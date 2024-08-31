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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: .
Спартак Москва
0:0
Первый тайм: 45+'
Рубин
0'
26' Желтая карточка
Вуячич Игор
29' Желтая карточка
Денисов Даниил
39' Желтая карточка
Рожков Илья
45' Желтая карточка

Ход матча

26'
 
Вуячич Игор
29'
Денисов Даниил
 
33'
 
Ашурматов Рустам
Вуячич Игор
39'
 
Рожков Илья
45'
 
Прогнозы 159
Спартак Москва 86.2% (137)
X 6.9% (11)
Рубин 6.9% (11)
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98
Максименко
Александр
97
Денисов
Даниил
68
Литвинов
Руслан
6
Бабич
Срджан
2
Рябчук
Олег
47
Зобнин
Роман
18
Умяров
Наиль
5
Барко
Эсекьель
77
Бонгонда
Тео
9
Угальде
Манфред
19
Медина
Хесус
38
Ставер
Евгений
2
Тесленко
Егор
15
Вуячич
Игор
27
Грицаенко
Алексей
70
Кабутов
Дмитрий
51
Рожков
Илья
21
Зотов
Александр
6
Иву
Угочукву
33
Рахмоналиев
Умарали
10
Даку
Мирлинд
24
Чумич
Никола
Спартак Москва
4-3-3
Рубин
5-3-2

История личных встреч

Спартак Москва
Рубин

21 матч

76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

38.1%
42.9%
19%
8 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
28.6%
4.7%
14 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед

35 матчей

45.7%
28.6%
25.7%
16 побед 10 ничьих 9 побед

Первый тайм

22.9%
60%
17.1%
8 побед 21 ничья 6 побед

Второй тайм

40%
34.3%
25.7%
14 побед 12 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
1:4
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
КPП
0:4
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ТМК
4:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
К
2:0
ПЛ
0:4
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3

Голы

Всего голов

14
33

Голов в среднем за матч

0.88
1.74

Среднее время на гол

102
51

Всего голов

21
12

Голов в среднем за матч

1.11
0.75

Среднее время на гол

81
120

Всего голов

35
45

Голов в среднем за матч

1
1.29

Тотал матчей

2.5
32
Больше 91%
Меньше 9%
3
25
Больше 71%
Меньше 29%
10
14
Больше 40%
Меньше 60%
21
6
Больше 17%
Меньше 83%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

90
70

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Угальде Манфред 4 0.57
Барко Эсекьель 2 (1) 0.29
Бабич Срджан 2 0.29
Пруцев Данил 1 0.14
Бонгонда Тео 0 0
Медина Хесус 0 0
Рябчук Олег 0 0
Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даку Мирлинд 5 (3) 0.71
Вада Валентин 1 0.14
Зотов Александр 1 0.14
Кабутов Дмитрий 1 0.14
Чумич Никола 1 0.14
Юкич Александар 1 0.14
Безруков Руслан 0 0
Шабанхаджай Дардан 0 0
Рожков Илья 0 0

Карточки

Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Денисов Даниил 4 0
Умяров Наиль 3 0
Зобнин Роман 1 0
Мартинс Кристофер 1 0
Бабич Срджан 1 0
Медина Хесус 1 0
Хлусевич Даниил 1 0
Литвинов Руслан 1 0
Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тесленко Егор 3 0
Вуячич Игор 2 0
Даку Мирлинд 2 0
Иванов Олег 1 0
Зотов Александр 1 0
Ставер Евгений 1 0
Юкич Александар 1 0
Иву Угочукву 1 0
Рожков Илья 1 0

Результаты матчей

Спартак Москва
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Рубин
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

0
1
Спартак Москва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Рубин
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
7

Упущенные победы

3
2
Спартак Москва
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Рубин
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
11

Упущенные победы

3
3

Голы по времени матча

Забито

6
6
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
2
33%
1
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 3
0
0%
3
60%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
7
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
67%
1
14%
61-75
1
33%
2
29%
76-90

Забито

9
10
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
2
22%
1
10%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
4
40%
31-45
4
44%
0
0%
46-60
1
11%
3
30%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

