Тур: 4. Стадион: Home Deluxe Arena.
0'
40' Желтая карточкаШеллер Тьярк
51' Желтая карточкаРёш Ромарио
55' Желтая карточкаМайер Филипп
66' Желтая карточкаLaurin Curda
88' Желтая карточкаSantiago Castaneda
90' Желтая карточкаОртаг Кристиан
90'+12
Ход матча
40'
51'
55'
66'
90'
90'
Статистика матча
-
17 Удары по воротам 8
-
1 Удары в створ 3
-
4 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
486 Количество передач 357
-
58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
17
Laurin
Curda
20
Гётце
Феликс
25
Шеллер
Тьярк
32
Аарон
Зентер
11
Михель
Свен
43
Рёш
Ромарио
26
Майер
Филипп
11
Хесса
Деннис
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Laurin CurdaЗащитник
-
20 Гётце ФеликсЗащитник
-
25 Шеллер ТьяркЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Аарон ЗентерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Михель СвенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Муслиу ВизарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Костонс КунНападающий
-
-
29 Ilyas Ansah
-
Главный тренер: Квасньок Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
43 Рёш РомариоЗащитник
- Полузащитник
-
26 Майер ФилиппПолузащитник
-
11 Хесса ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
4 Галь ТомЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Брандт МаксПолузащитник
-
33 Хигль ФеликсНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Томас Вёрле
Бомбардиры внутри турнира
Падерборн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бильбия Филип
|2
|0.5
|Гримальди Адриано
|1
|0.25
|Гётце Феликс
|1
|0.25
|Клаас Себастьян
|1
|0.25
|Ilyas Ansah
|1
|0.25
|Аарон Зентер
|0
|0
|Михель Свен
|0
|0
|Обермайр Рафаэль
|0
|0
Ульм 1846
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хигль Феликс
|2 (1)
|0.5
|Алльгайер Бастиан
|0
|0
Карточки
Падерборн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Михель Свен
|2
|0
|Santiago Castaneda
|2
|0
|Муслиу Визар
|1
|0
|Гётце Феликс
|1
|0
|Шеллер Тьярк
|1
|0
|Laurin Curda
|1
|0
Ульм 1846
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рёш Ромарио
|2
|0
|Майер Филипп
|1
|0
|Хесса Деннис
|1
|0
|Ортаг Кристиан
|1
|0
|Кольбе Никлас
|1
|0
|Штромпф Филипп
|1
|0
|Алльгайер Бастиан
|1
|0
|Брандт Макс
|1
|0
Результаты матчей
Падерборн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ульм 1846
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Падерборн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Ульм 1846
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
3
0
Падерборн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Ульм 1846
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
3
0
Голы по времени матча
Забито
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
4
100%
76-90
Забито
6
2
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
2
33%
1
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
4
80%
76-90
Результаты последних матчей
Падерборн
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Гройтер Фюрт - Падерборн 1:1 Бремер - Падерборн 0:4 Падерборн - Дармштадт 3:1 Герта - Падерборн 1:2
Падерборн - ПСВ 2:1 Бирмингем - Падерборн 0:5 Динамо Киев - Падерборн 0:0 Виктория Кельн - Падерборн 0:1 Ганза - Падерборн 1:2 Падерборн - Гамбург 1:0 Ганновер 96 - Падерборн 3:2 Падерборн - Эльвeрсберг 3:1 Нюрнберг - Падерборн 0:2 Падерборн - Карлсруэ 1:1 Падерборн - Герта 2:3 Санкт-Паули - Падерборн 2:1 Падерборн - Айнтрахт Бр 1:2 Шальке 04 - Падерборн 3:3 Падерборн - Магдебург 0:0 Веен Висбаден - Падерборн 1:2
Ульм 1846
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ульм 1846 - Фортуна 1:2 Ульм 1846 - Бавария 0:4 Ян - Ульм 1846 1:0 Ульм 1846 - Кайзерслаутерн 1:2
Ульм 1846 - Штутгарт (любители) 2:2 Ингольштадт - Ульм 1846 1:1 Унтерахинг - Ульм 1846 1:3 Базель - Ульм 1846 1:1 Ульм 1846 - Ферль 4:2 Боруссия-2 Д - Ульм 1846 1:2 Ульм 1846 - Виктория Кельн 2:0 Фрайбург-2 - Ульм 1846 1:2 Ульм 1846 - Ян 1:0 Ульм 1846 - Пройссен Мюнстер 2:0 Галлешер - Ульм 1846 0:2 Ульм 1846 - Эрцгебирге Ауэ 2:2 Динамо Дрезден - Ульм 1846 0:0 Ульм 1846 - Зандхаузен 2:0 Мюнхен-1860 - Ульм 1846 0:1 Ульм 1846 - Ингольштадт 0:0
Результаты матчей
Падерборн
Ульм 1846
Точный счет
0:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:2
2 раза 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Тоталы голов в матче
Падерборн
Ульм 1846
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
13
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эльвeрсберг
|Асллани Фисник
|4 (2)
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|4 (1)
|Шальке 04
|Караман Кенан
|4 (1)
|Магдебург
|Карс Мартейн
|3 (1)
|Гамбург
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|3 (1)
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|1 2
|Карлсруэ
|Рапп Николай
|3
|Дармштадт
|Вукотич Александар
|3
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|3
|Шальке 04
|Шалленберг Рон
|1 1