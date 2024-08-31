Еще один угловой для "Спартака". Подача с правого края в центр штрафной - Тесленко разбирается с ситуацией, выбивая мяч за боковую линию теперь.

А теперь Тесленко успевает остановить прорыв соперника по левому флангу. При этом получает повреждение и Тесленко. Лишь бы травма не была серьезной.

Нет, в порядке Тесленко. "Спартак" же очередной угловой подает, и после навеса с левого края Иву головой играет в сторону от рамки.

Бабич снова атаку разгонял. На Медину он передачу отдал, но тот был в положении "вне игры". Судья останавливает игру в этой ситуации.

Зобнин получает от рефери за фол и неспортивное поведение карточку желтого цвета. Рефери остановил игру, пока футболисту "Рубина" оказывалась помощь.

Бонгонда сейчас нанес удар в сторону правого угла. Мяч просвистел рядом со стойкой. В этой ситуации было очень опасно. Едва гол не случился.

Носилки, электрокар появились на поле. Это вынужденная замена. Продолжить игру не сможет Вуячич. Денисов подошел к игроку "Рубина" и извинился.

Ашурматов на поле появился. Вуячич встречу продолжить не смог. Пожелаем ему, конечно же, здоровья и скорейшего возвращения на поле.

К кромке поля снова Станкович вышел. Теперь уже что-то в адрес Денисова высказал. Видимо, какой-то игровой эпизод не понравился наставнику "Спартака".

Кабутов нанес дальний удар по воротам соперника. Мяч попал в ногу защитнику "Спартака" и улетел за пределы поля. Еще один угловой подадут гости.

Умяров сыграл в обороне сейчас. Головой вынес мяч игрок "Спартака" в сторону от рамки. "Рубин" здорово действует впереди в первом тайме.

Бонгонда отдавал передачу в центр, на Угальде, но соперник успел сыграть на опережении. Внешней стороной стопы выбил он сферу за лицевую линию.

Подали хозяева угловой. К Бонгонде прилетел мяч на линию штрафной, откуда игрок "Спартака" в касание направил мяч над правой "девяткой".

Рожков сбил соперника на газон. В руках рефери появилась очередная карточка желтого цвета. Страсти на поле накаляются.

31' Капитан "Рубина" буквально кричит от боли. Будем надеяться, что он игру продолжит. Пока же Вуячича окружили медики, которые пытаются игрока привести в чувства.

29' Денисов грубо сыграл по ноге Вуячичу. И в этом игровом эпизоде рефери показывает карточку желтого цвета. Вероятно, что игрок "Рубина" матч не продолжит.

28' Станкович чем-то недоволен у кромки поля. Кому-то из своих подопечных он предъявил претензии. Но уже игру продолжили оппоненты.

27' Пока "Спартаку" не хватает движения впереди. Команда создает опасные ситуации, но назвать голевыми их пока сложно. Почти полчаса игры позади.

26' Вуячич сейчас буквально шлагбаум сопернику поставил. Рукой по лицу он попал, умышленно. Рефери показал карточку желтого цвета.

24' Медина отреагировал на прострел с правого края. Там был рикошет, но Хесус все равно сориентироваться, направив мяч чуть левее цели. Не везет, так не везет!

23' Начинают давить уже хозяева на ворота соперника, но пока далековато от рамки противника они мячом владеют. Опасных моментов в большом количестве мы не видим.

22' "Спартак" часто подает угловые в этом сезоне в чемпионате России, но пока команда ни одного стандарта от угла поля не организовала.

21' В обороне уверенно сыграл Бонгонда. Выбил он мяч у оппонента, сыграв в центр поля. Чистейше отнял мяч у соперника игрок "красно-белых".