3
12
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
3
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
2
67%
2
17%
61-75
1
33%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Москва
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Спартак Москва - Динамо Махачкала 0:1 Зенит - Спартак Москва 0:0 Спартак Москва - Факел 3:0 Крылья Советов - Спартак Москва 0:3
Спартак Москва - Ахмат 0:0 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Спартак Москва - Динамо Москва 3:0 Химки - Спартак Москва 1:3 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Насаф 3:0 Спартак Москва - Динамо Москва 1:1 Спартак Москва - Уфа 1:0 Актобе - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:1 Оренбург - Спартак Москва 0:0 Спартак Москва - Рубин 3:1 Балтика - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Краснодар 1:0 Пари НН - Спартак Москва 0:0 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2
Рубин
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Факел - Рубин 0:2 Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Акрон - Рубин 1:2 Рубин - Зенит 0:1
Ростов - Рубин 1:1 Рубин - Химки 2:3 Рубин - Акрон 4:0 Рубин - Зенит 0:4 Пари НН - Рубин 2:4 Локомотив Москва - Рубин 3:4 Рубин - Енисей 3:1 Крылья Советов - Рубин 2:2 Рубин - КАМАЗ 2:1 Рубин - Сочи 1:1 Спартак Москва - Рубин 3:1 Рубин - Ростов 3:1 ЦСКА Москва - Рубин 2:2 Рубин - Урал 1:1 Зенит - Рубин 0:2 Рубин - Локомотив Москва 1:1

