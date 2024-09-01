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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Шальке 04
0:3
Второй тайм: 52'
Кёльн
0'
0:1
25' Гол
Доунс Дамион
0:2
45' Гол
Майна Линтон
0:3
46' Гол
Лемперте Тим

Ход матча

25'
0:1
Доунс Дамион
(Любичич Деян)
45'
0:2
Майна Линтон
(Доунс Дамион)
46'
Антви-Аджей Кристофер
Хамач Ильяс
 
46'
0:3
Лемперте Тим
(Пакарада Леарт)

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шальке 04
Ничья
Кёльн
6.05
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9.50
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2.15
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Все Коэффициенты
28
Хикерен
Джастин
17
Adrian
Gantenbein
22
Сиссе
Ибраима
II
6
Шалленберг
Рон
5
Мёркин
Дерри
14
Бахманн
Яник
7
Зегуйн
Пауль
24
Хамач
Ильяс
19
Караман
Кенан
29
Мор
Тобиас
9
Силла
Мусса
40
Урбиг
Йонас
29
Тилманн
Ян
3
Хайнц
Доминик
24
Julian
Pauli
17
Пакарада
Леарт
7
Любичич
Деян
6
Мартель
Эрик
8
Гусенбашич
Денис
37
Майна
Линтон
19
Лемперте
Тим
42
Доунс
Дамион
Шальке 04
4-2-3-1
Кёльн
4-4-2

История личных встреч

Шальке 04
Кёльн

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

26 матчей

34.6%
23.1%
42.3%
9 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

23.1%
46.2%
30.7%
6 побед 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

30.8%
30.8%
38.4%
8 побед 8 ничьих 10 побед

История матчей

Б
0:0
Б
3:1
ТМК
2:2
Б
1:0
Б
1:2
Б
3:0
Б
1:1
К
1:1
Б
2:2
К
1:0
Б
2:2
Б
1:1
Б
1:3
Б
1:3
Б
0:3
Б
2:0
Б
1:2
ТМС
2:1
Б
1:4
Б
5:1
Б
2:1
Б
3:0
Б
2:0
Б
1:2
Б
1:0
Б
1:0

Голы

Всего голов

18
18

Голов в среднем за матч

1.5
1.29

Среднее время на гол

60
70

Всего голов

23
14

Голов в среднем за матч

1.64
1.17

Среднее время на гол

54
77

Всего голов

41
32

Голов в среднем за матч

1.58
1.23

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 81%
Меньше 19%
5
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

57
73

Бомбардиры внутри турнира

Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Караман Кенан 3 0.75
Силла Мусса 3 0.75
Мор Тобиас 1 0.25
Сиссе Ибраима II 1 0.25
Зегуйн Пауль 0 0
Антви-Аджей Кристофер 0 0
Шалленберг Рон 0 0
Хикерен Джастин 0 0
Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Любичич Деян 2 0.5
Майна Линтон 2 0.5
Хюберс Тимо 2 0.5
Лемперте Тим 1 0.25
Гусенбашич Денис 1 0.25
Доунс Дамион 1 0.25
Вальдшмидт Лука 1 0.25
Пакарада Леарт 0 0
Тилманн Ян 0 0

Карточки

Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шалленберг Рон 1 1
Караман Кенан 2 0
Герертс Карел 1 0
Каминьски Марцин 1 0
Мор Тобиас 1 0
Бахманн Яник 1 0
Санчес Филип 1 0
Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайнц Доминик 1 0
Вальдшмидт Лука 1 0
Тилманн Ян 1 0
Лемперте Тим 1 0
Мартель Эрик 1 0
Julian Pauli 1 0

Результаты матчей

Шальке 04
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Кёльн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Шальке 04
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Кёльн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

2
5
Шальке 04
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Кёльн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

2
7

Голы по времени матча

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
50%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
2
33%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
50%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

8
8
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
3
38%
3
38%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
1
25%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Шальке 04
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Магдебург - Шальке 04 2:2 Ален - Шальке 04 0:2 Нюрнберг - Шальке 04 3:1 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 5:1
Твенте - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Утрехт 0:2 Ферль - Шальке 04 0:1 Динамо Киев - Шальке 04 2:2 Шальке 04 - Мидтьюлланн 2:4 Меппен - Шальке 04 2:4 Шальке 04 - Киккерс Эмден 0:1 Фельберт 1902 - Шальке 04 0:7 Гройтер Фюрт - Шальке 04 2:0 Шальке 04 - Ганза 2:1 Оснабрюк - Шальке 04 0:4 Шальке 04 - Фортуна 1:1 Эльвeрсберг - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Нюрнберг 2:0 Ганновер 96 - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Карлсруэ 0:0
Кёльн
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Кёльн - Айнтрахт Бр 5:0 Зандхаузен - Кёльн 2:3 Эльвeрсберг - Кёльн 2:2 Кёльн - Гамбург 1:2
Удинезе - Кёльн 2:3 Суонси - Кёльн 1:2 Виктория Кельн - Кёльн 3:3 Кёльн - Сент-Трейден 3:0 Киккерс Оффенбах - Кёльн 1:3 Шпортфройнде Зиген - Кёльн 0:6 Кёльн - Rheingold Poll 18:0 Хайденхайм - Кёльн 4:1 Кёльн - Унион Берлин 3:2 Кёльн - Фрайбург 0:0 Майнц - Кёльн 1:1 Кёльн - Дармштадт 0:2 Бавария - Кёльн 2:0 Кёльн - Бохум 2:1 Аугсбург - Кёльн 1:1 Кёльн - Брейдаблик 2:2

