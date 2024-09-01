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  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Падерборн
0:0
Второй тайм: 53'
Ульм 1846
0'
40' Желтая карточка
Шеллер Тьярк
52' Желтая карточка

Ход матча

40'
Шеллер Тьярк
 
52'
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 5
  • 0 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Падерборн
Ничья
Ульм 1846
4.40
4.60
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6.10
Все Коэффициенты
1
Бувинк
Пелле
17
Laurin
Curda
20
Гётце
Феликс
25
Шеллер
Тьярк
23
Обермайр
Рафаэль
5
Santiago
Castaneda
26
Клаас
Себастьян
32
Аарон
Зентер
7
Бильбия
Филип
39
Гримальди
Адриано
11
Михель
Свен
39
Ортаг
Кристиан
5
Райхерт
Йоханнес
32
Штромпф
Филипп
27
Кольбе
Никлас
18
Штолль
Леннарт
43
Рёш
Ромарио
38
Хюрюлайнен
Лука
26
Майер
Филипп
11
Хесса
Деннис
30
Краттенмахер
Морис
29
Телалович
Семир
Падерборн
3-4-3
Ульм 1846
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бильбия Филип 2 0.5
Гримальди Адриано 1 0.25
Гётце Феликс 1 0.25
Клаас Себастьян 1 0.25
Ilyas Ansah 1 0.25
Аарон Зентер 0 0
Михель Свен 0 0
Обермайр Рафаэль 0 0
Ульм 1846
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хигль Феликс 2 (1) 0.5
Алльгайер Бастиан 0 0

Карточки

Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Михель Свен 2 0
Муслиу Визар 1 0
Гётце Феликс 1 0
Шеллер Тьярк 1 0
Santiago Castaneda 1 0
Ульм 1846
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хесса Деннис 1 0
Кольбе Никлас 1 0
Штромпф Филипп 1 0
Рёш Ромарио 1 0
Алльгайер Бастиан 1 0
Брандт Макс 1 0

Результаты матчей

Падерборн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ульм 1846
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Падерборн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Ульм 1846
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

3
0
Падерборн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Ульм 1846
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

3
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
4
100%
76-90

Забито

6
2
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
2
33%
1
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
4
80%
76-90

Результаты последних матчей

Падерборн
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Гройтер Фюрт - Падерборн 1:1 Бремер - Падерборн 0:4 Падерборн - Дармштадт 3:1 Герта - Падерборн 1:2
Падерборн - ПСВ 2:1 Бирмингем - Падерборн 0:5 Динамо Киев - Падерборн 0:0 Виктория Кельн - Падерборн 0:1 Ганза - Падерборн 1:2 Падерборн - Гамбург 1:0 Ганновер 96 - Падерборн 3:2 Падерборн - Эльвeрсберг 3:1 Нюрнберг - Падерборн 0:2 Падерборн - Карлсруэ 1:1 Падерборн - Герта 2:3 Санкт-Паули - Падерборн 2:1 Падерборн - Айнтрахт Бр 1:2 Шальке 04 - Падерборн 3:3 Падерборн - Магдебург 0:0 Веен Висбаден - Падерборн 1:2
Ульм 1846
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ульм 1846 - Фортуна 1:2 Ульм 1846 - Бавария 0:4 Ян - Ульм 1846 1:0 Ульм 1846 - Кайзерслаутерн 1:2
Ульм 1846 - Штутгарт (любители) 2:2 Ингольштадт - Ульм 1846 1:1 Унтерахинг - Ульм 1846 1:3 Базель - Ульм 1846 1:1 Ульм 1846 - Ферль 4:2 Боруссия-2 Д - Ульм 1846 1:2 Ульм 1846 - Виктория Кельн 2:0 Фрайбург-2 - Ульм 1846 1:2 Ульм 1846 - Ян 1:0 Ульм 1846 - Пройссен Мюнстер 2:0 Галлешер - Ульм 1846 0:2 Ульм 1846 - Эрцгебирге Ауэ 2:2 Динамо Дрезден - Ульм 1846 0:0 Ульм 1846 - Зандхаузен 2:0 Мюнхен-1860 - Ульм 1846 0:1 Ульм 1846 - Ингольштадт 0:0

