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  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: .
Ахмат
0:0
Второй тайм: 77'
Акрон
0'
68' Желтая карточка
Бакаев Солтмурад

Ход матча

61'
 
Тимошенко Иван
Тавареш Жилсон
61'
Ловат Лукас
Адамов Арсен
 
62'
 
Эсанов Шерзод
Кузьмин Максим
68'
 
Бакаев Солтмурад
71'
 
Хубулов Владимир
Бакаев Солтмурад
Прогнозы 130
Ахмат 73.8% (96)
X 15.4% (20)
Акрон 10.8% (14)
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Ахмат
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88
Шелия
Гиорги
4
Ибишев
Турпал-Али
2
Жиров
Александр
5
Шатара
Милош
95
Адамов
Арсен
55
Тодорович
Дарко
18
Камилов
Владислав
15
Камило
Рейжерс
19
Диале
Мауро
Луна
30
Кардосо
Фелиппе
10
Садулаев
Лечи
78
Васютин
Александр
77
Савичев
Константин
26
Эсковаль
Родриго
4
Пауло
Витор
III
23
Димоски
Боян
15
Лончар
Стефан
5
Джурасович
Алекса
6
Кузьмин
Максим
7
Данилин
Кирилл
17
Бакаев
Солтмурад
11
Тавареш
Жилсон
Ахмат
5-3-2
Акрон
4-3-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жиров Александр 1 0.14
Камилов Владислав 1 0.14
Ловат Лукас 1 0.14
Кардосо Фелиппе 1 0.14
Богосавац Мирослав 0 0
Акрон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакаев Солтмурад 2 0.29
Эльдарушев Абу-Саид 1 0.14
Палиенко Максим 1 0.14
Тимошенко Иван 1 0.14
Данилин Кирилл 1 0.14
Савичев Константин 1 (1) 0.14
Лончар Стефан 0 0

Карточки

Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гандри Надер 4 0
Швец Антон 2 0
Шелия Гиорги 1 0
Жиров Александр 1 0
Бериша Бернард 1 0
Ловат Лукас 1 0
Ковачев Светослав 1 0
Шатара Милош 1 0
Агаларов Гамид 1 0
Садулаев Лечи 1 0
Кардосо Фелиппе 1 0
Акрон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Савичев Константин 2 0
Димоски Боян 2 0
Палиенко Максим 1 0
Бакаев Солтмурад 1 0
Данилин Кирилл 1 0
Эсанов Шерзод 1 0
Грибов Сергей 1 0
Пауло Витор III 1 0

Результаты матчей

Ахмат
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Акрон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
4
Ахмат
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Акрон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

0
0
Ахмат
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Акрон
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

4
4

Голы по времени матча

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
2
33%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Пропущено

9
9
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
11%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
3
33%
3
33%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Забито

4
8
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
50%
2
25%
61-75
1
25%
1
13%
76-90

Пропущено

10
12
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
10%
1
8%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
2
20%
1
8%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
4
40%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ахмат
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ахмат - ЦСКА Москва 0:2 Ахмат - Химки 3:3 Динамо Махачкала - Ахмат 1:0 Краснодар - Ахмат 1:0
Спартак Москва - Ахмат 0:0 Ахмат - Локомотив Москва 0:5 Ахмат - Пари НН 4:1 Оренбург - Ахмат 0:0 Ахмат - Краснодар 1:1 ЦСКА Москва - Ахмат 2:2 Ахмат - Иртыш Омск 2:0 Ахмат - Челябинск 1:1 Динамо Москва - Ахмат 0:3 Факел - Ахмат 2:0 Ахмат - Зенит 1:5 Крылья Советов - Ахмат 0:2 Краснодар - Ахмат 0:1 Ахмат - Пари НН 5:1 Ахмат - Сочи 1:0 ЦСКА Москва - Ахмат 1:2
Акрон
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Акрон - Зенит 1:1 ЦСКА Москва - Акрон 4:0 Акрон - Рубин 1:2 Факел - Акрон 1:2
Оренбург - Акрон 2:2 Акрон - Динамо Москва 0:2 Рубин - Акрон 4:0 Факел - Акрон 0:2 Локомотив Москва - Акрон 3:2 Антальяспор - Акрон 2:3 Акрон - Хан Тенгри 5:2 Акрон - Антальяспор 4:0 Акрон - Испарта 32 Спор 10:0 Акрон - Урал 1:2 Урал - Акрон 0:2 Акрон - СКА-Хабаровск 2:1 Арсенал Тула - Акрон 1:0 Шинник - Акрон 1:0 Акрон - Динамо Махачкала 3:1 Тюмень - Акрон 0:2

