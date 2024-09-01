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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: .
Альтах
1:1
Конец матча
Аустрия Вена
0'
0:1
18' Гол
Грубер Андреас
1:1
26' Гол
Коллер Пауль-Фридрих
29' Желтая карточка
Фишер Манфред
37' Желтая карточка
Демаку Весель
45' Желтая карточка
Галвао Лукас
53' Желтая карточка
Abubakr Barry
56' Желтая карточка
Гугганиг Лукас
83' Желтая карточка
Винлёф Маттео
84' Желтая карточка
Мэлоун Морис
90'+6
1
Стоянович
Деян
22
Эстрада
Паскаль
5
Гугганиг
Лукас
15
Коллер
Пауль-Фридрих
25
Инголич
Сандро
8
Mike-Steven
Baehre
6
Демаку
Весель
29
Mohamed
Ouedraogo
17
Штрунц
Оливер
20
Gustavo
VI
11
Sofian
Bahloul
1
Радлингер
Самуэль
26
Ранфтль
Райнхольд
15
Драгович
Александр
3
Галвао
Лукас
18
Винлёф
Маттео
30
Фишер
Манфред
5
Abubakr
Barry
17
Грубер
Андреас
36
Фитц
Доминик
77
Мэлоун
Морис
11
Прелец
Ник
Альтах
3-4-3
Аустрия Вена
4-2-3-1

История личных встреч

Альтах
Аустрия Вена

20 матчей

75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
40%
15 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
12 побед 8 ничьих 0 побед

23 матча

17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед

Первый тайм

39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 17 побед

43 матча

34.9%
20.9%
44.2%
15 побед 9 ничьих 19 побед

Первый тайм

34.9%
39.5%
25.6%
15 побед 17 ничьих 11 побед

Второй тайм

27.9%
32.6%
39.5%
12 побед 14 ничьих 17 побед

История матчей

Б
2:2
Б
1:1
Б
2:1
Б
2:1
Б
2:1
Б
3:2
Б
0:2
Б
0:0
Б
2:1
Б
2:0
Б
5:1
Б
0:0
БОМВЛЕ
1:0
Б
1:2
Б
0:2
Б
2:2
Б
2:0
Б
1:3
Б
2:0
Б
2:1
Б
1:0
Б
2:0
Б
3:0
Б
1:1
Б
1:3
Б
5:1
Б
3:1
Б
2:0
Б
1:2
К
2:1
Б
1:2
Б
3:1
Б
2:0
Б
5:2
Б
1:1
Б
0:0
Б(M
4:1
Б(M
2:1
Б(M
2:1
Б(M
0:1
Б(M
0:4
Б(M
1:1
Б(M
1:0

Голы

Всего голов

32
24

Голов в среднем за матч

1.52
1.09

Среднее время на гол

59
82

Всего голов

43
22

Голов в среднем за матч

1.95
1.05

Среднее время на гол

46
85

Всего голов

75
46

Голов в среднем за матч

1.74
1.07

Тотал матчей

2.5
40
Больше 93%
Меньше 7%
3
36
Больше 84%
Меньше 16%
7
24
Больше 56%
Меньше 44%
19
12
Больше 28%
Меньше 72%
31
5
Больше 12%
Меньше 88%
38
3
Больше 7%
Меньше 93%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
42

Среднее время на гол

51
84

Бомбардиры внутри турнира

Альтах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gustavo VI 5 1
Гугганиг Лукас 1 0.2
Коллер Пауль-Фридрих 1 0.2
Инголич Сандро 0 0
Демаку Весель 0 0
Sofian Bahloul 0 0
Кронбергер Лука 0 0
Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грубер Андреас 2 0.4
Мэлоун Морис 2 0.4
Фитц Доминик 1 0.2
Фишер Манфред 1 0.2
Хускович Муарем 1 0.2
Винлёф Маттео 0 0

Карточки

Альтах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mike-Steven Baehre 2 0
Инголич Сандро 2 0
Штрунц Оливер 2 0
Гугганиг Лукас 1 0
Gustavo VI 1 0
Lukas Fridrikas 1 0
Демаку Весель 1 0
Кронбергер Лука 1 0
Эстрада Паскаль 1 0
Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Abubakr Barry 3 0
Драгович Александр 2 0
Галвао Лукас 2 0
Фишер Манфред 2 0
Прелец Ник 2 0
Винлёф Маттео 2 0
Поцманн Марвин 1 0
Грубер Андреас 1 0
Ранфтль Райнхольд 1 0
Фитц Доминик 1 0
Мэлоун Морис 1 0
Кристиано 1 0

Результаты матчей

Альтах
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Аустрия Вена
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Альтах
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Аустрия Вена
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
5
Альтах
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Аустрия Вена
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
7

