Тур: 4. Стадион: Айнтрахт (Брауншвейг).
1:2
Конец матча
0'
1:0
14' ГолБисакшич Эрмин
39' Желтая карточкаРапп Николай
1:1
73' ГолХунцикер Андрин
1:2
87' ГолЗивзивадзе Буду
90' Желтая карточкаКёлер Свен
90' Желтая карточкаУл-Шик Валид
90'+6
Ход матча
14'
1:0
39'
73'
87'
1:2
90'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 8
-
1 Удары в створ 3
-
1 Угловые 6
-
2 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
340 Количество передач 652
-
39 Владение мячом, % 61
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.95 Победит «Карлсруэ»
-
27
Кёлер
Свен
39
Краусе
Робин
29
Гюнтер
Лассе
17
Рапп
Николай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Кёлер СвенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
39 Краусе РобинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Элерс КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ул-Шик ВалидПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Сабо ЛевентеНападающий
-
44 Johan GomezНападающий
-
Главный тренер: Шернинг Даниел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Гюнтер ЛассеЗащитник
- Полузащитник
-
17 Рапп НиколайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Айхнер Кристиан
История личных встреч
Айнтрахт Бр
Карлсруэ
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
14.3%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
9 матчей
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
16 матчей
31.3%
43.8%
24.9%
5 побед 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
43.8%
25%
31.2%
7 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
1.75
0.88
Среднее время на гол
51
102
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
22
15
Голов в среднем за матч
1.38
0.94
Тотал матчей
2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
65
96
Бомбардиры внутри турнира
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бисакшич Эрмин
|1
|0.25
|Элерс Кевин
|1
|0.25
|Филипп Райан
|1
|0.25
|Кёлер Свен
|0
|0
|Фабио Ди-Мичели
|0
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зивзивадзе Буду
|4
|1
|Хунцикер Андрин
|2
|0.5
|Шлойзенер Фабиан
|1
|0.25
|Гюнтер Лассе
|1
|0.25
|Ванитцек Марвин
|0
|0
|Конте Бамбасе
|0
|0
|Юнг Себастьян
|0
|0
Карточки
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ул-Шик Валид
|2
|0
|Кёлер Свен
|1
|0
|Филипп Райан
|1
|0
|Тауэр Никлас
|1
|0
|Даниэль Шернинг
|1
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рапп Николай
|3
|0
|Бурнич Дженис
|1
|0
|Йенсен Леон
|1
|0
|Хунцикер Андрин
|1
|0
Результаты матчей
Айнтрахт Бр
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Карлсруэ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
0
Айнтрахт Бр
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Карлсруэ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
10
0
Упущенные победы
0
6
Айнтрахт Бр
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Карлсруэ
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
10
1
Упущенные победы
2
6
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
5
1
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
1
6
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
100%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
10
4
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
2
50%
16-30
1
10%
1
25%
31-45
1
10%
1
25%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Забито
3
8
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
33%
3
38%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
15
5
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
13%
1
20%
1-15
2
13%
2
40%
16-30
1
7%
1
20%
31-45
3
20%
1
20%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
4
27%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Кёльн - Айнтрахт Бр 5:0 Айнтрахт Бр - Айнтрахт Фр 1:4 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:3 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 5:1
Айнтрахт Бр - Оснабрюк 5:1 Айнтрахт Бр - Энерги Коттбус 3:2 Айнтрахт Бр - Ганза 2:1 Лоне - Айнтрахт Бр 1:3 Дрохтерcен-Асcель - Айнтрахт Бр 0:7 Айнтрахт Бр - Панатинаикос 1:0 Базель - Айнтрахт Бр 1:1 Винтертур - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Галлешер 1:0 Вольфенбюттель - Айнтрахт Бр 1:8 Кайзерслаутерн - Айнтрахт Бр 5:0 Айнтрахт Бр - Веен Висбаден 1:0 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Бр 3:3 Айнтрахт Бр - Гамбург 0:4 Оснабрюк - Айнтрахт Бр 0:3 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 0:0
Карлсруэ
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Шпортфройнде Лотте - Карлсруэ 0:5 Фортуна - Карлсруэ 0:0 Карлсруэ - Нюрнберг 3:2
Карлсруэ - Страсбург 4:1 Карлсруэ - Мюнхен-1860 2:0 Риека - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Гурник Забже 0:3 Виктория Пльзень - Карлсруэ 2:0 Шлухтерн - Карлсруэ 0:16 Эльвeрсберг - Карлсруэ 0:3 Карлсруэ - Ганновер 96 1:2 Ганза - Карлсруэ 1:2 Нюрнберг - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Герта 3:2 Падерборн - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Санкт-Паули 2:1 Шальке 04 - Карлсруэ 0:0 Хайденхайм - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Магдебург 7:0
Результаты матчей
Айнтрахт Бр
Карлсруэ
Точный счет
1:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
3:2
2 раза 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
3
2 раза 100%
Точный счет
5:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
3:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Айнтрахт Бр
Карлсруэ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эльвeрсберг
|Асллани Фисник
|4 (2)
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|4 (1)
|Шальке 04
|Караман Кенан
|4 (1)
|Магдебург
|Карс Мартейн
|3 (1)
|Гамбург
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|3 (1)
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|1 2
|Карлсруэ
|Рапп Николай
|3
|Дармштадт
|Вукотич Александар
|3
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|3
|Шальке 04
|Шалленберг Рон
|1 1