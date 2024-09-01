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  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: .
Рапид Вена
3:2
Конец матча
Ред Булл Зальцбург
0'
0:1
5' Гол
Доргелес Нене
1:1
19' Гол
Янссон Исак
2:1
38' Гол
Ауэр Йонас
2:2
45' Гол
Ратков Петар
48' Желтая карточка
Гурна-Дуат Люка
51' Желтая карточка
Йео Кунфоло Мусса
3:2
60' Гол
Янссон Исак
63' Желтая карточка
Болла Бендегуз
90' Желтая карточка
Дьямбу Мамади
90' Желтая карточка
Доргелес Нене
90'+8
45
Хедль
Никлас
77
Болла
Бендегуз
6
Ро
Яо
Серж-Филипп
55
Цветкович
Ненад
23
Ауэр
Йонас
21
Шауб
Луис
8
Гргич
Лукас
17
Mamadou
Sangare
18
Зайдль
Маттиас
9
Бургшталлер
Гвидо
22
Янссон
Исак
1
Бласвих
Янис
70
Дедич
Амар
91
Пёнтковски
Камиль
6
Беду
Самсон
14
Кьергаард
Мауриц
15
Дьямбу
Мамади
27
Гурна-Дуат
Люка
30
Глух
Оскар
45
Доргелес
Нене
21
Ратков
Петар
49
Йео
Кунфоло
Мусса
Рапид Вена
4-4-2
Ред Булл Зальцбург
4-3-3

История личных встреч

Рапид Вена
Ред Булл Зальцбург

19 матчей

63.2%
36.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.1%
100%
8 побед 19 ничьих 0 побед

Второй тайм

94.7%
42.1%
18 побед 8 ничьих 0 побед

49 матчей

20.4%
79.6%
0 побед 10 ничьих 39 побед

Первый тайм

24.5%
75.5%
0 побед 12 ничьих 29 побед

Второй тайм

26.5%
73.5%
0 побед 13 ничьих 29 побед

68 матчей

17.6%
25%
57.4%
12 побед 17 ничьих 39 побед

Первый тайм

11.8%
45.6%
42.6%
8 побед 31 ничья 29 побед

Второй тайм

26.5%
30.9%
42.6%
18 побед 21 ничья 29 побед

История матчей

Б
2:0
Б
1:1
Б
0:1
Б
2:0
Б
2:1
Б
1:1
Б
2:4
Б
1:1
Б
0:1
Б
2:1
Б
1:2
Б
2:0
Б
2:0
Б
0:3
Б
4:2
К
6:2
Б
1:1
Б
2:7
Б
2:0
Б
3:2
К
1:2
Б
0:2
К
2:0
Б
2:0
Б
2:1
Б
1:4
Б
1:0
Б
2:3
Б
2:2
К
1:2
Б
1:0
Б
0:1
Б
2:1
Б
0:0
Б
1:1
Б
2:0
Б
1:2
Б
1:2
Б
3:3
Б
1:2
Б
1:2
Б
6:1
Б
2:1
Б
6:3
Б
2:1
Б
1:1
Б
1:3
Б
3:3
Б
2:0
Б
0:2
Б
0:1
Б(M
4:2
Б(M
0:0
Б(M
1:2
Б(M
1:1
Б(M
1:1
Б(M
2:1
Б(M
1:1
Б(M
0:1
Б(M
0:0
Б(M
2:2
Б(M
4:2
Б(M
2:1
Б(M
1:0
Б(M
2:2
Б(M
0:7
Б(M
1:3
Б(M
2:1

Голы

Всего голов

45
40

Голов в среднем за матч

1.32
1.18

Среднее время на гол

68
76

Всего голов

65
63

Голов в среднем за матч

1.91
1.85

Среднее время на гол

47
48

Всего голов

110
103

Голов в среднем за матч

1.62
1.51

Тотал матчей

2.5
65
Больше 96%
Меньше 4%
3
57
Больше 84%
Меньше 16%
11
37
Больше 54%
Меньше 46%
31
19
Больше 28%
Меньше 72%
49
14
Больше 21%
Меньше 79%
54
11
Больше 16%
Меньше 84%
57
5
Больше 7%
Меньше 93%
63
3
Больше 4%
Меньше 96%
65
2
Больше 3%
Меньше 97%
66

Среднее время на гол

55
59

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янссон Исак 2 0.4
Бельо Дион Дрене 2 0.4
Ауэр Йонас 1 0.2
Ро Яо Серж-Филипп 1 0.2
Освальд Мориц 1 0.2
Бургшталлер Гвидо 0 0
Гргич Лукас 0 0
Benjamin Boeckle 0 0
Ланг Кристоф 0 0
Зайдль Маттиас 0 0
Ред Булл Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глух Оскар 3 0.75
Доргелес Нене 2 0.5
Йео Кунфоло Мусса 2 0.5
Ратков Петар 1 0.25
Бидструп Мадс 1 0.25
Конате Карим 1 (1) 0.25
Кьергаард Мауриц 0 0
Дедич Амар 0 0

