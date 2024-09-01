Тур: 5. Стадион: Кэшпойнт Арена.
1:1
Конец матча
0'
0:1
18' ГолГрубер Андреас
1:1
26' ГолКоллер Пауль-Фридрих
29' Желтая карточкаФишер Манфред
37' Желтая карточкаДемаку Весель
45' Желтая карточкаГалвао Лукас
53' Желтая карточкаAbubakr Barry
56' Желтая карточкаГугганиг Лукас
83' Желтая карточкаВинлёф Маттео
84' Желтая карточкаМэлоун Морис
90'+6
Ход матча
18'
0:1
26'
29'
37'
45'
53'
56'
83'
84'
20
Gustavo
VI
36
Фитц
Доминик
77
Мэлоун
Морис
11
Прелец
Ник
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Gustavo VIНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Хелак АммарВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Йегер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Joachim Standfest
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Фитц ДоминикПолузащитник
-
77 Мэлоун МорисПолузащитник
-
11 Прелец НикНападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
-
24 Tin PlavoticЗащитник
- Защитник
-
70 КристианоЗащитник
-
37 Вельс МоритцПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Stephan Helm
История личных встреч
Альтах
Аустрия Вена
20 матчей
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
40%
15 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
12 побед 8 ничьих 0 побед
23 матча
17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед
Первый тайм
39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 11 побед
Второй тайм
26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 17 побед
43 матча
34.9%
20.9%
44.2%
15 побед 9 ничьих 19 побед
Первый тайм
34.9%
39.5%
25.6%
15 побед 17 ничьих 11 побед
Второй тайм
27.9%
32.6%
39.5%
12 побед 14 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
24
Голов в среднем за матч
1.52
1.09
Среднее время на гол
59
82
Всего голов
43
22
Голов в среднем за матч
1.95
1.05
Среднее время на гол
46
85
Всего голов
75
46
Голов в среднем за матч
1.74
1.07
Тотал матчей
2.5
40
Больше 93%
Меньше 7%
3
36
Больше 84%
Меньше 16%
7
24
Больше 56%
Меньше 44%
19
12
Больше 28%
Меньше 72%
31
5
Больше 12%
Меньше 88%
38
3
Больше 7%
Меньше 93%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
Среднее время на гол
51
84
Бомбардиры внутри турнира
Альтах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gustavo VI
|5
|1
|Гугганиг Лукас
|1
|0.2
|Коллер Пауль-Фридрих
|1
|0.2
|Инголич Сандро
|0
|0
|Демаку Весель
|0
|0
|Sofian Bahloul
|0
|0
|Кронбергер Лука
|0
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грубер Андреас
|2
|0.4
|Мэлоун Морис
|2
|0.4
|Фитц Доминик
|1
|0.2
|Фишер Манфред
|1
|0.2
|Хускович Муарем
|1
|0.2
|Винлёф Маттео
|0
|0
Карточки
Альтах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mike-Steven Baehre
|2
|0
|Инголич Сандро
|2
|0
|Штрунц Оливер
|2
|0
|Гугганиг Лукас
|1
|0
|Gustavo VI
|1
|0
|Lukas Fridrikas
|1
|0
|Демаку Весель
|1
|0
|Кронбергер Лука
|1
|0
|Эстрада Паскаль
|1
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Abubakr Barry
|3
|0
|Драгович Александр
|2
|0
|Галвао Лукас
|2
|0
|Фишер Манфред
|2
|0
|Прелец Ник
|2
|0
|Винлёф Маттео
|2
|0
|Поцманн Марвин
|1
|0
|Грубер Андреас
|1
|0
|Ранфтль Райнхольд
|1
|0
|Фитц Доминик
|1
|0
|Мэлоун Морис
|1
|0
|Кристиано
|1
|0
Результаты матчей
Альтах
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Аустрия Вена
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Альтах
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Аустрия Вена
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
5
Альтах
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Аустрия Вена
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
7
Голы по времени матча
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
2
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
1
33%
3
60%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
3
43%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
1
14%
3
43%
76-90
Пропущено
6
5
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
4
80%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Альтах
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Штурм Грац - Альтах 2:1 Альтах - Вольфсбергер 2:0 ЛАСК - Альтах 1:2 Альтах - Сваровски Тироль 1:2
Донауфельд - Альтах 2:0 Альтах - Фрайбург 1:1 Альтах - Грасcхоппер 1:0 Альтах - Брегенз 2:1 Брегенц - Альтах 1:2 Альтах - Штутгарт (любители) 0:0 Люцерн - Альтах 2:1 ФК Ненцинг - Альтах 0:3 Альтах - Аустрия Лустенау 2:2 Сваровски Тироль - Альтах 0:1 Альтах - Вольфсбергер 0:1 Аустрия Вена - Альтах 2:2 Блау-Вайсс Линц - Альтах 2:1 Альтах - Блау-Вайсс Линц 2:2 Аустрия Лустенау - Альтах 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 0:0
Аустрия Вена
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Одт - Аустрия Вена 2:3 Аустрия Вена - ЛАСК 2:1 Хартберг - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Вольфсбергер 3:1
Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Ильвес 4:3 Саальфельден - Аустрия Вена 0:6 Ильвес - Аустрия Вена 2:1 Аустрия Вена - Порту 1:3 Аустрия Вена - Фастав Злин 1:0 Аустрия Вена - Богемианс-1905 3:7 Аустрия Вена - Богемианс Дублин 3:7 Аустрия Вена - Пакш 1:3 Сепси - Аустрия Вена 1:3 Аустрия Вена - ДАК 0:0 Аустрия Вена - Дунайcка Cтреда 0:0 Хартберг - Аустрия Вена 0:1 Аустрия Вена - Хартберг 2:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:2
Результаты матчей
Альтах
Аустрия Вена
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Альтах
Аустрия Вена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
23
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Альтах
|Gustavo VI
|5
|Блау-Вайсс Линц
|Ronivaldo II
|4
|Ред Булл Зальцбург
|Глух Оскар
|3 (2)
|Штурм Грац
|Бирет Мика
|3 (1)
|Вольфсбергер
|Зукич Деян
|2 (3)
|Сваровски Тироль
|Зульцбахер Лукас
|4
|Штурм Грац
|Горенц-Станкович Йон
|3
|Вольфсбергер
|Балло Тьерно
|3
|Аустрия Вена
|Abubakr Barry
|3
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|2