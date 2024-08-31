Тур: 7. Стадион: Ахмат-Арена.
Ход матча
Прогноз на матч от Liveresult
88
Шелия
Гиорги
95
Адамов
Арсен
- Основной состав
-
88 Шелия ГиоргиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
95 Адамов АрсенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
40 Уциев РизванЗащитник
-
36 Ловат ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Талал АминПолузащитник
-
Главный тренер: Адиев Магомед
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Димоски БоянЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
19 Бокоев МаратЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тедеев Заур
Бомбардиры внутри турнира
Ахмат
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жиров Александр
|1
|0.14
|Камилов Владислав
|1
|0.14
|Ловат Лукас
|1
|0.14
|Кардосо Фелиппе
|1
|0.14
|Богосавац Мирослав
|0
|0
Акрон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бакаев Солтмурад
|2
|0.29
|Эльдарушев Абу-Саид
|1
|0.14
|Палиенко Максим
|1
|0.14
|Тимошенко Иван
|1
|0.14
|Данилин Кирилл
|1
|0.14
|Савичев Константин
|1 (1)
|0.14
|Лончар Стефан
|0
|0
Карточки
Ахмат
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гандри Надер
|4
|0
|Швец Антон
|2
|0
|Шелия Гиорги
|1
|0
|Жиров Александр
|1
|0
|Бериша Бернард
|1
|0
|Ловат Лукас
|1
|0
|Ковачев Светослав
|1
|0
|Шатара Милош
|1
|0
|Агаларов Гамид
|1
|0
|Садулаев Лечи
|1
|0
|Кардосо Фелиппе
|1
|0
Акрон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Савичев Константин
|2
|0
|Димоски Боян
|2
|0
|Палиенко Максим
|1
|0
|Бакаев Солтмурад
|1
|0
|Данилин Кирилл
|1
|0
|Эсанов Шерзод
|1
|0
|Грибов Сергей
|1
|0
|Пауло Витор III
|1
|0
Результаты матчей
Ахмат
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Акрон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
4
Ахмат
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Акрон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
0
0
Ахмат
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Акрон
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
4
4
Голы по времени матча
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
2
33%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
Пропущено
9
9
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
11%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
3
33%
3
33%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90
Забито
4
8
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
50%
2
25%
61-75
1
25%
1
13%
76-90
Пропущено
10
12
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
10%
1
8%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
2
20%
1
8%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
4
40%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Ахмат
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ахмат - ЦСКА Москва 0:2 Ахмат - Химки 3:3 Динамо Махачкала - Ахмат 1:0 Краснодар - Ахмат 1:0
Спартак Москва - Ахмат 0:0 Ахмат - Локомотив Москва 0:5 Ахмат - Пари НН 4:1 Оренбург - Ахмат 0:0 Ахмат - Краснодар 1:1 ЦСКА Москва - Ахмат 2:2 Ахмат - Иртыш Омск 2:0 Ахмат - Челябинск 1:1 Динамо Москва - Ахмат 0:3 Факел - Ахмат 2:0 Ахмат - Зенит 1:5 Крылья Советов - Ахмат 0:2 Краснодар - Ахмат 0:1 Ахмат - Пари НН 5:1 Ахмат - Сочи 1:0 ЦСКА Москва - Ахмат 1:2
Акрон
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Акрон - Зенит 1:1 ЦСКА Москва - Акрон 4:0 Акрон - Рубин 1:2 Факел - Акрон 1:2
Оренбург - Акрон 2:2 Акрон - Динамо Москва 0:2 Рубин - Акрон 4:0 Факел - Акрон 0:2 Локомотив Москва - Акрон 3:2 Антальяспор - Акрон 2:3 Акрон - Хан Тенгри 5:2 Акрон - Антальяспор 4:0 Акрон - Испарта 32 Спор 10:0 Акрон - Урал 1:2 Урал - Акрон 0:2 Акрон - СКА-Хабаровск 2:1 Арсенал Тула - Акрон 1:0 Шинник - Акрон 1:0 Акрон - Динамо Махачкала 3:1 Тюмень - Акрон 0:2
Результаты матчей
Ахмат
Акрон
Точный счет
0:5
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:0
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 100%
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:2
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Ахмат
Акрон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
42
15
33
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 1
|17
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 7
|15
|3.
|1:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 3
|14
|4.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 4
|13
|5.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|6 - 3
|12
|6.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 4
|12
|7.
|0:1 Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 12
|10
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 12
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 12
|6
|10.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 15
|6
|11.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 13
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|2 - 6
|5
|14.
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|15.
|0:0 Заявка
|7
|0
|5
|2
|4 - 10
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|2 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 0
|10
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|9 - 2
|6
|7.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 8
|6
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|11.
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|12.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|14.
|0:0 Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 9
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|16.
|0:0 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 1
|10
|2.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 2
|7
|3.
|0:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|5.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|6.
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|7.
|1:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 9
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|12.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 5
|2
|13.
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|15.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зенит
|Глушенков Максим
|7 (1)
|Рубин
|Даку Мирлинд
|5 (1)
|ЦСКА Москва
|Обляков Иван
|4 (1)
|ЦСКА Москва
|Дивеев Игорь
|4
|Спартак Москва
|Угальде Манфред
|4
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|2 1
|Факел
|Божин Сергей
|4
|Ахмат
|Гандри Надер
|4
|Спартак Москва
|Денисов Даниил
|4
|Оренбург
|Перес Матиас
|4
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ахмат 0:0 Акрон
Исход игры
Ахмат
73.8% (96)
Ничья
15.4% (20)
Акрон
10.8% (14)
Тотал 2.5
Больше
45.13% (51)
Меньше
54.87% (62)
Обе команды забьют
Да
57.52% (65)
Нет
42.48% (48)
Популярный счёт
2:1 Ахмат
33.1% (43)
1:0 Ахмат
28.5% (37)
1:1 Ничья
10.8% (14)
2:0 Ахмат
5.4% (7)
2:2 Ничья
2.3% (3)
1:2 Акрон
2.3% (3)
0:2 Акрон
1.5% (2)
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