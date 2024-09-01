  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 25.
Куяба
2:1
Конец матча
Крисьюма
0'
0:1
35' Гол
Кайке Артур
1:1
57' Гол
Clayson
2:1
67' Гол
Фернандес Лукас IV
73' Желтая карточка
Fernando Sobral
80' Желтая карточка
Питта Исидро
90' Желтая карточка
Walter Leandro Capeloza Artune II
90' Желтая карточка
Минейро Лукас
90'+10
1
Walter
Leandro
Capeloza
Artune
II
21
Railan
4
Marllon
33
Эмпереур
Алан
23
Рамон
30
Минейро
Лукас
27
Денилсон
Невес
10
Max
Alves
22
Ласерда
Дерик
9
Питта
Исидро
25
Clayson
1
Gustavo
XII
20
Дуду
V1
29
Фигейреду
Тобиаш
33
Walisson
22
Marcelo
Hermes
5
Higor
Meritao
6
Роналд
8
Newton
7
Fellipe
Mateus
2
Аллано
Лима
45
Кайке
Артур
Куяба
4-3-3
Крисьюма
4-4-2

История личных встреч

Куяба
Крисьюма

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

СA
2:5
СB
0:0
СB
0:1

Голы

Всего голов

0
6

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

0.67
2

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

135
45

Бомбардиры внутри турнира

Куяба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питта Исидро 7 (3) 0.3
Clayson 4 0.17
Рамон 2 0.09
Ласерда Дерик 2 0.09
Кафу Жонатан 1 0.04
Fernando Sobral 1 (1) 0.04
Marllon 1 0.04
Дейверсон Силва 1 0.04
Фернандес Лукас IV 1 0.04
Max Alves 1 0.04
Chrytian Eliel 1 0.04
Денилсон Невес 0 0
Railan 0 0
Guilherme Madruga 0 0
Крисьюма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боласье Янник 6 0.25
Matheus XV 5 0.21
Кайке Артур 4 0.17
Marcelo Hermes 2 0.08
Клаудиньо Родригес 2 0.08
Gustavo Barreto 2 0.08
Трауко Мигель 2 0.08
Fellipe Mateus 2 0.08
Higor Meritao 2 0.08
Newton 1 0.04
Rodrigo Fagundes 1 0.04
Анхель Вилькер 1 0.04
Фигейреду Тобиаш 1 0.04
Renato Kayzer 1 0.04
Роналд 0 0
Walisson 0 0
Аллано Лима 0 0
Jonatan Moreira III 0 0

Карточки

Куяба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамон 6 0
Эмпереур Алан 6 0
Matheus Alexandre 6 0
Денилсон Невес 5 0
Минейро Лукас 5 0
Ласерда Дерик 5 0
Филипе Аугусто 4 0
Clayson 4 0
Marllon 3 0
Railan 3 0
Fernando Sobral 3 0
Andre1 3 0
Пети Арманду 1 1
Walter Leandro Capeloza Artune II 2 0
Питта Исидро 2 0
Guilherme Madruga 2 0
Luciano Gimenez 0 1
Пабло Хуан 1 0
Кафу Жонатан 1 0
Bruno VI 1 0
Аллисон 1 0
Фернандес Лукас IV 1 0
Max Alves 1 0
Chrytian Eliel 1 0
Крисьюма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аллано Лима 5 2
Rodrigo Fagundes 7 0
Роналд 5 0
Eder1 5 0
Gustavo XII 3 1
Трауко Мигель 2 1
Клаудиньо Родригес 3 0
Фигейреду Тобиаш 3 0
Marcelo Hermes 3 0
Маркиньос IV 3 0
Gustavo Barreto 3 0
Fellipe Mateus 3 0
Higor Meritao 3 0
Newton 2 0
Боласье Янник 2 0
Анхель Вилькер 2 0
Walisson 2 0
Alisson III 2 0
Matheus XV 2 0
Каррейро Патрик 1 0
Кайке Артур 1 0
Claudio Tencati 1 0

Результаты матчей

Куяба
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Крисьюма
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

3
7
Куяба
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Крисьюма
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

