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  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Падерборн
0:0
Конец матча
Ульм 1846
0'
40' Желтая карточка
Шеллер Тьярк
51' Желтая карточка
Рёш Ромарио
55' Желтая карточка
Майер Филипп
66' Желтая карточка
Laurin Curda
88' Желтая карточка
Santiago Castaneda
90' Желтая карточка
Ортаг Кристиан
90'+12

Ход матча

40'
Шеллер Тьярк
 
51'
 
Рёш Ромарио
55'
 
Майер Филипп
58'
Херрманн Лука
Клаас Себастьян
 
58'
Ilyas Ansah
Михель Свен
 
60'
 
Хигль Феликс
Телалович Семир
60'
 
Галь Том
Кольбе Никлас
60'
 
Нельсон Джейден
Краттенмахер Морис
66'
Laurin Curda
 
69'
Marcel Hoffmeier
Шеллер Тьярк
 
75'
Кинсомби Давид
Бильбия Филип
 
75'
Костонс Кун
Гримальди Адриано
 
79'
 
Брандт Макс
Хюрюлайнен Лука
88'
Santiago Castaneda
 
90'
 
Ортаг Кристиан
90'
 
Гейер Томас
Галь Том

Статистика матча

  • 17 Удары по воротам 8
  • 1 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 486 Количество передач 357
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
1
Бувинк
Пелле
17
Laurin
Curda
20
Гётце
Феликс
25
Шеллер
Тьярк
23
Обермайр
Рафаэль
5
Santiago
Castaneda
26
Клаас
Себастьян
32
Аарон
Зентер
7
Бильбия
Филип
39
Гримальди
Адриано
11
Михель
Свен
39
Ортаг
Кристиан
5
Райхерт
Йоханнес
32
Штромпф
Филипп
27
Кольбе
Никлас
18
Штолль
Леннарт
43
Рёш
Ромарио
38
Хюрюлайнен
Лука
26
Майер
Филипп
11
Хесса
Деннис
30
Краттенмахер
Морис
29
Телалович
Семир
Падерборн
3-4-3
Ульм 1846
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бильбия Филип 2 0.5
Гримальди Адриано 1 0.25
Гётце Феликс 1 0.25
Клаас Себастьян 1 0.25
Ilyas Ansah 1 0.25
Аарон Зентер 0 0
Михель Свен 0 0
Обермайр Рафаэль 0 0
Ульм 1846
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хигль Феликс 2 (1) 0.5
Алльгайер Бастиан 0 0

Карточки

Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Михель Свен 2 0
Santiago Castaneda 2 0
Муслиу Визар 1 0
Гётце Феликс 1 0
Шеллер Тьярк 1 0
Laurin Curda 1 0
Ульм 1846
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рёш Ромарио 2 0
Майер Филипп 1 0
Хесса Деннис 1 0
Ортаг Кристиан 1 0
Кольбе Никлас 1 0
Штромпф Филипп 1 0
Алльгайер Бастиан 1 0
Брандт Макс 1 0

Результаты матчей

Падерборн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ульм 1846
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Падерборн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Ульм 1846
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

3
0
Падерборн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Ульм 1846
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

3
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
4
100%
76-90

Забито

6
2
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
2
33%
1
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
4
80%
76-90

Результаты последних матчей

Падерборн
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Гройтер Фюрт - Падерборн 1:1 Бремер - Падерборн 0:4 Падерборн - Дармштадт 3:1 Герта - Падерборн 1:2
Падерборн - ПСВ 2:1 Бирмингем - Падерборн 0:5 Динамо Киев - Падерборн 0:0 Виктория Кельн - Падерборн 0:1 Ганза - Падерборн 1:2 Падерборн - Гамбург 1:0 Ганновер 96 - Падерборн 3:2 Падерборн - Эльвeрсберг 3:1 Нюрнберг - Падерборн 0:2 Падерборн - Карлсруэ 1:1 Падерборн - Герта 2:3 Санкт-Паули - Падерборн 2:1 Падерборн - Айнтрахт Бр 1:2 Шальке 04 - Падерборн 3:3 Падерборн - Магдебург 0:0 Веен Висбаден - Падерборн 1:2
Ульм 1846
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ульм 1846 - Фортуна 1:2 Ульм 1846 - Бавария 0:4 Ян - Ульм 1846 1:0 Ульм 1846 - Кайзерслаутерн 1:2
Ульм 1846 - Штутгарт (любители) 2:2 Ингольштадт - Ульм 1846 1:1 Унтерахинг - Ульм 1846 1:3 Базель - Ульм 1846 1:1 Ульм 1846 - Ферль 4:2 Боруссия-2 Д - Ульм 1846 1:2 Ульм 1846 - Виктория Кельн 2:0 Фрайбург-2 - Ульм 1846 1:2 Ульм 1846 - Ян 1:0 Ульм 1846 - Пройссен Мюнстер 2:0 Галлешер - Ульм 1846 0:2 Ульм 1846 - Эрцгебирге Ауэ 2:2 Динамо Дрезден - Ульм 1846 0:0 Ульм 1846 - Зандхаузен 2:0 Мюнхен-1860 - Ульм 1846 0:1 Ульм 1846 - Ингольштадт 0:0