Результаты матчей

Ахмат
Акрон

Точный счет

0:5
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:2
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Ахмат
Акрон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
2
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
3
3
1
5
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 7 5 2 0 18 - 1 17
2.
Локомотив Москва
 Заявка 6 5 0 1 15 - 7 15
3.
Спартак Москва
 1:0 Заявка 7 4 2 1 10 - 3 14
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 4 1 2 15 - 4 13
5.
Краснодар
 Заявка 6 3 3 0 6 - 3 12
6.
Динамо Москва
 Заявка 6 4 0 2 9 - 4 12
7.
Рубин
 0:1 Заявка 7 3 1 3 11 - 12 10
8.
Ростов
 Заявка 6 2 2 2 9 - 12 8
9.
Крылья Советов
 Заявка 6 2 0 4 6 - 12 6
10.
Пари НН
 Заявка 7 2 0 5 6 - 15 6
11.
Химки
 Заявка 7 1 3 3 9 - 13 6
12.
Оренбург
 Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
13.
Динамо Махачкала
 Заявка 6 1 2 3 2 - 6 5
14.
Акрон
 0:0 Заявка 7 1 2 4 7 - 13 5
15.
Ахмат
 0:0 Заявка 7 0 5 2 4 - 10 5
16.
Факел
 Заявка 6 1 1 4 2 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 1:0 Заявка 4 3 1 0 7 - 0 10
2.
Локомотив Москва
 Заявка 3 3 0 0 8 - 4 9
3.
Динамо Москва
 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
4.
Зенит
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
5.
Краснодар
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 2 0 1 9 - 2 6
7.
Крылья Советов
 Заявка 4 2 0 2 6 - 8 6
8.
Ростов
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
9.
Оренбург
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
10.
Факел
 Заявка 3 1 1 1 1 - 2 4
11.
Рубин
 0:1 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
12.
Пари НН
 Заявка 4 1 0 3 3 - 10 3
13.
Динамо Махачкала
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
14.
Ахмат
 0:0 Заявка 4 0 3 1 4 - 9 3
15.
Химки
 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
16.
Акрон
 0:0 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 4 3 1 0 12 - 1 10
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 2 1 1 6 - 2 7
3.
Рубин
 0:1 Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
4.
Локомотив Москва
 Заявка 3 2 0 1 7 - 3 6
5.
Краснодар
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
6.
Акрон
 0:0 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
7.
Спартак Москва
 1:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Химки
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
9.
Динамо Москва
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
10.
Ростов
 Заявка 3 1 0 2 5 - 9 3
11.
Пари НН
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 4 0 2 2 1 - 5 2
13.
Ахмат
 0:0 Заявка 3 0 2 1 0 - 1 2
14.
Крылья Советов
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
15.
Оренбург
 Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
16.
Факел
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Рубин Даку Мирлинд 5 (1)
ЦСКА Москва Обляков Иван 4 (1)
ЦСКА Москва Дивеев Игорь 4
Спартак Москва Угальде Манфред 4
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 2 1
Факел Божин Сергей 4
Ахмат Гандри Надер 4
Спартак Москва Денисов Даниил 4
Оренбург Перес Матиас 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 77'
    Отобрал мяч в центре поля Тодорович и забросил вперед на ход Кардосо, но тому убежать от защитника не удалось.
  • 76'
    Пауза очередная в нашем поединке. Получил по голове Ибишев в борьбе с соперником. Потребуется ему медицинская помощь.
  • 75'
    Ворвался с правого фланга в штрафную Хубулов, но напоролся на Шатару, который в чистом подкате отобрал мяч.
  • 74'
    Зацепился за мяч в чужой штрафной Луна и сбросил под удар Тодоровичу, но этот пас перехватил защитник.
  • 73'
    По центру прорывался к штрафной соперника Кардосо и отдал поперек на Тодоровича, но тот с ходу пробил крайне неточно.
  • Замена
    72'
    Очередная замена в нашем поединке произошла. Вместо Солтмурада Бакаева шанс проявить себя получил Владимир Хубулов.
  • 71'
    Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Жиров. Потребуется ему помощь медиков.
  • 70'
    Со штрафного покатил низом Садулаев поперек на Камилова, но тот с ходу в одно касание пробил выше перекладины.
  • Желтая карточка
    69'
    На фланге Тодоровича грубо сбивал в подкате Бакаев, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.
  • 68'
    Долго катают мяч на половине поля соперника грозненцы, но пройти массированную оборону им пока не удается. 
  • 67'
    Подбор у штрафной соперника выиграл Луна и с лету пробил в ближний верхний угол, но не попал в створ ворот.
  • 66'