Результаты матчей

Спартак Москва
Рубин

Точный счет

3:0
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
3
3 раза 50%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Спартак Москва
Рубин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
1
1.5
2
1
2
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
1
1
2
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
1
3
3
1.5
4
2
3
3
2.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 7 5 2 0 18 - 1 17
2.
Локомотив Москва
 Заявка 6 5 0 1 15 - 7 15
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 4 1 2 15 - 4 13
4.
Краснодар
 Заявка 6 3 3 0 6 - 3 12
5.
Динамо Москва
 Заявка 6 4 0 2 9 - 4 12
6.
Спартак Москва
 0:0 Заявка 7 3 3 1 9 - 3 12
7.
Рубин
 0:0 Заявка 7 3 2 2 11 - 11 11
8.
Ростов
 Заявка 6 2 2 2 9 - 12 8
9.
Крылья Советов
 Заявка 6 2 0 4 6 - 12 6
10.
Пари НН
 Заявка 7 2 0 5 6 - 15 6
11.
Химки
 Заявка 7 1 3 3 9 - 13 6
12.
Оренбург
 Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
13.
Динамо Махачкала
 Заявка 6 1 2 3 2 - 6 5
14.
Акрон
 0:0 Заявка 7 1 2 4 7 - 13 5
15.
Ахмат
 0:0 Заявка 7 0 5 2 4 - 10 5
16.
Факел
 Заявка 6 1 1 4 2 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 3 3 0 0 8 - 4 9
2.
Динамо Москва
 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
3.
Спартак Москва
 0:0 Заявка 4 2 2 0 6 - 0 8
4.
Зенит
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
5.
Краснодар
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 2 0 1 9 - 2 6
7.
Крылья Советов
 Заявка 4 2 0 2 6 - 8 6
8.
Ростов
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
9.
Оренбург
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
10.
Факел
 Заявка 3 1 1 1 1 - 2 4
11.
Рубин
 0:0 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
12.
Пари НН
 Заявка 4 1 0 3 3 - 10 3
13.
Динамо Махачкала
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
14.
Ахмат
 0:0 Заявка 4 0 3 1 4 - 9 3
15.
Химки
 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
16.
Акрон
 0:0 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 4 3 1 0 12 - 1 10
2.
Рубин
 0:0 Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 2 1 1 6 - 2 7
4.
Локомотив Москва
 Заявка 3 2 0 1 7 - 3 6
5.
Краснодар
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
6.
Акрон
 0:0 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
7.
Спартак Москва
 0:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Химки
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
9.
Динамо Москва
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
10.
Ростов
 Заявка 3 1 0 2 5 - 9 3
11.
Пари НН
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 4 0 2 2 1 - 5 2
13.
Ахмат
 0:0 Заявка 3 0 2 1 0 - 1 2
14.
Крылья Советов
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
15.
Оренбург
 Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
16.
Факел
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Рубин Даку Мирлинд 5 (1)
ЦСКА Москва Обляков Иван 4 (1)
ЦСКА Москва Дивеев Игорь 4
Спартак Москва Угальде Манфред 4
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 2 1
Факел Божин Сергей 4
Ахмат Гандри Надер 4
Спартак Москва Денисов Даниил 4
Оренбург Перес Матиас 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    45'
    Бонгонда сейчас нанес удар в сторону правого угла. Мяч просвистел рядом со стойкой. В этой ситуации было очень опасно. Едва гол не случился. 
  • Желтая карточка
    45'
    Зобнин получает от рефери за фол и неспортивное поведение карточку желтого цвета. Рефери остановил игру, пока футболисту "Рубина" оказывалась помощь.
  • Дополнительное время
    45'
    Четыре минуты добавлено. 
  • Офсайд
    44'
    Бабич снова атаку разгонял. На Медину он передачу отдал, но тот был в положении "вне игры". Судья останавливает игру в этой ситуации. 
  • Угловой
    43'
    Нет, в порядке Тесленко. "Спартак" же очередной угловой подает, и после навеса с левого края Иву головой играет в сторону от рамки. 
  • Травма, повреждение
    42'
    А теперь Тесленко успевает остановить прорыв соперника по левому флангу. При этом получает повреждение и Тесленко. Лишь бы травма не была серьезной. 
  • Угловой
    41'
    Еще один угловой для "Спартака". Подача с правого края в центр штрафной - Тесленко разбирается с ситуацией, выбивая мяч за боковую линию теперь. 
  • Желтая карточка
    40'
    Рожков сбил соперника на газон. В руках рефери появилась очередная карточка желтого цвета. Страсти на поле накаляются.
  • Угловой
    39'
    Подали хозяева угловой. К Бонгонде прилетел мяч на линию штрафной, откуда игрок "Спартака" в касание направил мяч над правой "девяткой". 
  • Опасный момент
    38'
    Бонгонда отдавал передачу в центр, на Угальде, но соперник успел сыграть на опережении. Внешней стороной стопы выбил он сферу за лицевую линию. 
  • 36'
    Умяров сыграл в обороне сейчас. Головой вынес мяч игрок "Спартака" в сторону от рамки. "Рубин" здорово действует впереди в первом тайме. 
  • Угловой
    35'
    Кабутов нанес дальний удар по воротам соперника. Мяч попал в ногу защитнику "Спартака" и улетел за пределы поля. Еще один угловой подадут гости. 
  • 34'
    К кромке поля снова Станкович вышел. Теперь уже что-то в адрес Денисова высказал. Видимо, какой-то игровой эпизод не понравился наставнику "Спартака". 
  • Замена
    33'
    Ашурматов на поле появился. Вуячич встречу продолжить не смог. Пожелаем ему, конечно же, здоровья и скорейшего возвращения на поле. 
  • 32'
    Носилки, электрокар появились на поле. Это вынужденная замена. Продолжить игру не сможет Вуячич. Денисов подошел к игроку "Рубина" и извинился. 
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    • Травма, повреждение
      31'
      Капитан "Рубина" буквально кричит от боли. Будем надеяться, что он игру продолжит. Пока же Вуячича окружили медики, которые пытаются игрока привести в чувства. 
    • Желтая карточка
      29'
      Денисов грубо сыграл по ноге Вуячичу. И в этом игровом эпизоде рефери показывает карточку желтого цвета. Вероятно, что игрок "Рубина" матч не продолжит. 
    • 28'
      Станкович чем-то недоволен у кромки поля. Кому-то из своих подопечных он предъявил претензии. Но уже игру продолжили оппоненты. 
    • 27'
      Пока "Спартаку" не хватает движения впереди. Команда создает опасные ситуации, но назвать голевыми их пока сложно. Почти полчаса игры позади. 
    • Желтая карточка
      26'
      Вуячич сейчас буквально шлагбаум сопернику поставил. Рукой по лицу он попал, умышленно. Рефери показал карточку желтого цвета. 
    • Опасный момент
      24'
      Медина отреагировал на прострел с правого края. Там был рикошет, но Хесус все равно сориентироваться, направив мяч чуть левее цели. Не везет, так не везет!
    • 23'
      Начинают давить уже хозяева на ворота соперника, но пока далековато от рамки противника они мячом владеют. Опасных моментов в большом количестве мы не видим. 
    • 22'
      "Спартак" часто подает угловые в этом сезоне в чемпионате России, но пока команда ни одного стандарта от угла поля не организовала. 
    • 21'
      В обороне уверенно сыграл Бонгонда. Выбил он мяч у оппонента, сыграв в центр поля. Чистейше отнял мяч у соперника игрок "красно-белых". 
    • 19'
      Медина пробивал по воротам соперника - прямо по центру сфера полетела в итоге. У голкипера "Рубина" не возникло проблем при игре в воротах. 
    • Фол, нарушение
      18'
      Барко рванулся вперед с мячом, но получил удар по ногам от Иву. Зарабатывает штрафной удар в итоге "Спартак". Посмотрим, что из этого получится. 
    • Опасный момент
      17'
      Зотов подкараулил сейчас мяч на подступах к чужой штрафной. Успел он нанести удар в левый угол, но не попал в створ. Снаряд рядом со стойкой просвистел. 
    • Угловой
      16'
      Выбивает Бабчук мяч на угловой. С правого края подают гости корнер, и Иву с дальней дистанции бьет намного левее цели. Тем не менее, этот удар мы с вами отмечаем. 
    • 15'
      Зобнин нанес сейчас удар по воротам соперника - мяч полетел намного выше цели. Извиняется спартаковец перед партнерами за эт далеко не самое очевидное решение. 
    • 14'
      Начинает уже в центр поля давить "Спартак". Многие спорные мячи подбирают "красно-белые", создавая угрозу у ворот своего оппонента. 
    • 12'
      Хорошая сегодня посещаемость в Москве. Фанаты поддерживают "Спартак" в большом числе. Шумовая поддержка "красно-белым" обеспечена на весь поединок. 
    • 11'
      Неплохая передача из глубины поля на Бонгонду. Тот ускорился к игровому снаряду, но не смог опередить голкипера в воротах. Тот уверенно сыграл на выходе, забрав сферу в перчатки. 
    • Фол, нарушение
      10'
      Рябчук сейчас получил удар по лицу локтем от соперника. В руках рефери могла появиться карточка желтого цвета, но ее мы не увидели. 
    • 9'
      Ничего не скажешь, друзья, очень активный старт в нашем матче. Ждем первых голов в поединке. И стандартных положений. Они у обоих клубов очень опасные.
    • Судья
      8'
      Упал теперь игрок "Рубина" в штрафной соперника. Карасёв даже взял паузу, но все-таки разрешил соперникам игру продолжить. Нет пенальти. 
    • 6'
      Показали нам более детально игровой эпизод. Да, Карасёв, как мне кажется, принял верное решение. Фактически контакт защитника "Рубина" с Бонгондой не было. 
    • Судья
      5'
      Так, а тут Бонгонда падает в чужой штрафной после контакта с соперником. Смотрим на судью Карасёва... Его свисток молчит. Ну, спорненько, если честно. 
    • Опасный момент
      4'
      Кабутов готовится исполнить стандартное положение. Последовал навес на голову Рожкову, который пробил значительно выше створа. В цель направить сферу ему не удалось. 
    • Фол, нарушение
      3'
      Умяров сейчас фолит против соперника неподалеку от своих ворот. Сегодня в матче будет немало фолов. Нас ждет очень контактная игра. 
    • 2'
      Футболисты "Спартак" предстали сегодня на поле в своих красно-белых цвета, в то время, как игроки "Рубина" вышли на газон в темно-зеленом обмундировании. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала встреча в Москве! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • Первый тайм
    • 46'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 39'
      Илья Рожков получил желтую карточку от судьи
    • 33'
      Вуячич Игор уходит с поля. Ашурматов Рустам выходит вместо него
    • 29'
      Денисов Даниил получил желтую карточку от судьи
    • 26'
      Вуячич Игор получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • 77 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Спартак Москва 0:0 Рубин

    Исход игры
    Спартак Москва
    86.2% (137)
    Ничья
    6.9% (11)
    Рубин
    6.9% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.54% (77)
    Меньше
    32.46% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    70.18% (80)
    Нет
    29.82% (34)
    Популярный счёт
    2:1 Спартак Москва
    37.1% (59)
    2:0 Спартак Москва
    11.9% (19)
    1:0 Спартак Москва
    6.9% (11)
    3:1 Спартак Москва
    5.7% (9)
    1:1 Ничья
    3.8% (6)
    3:0 Спартак Москва
    1.9% (3)
    2:2 Ничья
    1.3% (2)
    3:2 Спартак Москва
    1.3% (2)
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