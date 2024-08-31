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  3. Словакия
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 6. Стадион: .
Железярне Подбрезова
1:1
Конец матча
Дукла Банска-Бистрица
0'
0:1
30' Гол
Малец Томаш
1:1
65' Гол в свои ворота
Загуменски Тимотей
70' Желтая карточка
Ivan Mensah
75' Желтая карточка
Lubomir Willweber
88' Желтая карточка
Samuel Datko
90'+5
28
Данко
Адам
24
Коштрна
Кристиан
4
Оравец
Матей
3
Filip
Mielke
13
Vincent
Chyla
27
Sanusi
Ridwan
19
Martin
Talakov
26
Стефаник
Самуэль
14
Matej
Gresak
7
Галчик
Роланд
10
Alasana
Yirajang
1
Ivan
Rehak
25
Ivan
Mensah
33
Годал
Борис
41
Lubomir
Willweber
28
Пишоя
Марьян
88
Глинка
Марек
6
Рихтарех
Давид
44
Загуменски
Тимотей
9
Слебодник
Тибор
29
Малец
Томаш
11
Рымаренко
Мартин
Железярне Подбрезова
3-1-4-2
Дукла Банска-Бистрица
3-4-3

История личных встреч

Железярне Подбрезова
Дукла Банска-Бистрица

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

13 матчей

38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

С
2:2
С
1:4
С
1:2
С
3:1
С
0:2
С
3:1
ВЛ
2:0
ВЛ
2:3
ВЛ
1:0
ВЛ
3:4
ВЛПВК
2:2
ВЛ
0:2
С
1:1

Голы

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

1.71
2

Среднее время на гол

52
45

Всего голов

9
12

Голов в среднем за матч

1.5
1.71

Среднее время на гол

60
52

Всего голов

21
24

Голов в среднем за матч

1.62
1.85

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

55
48

Бомбардиры внутри турнира

Железярне Подбрезова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галчик Роланд 2 0.4
Peter Juritka 2 0.4
Sanusi Ridwan 1 0.2
Alasana Yirajang 1 0.2
Daniel Smekal 1 0.2
Стефаник Самуэль 0 0
Оравец Матей 0 0
Славик Адриан 0 0
Демл Ондржей 0 0
Дукла Банска-Бистрица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Малец Томаш 3 0.5
Рымаренко Мартин 1 0.17
Веселовски Доминик 1 0.17
Слебодник Тибор 1 0.17
Загуменски Тимотей 0 0
Пишоя Марьян 0 0
Бренкус Адам 0 0

Карточки

Железярне Подбрезова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Vincent Chyla 2 0
Стефаник Самуэль 1 0
Коштрна Кристиан 1 0
Мрва Марио 1 0
Samuel Datko 1 0
Данко Адам 1 0
Filip Mielke 1 0
Kayode Saliman 1 0
Peter Juritka 1 0
Дукла Банска-Бистрица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бренкус Адам 3 0
Marek Bazik 1 0
Глинка Марек 1 0
Branislav Luptak 1 0
Загуменски Тимотей 1 0
Рихтарех Давид 1 0
Lubomir Willweber 1 0
Пишоя Марьян 1 0
Рымаренко Мартин 1 0
Oliver Klimpl 1 0
Ivan Mensah 1 0

Результаты матчей

Железярне Подбрезова
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Дукла Банска-Бистрица
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
5
Железярне Подбрезова
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Дукла Банска-Бистрица
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

0
2
Железярне Подбрезова
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Дукла Банска-Бистрица
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

0
7

Голы по времени матча

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
40%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
40%
61-75
2
29%
1
20%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
2
29%
1
14%
76-90

Пропущено

7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
29%
2
33%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Железярне Подбрезова
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Железярне Подбрезова - Скалица 7:1 Кошице - Железярне Подбрезова 3:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 1:0 Железярне Подбрезова - Жилина 0:0
Железярне Подбрезова - Татран Прешов 1:0 Железярне Подбрезова - Погронье 2:2 Железярне Подбрезова - Вольфсбергер 1:3 Славия Прага - Железярне Подбрезова 4:2 Железярне Подбрезова - Зброёвка 5:2 Железярне Подбрезова - Комарно 4:1 Железярне Подбрезова - Петржалка 0:3 Динамо Дивяки - Железярне Подбрезова 0:5 Татран Липтовски-Микулаш - Железярне Подбрезова 1:1 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 5:0 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 2:1 Железярне Подбрезова - ДАК 0:3 Ружомберок - Железярне Подбрезова 3:2 Железярне Подбрезова - Жилина 1:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:0 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:2
Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 0:2 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 1:1
Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Татран Липтовски-Микулаш 0:3 Баник Острава - Дукла Банска-Бистрица 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 1:1 Дукла Прага - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Виктория Пльзень - Дукла Банска-Бистрица 2:1 Погронье - Дукла Банска-Бистрица 3:2 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 2:2 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 2:1 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Злате Моравце - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 0:1 Кошице - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 4:2 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 0:0

Результаты матчей

Железярне Подбрезова
Дукла Банска-Бистрица

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
7:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
7
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:1
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
7:1
1 раз 20%
1:1
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
7
1 раз 20%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Железярне Подбрезова
Дукла Банска-Бистрица

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5
1
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
5
1
1
4
1.5
1
5
1
4
2.5
1
4
3.5
1
4
4.5
1
4
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 4 4 0 0 9 - 2 12
2.
Жилина
 4 2 2 0 7 - 2 8
3.
ДАК
 4 2 1 1 7 - 3 7
4.
Дукла Банска-Бистрица
 6 1 4 1 6 - 7 7
5.
Спартак Трнава
 4 1 3 0 2 - 1 6
6.
Михаловце
 6 1 3 2 6 - 9 6
7.
Ружомберок
 3 1 2 0 4 - 3 5
8.
Железярне Подбрезова
 5 1 2 2 8 - 6 5
9.
Тренчин
 5 1 2 2 5 - 7 5
10.
Кошице
 6 1 2 3 6 - 7 5
11.
Комарно
 4 1 0 3 3 - 9 3
12.
Скалица
 5 0 3 2 3 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 2 2 0 0 7 - 2 6
2.
Слован Братислава
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Железярне Подбрезова
 3 1 2 0 8 - 2 5
4.
Ружомберок
 3 1 2 0 4 - 3 5
5.
Тренчин
 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Кошице
 3 1 1 1 5 - 3 4
7.
Дукла Банска-Бистрица
 3 1 1 1 2 - 3 4
8.
ДАК
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Спартак Трнава
 2 0 2 0 0 - 0 2
10.
Скалица
 3 0 2 1 1 - 2 2
11.
Михаловце
 2 0 1 1 0 - 3 1
12.
Комарно
 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Михаловце
 4 1 2 1 6 - 6 5
3.
Спартак Трнава
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
ДАК
 3 1 1 1 5 - 3 4
5.
Комарно
 2 1 0 1 1 - 2 3
6.
Дукла Банска-Бистрица
 3 0 3 0 4 - 4 3
7.
Жилина
 2 0 2 0 0 - 0 2
8.
Скалица
 2 0 1 1 2 - 8 1
9.
Кошице
 3 0 1 2 1 - 4 1
10.
Тренчин
 3 0 1 2 1 - 5 1
11.
Ружомберок
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Железярне Подбрезова
 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Кошице Медвед Жан 5
Слован Братислава Барсегян Тигран 4 (1)
Дукла Банска-Бистрица Малец Томаш 3
ДАК Труса Матей 2 (1)
Спартак Трнава Даниэл Эрик 2
Весь список

Топ нарушителей
Кошице Кривак Ян 1 3
Тренчин Гайдош Артур 1 3
Тренчин Lazar Stojsavljevic 3
Дукла Банска-Бистрица Бренкус Адам 3
Михаловце Тарадуда Денис 3
Весь список
  • 77'
    Tibor Slebodnik уходит с поля. Шикула Николас выходит вместо него
  • 75'
    Lubomir Willweber получил желтую карточку от судьи
  • 72'
    Matej Gresak уходит с поля. Славик Адриан выходит вместо него
  • 70'
    Иван Менса получил желтую карточку от судьи
  • 65'
    Г О О О О Л - Загуменски Тимотей уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • 60'
    Alasana Yirajang уходит с поля. Peter Juritka выходит вместо него
  • 46'
    Martin Talakov уходит с поля. Samuel Datko выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 30'
      Пишоя Марьян сделал результативную передачу.
    • 30'
      Г О О О О Л - Малец Томаш бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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