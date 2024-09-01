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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Айнтрахт Бр
1:2
Конец матча
Карлсруэ
0'
1:0
14' Гол
Бисакшич Эрмин
39' Желтая карточка
Рапп Николай
1:1
73' Гол
Хунцикер Андрин
1:2
87' Гол
Зивзивадзе Буду
90' Желтая карточка
Кёлер Свен
90' Желтая карточка
Ул-Шик Валид
90'+6

Ход матча

14'
Бисакшич Эрмин
(Кёлер Свен)
1:0
39'
 
Рапп Николай
46'
 
Хунцикер Андрин
Шлойзенер Фабиан
60'
 
Херольд Дэвид
Гюнтер Лассе
60'
 
Конте Бамбасе
Бурнич Дженис
64'
Сабо Левенте
Полтер Себастьян
 
64'
Johan Gomez
Кауфманн Фабио
 
72'
 
Хессер Робин
Рапп Николай
73'
1:1
Хунцикер Андрин
(Ванитцек Марвин)
78'
Конте Кристиан
Филипп Райан
 
87'
1:2
Зивзивадзе Буду
(Конте Бамбасе)
90'
Ул-Шик Валид
Краусе Робин
 
90'
Элерс Кевин
Иванов Роберт
 
90'
 
Пфайффер Лука
Зивзивадзе Буду
90'
Кёлер Свен
 
90'
Ул-Шик Валид
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 8
  • 1 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 6
  • 2 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 340 Количество передач 652
  • 39 Владение мячом, % 61
Прогноз на матч от Liveresult
1
Грилль
Леннарт
5
Иванов
Роберт
6
Бисакшич
Эрмин
3
Еккель
Пауль
18
Риттмюллер
Марвин
27
Кёлер
Свен
22
Фабио
Ди-Мичели
7
Кауфманн
Фабио
39
Краусе
Робин
17
Полтер
Себастьян
9
Филипп
Райан
1
Вейсc
Максим
2
Юнг
Себастьян
28
Франке
Марсель
4
Байфус
Марцель
29
Гюнтер
Лассе
7
Бурнич
Дженис
17
Рапп
Николай
6
Йенсен
Леон
10
Ванитцек
Марвин
11
Зивзивадзе
Буду
24
Шлойзенер
Фабиан
Айнтрахт Бр
3-3-2-2
Карлсруэ
4-4-2

История личных встреч

Айнтрахт Бр
Карлсруэ

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
14.3%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

16 матчей

31.3%
43.8%
24.9%
5 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

43.8%
25%
31.2%
7 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед

История матчей

Б2
2:0
Б2
2:0
Б2
1:1
Б2
2:1
Б2
0:0
Б2
1:3
Б3
1:1
Б3
1:1
Б2
2:1
Б2
0:0
Б2
2:2
Б2
6:0
Б2
0:2
Б2
1:0
Б2
0:0
Б2
1:3

Голы

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

1.75
0.88

Среднее время на гол

51
102

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

22
15

Голов в среднем за матч

1.38
0.94

Тотал матчей

2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

65
96

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Бр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бисакшич Эрмин 1 0.25
Элерс Кевин 1 0.25
Филипп Райан 1 0.25
Кёлер Свен 0 0
Фабио Ди-Мичели 0 0
Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зивзивадзе Буду 4 1
Хунцикер Андрин 2 0.5
Шлойзенер Фабиан 1 0.25
Гюнтер Лассе 1 0.25
Ванитцек Марвин 0 0
Конте Бамбасе 0 0
Юнг Себастьян 0 0

Карточки

Айнтрахт Бр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ул-Шик Валид 2 0
Кёлер Свен 1 0
Филипп Райан 1 0
Тауэр Никлас 1 0
Даниэль Шернинг 1 0
Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рапп Николай 3 0
Бурнич Дженис 1 0
Йенсен Леон 1 0
Хунцикер Андрин 1 0

Результаты матчей

Айнтрахт Бр
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Карлсруэ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
0
Айнтрахт Бр
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Карлсруэ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
0

Упущенные победы

0
6
Айнтрахт Бр
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Карлсруэ
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
1

Упущенные победы

2
6

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

5
1
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

1
6
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
100%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

10
4
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
2
50%
16-30
1
10%
1
25%
31-45
1
10%
1
25%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Забито

3
8
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
33%
3
38%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

