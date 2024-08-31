Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Жиров. Потребуется ему помощь медиков.

Очередная замена в нашем поединке произошла. Вместо Солтмурада Бакаева шанс проявить себя получил Владимир Хубулов.

По центру прорывался к штрафной соперника Кардосо и отдал поперек на Тодоровича, но тот с ходу пробил крайне неточно.

Зацепился за мяч в чужой штрафной Луна и сбросил под удар Тодоровичу, но этот пас перехватил защитник.

Ворвался с правого фланга в штрафную Хубулов, но напоролся на Шатару, который в чистом подкате отобрал мяч.

Пауза очередная в нашем поединке. Получил по голове Ибишев в борьбе с соперником. Потребуется ему медицинская помощь.

Отобрал мяч в центре поля Тодорович и забросил вперед на ход Кардосо, но тому убежать от защитника не удалось.

Двойная замена в составе "Акрона" произошла. Вместо Жилсона и Кузьмина на поле появились Эсанов и Тимошенко.

Ответная замена в составе "Ахмата" произошла. Вместо Арсена Адамова игру продолжать будет Лукас Ловат.

В центре поля грамотно подставился Камило и вынудил нарушить правила Тимошенко. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

Со штрафного навесил Ловат на линию вратарской, но здесь выиграл верх Эсковаль и вынес мяч головой подальше.

Подбор у штрафной соперника выиграл Луна и с лету пробил в ближний верхний угол, но не попал в створ ворот.

Долго катают мяч на половине поля соперника грозненцы, но пройти массированную оборону им пока не удается.

На фланге Тодоровича грубо сбивал в подкате Бакаев, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.

Со штрафного покатил низом Садулаев поперек на Камилова, но тот с ходу в одно касание пробил выше перекладины.

Отдавал пас с правого фланга вдоль ворот Савичев, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел за пределы поля.

Мог убегать на ворота соперника Бакаев после заброса от Пауло, но вышел за пределы штрафной Шелия и отвел угрозу.

На фланге получил по ногам Адамов в борьбе против Бакаева. Штрафной удар в пользу хозяев назначил судья.

Прорывался в контратаку по центру Садулаев и с дальней дистанции пробил по воротам, но точности не хватило.

Пробивал по воротам Камилов из пределов штрафной после паса от Камило, но мяч полетел рядом с ближней штангой.

Диагональ исполнял Камило не левый фланг, куда забегал Кардосо, но догнать мяч в пределах поля ему не удалось.

Догнал мяч на фланге Адамов и от лицевой линии подал в центр штрафной, но здесь Тодоровичу пробить не позволил Эсковаль.

По флангу Адамов забросил на ход Камилову, но того опередил Димоски и в чистом подкате вынес сферу в аут.

Кардосо сместился с левого фланга к линии штрафной и пробил по воротам, но Эсковаль в подкате заблокировал этот выстрел.

Выиграл подбор у штрафной соперника Камило и пробил с дальней дистанции, но мяч полетел точно в руки Васютину.

Стартовала вторая двадцатиминутка. Кто же окажется сильнее сегодня?

Забросил в штрафную соперника Димоски на ход Жилсону, но тот проиграл борьбу за мяч Ибишеву и пробить не смог.

Мягко отдавал пас в штрафную Садулаев на ход Кардосо, но того опередил вышедший из ворот Васютин.

Сместился с правого фланга Лончар к линии штрафной и пробил в ближнюю девятку, но мяч полетел выше перекладины.

В верховой борьбе на фланге Эсковаль получил по лицу от Садулаева. Штрафной удар исполнять будут гости.

На скорости с левого фланга ворвался в штрафную Ккмилов и упал в борьбе с защитником. Судья не стал назначать пенальти.

С правого фланга Савичев прострелил низом в штрафную на Жилсона, но тому пробить в окружении двоих защитников не удалось.

Первый тайм

— Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Счет в матче пока так и не открыт!

45' На фланге подхватил мяч Адамов, выдержал паузу и подал в центр штрафной, но здесь вынес мяч Эсковаль головой обратно на фланг.

45' Одну минуту компенсировал судья к основному времени первого тайма.

44' Пауло со своей половины поля забросил вперед на ход Жилсону, но тот проиграл борьбу за мяч Жирову.

43' Теперь уже Димоски на ровном месте присел на газон, держась за ногу. Потребуется ему помощь медиков.

42' Накрутил соперника на фланге Садулаев, ворвался в штрафную и прострелил вдоль ворот, но мяч еще в полете полетел за пределы поля.

40' Пауза в матче. Шелия неудачно приземлился на газон и получил повреждение. Потребуется ему помощь медиков.

39' Убегал в контратаку на скорости Димоски и навесил на дальнюю штангу, но здесь на выходе забрал мяч в свои руки голкипер.

