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  3. Словакия
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 6. Стадион: .
Комарно
1:3
Конец матча
Михаловце
0'
0:1
31' Гол
Enzo Arevalo
45' Желтая карточка
Enzo Arevalo
62' Желтая карточка
Franck Bahi
0:2
73' Гол
Кизиридис Александрос
75' Желтая карточка
Stanislav Danko
1:2
90' Пенальти
Simon Smehyl
1:3
90' Пенальти
Matus Marcin
90'+8
31
Трефиль
Якуб
14
Tobias
Divis
5
Шпирьяк
Доминик
21
Пиларж
Роберт
24
Ondrej
Rudzan
73
Ганбаяр
Ганболд
20
Jozef
Spyrka
6
Dan
Ozvolda
17
Christian
Bayemi
8
Simon
Smehyl
23
Сильвестр
Якуб
1
Лукач
Патрик
2
Lukas
Simko
26
Tornike
Dzotsenidze
3
Тарадуда
Денис
12
Franck
Bahi
4
Зубайру
Абдул
8
Yushi
Shimamura
9
Matus
Marcin
51
Stanislav
Danko
7
Issa
Adekunle
29
Enzo
Arevalo
Комарно
4-4-2
Михаловце
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Комарно
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сильвестр Якуб 1 0.25
Тамаш Нандор 1 0.25
Simon Smehyl 1 (1) 0.25
Jozef Spyrka 0 0
Ганбаяр Ганболд 0 0
Михаловце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Issa Adekunle 2 0.33
Тарадуда Денис 1 0.17
Кизиридис Александрос 1 0.17
Enzo Arevalo 1 0.17
Matus Marcin 1 (1) 0.17
Lukas Simko 0 0
Tornike Dzotsenidze 0 0

Карточки

Комарно
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сильвестр Якуб 2 0
Jozef Spyrka 1 0
Ганбаяр Ганболд 1 0
Трефиль Якуб 1 0
Tobias Divis 1 0
Christian Bayemi 1 0
Михаловце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тарадуда Денис 3 0
Franck Bahi 2 0
Пачинда Эрик 1 0
Matus Marcin 1 0
Лукач Патрик 1 0
Stanislav Danko 1 0
Зубайру Абдул 1 0
Issa Adekunle 1 0
Enzo Arevalo 1 0
Polydefkis Volanakis 1 0
Yushi Shimamura 1 0

Результаты матчей

Комарно
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Михаловце
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
3
Комарно
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Михаловце
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

1
0
Комарно
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Михаловце
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

3
3

Голы по времени матча

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
1
17%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
3
43%
3
50%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
67%
1
17%
76-90

Пропущено

9
9
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
4
44%
4
44%
76-90

Результаты последних матчей

Комарно
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Кошице - Комарно 0:1 ДАК - Комарно 2:0 Комарно - Слован Братислава 1:4 МТК Будапешт - Комарно 0:0
Комароми - Комарно 1:3 Рапид (мол.) - Комарно 1:1 Комарно - Погронье 4:0 Железярне Подбрезова - Комарно 4:1 Комарно - Уйпешт 1:1 Дольни-Кубин - Комарно 4:3 Комарно - Петржалка 1:2 Славой Требишов - Комарно 1:3 Комарно - Пухов 7:1 Поважска-Бистрица - Комарно 1:1 Комарно - СТК-1914 Саморин 2:0 Спартак Миява - Комарно 2:0 Комарно - Слован-2 Братислава 5:2 Погронье - Комарно 0:2 Комарно - Жилина-2 3:0 Комарно - Малженице 0:0
Михаловце
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ружомберок - Михаловце 2:2 Михаловце - ДАК 0:3 Жилина - Михаловце 3:1 Михаловце - Спартак Трнава 0:0
Скалица - Михаловце 0:0 Диошдьёр - Михаловце 3:1 Мезёкёвешд - Михаловце 1:0 Михаловце - Казинцбарцика 1:0 Михаловце - Кошице 0:1 Татран Липтовски-Микулаш - Михаловце 0:1 Ньиредьхаза - Михаловце 1:1 ФК Гуменне - Михаловце 3:1 Кошице - Михаловце 2:0 Михаловце - Злате Моравце 3:0 Тренчин - Михаловце 1:0 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Михаловце - Скалица 1:3 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 0:1 Михаловце - Тренчин 0:0 Скалица - Михаловце 0:0

Результаты матчей

Комарно
Михаловце

Точный счет

1:3
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Комарно
Михаловце

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 4 4 0 0 9 - 2 12
2.
Жилина
 4 2 2 0 7 - 2 8
3.
ДАК
 4 2 1 1 7 - 3 7
4.
Дукла Банска-Бистрица
 0:0 6 1 4 1 5 - 6 7
5.
Спартак Трнава
 4 1 3 0 2 - 1 6
6.
Михаловце
 6 1 3 2 6 - 9 6
7.
Ружомберок
 3 1 2 0 4 - 3 5
8.
Железярне Подбрезова
 0:0 5 1 2 2 7 - 5 5
9.
Тренчин
 5 1 2 2 5 - 7 5
10.
Кошице
 6 1 2 3 6 - 7 5
11.
Комарно
 4 1 0 3 3 - 9 3
12.
Скалица
 5 0 3 2 3 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 2 2 0 0 7 - 2 6
2.
Слован Братислава
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Железярне Подбрезова
 0:0 3 1 2 0 7 - 1 5
4.
Ружомберок
 3 1 2 0 4 - 3 5
5.
Тренчин
 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Кошице
 3 1 1 1 5 - 3 4
7.
Дукла Банска-Бистрица
 0:0 3 1 1 1 2 - 3 4
8.
ДАК
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Спартак Трнава
 2 0 2 0 0 - 0 2
10.
Скалица
 3 0 2 1 1 - 2 2
11.
Михаловце
 2 0 1 1 0 - 3 1
12.
Комарно
 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Михаловце
 4 1 2 1 6 - 6 5
3.
Спартак Трнава
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
ДАК
 3 1 1 1 5 - 3 4
5.
Комарно
 2 1 0 1 1 - 2 3
6.
Дукла Банска-Бистрица
 0:0 3 0 3 0 3 - 3 3
7.
Жилина
 2 0 2 0 0 - 0 2
8.
Скалица
 2 0 1 1 2 - 8 1
9.
Кошице
 3 0 1 2 1 - 4 1
10.
Тренчин
 3 0 1 2 1 - 5 1
11.
Ружомберок
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Железярне Подбрезова
 0:0 2 0 0 2 0 - 4 0
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Топ бомбардиров
Кошице Медвед Жан 5
Слован Братислава Барсегян Тигран 4 (1)
ДАК Труса Матей 2 (1)
Дукла Банска-Бистрица Малец Томаш 2
Спартак Трнава Даниэл Эрик 2
Весь список

Топ нарушителей
Кошице Кривак Ян 1 3
Тренчин Гайдош Артур 1 3
Тренчин Lazar Stojsavljevic 3
Дукла Банска-Бистрица Бренкус Адам 3
Михаловце Тарадуда Денис 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Enzo Arevalo получил желтую карточку от судьи
    • 31'
      Торнике Дзоценидзе сделал результативную передачу.
    • 31'
      Г О О О О Л - Enzo Arevalo бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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