    Со штрафного навесил Ловат на линию вратарской, но здесь выиграл верх Эсковаль и вынес мяч головой подальше.
  • 65'
    В центре поля грамотно подставился Камило и вынудил нарушить правила Тимошенко. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
  • Замена
    64'
    Ответная замена в составе "Ахмата" произошла. Вместо Арсена Адамова игру продолжать будет Лукас Ловат.
  • Замена
    63'
    Двойная замена в составе "Акрона" произошла. Вместо Жилсона и Кузьмина на поле появились Эсанов и Тимошенко.
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    • 62'
      Выиграл подбор у штрафной соперника Камило и пробил с дальней дистанции, но мяч полетел точно в руки Васютину. 
    • 61'
      Кардосо сместился с левого фланга к линии штрафной и пробил по воротам, но Эсковаль в подкате заблокировал этот выстрел.
    • 60'
      По флангу Адамов забросил на ход Камилову, но того опередил Димоски и в чистом подкате вынес сферу в аут.
    • 59'
      Догнал мяч на фланге Адамов и от лицевой линии подал в центр штрафной, но здесь Тодоровичу пробить не позволил Эсковаль.
    • 58'
      Диагональ исполнял Камило не левый фланг, куда забегал Кардосо, но догнать мяч в пределах поля ему не удалось.
    • Опасный момент
      57'
      Пробивал по воротам Камилов из пределов штрафной после паса от Камило, но мяч полетел рядом с ближней штангой.
    • 56'
      Прорывался в контратаку по центру Садулаев и с дальней дистанции пробил по воротам, но точности не хватило.
    • 55'
      На фланге получил по ногам Адамов в борьбе против Бакаева. Штрафной удар в пользу хозяев назначил судья.
    • 54'
      Мог убегать на ворота соперника Бакаев после заброса от Пауло, но вышел за пределы штрафной Шелия и отвел угрозу.
    • 53'
      Отдавал пас с правого фланга вдоль ворот Савичев, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел за пределы поля.
    • 52'
      С правого фланга Савичев прострелил низом в штрафную на Жилсона, но тому пробить в окружении двоих защитников не удалось.
    • 51'
      На скорости с левого фланга ворвался в штрафную Ккмилов и упал в борьбе с защитником. Судья не стал назначать пенальти.
    • 50'
      В верховой борьбе на фланге Эсковаль получил по лицу от Садулаева. Штрафной удар исполнять будут гости.
    • 49'
      Сместился с правого фланга Лончар к линии штрафной и пробил в ближнюю девятку, но мяч полетел выше перекладины.
    • 48'
      Мягко отдавал пас в штрафную Садулаев на ход Кардосо, но того опередил вышедший из ворот Васютин.
    • 47'
      Забросил в штрафную соперника Димоски на ход Жилсону, но тот проиграл борьбу за мяч Ибишеву и пробить не смог.
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовала вторая двадцатиминутка. Кто же окажется сильнее сегодня?
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Счет в матче пока так и не открыт!
    • 45'
      На фланге подхватил мяч Адамов, выдержал паузу и подал в центр штрафной, но здесь вынес мяч Эсковаль головой обратно на фланг.
    • Дополнительное время
      45'
      Одну минуту компенсировал судья к основному времени первого тайма.
    • 44'
      Пауло со своей половины поля забросил вперед на ход Жилсону, но тот проиграл борьбу за мяч Жирову.
    • 43'
      Теперь уже Димоски на ровном месте присел на газон, держась за ногу. Потребуется ему помощь медиков.
    • 42'
      Накрутил соперника на фланге Садулаев, ворвался в штрафную и прострелил вдоль ворот, но мяч еще в полете полетел за пределы поля.
    • 40'
      Пауза в матче. Шелия неудачно приземлился на газон и получил повреждение. Потребуется ему помощь медиков.
    • 39'
      Убегал в контратаку на скорости Димоски и навесил на дальнюю штангу, но здесь на выходе забрал мяч в свои руки голкипер.
    • 38'
      Отобрал мяч на фланге Кардосо, убежал в контратаку и покатил поперек на Тодоровича, но этот пас перехватил Эсковаль.
    • 37'
      С фланга забросил в штрафную Жилсон под удар Бакаеву, но тот с ходу пробил слабо и точно в руки Шелии.
    • 36'
      Забросил Данилин в штрафную на ход Жилсону, но тот не смог обработать мяч и подарил его защитнику.
    • 35'
      После поперечного паса от Данилина пробил метров с двадцати двух Димоски, но мяч полетел выше перекладины.
    • 34'
      Сместился с правого фланга в центр Данилин и пробил в ближнюю девятку, но точности ему немного не хватило.
    • 33'
      С левого фланга навесил Димоски в центр штрафной на Жилсона, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Ибишеву.
    • 32'
      Пауза в матче. В прошлом эпизоде получил повреждение Кузьмин, потребуется ему время, чтобы прийти в себя.
