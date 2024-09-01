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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: .
ЛАСК
1:5
Конец матча
Вольфсбергер
0'
0:1
14' Гол
Писингер Симон
26' Желтая карточка
Балло Тьерно
0:2
30' Гол
Атанга Давид
35' Желтая карточка
Бериша Валон
40' Красная карточка
Хорват Саша
0:3
48' Гол
Ульманн Максимилиан
0:4
51' Гол
Омич Эрвин
71' Желтая карточка
Писингер Симон
0:5
85' Гол
Ульманн Максимилиан
90' Желтая карточка
Баумгартнер Доминик
1:5
90' Пенальти
Любичич Марин
90'+4
28
Зибенхандль
Йорг
22
Стойкович
Филип
5
Цирайс
Филипп
17
Боатенг
Жером
7
Реннер
Рене
18
Йовичич
Бранко
20
Тавареш
Томаш
30
Хорват
Саша
14
Бериша
Валон
3
Галвез
Томас
9
Любичич
Марин
12
Польстер
Николас
97
Яшич
Адис
22
Баумгартнер
Доминик
37
Nicolas
Wimmer
31
Ульманн
Максимилиан
44
Омич
Эрвин
8
Писингер
Симон
7
Angelo
Gattermayer
20
Зукич
Деян
11
Балло
Тьерно
17
Атанга
Давид
ЛАСК
4-1-4-1
Вольфсбергер
4-2-3-1

История личных встреч

ЛАСК
Вольфсбергер

14 матчей

100%
14 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

85.7%
28.6%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед

25 матчей

56%
16%
28%
14 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

48%
40%
12%
12 побед 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

36%
40%
24%
9 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

Б
0:1
Б
2:1
Б
4:1
Б
1:5
Б
1:0
Б
0:1
Б
0:4
Б
2:1
К
0:1
Б
0:3
Б
3:1
Б
0:1
Б
3:3
Б
1:3
Б
0:1
Б
3:0
Б
0:3
Б
1:1
Б
2:0
Б
1:3
Б
0:3
Б
2:0
Б
0:0
ТМК
3:3
ЭЛ
2:1

Голы

Всего голов

19
30

Голов в среднем за матч

1.58
2.31

Среднее время на гол

56
39

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

0.92
0.92

Среднее время на гол

97
98

Всего голов

31
41

Голов в среднем за матч

1.24
1.64

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
15
Больше 60%
Меньше 40%
10
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
3
Больше 12%
Меньше 88%
22

Среднее время на гол

72
54

Бомбардиры внутри турнира

ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Любичич Марин 2 (1) 0.4
Жуль Роберт 1 0.2
Цирайс Филипп 1 0.2
Богард Мелайро 1 0.2
Бериша Валон 0 0
Усор Мозес 0 0
Вольфсбергер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зукич Деян 2 0.4
Балло Тьерно 2 (1) 0.4
Писингер Симон 2 0.4
Баумгартнер Доминик 2 0.4
Ульманн Максимилиан 2 0.4
Erik Kojzek 2 0.4
Атанга Давид 1 0.2
Омич Эрвин 1 0.2
Angelo Gattermayer 0 0
Яшич Адис 0 0

Карточки

ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цирайс Филипп 2 0
Хорват Саша 0 1
Любичич Марин 1 0
Бериша Валон 1 0
Стойкович Филип 1 0
Йовичич Бранко 1 0
Тибиди Алексис 1 0
Томас Дараж 1 0
Вольфсбергер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балло Тьерно 3 0
Писингер Симон 2 0
Баумгартнер Доминик 2 0
Яшич Адис 2 0
Nicolas Wimmer 0 1
Шерцер Йонатан 1 0
Ульманн Максимилиан 1 0
Атанга Давид 1 0
Зукич Деян 1 0
Erik Kojzek 1 0

Результаты матчей

ЛАСК
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Вольфсбергер
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
1
ЛАСК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Вольфсбергер
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
8
ЛАСК
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Вольфсбергер
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

4
9

Голы по времени матча

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
50%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
17%
76-90

Пропущено

8
6
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
1
13%
3
50%
76-90

Забито

3
8
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
13%
1-15
2
67%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
3
100%
76-90

Забито

5
14
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
0
0%
2
14%
1-15
3
60%
4
29%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
20%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
20%
2
14%
76-90

Пропущено

11
9
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
18%
1
11%
46-60
3
27%
1
11%
61-75
2
18%
6
67%
76-90