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
2
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
1
33%
3
60%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
3
43%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
1
14%
3
43%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
4
80%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Альтах
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Штурм Грац - Альтах 2:1 Альтах - Вольфсбергер 2:0 ЛАСК - Альтах 1:2 Альтах - Сваровски Тироль 1:2
Донауфельд - Альтах 2:0 Альтах - Фрайбург 1:1 Альтах - Грасcхоппер 1:0 Альтах - Брегенз 2:1 Брегенц - Альтах 1:2 Альтах - Штутгарт (любители) 0:0 Люцерн - Альтах 2:1 ФК Ненцинг - Альтах 0:3 Альтах - Аустрия Лустенау 2:2 Сваровски Тироль - Альтах 0:1 Альтах - Вольфсбергер 0:1 Аустрия Вена - Альтах 2:2 Блау-Вайсс Линц - Альтах 2:1 Альтах - Блау-Вайсс Линц 2:2 Аустрия Лустенау - Альтах 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 0:0
Аустрия Вена
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Одт - Аустрия Вена 2:3 Аустрия Вена - ЛАСК 2:1 Хартберг - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Вольфсбергер 3:1
Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Ильвес 4:3 Саальфельден - Аустрия Вена 0:6 Ильвес - Аустрия Вена 2:1 Аустрия Вена - Порту 1:3 Аустрия Вена - Фастав Злин 1:0 Аустрия Вена - Богемианс-1905 3:7 Аустрия Вена - Богемианс Дублин 3:7 Аустрия Вена - Пакш 1:3 Сепси - Аустрия Вена 1:3 Аустрия Вена - ДАК 0:0 Аустрия Вена - Дунайcка Cтреда 0:0 Хартберг - Аустрия Вена 0:1 Аустрия Вена - Хартберг 2:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:2

Результаты матчей

Альтах
Аустрия Вена

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Альтах
Аустрия Вена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
2
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 5 4 0 1 10 - 4 12
2.
Рапид Вена
 5 3 1 1 7 - 6 10
3.
Ред Булл Зальцбург
 4 3 0 1 11 - 6 9
4.
Вольфсбергер
 5 3 0 2 14 - 9 9
5.
Аустрия Вена
 5 2 2 1 7 - 5 8
6.
Альтах
 5 2 1 2 7 - 6 7
7.
Аустрия Клагенфурт
 5 2 1 2 6 - 8 7
8.
Блау-Вайсс Линц
 5 2 1 2 8 - 10 7
9.
Сваровски Тироль
 5 1 1 3 4 - 8 4
10.
ЛАСК
 5 1 0 4 5 - 11 3
11.
Гразер
 5 0 3 2 7 - 10 3
12.
Хартберг
 4 0 2 2 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 3 3 0 0 8 - 3 9
2.
Рапид Вена
 3 3 0 0 6 - 2 9
3.
Вольфсбергер
 2 2 0 0 8 - 3 6
4.
Блау-Вайсс Линц
 2 2 0 0 4 - 0 6
5.
Аустрия Вена
 2 2 0 0 5 - 2 6
6.
Альтах
 3 1 1 1 4 - 3 4
7.
Аустрия Клагенфурт
 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Ред Булл Зальцбург
 1 1 0 0 5 - 1 3
9.
Хартберг
 3 0 2 1 3 - 4 2
10.
Гразер
 2 0 1 1 4 - 5 1
11.
Сваровски Тироль
 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
ЛАСК
 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 3 2 0 1 6 - 5 6
2.
Штурм Грац
 2 1 0 1 2 - 1 3
3.
ЛАСК
 2 1 0 1 3 - 3 3
4.
Альтах
 2 1 0 1 3 - 3 3
5.
Аустрия Клагенфурт
 2 1 0 1 2 - 4 3
6.
Вольфсбергер
 3 1 0 2 6 - 6 3
7.
Сваровски Тироль
 3 1 0 2 4 - 7 3
8.
Аустрия Вена
 3 0 2 1 2 - 3 2
9.
Гразер
 3 0 2 1 3 - 5 2
10.
Рапид Вена
 2 0 1 1 1 - 4 1
11.
Блау-Вайсс Линц
 3 0 1 2 4 - 10 1
12.
Хартберг
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Альтах Gustavo VI 5
Блау-Вайсс Линц Ronivaldo II 4
Ред Булл Зальцбург Глух Оскар 3 (2)
Штурм Грац Бирет Мика 3 (1)
Вольфсбергер Зукич Деян 2 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Сваровски Тироль Зульцбахер Лукас 4
Штурм Грац Горенц-Станкович Йон 3
Вольфсбергер Балло Тьерно 3
Аустрия Вена Abubakr Barry 3
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 2
Весь список
  • 66'
    Демаку Весель уходит с поля. Йегер Лукас выходит вместо него
  • 56'
    Гугганиг Лукас получил желтую карточку от судьи
  • 53'
    Abubakr Barry получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Галвао Лукас получил желтую карточку от судьи
  • 37'
    Демаку Весель получил желтую карточку от судьи
  • 29'
    Фишер Манфред получил желтую карточку от судьи
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