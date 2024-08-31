Тур: 5. Стадион: Меркур-Арена.
4:2
Конец матча
0'
0:1
34' ГолДиарра Мамаду
0:2
38' ГолQuincy Butler
1:2
44' ГолКитеишвили Отар
2:2
66' ГолГргич Леон
3:2
76' ГолГргич Леон
4:2
90' ГолЧуквуани Точи
90'+7
Ход матча
34'
0:1
38'
44'
66'
2:2
76'
3:2
90'
19
Хорват
Томи
18
Бирет
Мика
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Хорват ТомиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Бирет МикаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Карич ЭмирЗащитник
- Защитник
-
38 Гргич ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Камара АмадиНападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
10 Блуме БрорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Philipp Semlic
История личных встреч
Штурм Грац
Сваровски Тироль
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
1
Тотал матчей
1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
90
Бомбардиры внутри турнира
Штурм Грац
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бирет Мика
|3
|0.6
|Китеишвили Отар
|2 (1)
|0.4
|Гргич Леон
|2
|0.4
|Лавале Димитри
|1
|0.2
|Хорват Томи
|1
|0.2
|Чуквуани Точи
|1
|0.2
|Хирлендер Штефан
|0
|0
|Горенц-Станкович Йон
|0
|0
|Газибегович Юсуф
|0
|0
|Бовинг Виллиам
|0
|0
Сваровски Тироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Quincy Butler
|1
|0.2
|Диарра Мамаду
|1
|0.2
|Блуме Брор
|1
|0.2
|Лоуренс Джеймс
|1
|0.2
|Мюллер Валентино
|0
|0
Карточки
Штурм Грац
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горенц-Станкович Йон
|3
|0
|Вютрих Грегори
|1
|0
|Лавале Димитри
|1
|0
|Айву Эмануэль
|1
|0
|Газибегович Юсуф
|1
|0
|Бирет Мика
|1
|0
Сваровски Тироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зульцбахер Лукас
|4
|0
|Гугганиг Давид
|2
|0
|Тафернер Маттойс
|2
|0
|Устюндаг Джем
|0
|1
|Диарра Мамаду
|1
|0
|Лоуренс Джеймс
|1
|0
|Мюллер Валентино
|1
|0
|Ансельм Тобиас
|1
|0
|Philipp Semlic
|1
|0
|Скрбо Стефан
|1
|0
Результаты матчей
Штурм Грац
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сваровски Тироль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
0
2
Штурм Грац
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сваровски Тироль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
0
Штурм Грац
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сваровски Тироль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
2
2
Голы по времени матча
Забито
8
4
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
4
50%
1
25%
76-90
Пропущено
3
7
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
1
33%
2
29%
76-90
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
4
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
5
50%
1
25%
76-90
Пропущено
4
8
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
50%
61-75
1
25%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Штурм Грац
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Рид - Штурм Грац 1:3 Штурм Грац - Альтах 2:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:2 Штурм Грац - Хартберг 2:0
Штурм Грац - ПСЖ 2:2 Рапид Вена - Штурм Грац 1:0 Кремсер - Штурм Грац 2:4 Штурм Грац - Брине Гросупле 4:2 Штурм Грац - Порту 0:2 Штурм Грац - Монако 2:2 Штурм Грац - Аль-Духаиль 2:2 Штурм Грац - Мидтьюлланн 1:0 Штурм Грац - Донауфельд 4:2 Тилльмич - Штурм Грац 0:2 Штурм Грац - Рух Львов 1:4 Штурм Грац - Домжале 0:3 Штурм Грац - Рапид (мол.) 2:2 Вильдон - Штурм Грац 1:3 Штурм Грац - Адмира 2:2 Вайц - Штурм Грац 1:6
Сваровски Тироль
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Дойчландсбергер - Сваровски Тироль 2:4 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Бавария - Сваровски Тироль 3:0
Сваровски Тироль - Гразер 0:0 Альтах - Сваровски Тироль 1:2 Имст - Сваровски Тироль 0:3 Сваровски Тироль - Лион 2:3 Сваровски Тироль - Гройтер Фюрт 2:2 Сваровски Тироль - Копенгаген 0:5 Сваровски Тироль - Вадуц 2:4 Сваровски Тироль - Вадуц 2:4 Сваровски Тироль - Гурник Забже 1:1 Сваровски Тироль - Гурник Забже 1:1 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 3:1 Сваровски Тироль - Альтах 0:1 Блау-Вайсс Линц - Сваровски Тироль 3:2 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:0 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 3:0
Результаты матчей
Штурм Грац
Сваровски Тироль
Точный счет
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
4
1 раз 33%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Тоталы голов в матче
Штурм Грац
Сваровски Тироль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
11
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
41
23
14
14
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Альтах
|Gustavo VI
|5
|Блау-Вайсс Линц
|Ronivaldo II
|4
|Ред Булл Зальцбург
|Глух Оскар
|3 (1)
|Штурм Грац
|Бирет Мика
|3 (1)
|Вольфсбергер
|Зукич Деян
|2 (2)
|Сваровски Тироль
|Зульцбахер Лукас
|4
|Штурм Грац
|Горенц-Станкович Йон
|3
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|2
|Аустрия Вена
|Драгович Александр
|2
|Аустрия Клагенфурт
|Верницниг Кристофер
|2