38' Отобрал мяч на фланге Кардосо, убежал в контратаку и покатил поперек на Тодоровича, но этот пас перехватил Эсковаль.

37' С фланга забросил в штрафную Жилсон под удар Бакаеву, но тот с ходу пробил слабо и точно в руки Шелии.

36' Забросил Данилин в штрафную на ход Жилсону, но тот не смог обработать мяч и подарил его защитнику.

35' После поперечного паса от Данилина пробил метров с двадцати двух Димоски, но мяч полетел выше перекладины.

34' Сместился с правого фланга в центр Данилин и пробил в ближнюю девятку, но точности ему немного не хватило.

33' С левого фланга навесил Димоски в центр штрафной на Жилсона, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Ибишеву.

32' Пауза в матче. В прошлом эпизоде получил повреждение Кузьмин, потребуется ему время, чтобы прийти в себя.

31' Сместился с фланга Кузьмин в штрафную и упал после подкате от защитника. Судья проигнорировал этот эпизод.

30' В контратаку Димоски убегал по левой бровке, но напоролся на Ибишева, который в чистом подкате вынес снаряд в аут.

29' Тонко отдавал Кардосо с фланга в штрафную на Садулаева, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Савичев.

28' Протащил мяч по флангу в атаку Бакаев и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.

27' Успокоилась игра в последние минуты, команды катают мяч в центре поля, но без остроты у ворот.

26' С левого фланга Димоски прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.

25' Дальний заброс исполнял Садулаев в штрафную на Кардосо, но тот не смог убежать от Пауло и потерял мяч.

24' С угла поля навесил Кузьмин на дальнюю штангу, но здесь головой не дотянулся до мяча Бакаев в борьбе с защитником.

23' После обрезки Ибишева перехватил снаряд Жилсон и тут же убежал в контратаку, но его удар с дальней дистанции оказался неточным.

22' Проникающий пас исполнял Бакаев в штрафную на Жилсона, но в последний момент мяч в подкате перехватил Жиров.

21' На фланге получил по ногам Димоски в силовой борьбе против Адамова. Штрафной удар исполнять будут игроки "Акрона".

20' Зацепился за мяч в чужой штрафной Садулаев и сбросил назад на Камило, но тому пробить по воротам Данилин не позволил.

19' Убегал в контратаку по флангу Лончар и навесил в центр штрафной, но здесь Жилсон проиграл борьбу за мяч Шатаре.

18' С угла поля навесил Садулаев в центр штрафной, но здесь выше всех прыгнул Эсколаев и вынес снаряд в центр поля.

17' После поперечного паса от Кардосо пробил с линии чужой штрафной Кммило, но мяч от ноги защитника отправился на угловой.

16' Ушел от соперника по флангу Данилин и прострелил вдоль ворот, но мяч застрял в гуще защитников.

15' В центре поля получил по ногам Джурасович в борьбе против Камилова. Штрафной удар исполнять будут гости.

14' Дальний заброс исполнял Камило с центра поля в штрафную на Тодоровича, но тот проиграл борьбу за мяч Эсковалю.

13' Разыграли угловой гости, после чего Димоски навесил на ближнюю штангу, но здесь вынес спокойно в центр поля Ибишев.

12' Убегал в контратаку на скорости по флангу Данилин и отдал вперед на Бакаева, но тому на выходе не позволил пробить Шелия.

11' С угла поля навесил на дальнюю штангу Кузьмин, но здесь на выходе кулаком Шелия вынес мяч за пределы поля.

10' Накрутил соперника финтом на фланге Данилин, ворвался в штрафную и пробил в дальний угол, но от ноги Шатары мяч полетел на угловой.

9' Выиграл подбор у штрафной соперника Кардосо, уложил на газон ложным замахом защитника, но пробил точно в руки Васютину.

8' Со штрафного навесил Кардосо на дальнюю штангу, но здесь выиграл верх Пауло и головой вынес мяч подальше.

7' На фланге получил по ногам Садулаев в борьбе против Димоски. Штрафной удар исполнять будут грозненцы.

6' С левого фланга навесил в центр штрафной Димоски, но выиграл здесь верх Жиров и головой вынес сферу подальше от ворот.

5' Зацепился за мяч на чужой половине поля Кардосо и сбросил поперек на Садулаева, но этот пас перехватил Пауло.

4' Убегал в контратаку на скорости по флангу Камилов и навесил в центр штрафной, где пробил головой Кардосо, но не попал в створ ворот.

3' Диагональ исполнял Джурасович с центра поля на фланг, куда забегал Данилин, но выпустил он мяч за пределы поля в борьбе с защитником.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя зеленых цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.