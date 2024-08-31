Тур: 7. Стадион: Лукойл Арена.
0:0
Первый тайм: 45+'
0'
26' Желтая карточкаВуячич Игор
29' Желтая карточкаДенисов Даниил
39' Желтая карточкаРожков Илья
Ход матча
26'
29'
39'
45'
Прогноз на матч от Liveresult
47
Зобнин
Роман
18
Умяров
Наиль
77
Бонгонда
Тео
19
Медина
Хесус
15
Вуячич
Игор
51
Рожков
Илья
10
Даку
Мирлинд
24
Чумич
Никола
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Зобнин РоманПолузащитник
-
18 Умяров НаильПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Бонгонда ТеоНападающий
- Нападающий
-
19 Медина ХесусНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
39 Маслов ПавелЗащитник
-
14 Абена МиентиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Пруцев ДанилПолузащитник
- Нападающий
-
28 Зорин ДаниилНападающий
-
Главный тренер: Станкович Деян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Вуячич ИгорЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
51 Рожков ИльяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Даку МирлиндНападающий
-
24 Чумич НиколаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
86 Корец НикитаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Иванов ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рахимов Рашид
История личных встреч
Спартак Москва
Рубин
21 матч
76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
38.1%
42.9%
19%
8 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
28.6%
4.7%
14 побед 6 ничьих 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 12 ничьих 6 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед
35 матчей
45.7%
28.6%
25.7%
16 побед 10 ничьих 9 побед
Первый тайм
22.9%
60%
17.1%
8 побед 21 ничья 6 побед
Второй тайм
40%
34.3%
25.7%
14 побед 12 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
33
Голов в среднем за матч
0.88
1.74
Среднее время на гол
102
51
Всего голов
21
12
Голов в среднем за матч
1.11
0.75
Среднее время на гол
81
120
Всего голов
35
45
Голов в среднем за матч
1
1.29
Тотал матчей
2.5
32
Больше 91%
Меньше 9%
3
25
Больше 71%
Меньше 29%
10
14
Больше 40%
Меньше 60%
21
6
Больше 17%
Меньше 83%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
90
70
Бомбардиры внутри турнира
Спартак Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Угальде Манфред
|4
|0.57
|Барко Эсекьель
|2 (1)
|0.29
|Бабич Срджан
|2
|0.29
|Пруцев Данил
|1
|0.14
|Бонгонда Тео
|0
|0
|Медина Хесус
|0
|0
|Рябчук Олег
|0
|0
Рубин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даку Мирлинд
|5 (3)
|0.71
|Вада Валентин
|1
|0.14
|Зотов Александр
|1
|0.14
|Кабутов Дмитрий
|1
|0.14
|Чумич Никола
|1
|0.14
|Юкич Александар
|1
|0.14
|Безруков Руслан
|0
|0
|Шабанхаджай Дардан
|0
|0
|Рожков Илья
|0
|0
Карточки
Спартак Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Денисов Даниил
|4
|0
|Умяров Наиль
|3
|0
|Зобнин Роман
|1
|0
|Мартинс Кристофер
|1
|0
|Бабич Срджан
|1
|0
|Медина Хесус
|1
|0
|Хлусевич Даниил
|1
|0
|Литвинов Руслан
|1
|0
Рубин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тесленко Егор
|3
|0
|Вуячич Игор
|2
|0
|Даку Мирлинд
|2
|0
|Иванов Олег
|1
|0
|Зотов Александр
|1
|0
|Ставер Евгений
|1
|0
|Юкич Александар
|1
|0
|Иву Угочукву
|1
|0
|Рожков Илья
|1
|0
Результаты матчей
Спартак Москва
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Рубин
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
0
1
Спартак Москва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Рубин
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
7
Упущенные победы
3
2
Спартак Москва
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Рубин
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
11
Упущенные победы
3
3
Голы по времени матча
Забито
6
6
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
2
33%
1
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 3
0
0%
3
60%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
7
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
67%
1
14%
61-75
1
33%
2
29%
76-90
Забито
9
10
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
2
22%
1
10%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
4
40%
31-45
4
44%
0
0%
46-60
1
11%
3
30%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
3
12
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
3
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
2
67%
2
17%
61-75
1
33%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Спартак Москва
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Спартак Москва - Динамо Махачкала 0:1 Зенит - Спартак Москва 0:0 Спартак Москва - Факел 3:0 Крылья Советов - Спартак Москва 0:3
Спартак Москва - Ахмат 0:0 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Спартак Москва - Динамо Москва 3:0 Химки - Спартак Москва 1:3 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Насаф 3:0 Спартак Москва - Динамо Москва 1:1 Спартак Москва - Уфа 1:0 Актобе - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:1 Оренбург - Спартак Москва 0:0 Спартак Москва - Рубин 3:1 Балтика - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Краснодар 1:0 Пари НН - Спартак Москва 0:0 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2
Рубин
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Факел - Рубин 0:2 Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Акрон - Рубин 1:2 Рубин - Зенит 0:1
Ростов - Рубин 1:1 Рубин - Химки 2:3 Рубин - Акрон 4:0 Рубин - Зенит 0:4 Пари НН - Рубин 2:4 Локомотив Москва - Рубин 3:4 Рубин - Енисей 3:1 Крылья Советов - Рубин 2:2 Рубин - КАМАЗ 2:1 Рубин - Сочи 1:1 Спартак Москва - Рубин 3:1 Рубин - Ростов 3:1 ЦСКА Москва - Рубин 2:2 Рубин - Урал 1:1 Зенит - Рубин 0:2 Рубин - Локомотив Москва 1:1
Результаты матчей
Спартак Москва
Рубин
Точный счет
3:0
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
3
3 раза 50%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Спартак Москва
Рубин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
21
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
51
33
42
33
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 1
|17
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 7
|15
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 4
|13
|4.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|6 - 3
|12
|5.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 4
|12
|6.
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 3
|12
|7.
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 12
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 12
|6
|10.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 15
|6
|11.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 13
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|2 - 6
|5
|14.
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|15.
|0:0 Заявка
|7
|0
|5
|2
|4 - 10
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|2 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|3.
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 0
|8
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|9 - 2
|6
|7.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 8
|6
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|11.
|0:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|12.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|14.
|0:0 Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 9
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|16.
|0:0 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 1
|10
|2.
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|3.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 2
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|5.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|6.
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|7.
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 9
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|12.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 5
|2
|13.
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|15.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зенит
|Глушенков Максим
|7 (1)
|Рубин
|Даку Мирлинд
|5 (1)
|ЦСКА Москва
|Обляков Иван
|4 (1)
|ЦСКА Москва
|Дивеев Игорь
|4
|Спартак Москва
|Угальде Манфред
|4
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|2 1
|Факел
|Божин Сергей
|4
|Ахмат
|Гандри Надер
|4
|Спартак Москва
|Денисов Даниил
|4
|Оренбург
|Перес Матиас
|4
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Спартак Москва 0:0 Рубин
Исход игры
Спартак Москва
86.2% (137)
Ничья
6.9% (11)
Рубин
6.9% (11)
Тотал 2.5
Больше
67.54% (77)
Меньше
32.46% (37)
Обе команды забьют
Да
70.18% (80)
Нет
29.82% (34)
Популярный счёт
2:1 Спартак Москва
37.1% (59)
2:0 Спартак Москва
11.9% (19)
1:0 Спартак Москва
6.9% (11)
3:1 Спартак Москва
5.7% (9)
1:1 Ничья
3.8% (6)
3:0 Спартак Москва
1.9% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
3:2 Спартак Москва
1.3% (2)
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