Результаты последних матчей

ЛАСК
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
ФКСБ - ЛАСК 1:0 Аустрия Вена - ЛАСК 2:1 ЛАСК - ФКСБ 1:1 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1
ЛАСК - Альтах 1:2 Хартберг - ЛАСК 1:2 Юнион Гюртен - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Санкт-Пёльтен 2:0 ЛАСК - Пушкаш-Академи 0:0 ЛАСК - Галатасарай 3:2 ЛАСК - Ческе-Будеёвице 2:2 ЛАСК - ЧФР Клуж 1:1 Одт - ЛАСК 1:7 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 7:1 ЛАСК - Штурм Грац 2:2 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 0:2 ЛАСК - Рапид Вена 5:0 Хартберг - ЛАСК 1:2 ЛАСК - Хартберг 1:3 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 3:1
Вольфсбергер
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
СВ Валлерн - Вольфсбергер 0:2 Вольфсбергер - Гразер 4:2 Альтах - Вольфсбергер 2:0 Аустрия Вена - Вольфсбергер 3:1
Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:1 АСВ Драссбург - Вольфсбергер 0:7 Вольфсбергер - Удинезе 2:2 АСК Кофлач - Вольфсбергер 4:0 Железярне Подбрезова - Вольфсбергер 1:3 Страсбург - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Радомлье 3:2 Вольфсбергер - Леобен 2:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 3:1 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:4 Альтах - Вольфсбергер 0:1 Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 0:2 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 1:2 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 0:1

Результаты матчей

ЛАСК
Вольфсбергер

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
4:1
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
4
2 раза 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:5
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

1:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

ЛАСК
Вольфсбергер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
3
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 5 4 0 1 10 - 4 12
2.
Рапид Вена
 5 3 1 1 7 - 6 10
3.
Ред Булл Зальцбург
 4 3 0 1 11 - 6 9
4.
Вольфсбергер
 5 3 0 2 14 - 9 9
5.
Аустрия Вена
 5 2 2 1 7 - 5 8
6.
Альтах
 5 2 1 2 7 - 6 7
7.
Аустрия Клагенфурт
 5 2 1 2 6 - 8 7
8.
Блау-Вайсс Линц
 5 2 1 2 8 - 10 7
9.
Сваровски Тироль
 5 1 1 3 4 - 8 4
10.
ЛАСК
 5 1 0 4 5 - 11 3
11.
Гразер
 5 0 3 2 7 - 10 3
12.
Хартберг
 4 0 2 2 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 3 3 0 0 8 - 3 9
2.
Рапид Вена
 3 3 0 0 6 - 2 9
3.
Вольфсбергер
 2 2 0 0 8 - 3 6
4.
Блау-Вайсс Линц
 2 2 0 0 4 - 0 6
5.
Аустрия Вена
 2 2 0 0 5 - 2 6
6.
Альтах
 3 1 1 1 4 - 3 4
7.
Аустрия Клагенфурт
 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Ред Булл Зальцбург
 1 1 0 0 5 - 1 3
9.
Хартберг
 3 0 2 1 3 - 4 2
10.
Гразер
 2 0 1 1 4 - 5 1
11.
Сваровски Тироль
 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
ЛАСК
 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 3 2 0 1 6 - 5 6
2.
Штурм Грац
 2 1 0 1 2 - 1 3
3.
ЛАСК
 2 1 0 1 3 - 3 3
4.
Альтах
 2 1 0 1 3 - 3 3
5.
Аустрия Клагенфурт
 2 1 0 1 2 - 4 3
6.
Вольфсбергер
 3 1 0 2 6 - 6 3
7.
Сваровски Тироль
 3 1 0 2 4 - 7 3
8.
Аустрия Вена
 3 0 2 1 2 - 3 2
9.
Гразер
 3 0 2 1 3 - 5 2
10.
Рапид Вена
 2 0 1 1 1 - 4 1
11.
Блау-Вайсс Линц
 3 0 1 2 4 - 10 1
12.
Хартберг
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Альтах Gustavo VI 5
Блау-Вайсс Линц Ronivaldo II 4
Ред Булл Зальцбург Глух Оскар 3 (2)
Штурм Грац Бирет Мика 3 (1)
Вольфсбергер Зукич Деян 2 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Сваровски Тироль Зульцбахер Лукас 4
Штурм Грац Горенц-Станкович Йон 3
Вольфсбергер Балло Тьерно 3
Аустрия Вена Abubakr Barry 3
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      УДАЛЕНИЕ! - Хорват Саша увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 35'
      Бериша Валон получил желтую карточку от судьи
    • 30'
      Зукич Деян сделал результативную передачу.
    • 30'
      Г О О О О Л - Атанга Давид бьет в цель!
    • 26'
      Тьерно Балло получил желтую карточку от судьи
    • 14'
      Г О О О О Л - Писингер Симон бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч ЛАСК 1:5 Вольфсбергер онлайн

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