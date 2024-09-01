Тур: 4. Стадион: Фелтинс-Арена.
0'
0:1
25' ГолДоунс Дамион
0:2
45' ГолМайна Линтон
0:3
46' ГолЛемперте Тим
53' Желтая карточкаJulian Pauli
58' Желтая карточкаМартель Эрик
1:3
66' ПенальтиКараман Кенан
67' Желтая карточкаСиссе Ибраима
78' Желтая карточкаБакатуканда Элиас
84' Желтая карточкаТилманн Ян
90' Желтая карточкаАйдин Мехмет
90'+10
Ход матча
25'
0:1
45'
0:2
46'
0:3
53'
58'
66'
1:3
67'
84'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 6
-
6 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
480 Количество передач 328
-
57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
14
Бахманн
Яник
24
Хамач
Ильяс
29
Мор
Тобиас
40
Урбиг
Йонас
29
Тилманн
Ян
24
Julian
Pauli
37
Майна
Линтон
19
Лемперте
Тим
42
Доунс
Дамион
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Бахманн ЯникПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Хамач ИльясПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Мор ТобиасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Айдин МехметЗащитник
- Защитник
-
30 Донкор АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
37 Max Grueger
-
Главный тренер: Герертс Карел
- Основной состав
-
40 Урбиг ЙонасВратарь
-
29 Тилманн ЯнЗащитник
- Защитник
-
24 Julian PauliЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майна ЛинтонПолузащитник
-
19 Лемперте ТимНападающий
-
42 Доунс ДамионНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Обуз МарвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Штрубер Герхард
История личных встреч
Шальке 04
Кёльн
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
26 матчей
34.6%
23.1%
42.3%
9 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
23.1%
46.2%
30.7%
6 побед 12 ничьих 8 побед
Второй тайм
30.8%
30.8%
38.4%
8 побед 8 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
18
Голов в среднем за матч
1.5
1.29
Среднее время на гол
60
70
Всего голов
23
14
Голов в среднем за матч
1.64
1.17
Среднее время на гол
54
77
Всего голов
41
32
Голов в среднем за матч
1.58
1.23
Тотал матчей
2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 81%
Меньше 19%
5
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
57
73
Бомбардиры внутри турнира
Шальке 04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Караман Кенан
|4 (1)
|1
|Силла Мусса
|3
|0.75
|Мор Тобиас
|1
|0.25
|Сиссе Ибраима II
|1
|0.25
|Зегуйн Пауль
|0
|0
|Антви-Аджей Кристофер
|0
|0
|Шалленберг Рон
|0
|0
|Хикерен Джастин
|0
|0
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Любичич Деян
|2
|0.5
|Майна Линтон
|2
|0.5
|Лемперте Тим
|2
|0.5
|Хюберс Тимо
|2
|0.5
|Гусенбашич Денис
|1
|0.25
|Доунс Дамион
|1
|0.25
|Вальдшмидт Лука
|1
|0.25
|Пакарада Леарт
|0
|0
|Тилманн Ян
|0
|0
Карточки
Шальке 04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шалленберг Рон
|1
|1
|Караман Кенан
|2
|0
|Герертс Карел
|1
|0
|Каминьски Марцин
|1
|0
|Мор Тобиас
|1
|0
|Бахманн Яник
|1
|0
|Сиссе Ибраима II
|1
|0
|Айдин Мехмет
|1
|0
|Санчес Филип
|1
|0
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тилманн Ян
|2
|0
|Мартель Эрик
|2
|0
|Julian Pauli
|2
|0
|Хайнц Доминик
|1
|0
|Вальдшмидт Лука
|1
|0
|Лемперте Тим
|1
|0
|Бакатуканда Элиас
|1
|0
Результаты матчей
Шальке 04
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Кёльн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
2
Шальке 04
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Кёльн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
2
5
Шальке 04
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Кёльн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
3
7
Голы по времени матча
Забито
6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
1
20%
76-90
Пропущено
4
3
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
2
33%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
50%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
9
11
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
3
27%
16-30
1
11%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
22%
1
9%
61-75
3
33%
3
27%
76-90
Пропущено
9
5
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
4
44%
1
20%
31-45
3
33%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Шальке 04
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Магдебург - Шальке 04 2:2 Ален - Шальке 04 0:2 Нюрнберг - Шальке 04 3:1 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 5:1
Твенте - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Утрехт 0:2 Ферль - Шальке 04 0:1 Динамо Киев - Шальке 04 2:2 Шальке 04 - Мидтьюлланн 2:4 Меппен - Шальке 04 2:4 Шальке 04 - Киккерс Эмден 0:1 Фельберт 1902 - Шальке 04 0:7 Гройтер Фюрт - Шальке 04 2:0 Шальке 04 - Ганза 2:1 Оснабрюк - Шальке 04 0:4 Шальке 04 - Фортуна 1:1 Эльвeрсберг - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Нюрнберг 2:0 Ганновер 96 - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Карлсруэ 0:0
Кёльн
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Кёльн - Айнтрахт Бр 5:0 Зандхаузен - Кёльн 2:3 Эльвeрсберг - Кёльн 2:2 Кёльн - Гамбург 1:2
Удинезе - Кёльн 2:3 Суонси - Кёльн 1:2 Виктория Кельн - Кёльн 3:3 Кёльн - Сент-Трейден 3:0 Киккерс Оффенбах - Кёльн 1:3 Шпортфройнде Зиген - Кёльн 0:6 Кёльн - Rheingold Poll 18:0 Хайденхайм - Кёльн 4:1 Кёльн - Унион Берлин 3:2 Кёльн - Фрайбург 0:0 Майнц - Кёльн 1:1 Кёльн - Дармштадт 0:2 Бавария - Кёльн 2:0 Кёльн - Бохум 2:1 Аугсбург - Кёльн 1:1 Кёльн - Брейдаблик 2:2
Результаты матчей
Шальке 04
Кёльн
Точный счет
1:3
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
2:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Шальке 04
Кёльн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
13
22
13
13
13
13
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эльвeрсберг
|Асллани Фисник
|4 (2)
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|4 (1)
|Шальке 04
|Караман Кенан
|4 (1)
|Магдебург
|Карс Мартейн
|3 (1)
|Гамбург
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|3 (1)
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|1 2
|Карлсруэ
|Рапп Николай
|3
|Дармштадт
|Вукотич Александар
|3
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|3
|Шальке 04
|Шалленберг Рон
|1 1