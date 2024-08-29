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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: .
Спартак Москва
 
Позже
Рубин
Прогнозы 50
Спартак Москва 84% (42)
X 4% (2)
Рубин 12% (6)
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Ничья
Рубин
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История личных встреч

Спартак Москва
Рубин

21 матч

76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

38.1%
42.9%
19%
8 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
28.6%
4.7%
14 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед

35 матчей

45.7%
28.6%
25.7%
16 побед 10 ничьих 9 побед

Первый тайм

22.9%
60%
17.1%
8 побед 21 ничья 6 побед

Второй тайм

40%
34.3%
25.7%
14 побед 12 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
1:4
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
КPП
0:4
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ТМК
4:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
К
2:0
ПЛ
0:4
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3

Голы

Всего голов

14
33

Голов в среднем за матч

0.88
1.74

Среднее время на гол

102
51

Всего голов

21
12

Голов в среднем за матч

1.11
0.75

Среднее время на гол

81
120

Всего голов

35
45

Голов в среднем за матч

1
1.29

Тотал матчей

2.5
32
Больше 91%
Меньше 9%
3
25
Больше 71%
Меньше 29%
10
14
Больше 40%
Меньше 60%
21
6
Больше 17%
Меньше 83%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

90
70

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Угальде Манфред 4 0.67
Барко Эсекьель 2 (1) 0.33
Бабич Срджан 2 0.33
Пруцев Данил 1 0.17
Бонгонда Тео 0 0
Медина Хесус 0 0
Рябчук Олег 0 0
Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даку Мирлинд 5 (3) 0.83
Вада Валентин 1 0.17
Зотов Александр 1 0.17
Кабутов Дмитрий 1 0.17
Чумич Никола 1 0.17
Юкич Александар 1 0.17
Безруков Руслан 0 0
Шабанхаджай Дардан 0 0
Рожков Илья 0 0

Карточки

Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Умяров Наиль 3 0
Денисов Даниил 3 0
Зобнин Роман 1 0
Мартинс Кристофер 1 0
Бабич Срджан 1 0
Медина Хесус 1 0
Хлусевич Даниил 1 0
Литвинов Руслан 1 0
Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тесленко Егор 3 0
Даку Мирлинд 2 0
Иванов Олег 1 0
Зотов Александр 1 0
Вуячич Игор 1 0
Ставер Евгений 1 0
Юкич Александар 1 0
Иву Угочукву 1 0

Результаты матчей

Спартак Москва
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Рубин
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

0
1
Спартак Москва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Рубин
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
7

Упущенные победы

3
2
Спартак Москва
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Рубин
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
11

Упущенные победы

3
3

Голы по времени матча

Забито

6
6
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
2
33%
1
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 3
0
0%
3
60%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
7
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
67%
1
14%
61-75
1
33%
2
29%
76-90

Забито

9
10
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
2
22%
1
10%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
4
40%
31-45
4
44%
0
0%
46-60
1
11%
3
30%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

3
12
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
3
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
2
67%
2
17%
61-75
1
33%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Москва
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Спартак Москва - Динамо Махачкала 0:1 Зенит - Спартак Москва 0:0 Спартак Москва - Факел 3:0 Крылья Советов - Спартак Москва 0:3
Спартак Москва - Ахмат 0:0 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Спартак Москва - Динамо Москва 3:0 Химки - Спартак Москва 1:3 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Насаф 3:0 Спартак Москва - Динамо Москва 1:1 Спартак Москва - Уфа 1:0 Актобе - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:1 Оренбург - Спартак Москва 0:0 Спартак Москва - Рубин 3:1 Балтика - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Краснодар 1:0 Пари НН - Спартак Москва 0:0 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2
Рубин
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Факел - Рубин 0:2 Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Акрон - Рубин 1:2 Рубин - Зенит 0:1
Ростов - Рубин 1:1 Рубин - Химки 2:3 Рубин - Акрон 4:0 Рубин - Зенит 0:4 Пари НН - Рубин 2:4 Локомотив Москва - Рубин 3:4 Рубин - Енисей 3:1 Крылья Советов - Рубин 2:2 Рубин - КАМАЗ 2:1 Рубин - Сочи 1:1 Спартак Москва - Рубин 3:1 Рубин - Ростов 3:1 ЦСКА Москва - Рубин 2:2 Рубин - Урал 1:1 Зенит - Рубин 0:2 Рубин - Локомотив Москва 1:1