Карточки

Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бургшталлер Гвидо 2 0
Гргич Лукас 2 0
Mamadou Sangare 2 0
Болла Бендегуз 2 0
Хофманн Максимилиан 1 0
Янссон Исак 1 0
Ауэр Йонас 1 0
Бельо Дион Дрене 1 0
Benjamin Boeckle 1 0
Robert Klauss 1 0
Ред Булл Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гурна-Дуат Люка 2 0
Пёнтковски Камиль 1 0
Доргелес Нене 1 0
Дьямбу Мамади 1 0
Дагим Адам 1 0
Йео Кунфоло Мусса 1 0

Результаты матчей

Рапид Вена
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Ред Булл Зальцбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

0
2
Рапид Вена
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ред Булл Зальцбург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
5
Рапид Вена
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Ред Булл Зальцбург
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

1
7

Голы по времени матча

Забито

6
5
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
2
40%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
2
40%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
1
100%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
10
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
3
30%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
2
29%
3
30%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
3
30%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Пропущено

6
7
5 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
33%
3
43%
1-15
2
33%
2
29%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Вена
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Рапид Вена - Брага 2:2 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 3:0 Брага - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0
Рапид Вена - Трабзонспор 2:0 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Трабзонспор - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Штурм Грац 1:0 Рапид Вена - Висла Краков 6:1 СК Нойзидль-ам-Зе - Рапид Вена 0:2 Висла Краков - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Милан 1:1 Рапид Вена - Дебрецен 3:2 Рапид Вена - Славия Прага 0:3 Рапид Вена - Хартберг 0:3 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 2:0 Штурм Грац - Рапид Вена 2:1 ЛАСК - Рапид Вена 5:0 Рапид Вена - Штурм Грац 1:3
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Ред Булл Зальцбург - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Ред Булл Зальцбург 0:2 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 Твенте - Ред Булл Зальцбург 3:3
Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 5:1 Ред Булл Зальцбург - Твенте 2:1 Гразер - Ред Булл Зальцбург 2:3 Дорнбирн - Ред Булл Зальцбург 0:6 Ред Булл Зальцбург - Шеффилд Уэнсдей 4:0 Ред Булл Зальцбург - Риека 1:0 Спарта Прага - Ред Булл Зальцбург 2:2 Кюхль - Ред Булл Зальцбург 1:8 Ред Булл Зальцбург - Унтерахинг 3:0 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 7:1 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:5 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 2:0 Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 2:2 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 4:3 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 4:2 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 3:1

Результаты матчей

Рапид Вена
Ред Булл Зальцбург

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
5:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Рапид Вена
Ред Булл Зальцбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
3
1
1
4
2.5
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 5 4 0 1 10 - 4 12
2.
Рапид Вена
 5 3 1 1 7 - 6 10
3.
Ред Булл Зальцбург
 4 3 0 1 11 - 6 9
4.
Вольфсбергер
 5 3 0 2 14 - 9 9
5.
Аустрия Вена
 5 2 2 1 7 - 5 8
6.
Альтах
 5 2 1 2 7 - 6 7
7.
Аустрия Клагенфурт
 5 2 1 2 6 - 8 7
8.
Блау-Вайсс Линц
 5 2 1 2 8 - 10 7
9.
Сваровски Тироль
 5 1 1 3 4 - 8 4
10.
ЛАСК
 5 1 0 4 5 - 11 3
11.
Гразер
 5 0 3 2 7 - 10 3
12.
Хартберг
 4 0 2 2 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 3 3 0 0 8 - 3 9
2.
Рапид Вена
 3 3 0 0 6 - 2 9
3.
Вольфсбергер
 2 2 0 0 8 - 3 6
4.
Блау-Вайсс Линц
 2 2 0 0 4 - 0 6
5.
Аустрия Вена
 2 2 0 0 5 - 2 6
6.
Альтах
 3 1 1 1 4 - 3 4
7.
Аустрия Клагенфурт
 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Ред Булл Зальцбург
 1 1 0 0 5 - 1 3
9.
Хартберг
 3 0 2 1 3 - 4 2
10.
Гразер
 2 0 1 1 4 - 5 1
11.
Сваровски Тироль
 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
ЛАСК
 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 3 2 0 1 6 - 5 6
2.
Штурм Грац
 2 1 0 1 2 - 1 3
3.
ЛАСК
 2 1 0 1 3 - 3 3
4.
Альтах
 2 1 0 1 3 - 3 3
5.
Аустрия Клагенфурт
 2 1 0 1 2 - 4 3
6.
Вольфсбергер
 3 1 0 2 6 - 6 3
7.
Сваровски Тироль
 3 1 0 2 4 - 7 3
8.
Аустрия Вена
 3 0 2 1 2 - 3 2
9.
Гразер
 3 0 2 1 3 - 5 2
10.
Рапид Вена
 2 0 1 1 1 - 4 1
11.
Блау-Вайсс Линц
 3 0 1 2 4 - 10 1
12.
Хартберг
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Альтах Gustavo VI 5
Блау-Вайсс Линц Ronivaldo II 4
Ред Булл Зальцбург Глух Оскар 3 (2)
Штурм Грац Бирет Мика 3 (1)
Вольфсбергер Зукич Деян 2 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Сваровски Тироль Зульцбахер Лукас 4
Штурм Грац Горенц-Станкович Йон 3
Вольфсбергер Балло Тьерно 3
Аустрия Вена Abubakr Barry 3
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 2
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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