15
5
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
13%
1
20%
1-15
2
13%
2
40%
16-30
1
7%
1
20%
31-45
3
20%
1
20%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
4
27%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Бр
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Кёльн - Айнтрахт Бр 5:0 Айнтрахт Бр - Айнтрахт Фр 1:4 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:3 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 5:1
Айнтрахт Бр - Оснабрюк 5:1 Айнтрахт Бр - Энерги Коттбус 3:2 Айнтрахт Бр - Ганза 2:1 Лоне - Айнтрахт Бр 1:3 Дрохтерcен-Асcель - Айнтрахт Бр 0:7 Айнтрахт Бр - Панатинаикос 1:0 Базель - Айнтрахт Бр 1:1 Винтертур - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Галлешер 1:0 Вольфенбюттель - Айнтрахт Бр 1:8 Кайзерслаутерн - Айнтрахт Бр 5:0 Айнтрахт Бр - Веен Висбаден 1:0 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Бр 3:3 Айнтрахт Бр - Гамбург 0:4 Оснабрюк - Айнтрахт Бр 0:3 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 0:0
Карлсруэ
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Шпортфройнде Лотте - Карлсруэ 0:5 Фортуна - Карлсруэ 0:0 Карлсруэ - Нюрнберг 3:2
Карлсруэ - Страсбург 4:1 Карлсруэ - Мюнхен-1860 2:0 Риека - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Гурник Забже 0:3 Виктория Пльзень - Карлсруэ 2:0 Шлухтерн - Карлсруэ 0:16 Эльвeрсберг - Карлсруэ 0:3 Карлсруэ - Ганновер 96 1:2 Ганза - Карлсруэ 1:2 Нюрнберг - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Герта 3:2 Падерборн - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Санкт-Паули 2:1 Шальке 04 - Карлсруэ 0:0 Хайденхайм - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Магдебург 7:0

Результаты матчей

Айнтрахт Бр
Карлсруэ

Точный счет

1:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
3:2
2 раза 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
3
2 раза 100%

Точный счет

5:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
3:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Айнтрахт Бр
Карлсруэ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 4 3 1 0 5 - 1 10
2.
Карлсруэ
 4 3 1 0 8 - 5 10
3.
Магдебург
 4 2 2 0 9 - 3 8
4.
Гройтер Фюрт
 4 2 2 0 10 - 4 8
5.
Падерборн
 4 2 2 0 6 - 3 8
6.
Кёльн
 4 2 1 1 11 - 5 7
7.
Гамбург
 4 2 1 1 7 - 4 7
8.
Герта
 4 2 1 1 8 - 6 7
9.
Ганновер 96
 4 2 1 1 3 - 1 7
10.
Кайзерслаутерн
 4 2 1 1 8 - 7 7
11.
Эльвeрсберг
 4 1 2 1 8 - 5 5
12.
Шальке 04
 4 1 1 2 9 - 9 4
13.
Нюрнберг
 4 1 1 2 6 - 9 4
14.
Ян
 4 1 0 3 1 - 8 3
15.
Ульм 1846
 4 0 1 3 2 - 5 1
16.
Пройссен Мюнстер
 4 0 1 3 2 - 8 1
17.
Дармштадт
 4 0 1 3 2 - 10 1
18.
Айнтрахт Бр
 4 0 0 4 3 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Карлсруэ
 2 2 0 0 6 - 4 6
3.
Эльвeрсберг
 2 1 1 0 6 - 2 4
4.
Гамбург
 2 1 1 0 5 - 2 4
5.
Гройтер Фюрт
 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Падерборн
 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Фортуна
 2 1 1 0 1 - 0 4
8.
Кёльн
 2 1 0 1 6 - 2 3
9.
Шальке 04
 2 1 0 1 6 - 4 3
10.
Герта
 2 1 0 1 3 - 2 3
11.
Нюрнберг
 2 1 0 1 3 - 5 3
12.
Ян
 2 1 0 1 1 - 4 3
13.
Магдебург
 2 0 2 0 2 - 2 2
14.
Кайзерслаутерн
 2 0 1 1 5 - 6 1
15.
Пройссен Мюнстер
 2 0 1 1 0 - 1 1
16.
Дармштадт
 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Ульм 1846
 2 0 0 2 2 - 4 0
18.
Айнтрахт Бр
 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Магдебург
 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Фортуна
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Кайзерслаутерн
 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Гройтер Фюрт
 2 1 1 0 6 - 2 4
5.
Кёльн
 2 1 1 0 5 - 3 4
6.
Карлсруэ
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Герта
 2 1 1 0 5 - 4 4
8.
Падерборн
 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Гамбург
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Ульм 1846
 2 0 1 1 0 - 1 1
11.
Нюрнберг
 2 0 1 1 3 - 4 1
12.
Эльвeрсберг
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Ганновер 96
 2 0 1 1 0 - 1 1
14.
Шальке 04
 2 0 1 1 3 - 5 1
15.
Ян
 2 0 0 2 0 - 4 0
16.
Пройссен Мюнстер
 2 0 0 2 2 - 7 0
17.
Дармштадт
 2 0 0 2 1 - 7 0
18.
Айнтрахт Бр
 2 0 0 2 1 - 10 0
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  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эльвeрсберг Асллани Фисник 4 (2)
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 4 (1)
Шальке 04 Караман Кенан 4 (1)
Магдебург Карс Мартейн 3 (1)
Гамбург Кёнигсдёрффер Рансфорд 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гамбург Шонлау Себастьян 1 2
Карлсруэ Рапп Николай 3
Дармштадт Вукотич Александар 3
Нюрнберг Кастроп Йенс 3
Шальке 04 Шалленберг Рон 1 1
Весь список
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    • Первый тайм
    • 50'
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    • 39'
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    • 14'
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    • 14'
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