Результаты матчей

Спартак Москва
Рубин

Точный счет

3:0
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
3
3 раза 50%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Спартак Москва
Рубин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
1
1.5
2
1
2
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
1
1
2
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
1
3
3
1.5
4
2
3
3
2.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 6 5 0 1 15 - 7 15
2.
Зенит
 Заявка 6 4 2 0 15 - 1 14
3.
Краснодар
 Заявка 6 3 3 0 6 - 3 12
4.
Динамо Москва
 Заявка 6 4 0 2 9 - 4 12
5.
Спартак Москва
 Заявка 6 3 2 1 9 - 3 11
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 6 3 1 2 13 - 4 10
7.
Рубин
 Заявка 6 3 1 2 11 - 11 10
8.
Ростов
 Заявка 6 2 2 2 9 - 12 8
9.
Крылья Советов
 Заявка 6 2 0 4 6 - 12 6
10.
Пари НН
 Заявка 6 2 0 4 6 - 12 6
11.
Химки
 Заявка 6 1 3 2 9 - 11 6
12.
Оренбург
 Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
13.
Динамо Махачкала
 Заявка 6 1 2 3 2 - 6 5
14.
Акрон
 Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
15.
Ахмат
 Заявка 6 0 4 2 4 - 10 4
16.
Факел
 Заявка 6 1 1 4 2 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 3 3 0 0 8 - 4 9
2.
Динамо Москва
 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
3.
Зенит
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
4.
Краснодар
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
5.
Спартак Москва
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 2 0 1 9 - 2 6
7.
Крылья Советов
 Заявка 4 2 0 2 6 - 8 6
8.
Ростов
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
9.
Оренбург
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
10.
Факел
 Заявка 3 1 1 1 1 - 2 4
11.
Рубин
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
12.
Пари НН
 Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
13.
Динамо Махачкала
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
14.
Химки
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
15.
Ахмат
 Заявка 3 0 2 1 4 - 9 2
16.
Акрон
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 3 2 1 0 9 - 1 7
2.
Рубин
 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
3.
Локомотив Москва
 Заявка 3 2 0 1 7 - 3 6
4.
Краснодар
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
5.
Спартак Москва
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
7.
Химки
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
8.
Акрон
 Заявка 4 1 1 2 6 - 9 4
9.
Динамо Москва
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
10.
Ростов
 Заявка 3 1 0 2 5 - 9 3
11.
Пари НН
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 4 0 2 2 1 - 5 2
13.
Ахмат
 Заявка 3 0 2 1 0 - 1 2
14.
Крылья Советов
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
15.
Оренбург
 Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
16.
Факел
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Рубин Даку Мирлинд 5 (1)
ЦСКА Москва Обляков Иван 4 (1)
ЦСКА Москва Дивеев Игорь 4
Спартак Москва Угальде Манфред 4
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 2 1
Факел Божин Сергей 4
Ахмат Гандри Надер 4
Оренбург Перес Матиас 4
Краснодар Коста Диего 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - Рубин от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 августа 2024, осталось 2 дня 9 часов 42 минуты.



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    • Прогнозы 50
    Спартак Москва 84% (42)
    X 4% (2)
    Рубин 12% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Спартак Москва
    Ничья
    Рубин
    4.10
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Спартак Москва - Рубин

    Исход игры
    Спартак Москва
    84% (42)
    Ничья
    4% (2)
    Рубин
    12% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.97% (23)
    Меньше
    41.03% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    58.97% (23)
    Нет
    41.03% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Спартак Москва
    30% (15)
    2:0 Спартак Москва
    24% (12)
    3:1 Спартак Москва
    10% (5)
    1:0 Спартак Москва
    4% (2)
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    Спартак Москва
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