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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: .
Штурм Грац
1:2
Второй тайм: 47'
Сваровски Тироль
0'
0:1
34' Гол
Диарра Мамаду
0:2
38' Гол
Quincy Butler
1:2
44' Гол
Китеишвили Отар

Ход матча

34'
0:1
Диарра Мамаду
(Quincy Butler)
38'
0:2
Quincy Butler
(Мюллер Валентино)
44'
Китеишвили Отар
(Газибегович Юсуф)
1:2
46'
Вютрих Грегори
Джонстон Макс
 
46'
Камара Амади
Бовинг Виллиам
 
Лучшие коэффициенты
Штурм Грац
Ничья
Сваровски Тироль
2.77
5.56
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9.93
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Все Коэффициенты
1
Схерпен
Кьелл
2
Джонстон
Макс
47
Айву
Эмануэль
24
Лавале
Димитри
22
Газибегович
Юсуф
19
Хорват
Томи
4
Горенц-Станкович
Йон
10
Китеишвили
Отар
14
Звонарек
Ловро
15
Бовинг
Виллиам
18
Бирет
Мика
40
Стейскал
Адам
5
Лоуренс
Джеймс
22
Osarenren
Okungbowa
3
Гугганиг
Давид
6
Зульцбахер
Лукас
25
Циборра
Леннарт
4
Мюллер
Валентино
20
Устюндаг
Джем
7
Quincy
Butler
30
Тафернер
Маттойс
8
Диарра
Мамаду
Штурм Грац
4-3-1-2
Сваровски Тироль
3-4-2-1

История личных встреч

Штурм Грац
Сваровски Тироль

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

Б
0:2
Б
1:0

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
1

Тотал матчей

1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
90

Бомбардиры внутри турнира

Штурм Грац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бирет Мика 3 0.6
Китеишвили Отар 2 (1) 0.4
Лавале Димитри 1 0.2
Хорват Томи 1 0.2
Горенц-Станкович Йон 0 0
Газибегович Юсуф 0 0
Бовинг Виллиам 0 0
Сваровски Тироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Quincy Butler 1 0.2
Диарра Мамаду 1 0.2
Блуме Брор 1 0.2
Лоуренс Джеймс 1 0.2
Мюллер Валентино 0 0

Карточки

Штурм Грац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горенц-Станкович Йон 3 0
Вютрих Грегори 1 0
Лавале Димитри 1 0
Айву Эмануэль 1 0
Газибегович Юсуф 1 0
Бирет Мика 1 0
Сваровски Тироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зульцбахер Лукас 4 0
Гугганиг Давид 2 0
Тафернер Маттойс 2 0
Устюндаг Джем 0 1
Диарра Мамаду 1 0
Лоуренс Джеймс 1 0
Мюллер Валентино 1 0
Ансельм Тобиас 1 0
Philipp Semlic 1 0
Скрбо Стефан 1 0

Результаты матчей

Штурм Грац
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сваровски Тироль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
0
Штурм Грац
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сваровски Тироль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
0
Штурм Грац
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сваровски Тироль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
2
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
3
50%
1
50%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
75%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Штурм Грац
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Рид - Штурм Грац 1:3 Штурм Грац - Альтах 2:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:2 Штурм Грац - Хартберг 2:0
Штурм Грац - ПСЖ 2:2 Рапид Вена - Штурм Грац 1:0 Кремсер - Штурм Грац 2:4 Штурм Грац - Брине Гросупле 4:2 Штурм Грац - Порту 0:2 Штурм Грац - Монако 2:2 Штурм Грац - Аль-Духаиль 2:2 Штурм Грац - Мидтьюлланн 1:0 Штурм Грац - Донауфельд 4:2 Тилльмич - Штурм Грац 0:2 Штурм Грац - Рух Львов 1:4 Штурм Грац - Домжале 0:3 Штурм Грац - Рапид (мол.) 2:2 Вильдон - Штурм Грац 1:3 Штурм Грац - Адмира 2:2 Вайц - Штурм Грац 1:6
Сваровски Тироль
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Дойчландсбергер - Сваровски Тироль 2:4 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Бавария - Сваровски Тироль 3:0
Сваровски Тироль - Гразер 0:0 Альтах - Сваровски Тироль 1:2 Имст - Сваровски Тироль 0:3 Сваровски Тироль - Лион 2:3 Сваровски Тироль - Гройтер Фюрт 2:2 Сваровски Тироль - Копенгаген 0:5 Сваровски Тироль - Вадуц 2:4 Сваровски Тироль - Вадуц 2:4 Сваровски Тироль - Гурник Забже 1:1 Сваровски Тироль - Гурник Забже 1:1 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 3:1 Сваровски Тироль - Альтах 0:1 Блау-Вайсс Линц - Сваровски Тироль 3:2 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:0 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 3:0

