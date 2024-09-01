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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Айнтрахт Бр
1:0
Второй тайм: 52'
Карлсруэ
0'
1:0
14' Гол
Бисакшич Эрмин
39' Желтая карточка
Рапп Николай

Ход матча

14'
Бисакшич Эрмин
(Кёлер Свен)
1:0
39'
 
Рапп Николай
46'
 
Хунцикер Андрин
Шлойзенер Фабиан

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 35 Владение мячом, % 65
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Айнтрахт Бр
Ничья
Карлсруэ
3.85
4.10
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7.40
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Все Коэффициенты
1
Грилль
Леннарт
5
Иванов
Роберт
6
Бисакшич
Эрмин
3
Еккель
Пауль
18
Риттмюллер
Марвин
27
Кёлер
Свен
22
Фабио
Ди-Мичели
7
Кауфманн
Фабио
39
Краусе
Робин
17
Полтер
Себастьян
9
Филипп
Райан
1
Вейсc
Максим
2
Юнг
Себастьян
28
Франке
Марсель
4
Байфус
Марцель
29
Гюнтер
Лассе
7
Бурнич
Дженис
17
Рапп
Николай
6
Йенсен
Леон
10
Ванитцек
Марвин
11
Зивзивадзе
Буду
24
Шлойзенер
Фабиан
Айнтрахт Бр
3-3-2-2
Карлсруэ
4-4-2

История личных встреч

Айнтрахт Бр
Карлсруэ

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
14.3%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

16 матчей

31.3%
43.8%
24.9%
5 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

43.8%
25%
31.2%
7 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед

История матчей

Б2
2:0
Б2
2:0
Б2
1:1
Б2
2:1
Б2
0:0
Б2
1:3
Б3
1:1
Б3
1:1
Б2
2:1
Б2
0:0
Б2
2:2
Б2
6:0
Б2
0:2
Б2
1:0
Б2
0:0
Б2
1:3

Голы

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

1.75
0.88

Среднее время на гол

51
102

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

22
15

Голов в среднем за матч

1.38
0.94

Тотал матчей

2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

65
96

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Бр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бисакшич Эрмин 1 0.25
Элерс Кевин 1 0.25
Филипп Райан 1 0.25
Кёлер Свен 0 0
Фабио Ди-Мичели 0 0
Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зивзивадзе Буду 3 0.75
Хунцикер Андрин 1 0.25
Шлойзенер Фабиан 1 0.25
Гюнтер Лассе 1 0.25
Ванитцек Марвин 0 0
Юнг Себастьян 0 0
Конте Бамбасе 0 0

Карточки

Айнтрахт Бр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Филипп Райан 1 0
Тауэр Никлас 1 0
Ул-Шик Валид 1 0
Даниэль Шернинг 1 0
Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рапп Николай 3 0
Бурнич Дженис 1 0
Йенсен Леон 1 0
Хунцикер Андрин 1 0

Результаты матчей

Айнтрахт Бр
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Карлсруэ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Айнтрахт Бр
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Карлсруэ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
0

Упущенные победы

0
6
Айнтрахт Бр
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Карлсруэ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
0

Упущенные победы

1
6

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
6
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
100%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

10
4
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
2
50%
16-30
1
10%
1
25%
31-45
1
10%
1
25%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

13
4
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
2
50%
16-30
1
8%
1
25%
31-45
3
23%
1
25%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Бр
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Кёльн - Айнтрахт Бр 5:0 Айнтрахт Бр - Айнтрахт Фр 1:4 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:3 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 5:1
Айнтрахт Бр - Оснабрюк 5:1 Айнтрахт Бр - Энерги Коттбус 3:2 Айнтрахт Бр - Ганза 2:1 Лоне - Айнтрахт Бр 1:3 Дрохтерcен-Асcель - Айнтрахт Бр 0:7 Айнтрахт Бр - Панатинаикос 1:0 Базель - Айнтрахт Бр 1:1 Винтертур - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Галлешер 1:0 Вольфенбюттель - Айнтрахт Бр 1:8 Кайзерслаутерн - Айнтрахт Бр 5:0 Айнтрахт Бр - Веен Висбаден 1:0 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Бр 3:3 Айнтрахт Бр - Гамбург 0:4 Оснабрюк - Айнтрахт Бр 0:3 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 0:0
Карлсруэ
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Шпортфройнде Лотте - Карлсруэ 0:5 Фортуна - Карлсруэ 0:0 Карлсруэ - Нюрнберг 3:2
Карлсруэ - Страсбург 4:1 Карлсруэ - Мюнхен-1860 2:0 Риека - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Гурник Забже 0:3 Виктория Пльзень - Карлсруэ 2:0 Шлухтерн - Карлсруэ 0:16 Эльвeрсберг - Карлсруэ 0:3 Карлсруэ - Ганновер 96 1:2 Ганза - Карлсруэ 1:2 Нюрнберг - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Герта 3:2 Падерборн - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Санкт-Паули 2:1 Шальке 04 - Карлсруэ 0:0 Хайденхайм - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Магдебург 7:0

