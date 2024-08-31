Тур: 6. Стадион: Mestsky stadion Skalica.
0'
13' Желтая карточкаMartin Masik
17' Желтая карточкаИнносенти Нассим
72' Желтая карточкаDavi Alves
81' Желтая карточкаФабиш Лукаш
85' Желтая карточкаКопас Адам
86' Желтая карточкаГаллович Давид
90'+6
Ход матча
13'
17'
72'
81'
82'
85'
86'
39
Юнас
Мартин
37
Adam
Krcik
19
Martin
Masik
11
Marek
Fabry
19
Фабиш
Лукаш
23
Фашко
Михал
55
Медвед
Жан
- Основной состав
-
39 Юнас МартинВратарь
-
37 Adam KrcikЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Martin MasikПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Marek FabryНападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Копас АдамПолузащитник
-
10 Власко ЯнПолузащитник
- Нападающий
-
22 Mario Holly
-
-
Главный тренер: Pavol Majernik
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Фабиш ЛукашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Фашко МихалПолузащитник
-
55 Медвед ЖанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Кира МатушВратарь
-
11 Сантос ЛуисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
66 Peter VargaПолузащитник
-
10 Zyen Jones
-
-
-
-
Главный тренер: Gergely Geri
История личных встреч
Скалица
Кошице
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
1.33
0
Среднее время на гол
67
0
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
1.14
0.43
Тотал матчей
2.5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
78
210
Бомбардиры внутри турнира
Скалица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Власко Ян
|1 (1)
|0.2
|Michael Ranko
|1
|0.2
|Lukas Leginus
|1
|0.2
|Martin Cernek
|0
|0
Кошице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Медвед Жан
|5 (2)
|0.83
|Ниархос Иоаннис
|1
|0.17
|Фашко Михал
|0
|0
|Фабиш Лукаш
|0
|0
|Галлович Давид
|0
|0
Карточки
Скалица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Martin Masik
|3
|0
|Martin Cernek
|2
|0
|Грошшо Лукаш
|1
|0
|Подгорин Оливер
|1
|0
|Michael Ranko
|1
|0
|Копас Адам
|1
|0
|Marek Fabry
|1
|0
|Adam Krcik
|1
|0
|Davi Alves
|1
|0
Кошице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кривак Ян
|3
|1
|Жигмунд Марек
|2
|0
|Галлович Давид
|2
|0
|Сантос Луис
|1
|0
|Горосито Николас
|1
|0
|Кружляк Доминик
|1
|0
|Фабиш Лукаш
|1
|0
|Инносенти Нассим
|1
|0
|Ниархос Иоаннис
|1
|0
|Zyen Jones
|1
|0
Результаты матчей
Скалица
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Кошице
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Скалица
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Кошице
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
1
5
Скалица
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Кошице
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
2
6
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Забито
2
5
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
20%
76-90
Пропущено
8
3
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
13%
1
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
33%
76-90
Забито
3
6
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
1
17%
76-90
Пропущено
10
7
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
10%
1
14%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
2
20%
1
14%
31-45
2
20%
2
29%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Скалица
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Скалица - Спартак Трнава 1:2 Железярне Подбрезова - Скалица 7:1 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 1:1 Скалица - Михаловце 0:0
Скалица - Злате Моравце 1:0 Скалица - Карвина 0:2 Скалица - Словацко 2:2 Лисен - Скалица 2:2 Скалица - МФК Вышков 4:0 Сигма Оломоуц Б - Скалица 2:3 Скалица - Петржалка 2:1 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 2:2 Скалица - Кошице 1:0 Злате Моравце - Скалица 1:0 Скалица - Тренчин 0:4 Михаловце - Скалица 1:3 Кошице - Скалица 1:2 Скалица - Злате Моравце 4:1 Скалица - Михаловце 0:0 Тренчин - Скалица 1:3
Кошице
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Кошице - Комарно 0:1 Слован Братислава - Кошице 2:1 Кошице - Железярне Подбрезова 3:0 Тренчин - Кошице 2:0
Кошице - ДАК 2:2 Кошице - Рома 1:1 Гурник Забже - Кошице 1:0 Михаловце - Кошице 0:1 Жилина - Кошице 3:0 Кишварда - Кошице 1:1 ФК Гуменне - Кошице 1:0 Кошице - Михаловце 2:0 Скалица - Кошице 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 2:1 Кошице - Злате Моравце 0:2 Тренчин - Кошице 1:2 Кошице - Скалица 1:2 Кошице - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Злате Моравце - Кошице 1:2 Кошице - Ньиредьхаза 0:0
Результаты матчей
Скалица
Кошице
Точный счет
0:0
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
7:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
7:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Скалица
Кошице
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
33
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|9 - 2
|12
|2.
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|3.
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|4.
|0:0
|6
|1
|4
|1
|5 - 6
|7
|5.
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|6.
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|7.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|8.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|7 - 5
|5
|9.
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|10.
|6
|1
|2
|3
|6 - 7
|5
|11.
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|12.
|5
|0
|3
|2
|3 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|7 - 1
|5
|4.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|5.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|7.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|10.
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|11.
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|12.
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|3.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|5.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|6.
|0:0
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|7.
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|8.
|2
|0
|1
|1
|2 - 8
|1
|9.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|10.
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Кошице
|Медвед Жан
|5
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|4 (1)
|ДАК
|Труса Матей
|2 (1)
|Дукла Банска-Бистрица
|Малец Томаш
|2
|Спартак Трнава
|Даниэл Эрик
|2
|Кошице
|Кривак Ян
|1 3
|Тренчин
|Гайдош Артур
|1 3
|Тренчин
|Lazar Stojsavljevic
|3
|Дукла Банска-Бистрица
|Бренкус Адам
|3
|Михаловце
|Тарадуда Денис
|3