Тур: 5. Стадион: Меркур-Арена.
1:2
Второй тайм: 47'
Ход матча
34'
0:1
38'
44'
19
Хорват
Томи
18
Бирет
Мика
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Хорват ТомиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Бирет МикаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Карич ЭмирЗащитник
- Защитник
-
38 Гргич ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Камара АмадиНападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
10 Блуме БрорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Philipp Semlic
История личных встреч
Штурм Грац
Сваровски Тироль
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
1
Тотал матчей
1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
90
Бомбардиры внутри турнира
Штурм Грац
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бирет Мика
|3
|0.6
|Китеишвили Отар
|2 (1)
|0.4
|Лавале Димитри
|1
|0.2
|Хорват Томи
|1
|0.2
|Горенц-Станкович Йон
|0
|0
|Газибегович Юсуф
|0
|0
|Бовинг Виллиам
|0
|0
Сваровски Тироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Quincy Butler
|1
|0.2
|Диарра Мамаду
|1
|0.2
|Блуме Брор
|1
|0.2
|Лоуренс Джеймс
|1
|0.2
|Мюллер Валентино
|0
|0
Карточки
Штурм Грац
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горенц-Станкович Йон
|3
|0
|Вютрих Грегори
|1
|0
|Лавале Димитри
|1
|0
|Айву Эмануэль
|1
|0
|Газибегович Юсуф
|1
|0
|Бирет Мика
|1
|0
Сваровски Тироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зульцбахер Лукас
|4
|0
|Гугганиг Давид
|2
|0
|Тафернер Маттойс
|2
|0
|Устюндаг Джем
|0
|1
|Диарра Мамаду
|1
|0
|Лоуренс Джеймс
|1
|0
|Мюллер Валентино
|1
|0
|Ансельм Тобиас
|1
|0
|Philipp Semlic
|1
|0
|Скрбо Стефан
|1
|0
Результаты матчей
Штурм Грац
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сваровски Тироль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
0
Штурм Грац
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сваровски Тироль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
0
Штурм Грац
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сваровски Тироль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
2
0
Голы по времени матча
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
2
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
3
50%
1
50%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
75%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Штурм Грац
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Рид - Штурм Грац 1:3 Штурм Грац - Альтах 2:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:2 Штурм Грац - Хартберг 2:0
Штурм Грац - ПСЖ 2:2 Рапид Вена - Штурм Грац 1:0 Кремсер - Штурм Грац 2:4 Штурм Грац - Брине Гросупле 4:2 Штурм Грац - Порту 0:2 Штурм Грац - Монако 2:2 Штурм Грац - Аль-Духаиль 2:2 Штурм Грац - Мидтьюлланн 1:0 Штурм Грац - Донауфельд 4:2 Тилльмич - Штурм Грац 0:2 Штурм Грац - Рух Львов 1:4 Штурм Грац - Домжале 0:3 Штурм Грац - Рапид (мол.) 2:2 Вильдон - Штурм Грац 1:3 Штурм Грац - Адмира 2:2 Вайц - Штурм Грац 1:6
Сваровски Тироль
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Дойчландсбергер - Сваровски Тироль 2:4 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Бавария - Сваровски Тироль 3:0
Сваровски Тироль - Гразер 0:0 Альтах - Сваровски Тироль 1:2 Имст - Сваровски Тироль 0:3 Сваровски Тироль - Лион 2:3 Сваровски Тироль - Гройтер Фюрт 2:2 Сваровски Тироль - Копенгаген 0:5 Сваровски Тироль - Вадуц 2:4 Сваровски Тироль - Вадуц 2:4 Сваровски Тироль - Гурник Забже 1:1 Сваровски Тироль - Гурник Забже 1:1 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 3:1 Сваровски Тироль - Альтах 0:1 Блау-Вайсс Линц - Сваровски Тироль 3:2 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:0 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 3:0
Результаты матчей
Штурм Грац
Сваровски Тироль
Точный счет
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Штурм Грац
Сваровски Тироль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
31
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|2.
|1:2
|5
|3
|0
|2
|7 - 4
|9
|3.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|5.
|2:1
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|8 - 10
|7
|7.
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|8.
|4
|2
|0
|2
|9 - 8
|6
|9.
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|10.
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|11.
|5
|0
|3
|2
|7 - 10
|3
|12.
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|1:2
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|7.
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|10.
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|11.
|2:1
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|12.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|2.
|2:1
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|3.
|1:2
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|7.
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|8.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|9.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|10.
|3
|0
|1
|2
|4 - 10
|1
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Альтах
|Gustavo VI
|5
|Блау-Вайсс Линц
|Ronivaldo II
|4
|Ред Булл Зальцбург
|Глух Оскар
|3 (1)
|Штурм Грац
|Бирет Мика
|3
|Вольфсбергер
|Зукич Деян
|2 (2)
|Сваровски Тироль
|Зульцбахер Лукас
|4
|Штурм Грац
|Горенц-Станкович Йон
|3
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|2
|Аустрия Вена
|Драгович Александр
|2
|Аустрия Клагенфурт
|Верницниг Кристофер
|2