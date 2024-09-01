Тур: 25.
0'
0:1
35' ГолКайке Артур
1:1
57' ГолClayson
2:1
67' ГолФернандес Лукас IV
73' Желтая карточкаFernando Sobral
80' Желтая карточкаПитта Исидро
90' Желтая карточкаWalter Leandro Capeloza Artune II
90' Желтая карточкаМинейро Лукас
90'+10
Ход матча
35'
0:1
57'
1:1
67'
2:1
70'
73'
80'
81'
90'
21
Railan
4
Marllon
23
Рамон
10
Max
Alves
25
Clayson
20
Дуду
V1
33
Walisson
6
Роналд
8
Newton
45
Кайке
Артур
- Основной состав
- Вратарь
-
21 RailanЗащитник
-
4 MarllonЗащитник
- Защитник
-
23 РамонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Max AlvesПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 ClaysonНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
63 Пабло ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
34 Bruno VI
-
-
-
97 Andre1
-
Главный тренер: Bernardo Franco
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Дуду V1Защитник
- Защитник
-
33 WalissonЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
6 РоналдПолузащитник
-
8 NewtonПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
45 Кайке АртурНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 МаркиньосПолузащитник
-
77 Werik
-
-
41 Erick Garcia
-
17 Matheus XV
-
-
-
25 Alisson III
-
Главный тренер: Claudio Tencati
История личных встреч
Куяба
Крисьюма
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
6
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
2
6
Голов в среднем за матч
0.67
2
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
135
45
Бомбардиры внутри турнира
Куяба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питта Исидро
|7 (3)
|0.3
|Clayson
|4
|0.17
|Рамон
|2
|0.09
|Ласерда Дерик
|2
|0.09
|Кафу Жонатан
|1
|0.04
|Fernando Sobral
|1 (1)
|0.04
|Marllon
|1
|0.04
|Дейверсон Силва
|1
|0.04
|Фернандес Лукас IV
|1
|0.04
|Max Alves
|1
|0.04
|Chrytian Eliel
|1
|0.04
|Денилсон Невес
|0
|0
|Railan
|0
|0
|Guilherme Madruga
|0
|0
Крисьюма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боласье Янник
|6
|0.25
|Matheus XV
|5
|0.21
|Кайке Артур
|4
|0.17
|Marcelo Hermes
|2
|0.08
|Клаудиньо Родригес
|2
|0.08
|Gustavo Barreto
|2
|0.08
|Трауко Мигель
|2
|0.08
|Fellipe Mateus
|2
|0.08
|Higor Meritao
|2
|0.08
|Newton
|1
|0.04
|Rodrigo Fagundes
|1
|0.04
|Анхель Вилькер
|1
|0.04
|Фигейреду Тобиаш
|1
|0.04
|Renato Kayzer
|1
|0.04
|Роналд
|0
|0
|Walisson
|0
|0
|Аллано Лима
|0
|0
|Jonatan Moreira III
|0
|0
Карточки
Куяба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамон
|6
|0
|Эмпереур Алан
|6
|0
|Matheus Alexandre
|6
|0
|Денилсон Невес
|5
|0
|Минейро Лукас
|5
|0
|Ласерда Дерик
|5
|0
|Филипе Аугусто
|4
|0
|Clayson
|4
|0
|Marllon
|3
|0
|Railan
|3
|0
|Fernando Sobral
|3
|0
|Andre1
|3
|0
|Пети Арманду
|1
|1
|Walter Leandro Capeloza Artune II
|2
|0
|Питта Исидро
|2
|0
|Guilherme Madruga
|2
|0
|Luciano Gimenez
|0
|1
|Пабло Хуан
|1
|0
|Кафу Жонатан
|1
|0
|Bruno VI
|1
|0
|Аллисон
|1
|0
|Фернандес Лукас IV
|1
|0
|Max Alves
|1
|0
|Chrytian Eliel
|1
|0
Крисьюма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аллано Лима
|5
|2
|Rodrigo Fagundes
|7
|0
|Роналд
|5
|0
|Eder1
|5
|0
|Gustavo XII
|3
|1
|Трауко Мигель
|2
|1
|Клаудиньо Родригес
|3
|0
|Фигейреду Тобиаш
|3
|0
|Marcelo Hermes
|3
|0
|Маркиньос IV
|3
|0
|Gustavo Barreto
|3
|0
|Fellipe Mateus
|3
|0
|Higor Meritao
|3
|0
|Newton
|2
|0
|Боласье Янник
|2
|0
|Анхель Вилькер
|2
|0
|Walisson
|2
|0
|Alisson III
|2
|0
|Matheus XV
|2
|0
|Каррейро Патрик
|1
|0
|Кайке Артур
|1
|0
|Claudio Tencati
|1
|0
Результаты матчей
Куяба
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Крисьюма
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
3
7
Куяба
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Крисьюма
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
13
8
Упущенные победы
11
14
Куяба
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
22% (5)
39% (9)
39% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
39% (9)
30% (7)
Крисьюма
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (7)
33% (8)
38% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
21% (5)
38% (9)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
14
10
Упущенные победы
14
21
Голы по времени матча
Забито
10
15
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
18 Не забивали 14
2
20%
1
7%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
40%
5
33%
31-45
2
20%
4
27%
46-60
1
10%
1
7%
61-75
1
10%
4
27%
76-90
Пропущено
17
17
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
2
12%
2
12%
1-15
2
12%
2
12%
16-30
3
18%
3
18%
31-45
1
6%
4
24%
46-60
5
29%
29%
3
18%
61-75
4
24%
3
18%
76-90
Забито
12
17
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 9
16 Не забивали 12
2
17%
2
12%
1-15
3
25%
1
6%
16-30
2
17%
3
18%
31-45
2
17%
4
24%
46-60
1
8%
4
24%
61-75
2
17%
3
18%
76-90
Пропущено
19
18
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 11
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
2
11%
16-30
6
32%
4
22%
31-45
2
11%
3
17%
46-60
5
26%
4
22%
61-75
2
11%
5
28%
76-90
Забито
22
32
13 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 15
11 Не забивали 2
4
18%
3
9%
1-15
3
14%
1
3%
16-30
6
27%
8
25%
31-45
4
18%
8
25%
46-60
2
9%
5
16%
61-75
3
14%
7
22%
76-90
Пропущено
36
35
17 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 22
14 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 21
4
11%
2
6%
1-15
4
11%
4
11%
16-30
9
25%
7
20%
31-45
3
8%
7
20%
46-60
10
28%
7
20%
61-75
6
17%
8
23%
76-90
Результаты последних матчей
Куяба
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 5:0 Атлетико Минейро - Куяба 1:1 Куяба - Гремио 1:3 Витория - Куяба 1:0
Куяба - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Куяба - Палестино 1:2 Куяба - Флуминенсе 0:1 Палестино - Куяба 1:1 Байя - Куяба 1:2 Фламенго - Куяба 1:1 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Коринтианс - Куяба 1:1 Куяба - Атлетико Гойаненсе 0:0 Сан-Паулу - Куяба 0:1 Куяба - Форталеза Сеара 5:0 Крузейро - Куяба 2:1 Крисьюма - Куяба 2:5 Куяба - Витория 0:0 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 0:1
Крисьюма
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Крисьюма - Ред Булл Брагантино 1:0 Крисьюма - Гремио 0:1 Крисьюма - Васко да Гама 2:2 Форталеза Сеара - Крисьюма 1:0
Крисьюма - Атлетико Минейро 2:1 Жувентуде - Крисьюма 1:2 Крисьюма - Форталеза Сеара 1:1 Фламенго - Крисьюма 2:1 Коринтианс - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Флуминенсе 1:1 Витория - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Крузейро 1:0 Крисьюма - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Сан-Паулу - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Атлетико Гойаненсе - Крисьюма 1:2 Крисьюма - Байя 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Крисьюма 3:1 Крисьюма - Куяба 2:5 Крисьюма - Палмейрас Сан-Паулу 1:2
Результаты матчей
Куяба
Крисьюма
Точный счет
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
7 раз 54%
2
5 раз 38%
0
1 раз 8%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
2:1
5 раз 45%
1:2
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
7 раз 64%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:1
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
5:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:1
7 раз 29%
1:1
5 раз 21%
1:0
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 43%
1
9 раз 39%
2
2 раза 9%
5
2 раза 9%
1
14 раз 58%
2
7 раз 29%
0
2 раза 8%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Куяба
Крисьюма
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
121
210
58
111
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
101
29
38
110
110
110
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1310
Больше Меньше
222
419
816
221
123
221
123
221
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|24
|14
|7
|3
|30 - 20
|49
|2.
