4
|Ред Булл Зальцбург
|Глух Оскар
|3 (1)
|Штурм Грац
|Бирет Мика
|3
|Вольфсбергер
|Зукич Деян
|2 (2)
|Сваровски Тироль
|Зульцбахер Лукас
|4
|Штурм Грац
|Горенц-Станкович Йон
|3
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|2
|Аустрия Вена
|Драгович Александр
|2
|Аустрия Клагенфурт
|Верницниг Кристофер
|2