Результаты матчей

Падерборн
Ульм 1846

Точный счет

3:1
1 раз 100%
1:2
2 раза 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:2
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Падерборн
Ульм 1846

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 4 3 1 0 5 - 1 10
2.
Гройтер Фюрт
 4 2 2 0 10 - 4 8
3.
Магдебург
 4 2 2 0 9 - 3 8
4.
Падерборн
 0:0 4 2 2 0 6 - 3 8
5.
Кёльн
 3:0 4 2 1 1 11 - 4 7
6.
Гамбург
 4 2 1 1 7 - 4 7
7.
Герта
 4 2 1 1 8 - 6 7
8.
Ганновер 96
 4 2 1 1 3 - 1 7
9.
Карлсруэ
 0:1 4 2 1 1 6 - 5 7
10.
Кайзерслаутерн
 4 2 1 1 8 - 7 7
11.
Эльвeрсберг
 4 1 2 1 8 - 5 5
12.
Шальке 04
 0:3 4 1 1 2 8 - 9 4
13.
Нюрнберг
 4 1 1 2 6 - 9 4
14.
Ян
 4 1 0 3 1 - 8 3
15.
Айнтрахт Бр
 1:0 4 1 0 3 3 - 13 3
16.
Ульм 1846
 0:0 4 0 1 3 2 - 5 1
17.
Пройссен Мюнстер
 4 0 1 3 2 - 8 1
18.
Дармштадт
 4 0 1 3 2 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Карлсруэ
 0:1 2 2 0 0 6 - 4 6
3.
Эльвeрсберг
 2 1 1 0 6 - 2 4
4.
Гамбург
 2 1 1 0 5 - 2 4
5.
Падерборн
 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Гройтер Фюрт
 2 1 1 0 4 - 2 4
7.
Фортуна
 2 1 1 0 1 - 0 4
8.
Кёльн
 3:0 2 1 0 1 6 - 2 3
9.
Шальке 04
 0:3 2 1 0 1 5 - 4 3
10.
Герта
 2 1 0 1 3 - 2 3
11.
Айнтрахт Бр
 1:0 2 1 0 1 2 - 3 3
12.
Нюрнберг
 2 1 0 1 3 - 5 3
13.
Ян
 2 1 0 1 1 - 4 3
14.
Магдебург
 2 0 2 0 2 - 2 2
15.
Кайзерслаутерн
 2 0 1 1 5 - 6 1
16.
Пройссен Мюнстер
 2 0 1 1 0 - 1 1
17.
Дармштадт
 2 0 1 1 1 - 3 1
18.
Ульм 1846
 0:0 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Магдебург
 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Фортуна
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Кайзерслаутерн
 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Гройтер Фюрт
 2 1 1 0 6 - 2 4
5.
Кёльн
 3:0 2 1 1 0 5 - 2 4
6.
Герта
 2 1 1 0 5 - 4 4
7.
Падерборн
 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Гамбург
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Нюрнберг
 2 0 1 1 3 - 4 1
10.
Эльвeрсберг
 2 0 1 1 2 - 3 1
11.
Карлсруэ
 0:1 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
Ганновер 96
 2 0 1 1 0 - 1 1
13.
Ульм 1846
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
14.
Шальке 04
 0:3 2 0 1 1 3 - 5 1
15.
Ян
 2 0 0 2 0 - 4 0
16.
Пройссен Мюнстер
 2 0 0 2 2 - 7 0
17.
Дармштадт
 2 0 0 2 1 - 7 0
18.
Айнтрахт Бр
 1:0 2 0 0 2 1 - 10 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эльвeрсберг Асллани Фисник 4 (2)
Шальке 04 Караман Кенан 3 (1)
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 3 (1)
Магдебург Карс Мартейн 3 (1)
Гамбург Кёнигсдёрффер Рансфорд 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гамбург Шонлау Себастьян 1 2
Карлсруэ Рапп Николай 3
Дармштадт Вукотич Александар 3
Нюрнберг Кастроп Йенс 3
Шальке 04 Шалленберг Рон 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 52'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Шеллер Тьярк получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Падерборн
Ничья
Ульм 1846
4.40
4.60
Реклама, pari.ru
6.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Падерборн 0:0 Ульм 1846 онлайн

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Падерборн
Ульм 1846
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