|0:0
|25
|14
|6
|5
|41 - 24
|48
|3.
|23
|13
|5
|5
|38 - 26
|44
|4.
|24
|13
|5
|6
|36 - 19
|44
|5.
|24
|12
|5
|7
|33 - 24
|41
|6.
|24
|11
|6
|7
|33 - 25
|39
|7.
|24
|11
|5
|8
|31 - 25
|38
|8.
|23
|9
|4
|10
|28 - 34
|31
|9.
|22
|7
|9
|6
|29 - 31
|30
|10.
|21
|7
|8
|6
|19 - 18
|29
|11.
|22
|8
|5
|9
|26 - 26
|29
|12.
|23
|7
|7
|9
|28 - 32
|28
|13.
|24
|7
|7
|10
|32 - 35
|28
|14.
|22
|8
|3
|11
|21 - 25
|27
|15.
|23
|7
|6
|10
|27 - 29
|27
|16.
|23
|6
|6
|11
|18 - 26
|24
|17.
|24
|6
|4
|14
|26 - 38
|22
|18.
|24
|4
|10
|10
|20 - 30
|22
|19.
|23
|5
|6
|12
|23 - 35
|21
|20.
|24
|4
|6
|14
|20 - 37
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|13
|10
|3
|0
|20 - 6
|33
|2.
|13
|9
|2
|2
|19 - 9
|29
|3.
|13
|9
|1
|3
|23 - 9
|28
|4.
|11
|8
|2
|1
|20 - 7
|26
|5.
|0:0
|12
|8
|2
|2
|20 - 9
|26
|6.
|12
|8
|2
|2
|17 - 7
|26
|7.
|12
|8
|2
|2
|19 - 12
|26
|8.
|12
|7
|3
|2
|20 - 17
|24
|9.
|11
|6
|4
|1
|17 - 8
|22
|10.
|10
|6
|1
|3
|14 - 10
|19
|11.
|13
|4
|6
|3
|17 - 18
|18
|12.
|12
|4
|5
|3
|16 - 17
|17
|13.
|10
|4
|4
|2
|12 - 10
|16
|14.
|11
|5
|1
|5
|10 - 11
|16
|15.
|11
|3
|7
|1
|15 - 11
|16
|16.
|10
|4
|2
|4
|14 - 12
|14
|17.
|11
|3
|5
|3
|11 - 11
|14
|18.
|12
|4
|2
|6
|15 - 18
|14
|19.
|12
|2
|3
|7
|11 - 16
|9
|20.
|12
|2
|3
|7
|11 - 20
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|13
|6
|4
|3
|21 - 15
|22
|2.
|11
|5
|3
|3
|19 - 14
|18
|3.
|11
|4
|4
|3
|13 - 10
|16
|4.
|0:0
|11
|4
|4
|3
|10 - 14
|16
|5.
|12
|4
|3
|5
|12 - 14
|15
|6.
|10
|3
|4
|3
|13 - 14
|13
|7.
|11
|3
|4
|4
|7 - 8
|13
|8.
|12
|3
|4
|5
|16 - 18
|13
|9.
|11
|3
|3
|5
|14 - 15
|12
|10.
|11
|3
|3
|5
|12 - 19
|12
|11.
|13
|3
|3
|7
|11 - 18
|12
|12.
|11
|3
|2
|6
|11 - 14
|11
|13.
|11
|3
|1
|7
|15 - 17
|10
|14.
|12
|3
|1
|8
|7 - 15
|10
|15.
|12
|2
|3
|7
|9 - 17
|9
|16.
|12
|2
|2
|8
|11 - 20
|8
|17.
|13
|1
|5
|7
|13 - 19
|8
|18.
|11
|2
|1
|8
|8 - 17
|7
|19.
|12
|1
|3
|8
|11 - 24
|6
|20.
|13
|1
|3
|9
|5 - 19
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|10 (5)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (2)
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|8 (1)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстевао
|7 (6)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|7 (3)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 10
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 10
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 10
|Витория
|Janderson
|1 9
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 7