13
8

Упущенные победы

11
14
Куяба
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
22% (5)
39% (9)
39% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
39% (9)
30% (7)
Крисьюма
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (7)
33% (8)
38% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
21% (5)
38% (9)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

14
10

Упущенные победы

14
21

Голы по времени матча

Забито

10
15
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
18 Не забивали 14
2
20%
1
7%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
40%
5
33%
31-45
2
20%
4
27%
46-60
1
10%
1
7%
61-75
1
10%
4
27%
76-90

Пропущено

17
17
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
2
12%
2
12%
1-15
2
12%
2
12%
16-30
3
18%
3
18%
31-45
1
6%
4
24%
46-60
5
29%
29%
3
18%
61-75
4
24%
3
18%
76-90

Забито

12
17
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 9
16 Не забивали 12
2
17%
2
12%
1-15
3
25%
1
6%
16-30
2
17%
3
18%
31-45
2
17%
4
24%
46-60
1
8%
4
24%
61-75
2
17%
3
18%
76-90

Пропущено

19
18
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 11
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
2
11%
16-30
6
32%
4
22%
31-45
2
11%
3
17%
46-60
5
26%
4
22%
61-75
2
11%
5
28%
76-90

Забито

22
32
13 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 15
11 Не забивали 2
4
18%
3
9%
1-15
3
14%
1
3%
16-30
6
27%
8
25%
31-45
4
18%
8
25%
46-60
2
9%
5
16%
61-75
3
14%
7
22%
76-90

Пропущено

36
35
17 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 22
14 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 21
4
11%
2
6%
1-15
4
11%
4
11%
16-30
9
25%
7
20%
31-45
3
8%
7
20%
46-60
10
28%
7
20%
61-75
6
17%
8
23%
76-90

Результаты последних матчей

Куяба
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 5:0 Атлетико Минейро - Куяба 1:1 Куяба - Гремио 1:3 Витория - Куяба 1:0
Куяба - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Куяба - Палестино 1:2 Куяба - Флуминенсе 0:1 Палестино - Куяба 1:1 Байя - Куяба 1:2 Фламенго - Куяба 1:1 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Коринтианс - Куяба 1:1 Куяба - Атлетико Гойаненсе 0:0 Сан-Паулу - Куяба 0:1 Куяба - Форталеза Сеара 5:0 Крузейро - Куяба 2:1 Крисьюма - Куяба 2:5 Куяба - Витория 0:0 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 0:1
Крисьюма
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Крисьюма - Ред Булл Брагантино 1:0 Крисьюма - Гремио 0:1 Крисьюма - Васко да Гама 2:2 Форталеза Сеара - Крисьюма 1:0
Крисьюма - Атлетико Минейро 2:1 Жувентуде - Крисьюма 1:2 Крисьюма - Форталеза Сеара 1:1 Фламенго - Крисьюма 2:1 Коринтианс - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Флуминенсе 1:1 Витория - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Крузейро 1:0 Крисьюма - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Сан-Паулу - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Атлетико Гойаненсе - Крисьюма 1:2 Крисьюма - Байя 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Крисьюма 3:1 Крисьюма - Куяба 2:5 Крисьюма - Палмейрас Сан-Паулу 1:2

Результаты матчей

Куяба
Крисьюма

Точный счет

0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
7 раз 54%
2
5 раз 38%
0
1 раз 8%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
2:1
5 раз 45%
1:2
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
7 раз 64%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:1
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
5:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:1
7 раз 29%
1:1
5 раз 21%
1:0
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 43%
1
9 раз 39%
2
2 раза 9%
5
2 раза 9%
1
14 раз 58%
2
7 раз 29%
0
2 раза 8%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Куяба
Крисьюма

