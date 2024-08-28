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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: .
Ахмат
 
Позже
Акрон
Прогнозы 43
Ахмат 65.1% (28)
X 20.9% (9)
Акрон 14% (6)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ахмат
Ничья
Акрон
3.50
3.65
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4.05
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жиров Александр 1 0.17
Камилов Владислав 1 0.17
Ловат Лукас 1 0.17
Кардосо Фелиппе 1 0.17
Богосавац Мирослав 0 0
Акрон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакаев Солтмурад 2 0.33
Эльдарушев Абу-Саид 1 0.17
Палиенко Максим 1 0.17
Тимошенко Иван 1 0.17
Данилин Кирилл 1 0.17
Савичев Константин 1 (1) 0.17
Лончар Стефан 0 0

Карточки

Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гандри Надер 4 0
Швец Антон 2 0
Шелия Гиорги 1 0
Жиров Александр 1 0
Бериша Бернард 1 0
Ловат Лукас 1 0
Ковачев Светослав 1 0
Шатара Милош 1 0
Агаларов Гамид 1 0
Садулаев Лечи 1 0
Кардосо Фелиппе 1 0
Акрон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Савичев Константин 2 0
Димоски Боян 2 0
Палиенко Максим 1 0
Данилин Кирилл 1 0
Эсанов Шерзод 1 0
Грибов Сергей 1 0
Пауло Витор III 1 0

Результаты матчей

Ахмат
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Акрон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
4
Ахмат
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Акрон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

0
0
Ахмат
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Акрон
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

4
4

Голы по времени матча

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
2
33%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Пропущено

9
9
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
11%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
3
33%
3
33%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Забито

4
8
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
50%
2
25%
61-75
1
25%
1
13%
76-90

Пропущено

10
12
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
10%
1
8%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
2
20%
1
8%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
4
40%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ахмат
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ахмат - ЦСКА Москва 0:2 Ахмат - Химки 3:3 Динамо Махачкала - Ахмат 1:0 Краснодар - Ахмат 1:0
Спартак Москва - Ахмат 0:0 Ахмат - Локомотив Москва 0:5 Ахмат - Пари НН 4:1 Оренбург - Ахмат 0:0 Ахмат - Краснодар 1:1 ЦСКА Москва - Ахмат 2:2 Ахмат - Иртыш Омск 2:0 Ахмат - Челябинск 1:1 Динамо Москва - Ахмат 0:3 Факел - Ахмат 2:0 Ахмат - Зенит 1:5 Крылья Советов - Ахмат 0:2 Краснодар - Ахмат 0:1 Ахмат - Пари НН 5:1 Ахмат - Сочи 1:0 ЦСКА Москва - Ахмат 1:2
Акрон
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Акрон - Зенит 1:1 ЦСКА Москва - Акрон 4:0 Акрон - Рубин 1:2 Факел - Акрон 1:2
Оренбург - Акрон 2:2 Акрон - Динамо Москва 0:2 Рубин - Акрон 4:0 Факел - Акрон 0:2 Локомотив Москва - Акрон 3:2 Антальяспор - Акрон 2:3 Акрон - Хан Тенгри 5:2 Акрон - Антальяспор 4:0 Акрон - Испарта 32 Спор 10:0 Акрон - Урал 1:2 Урал - Акрон 0:2 Акрон - СКА-Хабаровск 2:1 Арсенал Тула - Акрон 1:0 Шинник - Акрон 1:0 Акрон - Динамо Махачкала 3:1 Тюмень - Акрон 0:2

Результаты матчей

Ахмат
Акрон

Точный счет

0:5
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:2
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Ахмат
Акрон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
2
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
3
3
1
5
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 6 5 0 1 15 - 7 15
2.
Зенит
 Заявка 6 4 2 0 15 - 1 14
3.
Краснодар
 Заявка 6 3 3 0 6 - 3 12
4.
Динамо Москва
 Заявка 6 4 0 2 9 - 4 12
5.
Спартак Москва
 Заявка 6 3 2 1 9 - 3 11
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 6 3 1 2 13 - 4 10
7.
Рубин
 Заявка 6 3 1 2 11 - 11 10
8.
Ростов
 Заявка 6 2 2 2 9 - 12 8
9.
Крылья Советов
 Заявка 6 2 0 4 6 - 12 6
10.
Пари НН
 Заявка 6 2 0 4 6 - 12 6
11.
Химки
 Заявка 6 1 3 2 9 - 11 6
12.
Оренбург
 Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
13.
Динамо Махачкала
 Заявка 6 1 2 3 2 - 6 5
14.
Акрон
 Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
15.
Ахмат
 Заявка 6 0 4 2 4 - 10 4
16.
Факел
 Заявка 6 1 1 4 2 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 3 3 0 0 8 - 4 9
2.
Динамо Москва
 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
3.
Зенит
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
4.
Краснодар
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
5.
Спартак Москва
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 2 0 1 9 - 2 6
7.
Крылья Советов
 Заявка 4 2 0 2 6 - 8 6
8.
Ростов
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
9.
Оренбург
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
10.
Факел
 Заявка 3 1 1 1 1 - 2 4
11.
Рубин
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
12.
Пари НН
 Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
13.
Динамо Махачкала
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
14.
Химки
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
15.
Ахмат
 Заявка 3 0 2 1 4 - 9 2
16.
Акрон
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 3 2 1 0 9 - 1 7
2.
Рубин
 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
3.
Локомотив Москва
 Заявка 3 2 0 1 7 - 3 6
4.
Краснодар
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
5.
Спартак Москва
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
7.
Химки
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
8.
Акрон
 Заявка 4 1 1 2 6 - 9 4
9.
Динамо Москва
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
10.
Ростов
 Заявка 3 1 0 2 5 - 9 3
11.
Пари НН
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 4 0 2 2 1 - 5 2
13.
Ахмат
 Заявка 3 0 2 1 0 - 1 2
14.
Крылья Советов
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
15.
Оренбург
 Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
16.
Факел
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Рубин Даку Мирлинд 5 (1)
ЦСКА Москва Обляков Иван 4 (1)
ЦСКА Москва Дивеев Игорь 4
Спартак Москва Угальде Манфред 4
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 2 1
Факел Божин Сергей 4
Ахмат Гандри Надер 4
Оренбург Перес Матиас 4
Краснодар Коста Диего 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ахмат - Акрон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 августа 2024, осталось 2 дня 9 часов 56 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 23 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 43
    Ахмат 65.1% (28)
    X 20.9% (9)
    Акрон 14% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ахмат
    Ничья
    Акрон
    3.50
    3.65
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    4.05
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ахмат - Акрон

    Исход игры
    Ахмат
    65.1% (28)
    Ничья
    20.9% (9)
    Акрон
    14% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.47% (15)
    Меньше
    60.53% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    57.89% (22)
    Нет
    42.11% (16)
    Популярный счёт
    1:0 Ахмат
    30.2% (13)
    2:1 Ахмат
    25.6% (11)
    1:1 Ничья
    16.3% (7)
    1:2 Акрон
    4.7% (2)
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    Акрон
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