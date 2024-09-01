Тур: 4. Стадион: Айнтрахт (Брауншвейг).
1:0
Второй тайм: 52'
Ход матча
14'
1:0
39'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
35 Владение мячом, % 65
Прогноз на матч от Liveresult
27
Кёлер
Свен
39
Краусе
Робин
29
Гюнтер
Лассе
17
Рапп
Николай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Кёлер СвенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
39 Краусе РобинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Элерс КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ул-Шик ВалидПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Сабо ЛевентеНападающий
-
44 Johan GomezНападающий
-
Главный тренер: Шернинг Даниел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Гюнтер ЛассеЗащитник
- Полузащитник
-
17 Рапп НиколайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Айхнер Кристиан
История личных встреч
Айнтрахт Бр
Карлсруэ
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
14.3%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
9 матчей
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
16 матчей
31.3%
43.8%
24.9%
5 побед 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
43.8%
25%
31.2%
7 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
1.75
0.88
Среднее время на гол
51
102
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
22
15
Голов в среднем за матч
1.38
0.94
Тотал матчей
2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
65
96
Бомбардиры внутри турнира
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бисакшич Эрмин
|1
|0.25
|Элерс Кевин
|1
|0.25
|Филипп Райан
|1
|0.25
|Кёлер Свен
|0
|0
|Фабио Ди-Мичели
|0
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зивзивадзе Буду
|3
|0.75
|Хунцикер Андрин
|1
|0.25
|Шлойзенер Фабиан
|1
|0.25
|Гюнтер Лассе
|1
|0.25
|Ванитцек Марвин
|0
|0
|Юнг Себастьян
|0
|0
|Конте Бамбасе
|0
|0
Карточки
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Филипп Райан
|1
|0
|Тауэр Никлас
|1
|0
|Ул-Шик Валид
|1
|0
|Даниэль Шернинг
|1
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рапп Николай
|3
|0
|Бурнич Дженис
|1
|0
|Йенсен Леон
|1
|0
|Хунцикер Андрин
|1
|0
Результаты матчей
Айнтрахт Бр
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Карлсруэ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Айнтрахт Бр
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Карлсруэ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
10
0
Упущенные победы
0
6
Айнтрахт Бр
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Карлсруэ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
10
0
Упущенные победы
1
6
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
6
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
100%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
10
4
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
2
50%
16-30
1
10%
1
25%
31-45
1
10%
1
25%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
13
4
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
2
50%
16-30
1
8%
1
25%
31-45
3
23%
1
25%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Кёльн - Айнтрахт Бр 5:0 Айнтрахт Бр - Айнтрахт Фр 1:4 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:3 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 5:1
Айнтрахт Бр - Оснабрюк 5:1 Айнтрахт Бр - Энерги Коттбус 3:2 Айнтрахт Бр - Ганза 2:1 Лоне - Айнтрахт Бр 1:3 Дрохтерcен-Асcель - Айнтрахт Бр 0:7 Айнтрахт Бр - Панатинаикос 1:0 Базель - Айнтрахт Бр 1:1 Винтертур - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Галлешер 1:0 Вольфенбюттель - Айнтрахт Бр 1:8 Кайзерслаутерн - Айнтрахт Бр 5:0 Айнтрахт Бр - Веен Висбаден 1:0 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Бр 3:3 Айнтрахт Бр - Гамбург 0:4 Оснабрюк - Айнтрахт Бр 0:3 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 0:0
Карлсруэ
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Шпортфройнде Лотте - Карлсруэ 0:5 Фортуна - Карлсруэ 0:0 Карлсруэ - Нюрнберг 3:2
Карлсруэ - Страсбург 4:1 Карлсруэ - Мюнхен-1860 2:0 Риека - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Гурник Забже 0:3 Виктория Пльзень - Карлсруэ 2:0 Шлухтерн - Карлсруэ 0:16 Эльвeрсберг - Карлсруэ 0:3 Карлсруэ - Ганновер 96 1:2 Ганза - Карлсруэ 1:2 Нюрнберг - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Герта 3:2 Падерборн - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Санкт-Паули 2:1 Шальке 04 - Карлсруэ 0:0 Хайденхайм - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Магдебург 7:0
Результаты матчей
Айнтрахт Бр
Карлсруэ
Точный счет
1:3
1 раз 100%
3:2
2 раза 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
3
2 раза 100%
Точный счет
5:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:3
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
3:2
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Айнтрахт Бр
Карлсруэ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|2.
|4
|2
|2
|0
|10 - 4
|8
|3.
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|8
|4.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|5.
|3:0
|4
|2
|1
|1
|11 - 4
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|7.
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|8.
|4
|2
|1
|1
|3 - 1
|7
|9.
|0:1
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|10.
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|11.
|4
|1
|2
|1
|8 - 5
|5
|12.
|0:3
|4
|1
|1
|2
|8 - 9
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|14.
|4
|1
|0
|3
|1 - 8
|3
|15.
|1:0
|4
|1
|0
|3
|3 - 13
|3
|16.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|17.
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|18.
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|0:1
|2
|2
|0
|0
|6 - 4
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|5.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|8.
|3:0
|2
|1
|0
|1
|6 - 2
|3
|9.
|0:3
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|11.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|13.
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|14.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|15.
|2
|0
|1
|1
|5 - 6
|1
|16.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|17.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|18.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|5.
|3:0
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|7.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|13.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|14.
|0:3
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|15.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|17.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|18.
|1:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 10
|0
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эльвeрсберг
|Асллани Фисник
|4 (2)
|Шальке 04
|Караман Кенан
|3 (1)
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|3 (1)
|Магдебург
|Карс Мартейн
|3 (1)
|Гамбург
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|3 (1)
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|1 2
|Карлсруэ
|Рапп Николай
|3
|Дармштадт
|Вукотич Александар
|3
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|3
|Шальке 04
|Шалленберг Рон
|1 1