Результаты матчей

Штурм Грац
Сваровски Тироль

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Штурм Грац
Сваровски Тироль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
3
1
1.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 3 3 0 0 9 - 3 9
2.
Штурм Грац
 1:2 5 3 0 2 7 - 4 9
3.
Аустрия Вена
 4 2 1 1 6 - 4 7
4.
Рапид Вена
 4 2 1 1 4 - 4 7
5.
Сваровски Тироль
 2:1 5 2 1 2 4 - 5 7
6.
Блау-Вайсс Линц
 5 2 1 2 8 - 10 7
7.
Аустрия Клагенфурт
 5 2 1 2 6 - 8 7
8.
Вольфсбергер
 4 2 0 2 9 - 8 6
9.
Альтах
 4 2 0 2 6 - 5 6
10.
ЛАСК
 4 1 0 3 4 - 6 3
11.
Гразер
 5 0 3 2 7 - 10 3
12.
Хартберг
 4 0 2 2 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вольфсбергер
 2 2 0 0 8 - 3 6
2.
Блау-Вайсс Линц
 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Рапид Вена
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Аустрия Вена
 2 2 0 0 5 - 2 6
5.
Штурм Грац
 1:2 3 2 0 1 5 - 3 6
6.
Аустрия Клагенфурт
 3 1 1 1 4 - 4 4
7.
Ред Булл Зальцбург
 1 1 0 0 5 - 1 3
8.
Альтах
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Хартберг
 3 0 2 1 3 - 4 2
10.
Гразер
 2 0 1 1 4 - 5 1
11.
Сваровски Тироль
 2:1 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
ЛАСК
 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Сваровски Тироль
 2:1 3 2 0 1 4 - 4 6
3.
Штурм Грац
 1:2 2 1 0 1 2 - 1 3
4.
ЛАСК
 2 1 0 1 3 - 3 3
5.
Альтах
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Аустрия Клагенфурт
 2 1 0 1 2 - 4 3
7.
Гразер
 3 0 2 1 3 - 5 2
8.
Аустрия Вена
 2 0 1 1 1 - 2 1
9.
Рапид Вена
 2 0 1 1 1 - 4 1
10.
Блау-Вайсс Линц
 3 0 1 2 4 - 10 1
11.
Хартберг
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Вольфсбергер
 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Альтах Gustavo VI 5
Блау-Вайсс Линц Ronivaldo II 4
Ред Булл Зальцбург Глух Оскар 3 (1)
Штурм Грац Бирет Мика 3
Вольфсбергер Зукич Деян 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сваровски Тироль Зульцбахер Лукас 4
Штурм Грац Горенц-Станкович Йон 3
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 2
Аустрия Вена Драгович Александр 2
Аустрия Клагенфурт Верницниг Кристофер 2
Весь список
  • 38'
    Г О О О О Л - Quincy Butler бьет в цель!
  • 34'
    Quincy Butler сделал результативную передачу.
  • 34'
    Г О О О О Л - Mahamadou Diarra бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Штурм Грац
Ничья
Сваровски Тироль
2.77
5.56
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9.93
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Все Коэффициенты
Где смотреть матч Штурм Грац 1:2 Сваровски Тироль онлайн

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