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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Шальке 04
1:3
Конец матча
Кёльн
0'
0:1
25' Гол
Доунс Дамион
0:2
45' Гол
Майна Линтон
0:3
46' Гол
Лемперте Тим
53' Желтая карточка
Julian Pauli
58' Желтая карточка
Мартель Эрик
1:3
66' Пенальти
Караман Кенан
67' Желтая карточка
Сиссе Ибраима
78' Желтая карточка
Бакатуканда Элиас
84' Желтая карточка
Тилманн Ян
90' Желтая карточка
Айдин Мехмет
90'+10

Ход матча

25'
0:1
Доунс Дамион
(Любичич Деян)
45'
0:2
Майна Линтон
(Доунс Дамион)
46'
Антви-Аджей Кристофер
Хамач Ильяс
 
46'
0:3
Лемперте Тим
(Пакарада Леарт)
53'
 
Julian Pauli
58'
 
Мартель Эрик
58'
Юнес Амин
Зегуйн Пауль
 
58'
Айдин Мехмет
Adrian Gantenbein
 
66'
Караман Кенан
1:3
67'
Сиссе Ибраима
 
71'
 
Бакатуканда Элиас
Хайнц Доминик
78'
 
Бакатуканда Элиас
82'
 
Тиггес Штеффен
Лемперте Тим
84'
 
Тилманн Ян
85'
Донкор Антон
Мор Тобиас
 
90'
 
Вальдшмидт Лука
Доунс Дамион
90'
Айдин Мехмет
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 480 Количество передач 328
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
28
Хикерен
Джастин
17
Adrian
Gantenbein
22
Сиссе
Ибраима
II
6
Шалленберг
Рон
5
Мёркин
Дерри
14
Бахманн
Яник
7
Зегуйн
Пауль
24
Хамач
Ильяс
19
Караман
Кенан
29
Мор
Тобиас
9
Силла
Мусса
40
Урбиг
Йонас
29
Тилманн
Ян
3
Хайнц
Доминик
24
Julian
Pauli
17
Пакарада
Леарт
7
Любичич
Деян
6
Мартель
Эрик
8
Гусенбашич
Денис
37
Майна
Линтон
19
Лемперте
Тим
42
Доунс
Дамион
Шальке 04
4-2-3-1
Кёльн
4-4-2

История личных встреч

Шальке 04
Кёльн

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

26 матчей

34.6%
23.1%
42.3%
9 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

23.1%
46.2%
30.7%
6 побед 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

30.8%
30.8%
38.4%
8 побед 8 ничьих 10 побед

История матчей

Б
0:0
Б
3:1
ТМК
2:2
Б
1:0
Б
1:2
Б
3:0
Б
1:1
К
1:1
Б
2:2
К
1:0
Б
2:2
Б
1:1
Б
1:3
Б
1:3
Б
0:3
Б
2:0
Б
1:2
ТМС
2:1
Б
1:4
Б
5:1
Б
2:1
Б
3:0
Б
2:0
Б
1:2
Б
1:0
Б
1:0

Голы

Всего голов

18
18

Голов в среднем за матч

1.5
1.29

Среднее время на гол

60
70

Всего голов

23
14

Голов в среднем за матч

1.64
1.17

Среднее время на гол

54
77

Всего голов

41
32

Голов в среднем за матч

1.58
1.23

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 81%
Меньше 19%
5
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

57
73

Бомбардиры внутри турнира

Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Караман Кенан 4 (1) 1
Силла Мусса 3 0.75
Мор Тобиас 1 0.25
Сиссе Ибраима II 1 0.25
Зегуйн Пауль 0 0
Антви-Аджей Кристофер 0 0
Шалленберг Рон 0 0
Хикерен Джастин 0 0
Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Любичич Деян 2 0.5
Майна Линтон 2 0.5
Лемперте Тим 2 0.5
Хюберс Тимо 2 0.5
Гусенбашич Денис 1 0.25
Доунс Дамион 1 0.25
Вальдшмидт Лука 1 0.25
Пакарада Леарт 0 0
Тилманн Ян 0 0

Карточки

Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шалленберг Рон 1 1
Караман Кенан 2 0
Герертс Карел 1 0
Каминьски Марцин 1 0
Мор Тобиас 1 0
Бахманн Яник 1 0
Сиссе Ибраима II 1 0
Айдин Мехмет 1 0
Санчес Филип 1 0
Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тилманн Ян 2 0
Мартель Эрик 2 0
Julian Pauli 2 0
Хайнц Доминик 1 0
Вальдшмидт Лука 1 0
Лемперте Тим 1 0
Бакатуканда Элиас 1 0

Результаты матчей

Шальке 04
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Кёльн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
2
Шальке 04
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Кёльн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

2
5
Шальке 04
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Кёльн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

3
7

Голы по времени матча

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
2
33%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
50%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

9
11
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
3
27%
16-30
1
11%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
22%
1
9%
61-75
3
33%
3
27%
76-90