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
12
1
2
10
1.5
5
8
1
11
2.5
1
11
3.5
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
10
1
2
9
1.5
3
8
1
10
2.5
1
10
1
10
3.5
1
10
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
10
0.5
Больше Меньше
22
2
4
19
1.5
8
16
2
21
2.5
1
23
2
21
3.5
1
23
2
21
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 0:0 24 14 7 3 30 - 20 49
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 25 14 6 5 41 - 24 48
3.
Фламенго
 23 13 5 5 38 - 26 44
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 24 13 5 6 36 - 19 44
5.
Сан-Паулу
 24 12 5 7 33 - 24 41
6.
Байя
 24 11 6 7 33 - 25 39
7.
Крузейро
 24 11 5 8 31 - 25 38
8.
Васко да Гама
 23 9 4 10 28 - 34 31
9.
Атлетико Минейро
 22 7 9 6 29 - 31 30
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 21 7 8 6 19 - 18 29
11.
Атлетико Паранаэнсе
 22 8 5 9 26 - 26 29
12.
Жувентуде
 23 7 7 9 28 - 32 28
13.
Крисьюма
 24 7 7 10 32 - 35 28
14.
Гремио
 22 8 3 11 21 - 25 27
15.
Ред Булл Брагантино
 23 7 6 10 27 - 29 27
16.
Флуминенсе
 23 6 6 11 18 - 26 24
17.
Витория
 24 6 4 14 26 - 38 22
18.
Коринтианс
 24 4 10 10 20 - 30 22
19.
Куяба
 23 5 6 12 23 - 35 21
20.
Атлетико Гойаненсе
 24 4 6 14 20 - 37 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 0:0 13 10 3 0 20 - 6 33
2.
Сан-Паулу
 13 9 2 2 19 - 9 29
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 13 9 1 3 23 - 9 28
4.
Крузейро
 11 8 2 1 20 - 7 26
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 12 8 2 2 20 - 9 26
6.
Байя
 12 8 2 2 17 - 7 26
7.
Фламенго
 12 8 2 2 19 - 12 26
8.
Васко да Гама
 12 7 3 2 20 - 17 24
9.
Жувентуде
 11 6 4 1 17 - 8 22
10.
Ред Булл Брагантино
 10 6 1 3 14 - 10 19
11.
Крисьюма
 13 4 6 3 17 - 18 18
12.
Атлетико Минейро
 12 4 5 3 16 - 17 17
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 10 4 4 2 12 - 10 16
14.
Гремио
 11 5 1 5 10 - 11 16
15.
Коринтианс
 11 3 7 1 15 - 11 16
16.
Атлетико Паранаэнсе
 10 4 2 4 14 - 12 14
17.
Флуминенсе
 11 3 5 3 11 - 11 14
18.
Витория
 12 4 2 6 15 - 18 14
19.
Куяба
 12 2 3 7 11 - 16 9
20.
Атлетико Гойаненсе
 12 2 3 7 11 - 20 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 13 6 4 3 21 - 15 22
2.
Фламенго
 11 5 3 3 19 - 14 18
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 11 4 4 3 13 - 10 16
4.
Форталеза Сеара
 0:0 11 4 4 3 10 - 14 16
5.
Атлетико Паранаэнсе
 12 4 3 5 12 - 14 15
6.
Атлетико Минейро
 10 3 4 3 13 - 14 13
7.
Интернасьонал Порту Алегре
 11 3 4 4 7 - 8 13
8.
Байя
 12 3 4 5 16 - 18 13
9.
Сан-Паулу
 11 3 3 5 14 - 15 12
10.
Куяба
 11 3 3 5 12 - 19 12
11.
Крузейро
 13 3 3 7 11 - 18 12
12.
Гремио
 11 3 2 6 11 - 14 11
13.
Крисьюма
 11 3 1 7 15 - 17 10
14.
Флуминенсе
 12 3 1 8 7 - 15 10
15.
Атлетико Гойаненсе
 12 2 3 7 9 - 17 9
16.
Витория
 12 2 2 8 11 - 20 8
17.
Ред Булл Брагантино
 13 1 5 7 13 - 19 8
18.
Васко да Гама
 11 2 1 8 8 - 17 7
19.
Жувентуде
 12 1 3 8 11 - 24 6
20.
Коринтианс
 13 1 3 9 5 - 19 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 10 (5)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 8 (2)
Васко да Гама Pablo Vegetti 8 (1)
Палмейрас Сан-Паулу Эстевао 7 (6)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 10
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 10
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 10
Витория Janderson 1 9
Жувентуде Marcos Ze 2 7
Весь список
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    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 35'
      Марсело Эрмес сделал результативную передачу.
    • 35'
      Г О О О О Л - Кайке Артур бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Куяба 2:1 Крисьюма онлайн

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