Результаты матчей

Айнтрахт Бр
Карлсруэ

Точный счет

1:3
1 раз 100%
3:2
2 раза 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
2 раза 100%

Точный счет

5:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
3:2
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Айнтрахт Бр
Карлсруэ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 4 3 1 0 5 - 1 10
2.
Гройтер Фюрт
 4 2 2 0 10 - 4 8
3.
Магдебург
 4 2 2 0 9 - 3 8
4.
Падерборн
 0:0 4 2 2 0 6 - 3 8
5.
Кёльн
 3:0 4 2 1 1 11 - 4 7
6.
Гамбург
 4 2 1 1 7 - 4 7
7.
Герта
 4 2 1 1 8 - 6 7
8.
Ганновер 96
 4 2 1 1 3 - 1 7
9.
Карлсруэ
 0:1 4 2 1 1 6 - 5 7
10.
Кайзерслаутерн
 4 2 1 1 8 - 7 7
11.
Эльвeрсберг
 4 1 2 1 8 - 5 5
12.
Шальке 04
 0:3 4 1 1 2 8 - 9 4
13.
Нюрнберг
 4 1 1 2 6 - 9 4
14.
Ян
 4 1 0 3 1 - 8 3
15.
Айнтрахт Бр
 1:0 4 1 0 3 3 - 13 3
16.
Ульм 1846
 0:0 4 0 1 3 2 - 5 1
17.
Пройссен Мюнстер
 4 0 1 3 2 - 8 1
18.
Дармштадт
 4 0 1 3 2 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Карлсруэ
 0:1 2 2 0 0 6 - 4 6
3.
Эльвeрсберг
 2 1 1 0 6 - 2 4
4.
Гамбург
 2 1 1 0 5 - 2 4
5.
Падерборн
 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Гройтер Фюрт
 2 1 1 0 4 - 2 4
7.
Фортуна
 2 1 1 0 1 - 0 4
8.
Кёльн
 3:0 2 1 0 1 6 - 2 3
9.
Шальке 04
 0:3 2 1 0 1 5 - 4 3
10.
Герта
 2 1 0 1 3 - 2 3
11.
Айнтрахт Бр
 1:0 2 1 0 1 2 - 3 3
12.
Нюрнберг
 2 1 0 1 3 - 5 3
13.
Ян
 2 1 0 1 1 - 4 3
14.
Магдебург
 2 0 2 0 2 - 2 2
15.
Кайзерслаутерн
 2 0 1 1 5 - 6 1
16.
Пройссен Мюнстер
 2 0 1 1 0 - 1 1
17.
Дармштадт
 2 0 1 1 1 - 3 1
18.
Ульм 1846
 0:0 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Магдебург
 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Фортуна
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Кайзерслаутерн
 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Гройтер Фюрт
 2 1 1 0 6 - 2 4
5.
Кёльн
 3:0 2 1 1 0 5 - 2 4
6.
Герта
 2 1 1 0 5 - 4 4
7.
Падерборн
 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Гамбург
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Нюрнберг
 2 0 1 1 3 - 4 1
10.
Эльвeрсберг
 2 0 1 1 2 - 3 1
11.
Карлсруэ
 0:1 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
Ганновер 96
 2 0 1 1 0 - 1 1
13.
Ульм 1846
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
14.
Шальке 04
 0:3 2 0 1 1 3 - 5 1
15.
Ян
 2 0 0 2 0 - 4 0
16.
Пройссен Мюнстер
 2 0 0 2 2 - 7 0
17.
Дармштадт
 2 0 0 2 1 - 7 0
18.
Айнтрахт Бр
 1:0 2 0 0 2 1 - 10 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эльвeрсберг Асллани Фисник 4 (2)
Шальке 04 Караман Кенан 3 (1)
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 3 (1)
Магдебург Карс Мартейн 3 (1)
Гамбург Кёнигсдёрффер Рансфорд 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гамбург Шонлау Себастьян 1 2
Карлсруэ Рапп Николай 3
Дармштадт Вукотич Александар 3
Нюрнберг Кастроп Йенс 3
Шальке 04 Шалленберг Рон 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Шлойзенер Фабиан уходит с поля. Хунцикер Андрин выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 39'
    Рапп Николай получил желтую карточку от судьи
  • 14'
    Кёлер Свен сделал результативную передачу.
  • 14'
    Г О О О О Л - Бисакшич Эрмин бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Айнтрахт Бр
Ничья
Карлсруэ
3.85
4.10
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7.40
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Где смотреть матч Айнтрахт Бр 1:0 Карлсруэ онлайн

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