Результаты матчей

Шальке 04
Кёльн

Точный счет

5:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

2:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Шальке 04
Кёльн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
2
2.5
1
2
1
2
3.5
1
2
1
2
4.5
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 4 3 1 0 5 - 1 10
2.
Гройтер Фюрт
 4 2 2 0 10 - 4 8
3.
Магдебург
 4 2 2 0 9 - 3 8
4.
Падерборн
 0:0 4 2 2 0 6 - 3 8
5.
Кёльн
 3:0 4 2 1 1 11 - 4 7
6.
Гамбург
 4 2 1 1 7 - 4 7
7.
Герта
 4 2 1 1 8 - 6 7
8.
Ганновер 96
 4 2 1 1 3 - 1 7
9.
Карлсруэ
 0:1 4 2 1 1 6 - 5 7
10.
Кайзерслаутерн
 4 2 1 1 8 - 7 7
11.
Эльвeрсберг
 4 1 2 1 8 - 5 5
12.
Шальке 04
 0:3 4 1 1 2 8 - 9 4
13.
Нюрнберг
 4 1 1 2 6 - 9 4
14.
Ян
 4 1 0 3 1 - 8 3
15.
Айнтрахт Бр
 1:0 4 1 0 3 3 - 13 3
16.
Ульм 1846
 0:0 4 0 1 3 2 - 5 1
17.
Пройссен Мюнстер
 4 0 1 3 2 - 8 1
18.
Дармштадт
 4 0 1 3 2 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Карлсруэ
 0:1 2 2 0 0 6 - 4 6
3.
Эльвeрсберг
 2 1 1 0 6 - 2 4
4.
Гамбург
 2 1 1 0 5 - 2 4
5.
Падерборн
 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Гройтер Фюрт
 2 1 1 0 4 - 2 4
7.
Фортуна
 2 1 1 0 1 - 0 4
8.
Кёльн
 3:0 2 1 0 1 6 - 2 3
9.
Шальке 04
 0:3 2 1 0 1 5 - 4 3
10.
Герта
 2 1 0 1 3 - 2 3
11.
Айнтрахт Бр
 1:0 2 1 0 1 2 - 3 3
12.
Нюрнберг
 2 1 0 1 3 - 5 3
13.
Ян
 2 1 0 1 1 - 4 3
14.
Магдебург
 2 0 2 0 2 - 2 2
15.
Кайзерслаутерн
 2 0 1 1 5 - 6 1
16.
Пройссен Мюнстер
 2 0 1 1 0 - 1 1
17.
Дармштадт
 2 0 1 1 1 - 3 1
18.
Ульм 1846
 0:0 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Магдебург
 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Фортуна
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Кайзерслаутерн
 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Гройтер Фюрт
 2 1 1 0 6 - 2 4
5.
Кёльн
 3:0 2 1 1 0 5 - 2 4
6.
Герта
 2 1 1 0 5 - 4 4
7.
Падерборн
 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Гамбург
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Нюрнберг
 2 0 1 1 3 - 4 1
10.
Эльвeрсберг
 2 0 1 1 2 - 3 1
11.
Карлсруэ
 0:1 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
Ганновер 96
 2 0 1 1 0 - 1 1
13.
Ульм 1846
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
14.
Шальке 04
 0:3 2 0 1 1 3 - 5 1
15.
Ян
 2 0 0 2 0 - 4 0
16.
Пройссен Мюнстер
 2 0 0 2 2 - 7 0
17.
Дармштадт
 2 0 0 2 1 - 7 0
18.
Айнтрахт Бр
 1:0 2 0 0 2 1 - 10 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эльвeрсберг Асллани Фисник 4 (2)
Шальке 04 Караман Кенан 3 (1)
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 3 (1)
Магдебург Карс Мартейн 3 (1)
Гамбург Кёнигсдёрффер Рансфорд 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гамбург Шонлау Себастьян 1 2
Карлсруэ Рапп Николай 3
Дармштадт Вукотич Александар 3
Нюрнберг Кастроп Йенс 3
Шальке 04 Шалленберг Рон 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Доунс Дамион сделал результативную передачу.
  • 46'
    Г О О О О Л - Майна Линтон бьет в цель!
  • 25'
    Любичич Деян сделал результативную передачу.
  • 25'
    Г О О О О Л - Доунс Дамион бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 47% завершится победой Кёльн.
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