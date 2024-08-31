  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 6. Стадион: .
Скалица
0:0
Конец матча
Кошице
0'
13' Желтая карточка
Martin Masik
17' Желтая карточка
Инносенти Нассим
72' Желтая карточка
Davi Alves
81' Желтая карточка
Фабиш Лукаш
85' Желтая карточка
Копас Адам
86' Желтая карточка
Галлович Давид
90'+6
39
Юнас
Мартин
37
Adam
Krcik
4
Градецки
Матей
20
Подгорин
Оливер
3
Martin
Cernek
19
Martin
Masik
18
Martin
Nagy
II
71
Lukas
Leginus
8
Davi
Alves
9
Моронг
Адам
11
Marek
Fabry
1
Шипош
Давид
5
Jakub
Jakubko
24
Кружляк
Доминик
90
Инносенти
Нассим
19
Фабиш
Лукаш
6
Бокрош
Силард
8
Галлович
Давид
25
Жигмунд
Марек
23
Фашко
Михал
55
Медвед
Жан
7
Ниархос
Иоаннис
Скалица
4-2-3-1
Кошице
3-4-1-2

История личных встреч

Скалица
Кошице

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

История матчей

С
1:0
С
1:2
С
2:1
С
1:0
ВЛ
1:0
ВЛПВК
1:0
ВЛПВК
1:0

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

1.33
0

Среднее время на гол

67
0

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

1.14
0.43

Тотал матчей

2.5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

78
210

Бомбардиры внутри турнира

Скалица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Власко Ян 1 (1) 0.2
Michael Ranko 1 0.2
Lukas Leginus 1 0.2
Martin Cernek 0 0
Кошице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Медвед Жан 5 (2) 0.83
Ниархос Иоаннис 1 0.17
Фашко Михал 0 0
Фабиш Лукаш 0 0
Галлович Давид 0 0

Карточки

Скалица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Martin Masik 3 0
Martin Cernek 2 0
Грошшо Лукаш 1 0
Подгорин Оливер 1 0
Michael Ranko 1 0
Копас Адам 1 0
Marek Fabry 1 0
Adam Krcik 1 0
Davi Alves 1 0
Кошице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кривак Ян 3 1
Жигмунд Марек 2 0
Галлович Давид 2 0
Сантос Луис 1 0
Горосито Николас 1 0
Кружляк Доминик 1 0
Фабиш Лукаш 1 0
Инносенти Нассим 1 0
Ниархос Иоаннис 1 0
Zyen Jones 1 0

Результаты матчей

Скалица
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Кошице
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Скалица
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Кошице
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

1
5
Скалица
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Кошице
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

2
6

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
20%
76-90

Пропущено

8
3
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
13%
1
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
33%
76-90

Забито

3
6
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
1
17%
76-90

Пропущено

10
7
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
10%
1
14%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
2
20%
1
14%
31-45
2
20%
2
29%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Скалица
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Скалица - Спартак Трнава 1:2 Железярне Подбрезова - Скалица 7:1 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 1:1 Скалица - Михаловце 0:0
Скалица - Злате Моравце 1:0 Скалица - Карвина 0:2 Скалица - Словацко 2:2 Лисен - Скалица 2:2 Скалица - МФК Вышков 4:0 Сигма Оломоуц Б - Скалица 2:3 Скалица - Петржалка 2:1 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 2:2 Скалица - Кошице 1:0 Злате Моравце - Скалица 1:0 Скалица - Тренчин 0:4 Михаловце - Скалица 1:3 Кошице - Скалица 1:2 Скалица - Злате Моравце 4:1 Скалица - Михаловце 0:0 Тренчин - Скалица 1:3
Кошице
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Кошице - Комарно 0:1 Слован Братислава - Кошице 2:1 Кошице - Железярне Подбрезова 3:0 Тренчин - Кошице 2:0
Кошице - ДАК 2:2 Кошице - Рома 1:1 Гурник Забже - Кошице 1:0 Михаловце - Кошице 0:1 Жилина - Кошице 3:0 Кишварда - Кошице 1:1 ФК Гуменне - Кошице 1:0 Кошице - Михаловце 2:0 Скалица - Кошице 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 2:1 Кошице - Злате Моравце 0:2 Тренчин - Кошице 1:2 Кошице - Скалица 1:2 Кошице - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Злате Моравце - Кошице 1:2 Кошице - Ньиредьхаза 0:0

Результаты матчей

Скалица
Кошице

Точный счет

0:0
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
7:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
7:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Скалица
Кошице

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 4 4 0 0 9 - 2 12
2.
Жилина
 4 2 2 0 7 - 2 8
3.
ДАК
 4 2 1 1 7 - 3 7
4.
Дукла Банска-Бистрица
 0:0 6 1 4 1 5 - 6 7
5.
Спартак Трнава
 4 1 3 0 2 - 1 6
6.
Михаловце
 6 1 3 2 6 - 9 6
7.
Ружомберок
 3 1 2 0 4 - 3 5
8.
Железярне Подбрезова
 0:0 5 1 2 2 7 - 5 5
9.
Тренчин
 5 1 2 2 5 - 7 5
10.
Кошице
 6 1 2 3 6 - 7 5
11.
Комарно
 4 1 0 3 3 - 9 3
12.
Скалица
 5 0 3 2 3 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 2 2 0 0 7 - 2 6
2.
Слован Братислава
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Железярне Подбрезова
 0:0 3 1 2 0 7 - 1 5
4.
Ружомберок
 3 1 2 0 4 - 3 5
5.
Тренчин
 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Кошице
 3 1 1 1 5 - 3 4
7.
Дукла Банска-Бистрица
 0:0 3 1 1 1 2 - 3 4
8.
ДАК
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Спартак Трнава
 2 0 2 0 0 - 0 2
10.
Скалица
 3 0 2 1 1 - 2 2
11.
Михаловце
 2 0 1 1 0 - 3 1
12.
Комарно
 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Михаловце
 4 1 2 1 6 - 6 5
3.
Спартак Трнава
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
ДАК
 3 1 1 1 5 - 3 4
5.
Комарно
 2 1 0 1 1 - 2 3
6.
Дукла Банска-Бистрица
 0:0 3 0 3 0 3 - 3 3
7.
Жилина
 2 0 2 0 0 - 0 2
8.
Скалица
 2 0 1 1 2 - 8 1
9.
Кошице
 3 0 1 2 1 - 4 1
10.
Тренчин
 3 0 1 2 1 - 5 1
11.
Ружомберок
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Железярне Подбрезова
 0:0 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Кошице Медвед Жан 5
Слован Братислава Барсегян Тигран 4 (1)
ДАК Труса Матей 2 (1)
Дукла Банска-Бистрица Малец Томаш 2
Спартак Трнава Даниэл Эрик 2
Весь список

Топ нарушителей
Кошице Кривак Ян 1 3
Тренчин Гайдош Артур 1 3
Тренчин Lazar Stojsavljevic 3
Дукла Банска-Бистрица Бренкус Адам 3
Михаловце Тарадуда Денис 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 17'
      Инносенти Нассим получил желтую карточку от судьи
    • 13'
      Martin Masik получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Скалица 0:0 Кошице онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный