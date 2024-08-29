Тур: 7. Стадион: Лукойл Арена.
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Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Спартак Москва
Рубин
21 матч
76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
38.1%
42.9%
19%
8 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
28.6%
4.7%
14 побед 6 ничьих 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 12 ничьих 6 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед
35 матчей
45.7%
28.6%
25.7%
16 побед 10 ничьих 9 побед
Первый тайм
22.9%
60%
17.1%
8 побед 21 ничья 6 побед
Второй тайм
40%
34.3%
25.7%
14 побед 12 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
33
Голов в среднем за матч
0.88
1.74
Среднее время на гол
102
51
Всего голов
21
12
Голов в среднем за матч
1.11
0.75
Среднее время на гол
81
120
Всего голов
35
45
Голов в среднем за матч
1
1.29
Тотал матчей
2.5
32
Больше 91%
Меньше 9%
3
25
Больше 71%
Меньше 29%
10
14
Больше 40%
Меньше 60%
21
6
Больше 17%
Меньше 83%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
90
70
Бомбардиры внутри турнира
Спартак Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Угальде Манфред
|4
|0.67
|Барко Эсекьель
|2 (1)
|0.33
|Бабич Срджан
|2
|0.33
|Пруцев Данил
|1
|0.17
|Бонгонда Тео
|0
|0
|Медина Хесус
|0
|0
|Рябчук Олег
|0
|0
Рубин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даку Мирлинд
|5 (3)
|0.83
|Вада Валентин
|1
|0.17
|Зотов Александр
|1
|0.17
|Кабутов Дмитрий
|1
|0.17
|Чумич Никола
|1
|0.17
|Юкич Александар
|1
|0.17
|Безруков Руслан
|0
|0
|Шабанхаджай Дардан
|0
|0
|Рожков Илья
|0
|0
Карточки
Спартак Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Умяров Наиль
|3
|0
|Денисов Даниил
|3
|0
|Зобнин Роман
|1
|0
|Мартинс Кристофер
|1
|0
|Бабич Срджан
|1
|0
|Медина Хесус
|1
|0
|Хлусевич Даниил
|1
|0
|Литвинов Руслан
|1
|0
Рубин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тесленко Егор
|3
|0
|Даку Мирлинд
|2
|0
|Иванов Олег
|1
|0
|Зотов Александр
|1
|0
|Вуячич Игор
|1
|0
|Ставер Евгений
|1
|0
|Юкич Александар
|1
|0
|Иву Угочукву
|1
|0
Результаты матчей
Спартак Москва
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Рубин
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
0
1
Спартак Москва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Рубин
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
7
Упущенные победы
3
2
Спартак Москва
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Рубин
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
11
Упущенные победы
3
3
Голы по времени матча
Забито
6
6
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
2
33%
1
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 3
0
0%
3
60%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
7
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
67%
1
14%
61-75
1
33%
2
29%
76-90
Забито
9
10
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
2
22%
1
10%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
4
40%
31-45
4
44%
0
0%
46-60
1
11%
3
30%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
3
12
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
3
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
2
67%
2
17%
61-75
1
33%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Спартак Москва
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Спартак Москва - Динамо Махачкала 0:1 Зенит - Спартак Москва 0:0 Спартак Москва - Факел 3:0 Крылья Советов - Спартак Москва 0:3
Спартак Москва - Ахмат 0:0 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Спартак Москва - Динамо Москва 3:0 Химки - Спартак Москва 1:3 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Насаф 3:0 Спартак Москва - Динамо Москва 1:1 Спартак Москва - Уфа 1:0 Актобе - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:1 Оренбург - Спартак Москва 0:0 Спартак Москва - Рубин 3:1 Балтика - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Краснодар 1:0 Пари НН - Спартак Москва 0:0 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2
Рубин
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Факел - Рубин 0:2 Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Акрон - Рубин 1:2 Рубин - Зенит 0:1
Ростов - Рубин 1:1 Рубин - Химки 2:3 Рубин - Акрон 4:0 Рубин - Зенит 0:4 Пари НН - Рубин 2:4 Локомотив Москва - Рубин 3:4 Рубин - Енисей 3:1 Крылья Советов - Рубин 2:2 Рубин - КАМАЗ 2:1 Рубин - Сочи 1:1 Спартак Москва - Рубин 3:1 Рубин - Ростов 3:1 ЦСКА Москва - Рубин 2:2 Рубин - Урал 1:1 Зенит - Рубин 0:2 Рубин - Локомотив Москва 1:1
Результаты матчей
Спартак Москва
Рубин
Точный счет
3:0
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
3
3 раза 50%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Спартак Москва
Рубин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
21
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
51
33
42
33
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 7
|15
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 1
|14
|3.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|6 - 3
|12
|4.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 4
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 3
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 4
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 11
|10
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 12
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 12
|6
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 12
|6
|11.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 11
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|2 - 6
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|15.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 10
|4
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|2 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|9 - 2
|6
|7.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 8
|6
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 9
|2
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 1
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|4.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|5.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|8.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 9
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|12.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 5
|2
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|15.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зенит
|Глушенков Максим
|7 (1)
|Рубин
|Даку Мирлинд
|5 (1)
|ЦСКА Москва
|Обляков Иван
|4 (1)
|ЦСКА Москва
|Дивеев Игорь
|4
|Спартак Москва
|Угальде Манфред
|4
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|2 1
|Факел
|Божин Сергей
|4
|Ахмат
|Гандри Надер
|4
|Оренбург
|Перес Матиас
|4
|Краснодар
|Коста Диего
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Спартак Москва - Рубин
Исход игры
Спартак Москва
84% (42)
Ничья
4% (2)
Рубин
12% (6)
Тотал 2.5
Больше
58.97% (23)
Меньше
41.03% (16)
Обе команды забьют
Да
58.97% (23)
Нет
41.03% (16)
Популярный счёт
2:1 Спартак Москва
30% (15)
2:0 Спартак Москва
24% (12)
3:1 Спартак Москва
10% (5)
1:0 Спартак Москва
4% (2)
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