    • 31'
      Сместился с фланга Кузьмин в штрафную и упал после подкате от защитника. Судья проигнорировал этот эпизод. 
    • 30'
      В контратаку Димоски убегал по левой бровке, но напоролся на Ибишева, который в чистом подкате вынес снаряд в аут.
    • 29'
      Тонко отдавал Кардосо с фланга в штрафную на Садулаева, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Савичев.
    • Угловой
      28'
      Протащил мяч по флангу в атаку Бакаев и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.
    • 27'
      Успокоилась игра в последние минуты, команды катают мяч в центре поля, но без остроты у ворот.
    • 26'
      С левого фланга Димоски прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.
    • 25'
      Дальний заброс исполнял Садулаев в штрафную на Кардосо, но тот не смог убежать от Пауло и потерял мяч.
    • 24'
      С угла поля навесил Кузьмин на дальнюю штангу, но здесь головой не дотянулся до мяча Бакаев в борьбе с защитником.
    • 23'
      После обрезки Ибишева перехватил снаряд Жилсон и тут же убежал в контратаку, но его удар с дальней дистанции оказался неточным.
    • 22'
      Проникающий пас исполнял Бакаев в штрафную на Жилсона, но в последний момент мяч в подкате перехватил Жиров.
    • 21'
      На фланге получил по ногам Димоски в силовой борьбе против Адамова. Штрафной удар исполнять будут игроки "Акрона".
    • 20'
      Зацепился за мяч в чужой штрафной Садулаев и сбросил назад на Камило, но тому пробить по воротам Данилин не позволил.
    • 19'
      Убегал в контратаку по флангу Лончар и навесил в центр штрафной, но здесь Жилсон проиграл борьбу за мяч Шатаре.
    • 18'
      С угла поля навесил Садулаев в центр штрафной, но здесь выше всех прыгнул Эсколаев и вынес снаряд в центр поля.
    • Угловой
      17'
      После поперечного паса от Кардосо пробил с линии чужой штрафной Кммило, но мяч от ноги защитника отправился на угловой.
    • 16'
      Ушел от соперника по флангу Данилин и прострелил вдоль ворот, но мяч застрял в гуще защитников.
    • 15'
      В центре поля получил по ногам Джурасович в борьбе против Камилова. Штрафной удар исполнять будут гости.
    • 14'
      Дальний заброс исполнял Камило с центра поля в штрафную на Тодоровича, но тот проиграл борьбу за мяч Эсковалю.
    • 13'
      Разыграли угловой гости, после чего Димоски навесил на ближнюю штангу, но здесь вынес спокойно в центр поля Ибишев.
    • 12'
      Убегал в контратаку на скорости по флангу Данилин и отдал вперед на Бакаева, но тому на выходе не позволил пробить Шелия.
    • 11'
      С угла поля навесил на дальнюю штангу Кузьмин, но здесь на выходе кулаком Шелия вынес мяч за пределы поля.
    • Угловой
      10'
      Накрутил соперника финтом на фланге Данилин, ворвался в штрафную и пробил в дальний угол, но от ноги Шатары мяч полетел на угловой.
    • 9'
      Выиграл подбор у штрафной соперника Кардосо, уложил на газон ложным замахом защитника, но пробил точно в руки Васютину.
    • 8'
      Со штрафного навесил Кардосо на дальнюю штангу, но здесь выиграл верх Пауло и головой вынес мяч подальше.
    • 7'
      На фланге получил по ногам Садулаев в борьбе против Димоски. Штрафной удар исполнять будут грозненцы.
    • 6'
      С левого фланга навесил в центр штрафной Димоски, но выиграл здесь верх Жиров и головой вынес сферу подальше от ворот.
    • 5'
      Зацепился за мяч на чужой половине поля Кардосо и сбросил поперек на Садулаева, но этот пас перехватил Пауло.
    • 4'
      Убегал в контратаку на скорости по флангу Камилов и навесил в центр штрафной, где пробил головой Кардосо, но не попал в створ ворот.
    • 3'
      Диагональ исполнял Джурасович с центра поля на фланг, куда забегал Данилин, но выпустил он мяч за пределы поля в борьбе с защитником.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя зеленых цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Судья начинает матч
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ахмат 0:0 Акрон

    Исход игры
    Ахмат
    73.8% (96)
    Ничья
    15.4% (20)
    Акрон
    10.8% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.13% (51)
    Меньше
    54.87% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    57.52% (65)
    Нет
    42.48% (48)
    Популярный счёт
    2:1 Ахмат
    33.1% (43)
    1:0 Ахмат
    28.5% (37)
    1:1 Ничья
    10.8% (14)
    2:0 Ахмат
    5.4% (7)
    2:2 Ничья
    2.3% (3)
    1:2 Акрон
    2.3% (3)
    0:2 Акрон
    1.5% (2)
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