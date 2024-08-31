  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Зрители: 4294
Хартберг
1:1
Конец матча
Гразер
0'
39' Желтая карточка
Thorsten Schriebl
0:1
40' Гол
Atsushi Zaizen
1:1
58' Гол в свои ворота
Италиано Джейкоб
73' Желтая карточка
Milos Jovicic
79' Желтая карточка
Michael Lang2
82' Желтая карточка
Компош Пауль
90'+5
1
Заллингер
Рафаэль
28
Хайль
Юрген
18
Fabian
Wilfinger
14
Компош
Пауль
20
Manuel
Pfeifer
23
Кайнц
Тобиас
5
Диарра
Юба
77
Aaron
Schwarz
27
Прокоп
Доминик
10
Афдияй
Донис
9
Patrik
Mijic
1
Jakob
Meierhofer
21
Michael
Lang2
30
Milos
Jovicic
5
Филипович
Петар
14
Италиано
Джейкоб
7
Сатин
Мурат
24
Dennis
Dressel
28
Фризер
Доминик
20
Thorsten
Schriebl
12
Вучич
Ромео
18
Atsushi
Zaizen
Хартберг
4-2-3-1
Гразер
4-2-3-1

История личных встреч

Хартберг
Гразер

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ТМК
0:0
ЭЛ
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Хартберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прокоп Доминик 1 0.25
Patrik Mijic 1 0.25
Омореги Джастин 0 0
Maximilian Fillafer 0 0
Гразер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Michael Lang2 2 0.4
Вучич Ромео 1 0.2
Филипович Петар 1 0.2
Michael Cheukoua 1 0.2
Atsushi Zaizen 1 0.2
Ципот Тио 1 0.2
Сатин Мурат 0 0
Мадернер Даниэль 0 0
Италиано Джейкоб 0 0
Christian Lichtenberger 0 0

Карточки

Хартберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайнц Тобиас 1 0
Афдияй Донис 1 0
Хайль Юрген 1 0
Диарра Юба 1 0
Компош Пауль 1 0
Maximilian Fillafer 1 0
Fabian Wilfinger 1 0
Гразер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Milos Jovicic 2 0
Christian Lichtenberger 2 0
Atsushi Zaizen 2 0
Michael Lang2 2 0
Росенбергер Бенжамен 1 0
Италиано Джейкоб 1 0
Thorsten Schriebl 1 0
Dennis Dressel 1 0
Ципот Тио 1 0

Результаты матчей

Хартберг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Гразер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
4
Хартберг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гразер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

0
2
Хартберг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Гразер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

2
6

Голы по времени матча

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
2
40%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
9
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
2
22%
1-15
1
50%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
50%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

7
8
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
14%
2
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
3
38%
31-45
2
29%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хартберг
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
СВ Лафниц - Хартберг 0:6 Хартберг - Аустрия Вена 1:1 Штурм Грац - Хартберг 2:0 Хартберг - ЛАСК 1:2
Бишофсхофен - Хартберг 1:11 Хартберг - Рух Львов 0:2 Хартберг - Адмира 2:0 Хартберг - Спартак Трнава 1:1 Хартберг - СВ Лафниц 2:3 Хартберг - СПГ Велс 0:0 Хартберг - Аустрия Вена 0:1 Аустрия Вена - Хартберг 2:1 Рапид Вена - Хартберг 0:3 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:5 Штурм Грац - Хартберг 1:1 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 3:2 Хартберг - ЛАСК 1:2 ЛАСК - Хартберг 1:3 Хартберг - Штурм Грац 1:3 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 2:2
Гразер
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Райхенау - Гразер 0:9 Вольфсбергер - Гразер 4:2 Гразер - Блау-Вайсс Линц 2:2 Сваровски Тироль - Гразер 0:0
Гразер - Аль-Ахли Джидда 3:3 Гразер - Ред Булл Зальцбург 2:3 Атус Велден - Гразер 2:2 Гразер - Бешикташ 1:5 Гразер - Шибеник 3:1 Гразер - Капфенберг 4:1 Войтсберг - Гразер 0:2 Пинкафельд - Гразер 1:8 Гразер - Капфенберг 4:2 Флоридсдорфер - Гразер 0:0 Штрипфинг - Гразер 2:5 Гразер - Хорн 1:1 Гразер - Адмира 1:0 Брегенз - Гразер 0:3 Гразер - Санкт-Пёльтен 3:1 Лиферинг - Гразер 2:0

Результаты матчей

Хартберг
Гразер

Точный счет

1:1
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
2
2 раза 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Хартберг
Гразер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 0:0 5 3 1 1 6 - 2 10
2.
Ред Булл Зальцбург
 3 3 0 0 9 - 3 9
3.
Аустрия Вена
 4 2 1 1 6 - 4 7
4.
Рапид Вена
 4 2 1 1 4 - 4 7
5.
Аустрия Клагенфурт
 5 2 1 2 6 - 8 7
6.
Блау-Вайсс Линц
 5 2 1 2 8 - 10 7
7.
Альтах
 4 2 0 2 6 - 5 6
8.
Вольфсбергер
 4 2 0 2 9 - 8 6
9.
Сваровски Тироль
 0:0 5 1 2 2 2 - 4 5
10.
ЛАСК
 4 1 0 3 4 - 6 3
11.
Гразер
 5 0 3 2 7 - 10 3
12.
Хартберг
 4 0 2 2 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 0:0 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Вольфсбергер
 2 2 0 0 8 - 3 6
3.
Блау-Вайсс Линц
 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Рапид Вена
 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Аустрия Вена
 2 2 0 0 5 - 2 6
6.
Аустрия Клагенфурт
 3 1 1 1 4 - 4 4
7.
Ред Булл Зальцбург
 1 1 0 0 5 - 1 3
8.
Альтах
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Хартберг
 3 0 2 1 3 - 4 2
10.
Гразер
 2 0 1 1 4 - 5 1
11.
Сваровски Тироль
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
ЛАСК
 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Сваровски Тироль
 0:0 3 1 1 1 2 - 3 4
3.
Штурм Грац
 0:0 2 1 0 1 2 - 1 3
4.
ЛАСК
 2 1 0 1 3 - 3 3
5.
Альтах
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Аустрия Клагенфурт
 2 1 0 1 2 - 4 3
7.
Гразер
 3 0 2 1 3 - 5 2
8.
Аустрия Вена
 2 0 1 1 1 - 2 1
9.
Рапид Вена
 2 0 1 1 1 - 4 1
10.
Блау-Вайсс Линц
 3 0 1 2 4 - 10 1
11.
Хартберг
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Вольфсбергер
 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Альтах Gustavo VI 5
Блау-Вайсс Линц Ronivaldo II 4
Ред Булл Зальцбург Глух Оскар 3 (1)
Штурм Грац Бирет Мика 3
Вольфсбергер Зукич Деян 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сваровски Тироль Зульцбахер Лукас 4
Штурм Грац Горенц-Станкович Йон 3
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 2
Аустрия Вена Драгович Александр 2
Аустрия Клагенфурт Верницниг Кристофер 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Италиано Джейкоб сделал результативную передачу.
    • 40'
      Г О О О О Л - Atsushi Zaizen бьет в цель!
    • 39'
      Thorsten Schriebl получил желтую карточку от судьи
    • 14'
      ГОООООЛ Гразер забивает
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Хартберг 1:1 Гразер онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный