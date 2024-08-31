Тур: 6. Стадион: Вион.
0'
0:1
31' ГолEnzo Arevalo
45' Желтая карточкаEnzo Arevalo
62' Желтая карточкаFranck Bahi
0:2
73' ГолКизиридис Александрос
75' Желтая карточкаStanislav Danko
1:2
90' ПенальтиSimon Smehyl
1:3
90' ПенальтиMatus Marcin
90'+8
Ход матча
31'
45'
62'
73'
75'
90'
1:2
90'
1:3
31
Трефиль
Якуб
14
Tobias
Divis
20
Jozef
Spyrka
- Основной состав
-
31 Трефиль ЯкубВратарь
-
14 Tobias DivisЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Jozef SpyrkaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Нади ГергоПолузащитник
-
22 Тамаш НандорНападающий
-
-
-
-
-
10 Томаш Немет
-
Главный тренер: Mikulas Radvanyi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Franck BahiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Enzo ArevaloНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
10 Жофчак ИгорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Ivan Tyurin
-
19 David Petrik
-
21 Samuel Ramos
-
55 Artur Musak
-
Главный тренер: Anton Soltis
Бомбардиры внутри турнира
Комарно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сильвестр Якуб
|1
|0.25
|Тамаш Нандор
|1
|0.25
|Simon Smehyl
|1 (1)
|0.25
|Jozef Spyrka
|0
|0
|Ганбаяр Ганболд
|0
|0
Михаловце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Issa Adekunle
|2
|0.33
|Тарадуда Денис
|1
|0.17
|Кизиридис Александрос
|1
|0.17
|Enzo Arevalo
|1
|0.17
|Matus Marcin
|1 (1)
|0.17
|Lukas Simko
|0
|0
|Tornike Dzotsenidze
|0
|0
Карточки
Комарно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сильвестр Якуб
|2
|0
|Jozef Spyrka
|1
|0
|Ганбаяр Ганболд
|1
|0
|Трефиль Якуб
|1
|0
|Tobias Divis
|1
|0
|Christian Bayemi
|1
|0
Михаловце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тарадуда Денис
|3
|0
|Franck Bahi
|2
|0
|Пачинда Эрик
|1
|0
|Matus Marcin
|1
|0
|Лукач Патрик
|1
|0
|Stanislav Danko
|1
|0
|Зубайру Абдул
|1
|0
|Issa Adekunle
|1
|0
|Enzo Arevalo
|1
|0
|Polydefkis Volanakis
|1
|0
|Yushi Shimamura
|1
|0
Результаты матчей
Комарно
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Михаловце
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
3
Комарно
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Михаловце
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
1
0
Комарно
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Михаловце
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
3
3
Голы по времени матча
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
1
17%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
3
43%
3
50%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
67%
1
17%
76-90
Пропущено
9
9
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
4
44%
4
44%
76-90
Результаты последних матчей
Комарно
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Кошице - Комарно 0:1 ДАК - Комарно 2:0 Комарно - Слован Братислава 1:4 МТК Будапешт - Комарно 0:0
Комароми - Комарно 1:3 Рапид (мол.) - Комарно 1:1 Комарно - Погронье 4:0 Железярне Подбрезова - Комарно 4:1 Комарно - Уйпешт 1:1 Дольни-Кубин - Комарно 4:3 Комарно - Петржалка 1:2 Славой Требишов - Комарно 1:3 Комарно - Пухов 7:1 Поважска-Бистрица - Комарно 1:1 Комарно - СТК-1914 Саморин 2:0 Спартак Миява - Комарно 2:0 Комарно - Слован-2 Братислава 5:2 Погронье - Комарно 0:2 Комарно - Жилина-2 3:0 Комарно - Малженице 0:0
Михаловце
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ружомберок - Михаловце 2:2 Михаловце - ДАК 0:3 Жилина - Михаловце 3:1 Михаловце - Спартак Трнава 0:0
Скалица - Михаловце 0:0 Диошдьёр - Михаловце 3:1 Мезёкёвешд - Михаловце 1:0 Михаловце - Казинцбарцика 1:0 Михаловце - Кошице 0:1 Татран Липтовски-Микулаш - Михаловце 0:1 Ньиредьхаза - Михаловце 1:1 ФК Гуменне - Михаловце 3:1 Кошице - Михаловце 2:0 Михаловце - Злате Моравце 3:0 Тренчин - Михаловце 1:0 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Михаловце - Скалица 1:3 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 0:1 Михаловце - Тренчин 0:0 Скалица - Михаловце 0:0
Результаты матчей
Комарно
Михаловце
Точный счет
1:3
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Комарно
Михаловце
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
33
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|9 - 2
|12
|2.
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|3.
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|4.
|0:0
|6
|1
|4
|1
|5 - 6
|7
|5.
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|6.
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|7.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|8.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|7 - 5
|5
|9.
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|10.
|6
|1
|2
|3
|6 - 7
|5
|11.
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|12.
|5
|0
|3
|2
|3 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|7 - 1
|5
|4.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|5.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|7.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|10.
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|11.
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|12.
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|3.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|5.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|6.
|0:0
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|7.
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|8.
|2
|0
|1
|1
|2 - 8
|1
|9.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|10.
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
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|Кошице
|Медвед Жан
|5
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|4 (1)
|ДАК
|Труса Матей
|2 (1)
|Дукла Банска-Бистрица
|Малец Томаш
|2
|Спартак Трнава
|Даниэл Эрик
|2
|Кошице
|Кривак Ян
|1 3
|Тренчин
|Гайдош Артур
|1 3
|Тренчин
|Lazar Stojsavljevic
|3
|Дукла Банска-Бистрица
|Бренкус Адам
|3
|Михаловце
|Тарадуда Денис
|3