Результаты матчей

Падерборн
Ульм 1846

Точный счет

0:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:2
2 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Падерборн
Ульм 1846

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
2
2
1.5
1
3
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 4 3 1 0 5 - 1 10
2.
Карлсруэ
 4 3 1 0 8 - 5 10
3.
Магдебург
 4 2 2 0 9 - 3 8
4.
Гройтер Фюрт
 4 2 2 0 10 - 4 8
5.
Падерборн
 4 2 2 0 6 - 3 8
6.
Кёльн
 4 2 1 1 11 - 5 7
7.
Гамбург
 4 2 1 1 7 - 4 7
8.
Герта
 4 2 1 1 8 - 6 7
9.
Ганновер 96
 4 2 1 1 3 - 1 7
10.
Кайзерслаутерн
 4 2 1 1 8 - 7 7
11.
Эльвeрсберг
 4 1 2 1 8 - 5 5
12.
Шальке 04
 4 1 1 2 9 - 9 4
13.
Нюрнберг
 4 1 1 2 6 - 9 4
14.
Ян
 4 1 0 3 1 - 8 3
15.
Ульм 1846
 4 0 1 3 2 - 5 1
16.
Пройссен Мюнстер
 4 0 1 3 2 - 8 1
17.
Дармштадт
 4 0 1 3 2 - 10 1
18.
Айнтрахт Бр
 4 0 0 4 3 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Карлсруэ
 2 2 0 0 6 - 4 6
3.
Эльвeрсберг
 2 1 1 0 6 - 2 4
4.
Гамбург
 2 1 1 0 5 - 2 4
5.
Гройтер Фюрт
 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Падерборн
 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Фортуна
 2 1 1 0 1 - 0 4
8.
Кёльн
 2 1 0 1 6 - 2 3
9.
Шальке 04
 2 1 0 1 6 - 4 3
10.
Герта
 2 1 0 1 3 - 2 3
11.
Нюрнберг
 2 1 0 1 3 - 5 3
12.
Ян
 2 1 0 1 1 - 4 3
13.
Магдебург
 2 0 2 0 2 - 2 2
14.
Кайзерслаутерн
 2 0 1 1 5 - 6 1
15.
Пройссен Мюнстер
 2 0 1 1 0 - 1 1
16.
Дармштадт
 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Ульм 1846
 2 0 0 2 2 - 4 0
18.
Айнтрахт Бр
 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Магдебург
 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Фортуна
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Кайзерслаутерн
 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Гройтер Фюрт
 2 1 1 0 6 - 2 4
5.
Кёльн
 2 1 1 0 5 - 3 4
6.
Карлсруэ
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Герта
 2 1 1 0 5 - 4 4
8.
Падерборн
 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Гамбург
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Ульм 1846
 2 0 1 1 0 - 1 1
11.
Нюрнберг
 2 0 1 1 3 - 4 1
12.
Эльвeрсберг
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Ганновер 96
 2 0 1 1 0 - 1 1
14.
Шальке 04
 2 0 1 1 3 - 5 1
15.
Ян
 2 0 0 2 0 - 4 0
16.
Пройссен Мюнстер
 2 0 0 2 2 - 7 0
17.
Дармштадт
 2 0 0 2 1 - 7 0
18.
Айнтрахт Бр
 2 0 0 2 1 - 10 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эльвeрсберг Асллани Фисник 4 (2)
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 4 (1)
Шальке 04 Караман Кенан 4 (1)
Магдебург Карс Мартейн 3 (1)
Гамбург Кёнигсдёрффер Рансфорд 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гамбург Шонлау Себастьян 1 2
Карлсруэ Рапп Николай 3
Дармштадт Вукотич Александар 3
Нюрнберг Кастроп Йенс 3
Шальке 04 Шалленберг Рон 1 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Шеллер Тьярк получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
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