Пропущено

9
5
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
4
44%
1
20%
31-45
3
33%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Шальке 04
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Магдебург - Шальке 04 2:2 Ален - Шальке 04 0:2 Нюрнберг - Шальке 04 3:1 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 5:1
Твенте - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Утрехт 0:2 Ферль - Шальке 04 0:1 Динамо Киев - Шальке 04 2:2 Шальке 04 - Мидтьюлланн 2:4 Меппен - Шальке 04 2:4 Шальке 04 - Киккерс Эмден 0:1 Фельберт 1902 - Шальке 04 0:7 Гройтер Фюрт - Шальке 04 2:0 Шальке 04 - Ганза 2:1 Оснабрюк - Шальке 04 0:4 Шальке 04 - Фортуна 1:1 Эльвeрсберг - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Нюрнберг 2:0 Ганновер 96 - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Карлсруэ 0:0
Кёльн
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Кёльн - Айнтрахт Бр 5:0 Зандхаузен - Кёльн 2:3 Эльвeрсберг - Кёльн 2:2 Кёльн - Гамбург 1:2
Удинезе - Кёльн 2:3 Суонси - Кёльн 1:2 Виктория Кельн - Кёльн 3:3 Кёльн - Сент-Трейден 3:0 Киккерс Оффенбах - Кёльн 1:3 Шпортфройнде Зиген - Кёльн 0:6 Кёльн - Rheingold Poll 18:0 Хайденхайм - Кёльн 4:1 Кёльн - Унион Берлин 3:2 Кёльн - Фрайбург 0:0 Майнц - Кёльн 1:1 Кёльн - Дармштадт 0:2 Бавария - Кёльн 2:0 Кёльн - Бохум 2:1 Аугсбург - Кёльн 1:1 Кёльн - Брейдаблик 2:2

Результаты матчей

Шальке 04
Кёльн

Точный счет

1:3
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

2:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Шальке 04
Кёльн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5
1
1
1
1
3.5
1
1
1
1
4.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
3
1
1
3
2.5
2
2
1
3
3.5
1
3
1
3
4.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 4 3 1 0 5 - 1 10
2.
Карлсруэ
 4 3 1 0 8 - 5 10
3.
Магдебург
 4 2 2 0 9 - 3 8
4.
Гройтер Фюрт
 4 2 2 0 10 - 4 8
5.
Падерборн
 4 2 2 0 6 - 3 8
6.
Кёльн
 4 2 1 1 11 - 5 7
7.
Гамбург
 4 2 1 1 7 - 4 7
8.
Герта
 4 2 1 1 8 - 6 7
9.
Ганновер 96
 4 2 1 1 3 - 1 7
10.
Кайзерслаутерн
 4 2 1 1 8 - 7 7
11.
Эльвeрсберг
 4 1 2 1 8 - 5 5
12.
Шальке 04
 4 1 1 2 9 - 9 4
13.
Нюрнберг
 4 1 1 2 6 - 9 4
14.
Ян
 4 1 0 3 1 - 8 3
15.
Ульм 1846
 4 0 1 3 2 - 5 1
16.
Пройссен Мюнстер
 4 0 1 3 2 - 8 1
17.
Дармштадт
 4 0 1 3 2 - 10 1
18.
Айнтрахт Бр
 4 0 0 4 3 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Карлсруэ
 2 2 0 0 6 - 4 6
3.
Эльвeрсберг
 2 1 1 0 6 - 2 4
4.
Гамбург
 2 1 1 0 5 - 2 4
5.
Гройтер Фюрт
 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Падерборн
 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Фортуна
 2 1 1 0 1 - 0 4
8.
Кёльн
 2 1 0 1 6 - 2 3
9.
Шальке 04
 2 1 0 1 6 - 4 3
10.
Герта
 2 1 0 1 3 - 2 3
11.
Нюрнберг
 2 1 0 1 3 - 5 3
12.
Ян
 2 1 0 1 1 - 4 3
13.
Магдебург
 2 0 2 0 2 - 2 2
14.
Кайзерслаутерн
 2 0 1 1 5 - 6 1
15.
Пройссен Мюнстер
 2 0 1 1 0 - 1 1
16.
Дармштадт
 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Ульм 1846
 2 0 0 2 2 - 4 0
18.
Айнтрахт Бр
 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Магдебург
 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Фортуна
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Кайзерслаутерн
 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Гройтер Фюрт
 2 1 1 0 6 - 2 4
5.
Кёльн
 2 1 1 0 5 - 3 4
6.
Карлсруэ
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Герта
 2 1 1 0 5 - 4 4
8.
Падерборн
 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Гамбург
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Ульм 1846
 2 0 1 1 0 - 1 1
11.
Нюрнберг
 2 0 1 1 3 - 4 1
12.
Эльвeрсберг
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Ганновер 96
 2 0 1 1 0 - 1 1
14.
Шальке 04
 2 0 1 1 3 - 5 1
15.
Ян
 2 0 0 2 0 - 4 0
16.
Пройссен Мюнстер
 2 0 0 2 2 - 7 0
17.
Дармштадт
 2 0 0 2 1 - 7 0
18.
Айнтрахт Бр
 2 0 0 2 1 - 10 0
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Топ бомбардиров
Эльвeрсберг Асллани Фисник 4 (2)
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 4 (1)
Шальке 04 Караман Кенан 4 (1)
Магдебург Карс Мартейн 3 (1)
Гамбург Кёнигсдёрффер Рансфорд 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гамбург Шонлау Себастьян 1 2
Карлсруэ Рапп Николай 3
Дармштадт Вукотич Александар 3
Нюрнберг Кастроп Йенс 3
Шальке 04 Шалленберг Рон 1 1
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Доунс Дамион сделал результативную передачу.
    • 46'
      Г О О О О Л - Майна Линтон бьет в цель!
    • 25'
      Любичич Деян сделал результативную передачу.
    • 25'
      Г О О О О Л - Доунс Дамион бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Шальке 04 1:3 Кёльн онлайн

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