Тур: 6. Стадион: ZELPO Arena.
1:1
Конец матча
0'
0:1
30' ГолМалец Томаш
1:1
65' Гол в свои воротаЗагуменски Тимотей
70' Желтая карточкаIvan Mensah
75' Желтая карточкаLubomir Willweber
88' Желтая карточкаSamuel Datko
90'+5
Ход матча
30'
0:1
65'
70'
88'
28
Данко
Адам
14
Matej
Gresak
25
Ivan
Mensah
33
Годал
Борис
28
Пишоя
Марьян
88
Глинка
Марек
29
Малец
Томаш
- Основной состав
-
28 Данко АдамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Matej GresakПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
91 Байза ПаволВратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
11 Samuel Datko
-
Главный тренер: Vladimir Cifranic
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Ivan MensahЗащитник
-
33 Годал БорисЗащитник
- Защитник
-
28 Пишоя МарьянПолузащитник
-
88 Глинка МарекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Малец ТомашНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Lukas MigalaЗащитник
-
23 Бренкус АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
16 Adam Hanes
-
Главный тренер: Марек Бажик
История личных встреч
Железярне Подбрезова
Дукла Банска-Бистрица
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
13 матчей
38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
12
Голов в среднем за матч
1.71
2
Среднее время на гол
52
45
Всего голов
9
12
Голов в среднем за матч
1.5
1.71
Среднее время на гол
60
52
Всего голов
21
24
Голов в среднем за матч
1.62
1.85
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
55
48
Бомбардиры внутри турнира
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галчик Роланд
|2
|0.4
|Peter Juritka
|2
|0.4
|Sanusi Ridwan
|1
|0.2
|Alasana Yirajang
|1
|0.2
|Daniel Smekal
|1
|0.2
|Стефаник Самуэль
|0
|0
|Оравец Матей
|0
|0
|Славик Адриан
|0
|0
|Демл Ондржей
|0
|0
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Малец Томаш
|3
|0.5
|Рымаренко Мартин
|1
|0.17
|Веселовски Доминик
|1
|0.17
|Слебодник Тибор
|1
|0.17
|Загуменски Тимотей
|0
|0
|Пишоя Марьян
|0
|0
|Бренкус Адам
|0
|0
Карточки
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Vincent Chyla
|2
|0
|Стефаник Самуэль
|1
|0
|Коштрна Кристиан
|1
|0
|Мрва Марио
|1
|0
|Samuel Datko
|1
|0
|Данко Адам
|1
|0
|Filip Mielke
|1
|0
|Kayode Saliman
|1
|0
|Peter Juritka
|1
|0
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бренкус Адам
|3
|0
|Marek Bazik
|1
|0
|Глинка Марек
|1
|0
|Branislav Luptak
|1
|0
|Загуменски Тимотей
|1
|0
|Рихтарех Давид
|1
|0
|Lubomir Willweber
|1
|0
|Пишоя Марьян
|1
|0
|Рымаренко Мартин
|1
|0
|Oliver Klimpl
|1
|0
|Ivan Mensah
|1
|0
Результаты матчей
Железярне Подбрезова
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Дукла Банска-Бистрица
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
5
Железярне Подбрезова
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Дукла Банска-Бистрица
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
0
2
Железярне Подбрезова
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Дукла Банска-Бистрица
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
0
7
Голы по времени матча
Забито
7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
40%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
40%
61-75
2
29%
1
20%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Забито
7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
2
29%
1
14%
76-90
Пропущено
7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
29%
2
33%
61-75
1
14%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Железярне Подбрезова
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Железярне Подбрезова - Скалица 7:1 Кошице - Железярне Подбрезова 3:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 1:0 Железярне Подбрезова - Жилина 0:0
Железярне Подбрезова - Татран Прешов 1:0 Железярне Подбрезова - Погронье 2:2 Железярне Подбрезова - Вольфсбергер 1:3 Славия Прага - Железярне Подбрезова 4:2 Железярне Подбрезова - Зброёвка 5:2 Железярне Подбрезова - Комарно 4:1 Железярне Подбрезова - Петржалка 0:3 Динамо Дивяки - Железярне Подбрезова 0:5 Татран Липтовски-Микулаш - Железярне Подбрезова 1:1 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 5:0 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 2:1 Железярне Подбрезова - ДАК 0:3 Ружомберок - Железярне Подбрезова 3:2 Железярне Подбрезова - Жилина 1:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:0 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:2
Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 0:2 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 1:1
Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Татран Липтовски-Микулаш 0:3 Баник Острава - Дукла Банска-Бистрица 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 1:1 Дукла Прага - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Виктория Пльзень - Дукла Банска-Бистрица 2:1 Погронье - Дукла Банска-Бистрица 3:2 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 2:2 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 2:1 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Злате Моравце - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 0:1 Кошице - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 4:2 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 0:0
Результаты матчей
Железярне Подбрезова
Дукла Банска-Бистрица
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
7:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
7
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:1
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
7:1
1 раз 20%
1:1
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
7
1 раз 20%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Железярне Подбрезова
Дукла Банска-Бистрица
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
51
14
15
14
14
14
14
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Кошице
|Медвед Жан
|5
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|4 (1)
|Дукла Банска-Бистрица
|Малец Томаш
|3
|ДАК
|Труса Матей
|2 (1)
|Спартак Трнава
|Даниэл Эрик
|2
|Кошице
|Кривак Ян
|1 3
|Тренчин
|Гайдош Артур
|1 3
|Тренчин
|Lazar Stojsavljevic
|3
|Дукла Банска-Бистрица
|Бренкус Адам
|3
|Михаловце
|Тарадуда Денис
|3