Тур: 5. Стадион: Кэшпойнт Арена.
1:1
Второй тайм: 90'
0'
0:1
18' ГолГрубер Андреас
1:1
26' ГолКоллер Пауль-Фридрих
30' Желтая карточкаФишер Манфред
37' Желтая карточкаДемаку Весель
45' Желтая карточкаГалвао Лукас
53' Желтая карточкаAbubakr Barry
56' Желтая карточкаГугганиг Лукас
83' Желтая карточкаВинлёф Маттео
84' Желтая карточкаМэлоун Морис
Ход матча
18'
0:1
26'
30'
37'
45'
53'
56'
83'
84'
20
Gustavo
VI
36
Фитц
Доминик
77
Мэлоун
Морис
11
Прелец
Ник
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Gustavo VIНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Хелак АммарВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Йегер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Joachim Standfest
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Фитц ДоминикПолузащитник
-
77 Мэлоун МорисПолузащитник
-
11 Прелец НикНападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
-
24 Tin PlavoticЗащитник
- Защитник
-
70 КристианоЗащитник
-
37 Вельс МоритцПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Stephan Helm
История личных встреч
Альтах
Аустрия Вена
20 матчей
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
40%
15 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
12 побед 8 ничьих 0 побед
23 матча
17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед
Первый тайм
39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 11 побед
Второй тайм
26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 17 побед
43 матча
34.9%
20.9%
44.2%
15 побед 9 ничьих 19 побед
Первый тайм
34.9%
39.5%
25.6%
15 побед 17 ничьих 11 побед
Второй тайм
27.9%
32.6%
39.5%
12 побед 14 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
24
Голов в среднем за матч
1.52
1.09
Среднее время на гол
59
82
Всего голов
43
22
Голов в среднем за матч
1.95
1.05
Среднее время на гол
46
85
Всего голов
75
46
Голов в среднем за матч
1.74
1.07
Тотал матчей
2.5
40
Больше 93%
Меньше 7%
3
36
Больше 84%
Меньше 16%
7
24
Больше 56%
Меньше 44%
19
12
Больше 28%
Меньше 72%
31
5
Больше 12%
Меньше 88%
38
3
Больше 7%
Меньше 93%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
Среднее время на гол
51
84
Бомбардиры внутри турнира
Альтах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gustavo VI
|5
|1
|Гугганиг Лукас
|1
|0.2
|Коллер Пауль-Фридрих
|1
|0.2
|Инголич Сандро
|0
|0
|Демаку Весель
|0
|0
|Sofian Bahloul
|0
|0
|Кронбергер Лука
|0
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грубер Андреас
|2
|0.4
|Мэлоун Морис
|2
|0.4
|Фитц Доминик
|1
|0.2
|Фишер Манфред
|1
|0.2
|Хускович Муарем
|1
|0.2
|Винлёф Маттео
|0
|0
Карточки
Альтах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mike-Steven Baehre
|2
|0
|Инголич Сандро
|2
|0
|Штрунц Оливер
|2
|0
|Гугганиг Лукас
|1
|0
|Gustavo VI
|1
|0
|Lukas Fridrikas
|1
|0
|Демаку Весель
|1
|0
|Кронбергер Лука
|1
|0
|Эстрада Паскаль
|1
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Abubakr Barry
|3
|0
|Драгович Александр
|2
|0
|Галвао Лукас
|2
|0
|Фишер Манфред
|2
|0
|Прелец Ник
|2
|0
|Поцманн Марвин
|1
|0
|Грубер Андреас
|1
|0
|Ранфтль Райнхольд
|1
|0
|Фитц Доминик
|1
|0
|Кристиано
|1
|0
|Винлёф Маттео
|1
|0
Результаты матчей
Альтах
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Аустрия Вена
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Альтах
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Аустрия Вена
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
5
Альтах
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Аустрия Вена
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
6
Голы по времени матча
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
1
33%
3
60%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
6
6
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
2
33%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
17%
61-75
1
17%
3
50%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
3
75%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Альтах
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Штурм Грац - Альтах 2:1 Альтах - Вольфсбергер 2:0 ЛАСК - Альтах 1:2 Альтах - Сваровски Тироль 1:2
Донауфельд - Альтах 2:0 Альтах - Фрайбург 1:1 Альтах - Грасcхоппер 1:0 Альтах - Брегенз 2:1 Брегенц - Альтах 1:2 Альтах - Штутгарт (любители) 0:0 Люцерн - Альтах 2:1 ФК Ненцинг - Альтах 0:3 Альтах - Аустрия Лустенау 2:2 Сваровски Тироль - Альтах 0:1 Альтах - Вольфсбергер 0:1 Аустрия Вена - Альтах 2:2 Блау-Вайсс Линц - Альтах 2:1 Альтах - Блау-Вайсс Линц 2:2 Аустрия Лустенау - Альтах 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 0:0
Аустрия Вена
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Одт - Аустрия Вена 2:3 Аустрия Вена - ЛАСК 2:1 Хартберг - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Вольфсбергер 3:1
Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Ильвес 4:3 Саальфельден - Аустрия Вена 0:6 Ильвес - Аустрия Вена 2:1 Аустрия Вена - Порту 1:3 Аустрия Вена - Фастав Злин 1:0 Аустрия Вена - Богемианс-1905 3:7 Аустрия Вена - Богемианс Дублин 3:7 Аустрия Вена - Пакш 1:3 Сепси - Аустрия Вена 1:3 Аустрия Вена - ДАК 0:0 Аустрия Вена - Дунайcка Cтреда 0:0 Хартберг - Аустрия Вена 0:1 Аустрия Вена - Хартберг 2:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:2
Результаты матчей
Альтах
Аустрия Вена
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:2
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Альтах
Аустрия Вена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|10 - 4
|12
|2.
|3:2
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|3.
|2:3
|4
|3
|0
|1
|11 - 6
|9
|4.
|5:0
|5
|3
|0
|2
|14 - 8
|9
|5.
|1:1
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|6.
|1:1
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|7.
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|8.
|5
|2
|1
|2
|8 - 10
|7
|9.
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|10.
|0:5
|5
|1
|0
|4
|4 - 11
|3
|11.
|5
|0
|3
|2
|7 - 10
|3
|12.
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|3:2
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|3.
|5:0
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|5.
|1:1
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|6.
|1:1
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|2:3
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|9.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|10.
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|12.
|0:5
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:3
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|3.
|0:5
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|4.
|1:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|6.
|5:0
|3
|1
|0
|2
|6 - 5
|3
|7.
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|8.
|1:1
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|9.
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|10.
|3:2
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|11.
|3
|0
|1
|2
|4 - 10
|1
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Альтах
|Gustavo VI
|5
|Блау-Вайсс Линц
|Ronivaldo II
|4
|Ред Булл Зальцбург
|Глух Оскар
|3 (2)
|Штурм Грац
|Бирет Мика
|3 (1)
|Вольфсбергер
|Зукич Деян
|2 (3)
|Сваровски Тироль
|Зульцбахер Лукас
|4
|Штурм Грац
|Горенц-Станкович Йон
|3
|Вольфсбергер
|Балло Тьерно
|3
|Аустрия Вена
|Abubakr Barry
|3
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|2