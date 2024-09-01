Тур: 5. Стадион: Райффайзен Арена.
0:5
Второй тайм: 86'
0'
0:1
14' ГолПисингер Симон
26' Желтая карточкаБалло Тьерно
0:2
30' ГолАтанга Давид
35' Желтая карточкаБериша Валон
39' Красная карточкаХорват Саша
0:3
48' ГолУльманн Максимилиан
0:4
51' Гол в свои воротаРеннер Рене
71' Желтая карточкаПисингер Симон
0:5
85' ГолNicolas Wimmer
Ход матча
14'
0:1
26'
30'
0:2
35'
39'
48'
51'
0:4
71'
85'
0:5
30
Хорват
Саша
14
Бериша
Валон
97
Яшич
Адис
44
Омич
Эрвин
20
Зукич
Деян
11
Балло
Тьерно
17
Атанга
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Хорват СашаПолузащитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Пинто ЛенниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Thomas Darazs
- Основной состав
- Вратарь
-
97 Яшич АдисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Омич ЭрвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Зукич ДеянПолузащитник
-
11 Балло ТьерноПолузащитник
-
17 Атанга ДавидНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Пинк МаркусНападающий
-
47 Erik Kojzek
-
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
История личных встреч
ЛАСК
Вольфсбергер
14 матчей
100%
14 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
85.7%
28.6%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед
25 матчей
56%
16%
28%
14 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
48%
40%
12%
12 побед 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
36%
40%
24%
9 побед 10 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
30
Голов в среднем за матч
1.58
2.31
Среднее время на гол
56
39
Всего голов
12
11
Голов в среднем за матч
0.92
0.92
Среднее время на гол
97
98
Всего голов
31
41
Голов в среднем за матч
1.24
1.64
Тотал матчей
2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
15
Больше 60%
Меньше 40%
10
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
Среднее время на гол
72
54
Бомбардиры внутри турнира
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Любичич Марин
|1
|0.2
|Жуль Роберт
|1
|0.2
|Цирайс Филипп
|1
|0.2
|Богард Мелайро
|1
|0.2
|Бериша Валон
|0
|0
|Усор Мозес
|0
|0
Вольфсбергер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зукич Деян
|2
|0.4
|Балло Тьерно
|2 (1)
|0.4
|Писингер Симон
|2
|0.4
|Баумгартнер Доминик
|2
|0.4
|Erik Kojzek
|2
|0.4
|Атанга Давид
|1
|0.2
|Ульманн Максимилиан
|1
|0.2
|Angelo Gattermayer
|0
|0
|Яшич Адис
|0
|0
Карточки
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цирайс Филипп
|2
|0
|Хорват Саша
|0
|1
|Любичич Марин
|1
|0
|Бериша Валон
|1
|0
|Стойкович Филип
|1
|0
|Йовичич Бранко
|1
|0
|Тибиди Алексис
|1
|0
|Томас Дараж
|1
|0
Вольфсбергер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балло Тьерно
|3
|0
|Писингер Симон
|2
|0
|Яшич Адис
|2
|0
|Nicolas Wimmer
|0
|1
|Баумгартнер Доминик
|1
|0
|Шерцер Йонатан
|1
|0
|Ульманн Максимилиан
|1
|0
|Атанга Давид
|1
|0
|Зукич Деян
|1
|0
|Erik Kojzek
|1
|0
Результаты матчей
ЛАСК
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Вольфсбергер
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
ЛАСК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Вольфсбергер
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
8
ЛАСК
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Вольфсбергер
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
9
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
67%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
3
8
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
13%
1-15
2
67%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
3
100%
76-90
Забито
4
9
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
1
11%
1-15
3
75%
3
33%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
6
8
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
50%
1
13%
61-75
1
17%
5
63%
76-90
Результаты последних матчей
ЛАСК
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
ФКСБ - ЛАСК 1:0 Аустрия Вена - ЛАСК 2:1 ЛАСК - ФКСБ 1:1 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1
ЛАСК - Альтах 1:2 Хартберг - ЛАСК 1:2 Юнион Гюртен - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Санкт-Пёльтен 2:0 ЛАСК - Пушкаш-Академи 0:0 ЛАСК - Галатасарай 3:2 ЛАСК - Ческе-Будеёвице 2:2 ЛАСК - ЧФР Клуж 1:1 Одт - ЛАСК 1:7 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 7:1 ЛАСК - Штурм Грац 2:2 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 0:2 ЛАСК - Рапид Вена 5:0 Хартберг - ЛАСК 1:2 ЛАСК - Хартберг 1:3 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 3:1
Вольфсбергер
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
СВ Валлерн - Вольфсбергер 0:2 Вольфсбергер - Гразер 4:2 Альтах - Вольфсбергер 2:0 Аустрия Вена - Вольфсбергер 3:1
Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:1 АСВ Драссбург - Вольфсбергер 0:7 Вольфсбергер - Удинезе 2:2 АСК Кофлач - Вольфсбергер 4:0 Железярне Подбрезова - Вольфсбергер 1:3 Страсбург - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Радомлье 3:2 Вольфсбергер - Леобен 2:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 3:1 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:4 Альтах - Вольфсбергер 0:1 Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 0:2 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 1:2 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 0:1
Результаты матчей
ЛАСК
Вольфсбергер
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
2 раза 100%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
ЛАСК
Вольфсбергер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|10 - 4
|12
|2.
|3:2
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|3.
|2:3
|4
|3
|0
|1
|11 - 6
|9
|4.
|5:0
|5
|3
|0
|2
|14 - 8
|9
|5.
|1:1
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|6.
|1:1
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|7.
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|8.
|5
|2
|1
|2
|8 - 10
|7
|9.
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|10.
|0:5
|5
|1
|0
|4
|4 - 11
|3
|11.
|5
|0
|3
|2
|7 - 10
|3
|12.
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|3:2
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|3.
|5:0
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|5.
|1:1
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|6.
|1:1
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|2:3
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|9.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|10.
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|12.
|0:5
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:3
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|3.
|0:5
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|4.
|1:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|6.
|5:0
|3
|1
|0
|2
|6 - 5
|3
|7.
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|8.
|1:1
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|9.
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|10.
|3:2
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|11.
|3
|0
|1
|2
|4 - 10
|1
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Альтах
|Gustavo VI
|5
|Блау-Вайсс Линц
|Ronivaldo II
|4
|Ред Булл Зальцбург
|Глух Оскар
|3 (2)
|Штурм Грац
|Бирет Мика
|3 (1)
|Вольфсбергер
|Зукич Деян
|2 (3)
|Сваровски Тироль
|Зульцбахер Лукас
|4
|Штурм Грац
|Горенц-Станкович Йон
|3
|Вольфсбергер
|Балло Тьерно
|3
|Аустрия Вена
|Abubakr Barry
|3
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|2