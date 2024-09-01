Тур: 5. Стадион: Альянц.
3:2
Второй тайм: 86'
0'
0:1
5' ГолДоргелес Нене
1:1
19' ГолЯнссон Исак
2:1
37' ГолАуэр Йонас
2:2
45' ГолРатков Петар
48' Желтая карточкаГурна-Дуат Люка
52' Желтая карточкаЙео Кунфоло Мусса
3:2
61' ГолЯнссон Исак
65' Желтая карточкаБолла Бендегуз
Ход матча
5'
0:1
19'
1:1
37'
2:1
45'
2:2
48'
61'
3:2
65'
45
Хедль
Никлас
23
Ауэр
Йонас
21
Шауб
Луис
22
Янссон
Исак
70
Дедич
Амар
30
Глух
Оскар
21
Ратков
Петар
- Основной состав
-
45 Хедль НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ауэр ЙонасЗащитник
-
21 Шауб ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Янссон ИсакНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Клаусс Роберт
- Основной состав
- Вратарь
-
70 Дедич АмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Глух ОскарПолузащитник
- Нападающий
-
21 Ратков ПетарНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Дагим АдамНападающий
-
Главный тренер: Лейндерс Пеп
История личных встреч
Рапид Вена
Ред Булл Зальцбург
19 матчей
63.2%
36.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.1%
100%
8 побед 19 ничьих 0 побед
Второй тайм
94.7%
42.1%
18 побед 8 ничьих 0 побед
49 матчей
20.4%
79.6%
0 побед 10 ничьих 39 побед
Первый тайм
24.5%
75.5%
0 побед 12 ничьих 29 побед
Второй тайм
26.5%
73.5%
0 побед 13 ничьих 29 побед
68 матчей
17.6%
25%
57.4%
12 побед 17 ничьих 39 побед
Первый тайм
11.8%
45.6%
42.6%
8 побед 31 ничья 29 побед
Второй тайм
26.5%
30.9%
42.6%
18 побед 21 ничья 29 побед
История матчей
Голы
Всего голов
45
40
Голов в среднем за матч
1.32
1.18
Среднее время на гол
68
76
Всего голов
65
63
Голов в среднем за матч
1.91
1.85
Среднее время на гол
47
48
Всего голов
110
103
Голов в среднем за матч
1.62
1.51
Тотал матчей
2.5
65
Больше 96%
Меньше 4%
3
57
Больше 84%
Меньше 16%
11
37
Больше 54%
Меньше 46%
31
19
Больше 28%
Меньше 72%
49
14
Больше 21%
Меньше 79%
54
11
Больше 16%
Меньше 84%
57
5
Больше 7%
Меньше 93%
63
3
Больше 4%
Меньше 96%
65
2
Больше 3%
Меньше 97%
66
Среднее время на гол
55
59
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янссон Исак
|2
|0.4
|Бельо Дион Дрене
|2
|0.4
|Ауэр Йонас
|1
|0.2
|Ро Яо Серж-Филипп
|1
|0.2
|Освальд Мориц
|1
|0.2
|Бургшталлер Гвидо
|0
|0
|Гргич Лукас
|0
|0
|Benjamin Boeckle
|0
|0
|Ланг Кристоф
|0
|0
|Зайдль Маттиас
|0
|0
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глух Оскар
|3
|0.75
|Доргелес Нене
|2
|0.5
|Йео Кунфоло Мусса
|2
|0.5
|Ратков Петар
|1
|0.25
|Бидструп Мадс
|1
|0.25
|Конате Карим
|1 (1)
|0.25
|Кьергаард Мауриц
|0
|0
|Дедич Амар
|0
|0
Карточки
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бургшталлер Гвидо
|2
|0
|Гргич Лукас
|2
|0
|Mamadou Sangare
|2
|0
|Болла Бендегуз
|2
|0
|Хофманн Максимилиан
|1
|0
|Янссон Исак
|1
|0
|Ауэр Йонас
|1
|0
|Бельо Дион Дрене
|1
|0
|Benjamin Boeckle
|1
|0
|Robert Klauss
|1
|0
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гурна-Дуат Люка
|2
|0
|Пёнтковски Камиль
|1
|0
|Дагим Адам
|1
|0
|Йео Кунфоло Мусса
|1
|0
Результаты матчей
Рапид Вена
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ред Булл Зальцбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
0
0
Рапид Вена
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ред Булл Зальцбург
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
5
Рапид Вена
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Ред Булл Зальцбург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
1
5
Голы по времени матча
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
1
100%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
8
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
2
25%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
3
38%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
4
4
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
3
75%
1-15
2
50%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Вена
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Рапид Вена - Брага 2:2 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 3:0 Брага - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0
Рапид Вена - Трабзонспор 2:0 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Трабзонспор - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Штурм Грац 1:0 Рапид Вена - Висла Краков 6:1 СК Нойзидль-ам-Зе - Рапид Вена 0:2 Висла Краков - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Милан 1:1 Рапид Вена - Дебрецен 3:2 Рапид Вена - Славия Прага 0:3 Рапид Вена - Хартберг 0:3 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 2:0 Штурм Грац - Рапид Вена 2:1 ЛАСК - Рапид Вена 5:0 Рапид Вена - Штурм Грац 1:3
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Ред Булл Зальцбург - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Ред Булл Зальцбург 0:2 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 Твенте - Ред Булл Зальцбург 3:3
Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 5:1 Ред Булл Зальцбург - Твенте 2:1 Гразер - Ред Булл Зальцбург 2:3 Дорнбирн - Ред Булл Зальцбург 0:6 Ред Булл Зальцбург - Шеффилд Уэнсдей 4:0 Ред Булл Зальцбург - Риека 1:0 Спарта Прага - Ред Булл Зальцбург 2:2 Кюхль - Ред Булл Зальцбург 1:8 Ред Булл Зальцбург - Унтерахинг 3:0 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 7:1 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:5 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 2:0 Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 2:2 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 4:3 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 4:2 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 3:1
Результаты матчей
Рапид Вена
Ред Булл Зальцбург
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
5
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Рапид Вена
Ред Булл Зальцбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|10 - 4
|12
|2.
|3:2
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|3.
|2:3
|4
|3
|0
|1
|11 - 6
|9
|4.
|5:0
|5
|3
|0
|2
|14 - 8
|9
|5.
|1:1
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|6.
|1:1
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|7.
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|8.
|5
|2
|1
|2
|8 - 10
|7
|9.
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|10.
|0:5
|5
|1
|0
|4
|4 - 11
|3
|11.
|5
|0
|3
|2
|7 - 10
|3
|12.
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|3:2
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|3.
|5:0
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|5.
|1:1
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|6.
|1:1
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|2:3
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|9.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|10.
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|12.
|0:5
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:3
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|3.
|0:5
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|4.
|1:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|6.
|5:0
|3
|1
|0
|2
|6 - 5
|3
|7.
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|8.
|1:1
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|9.
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|10.
|3:2
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|11.
|3
|0
|1
|2
|4 - 10
|1
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Альтах
|Gustavo VI
|5
|Блау-Вайсс Линц
|Ronivaldo II
|4
|Ред Булл Зальцбург
|Глух Оскар
|3 (2)
|Штурм Грац
|Бирет Мика
|3 (1)
|Вольфсбергер
|Зукич Деян
|2 (3)
|Сваровски Тироль
|Зульцбахер Лукас
|4
|Штурм Грац
|Горенц-Станкович Йон
|3
|Вольфсбергер
|Балло Тьерно
|3
|Аустрия Вена
|Abubakr Barry
|3
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|2