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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Айрольди Джованни
Дженоа
0:0
Первый тайм: 18'
Верона
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 112
Дженоа 78.6% (88)
X 15.2% (17)
Верона 6.3% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Дженоа
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
95
Голлини
Пьерлуиджи
4
Де
Винтер
Кони
14
Вольякко
Алессандро
22
Васкес
Хоан
20
Сабелли
Стефано
10
Мессиас
Жуниор
47
Бадель
Милан
32
Френдруп
Мортен
3
Кариколь
Аарон
19
Пинамонти
Андреа
9
Оливейра
Витор
1
Монтипо
Лоренцо
38
Тчатчуа
Джексон
42
Коппола
Диего
27
Давидович
Павел
3
Фресе
Мартин
33
Дуда
Ондрей
6
Белахяне
Реда
31
Суслов
Томаш
18
Арруи
Абду
8
Лазович
Дарко
11
Тенгстедт
Каспер
Дженоа
3-5-2
Верона
4-2-3-1

История личных встреч

Дженоа
Верона

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

17 матчей

47.1%
29.4%
23.5%
8 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

52.9%
23.5%
23.6%
9 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

35.3%
41.2%
23.5%
6 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

СA
1:2
СA
1:0
СA
1:0
СA
3:3
СA
2:2
СA
0:0
СA
3:0
СA
2:1
СA
3:1
СA
0:1
СA
1:1
СA
2:0
СA
5:2
СA
2:2
СA
3:0
СA
2:0
К
1:1

Голы

Всего голов

22
7

Голов в среднем за матч

2.44
0.88

Среднее время на гол

36
102

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

32
16

Голов в среднем за матч

1.88
0.94

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

47
95

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вольякко Алессандро 1 0.33
Пинамонти Андреа 1 0.33
Мессиас Жуниор 1 0.33
Сабелли Стефано 0 0
Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Москера Даниэль 2 0.67
Ливраменто Дейлон 1 0.33
Лазович Дарко 0 0
Дуда Ондрей 0 0

Карточки

Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джилардино Альберто 1 0
Малиновский Руслан 1 0
Торсбю Мортен 1 0
Голлини Пьерлуиджи 1 0
Де Винтер Кони 1 0
Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуда Ондрей 2 0
Тчатчуа Джексон 2 0
Коппола Диего 1 0
Белахяне Реда 1 0

Результаты матчей

Дженоа
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Верона
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Дженоа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Верона
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

1
3
Дженоа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Верона
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

3
3

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Дженоа
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Монца - Дженоа 0:1 Дженоа - Интер Милан 2:2 Дженоа - Реджана 1:0 Монако - Дженоа 1:2
Брешия - Дженоа 2:0 Дженоа - Мантуя 3:2 Венеция - Дженоа 1:3 Вал ди Фасса - Дженоа 1:17 Дженоа - Болонья 2:0 Рома - Дженоа 1:0 Дженоа - Сассуоло 2:1 Милан - Дженоа 3:3 Дженоа - Кальяри 3:0 Дженоа - Лацио 0:1 Фиорентина - Дженоа 1:1 Верона - Дженоа 1:2 Дженоа - Фрозиноне 1:1 Ювентус - Дженоа 0:0 Дженоа - Монца 2:3 Интер Милан - Дженоа 2:1
Верона
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Верона - Ювентус 0:3 Верона - Наполи 3:0 Верона - Чезена 1:2 Верона - Астерас 1:0
Верона - ФералпиСало 2:2 Виртус Верона - Верона 1:5 Верона - Роверето 7:1 Верона - Диллетанте Веронезе 4:0 Верона - Топ-22 4:0 Верона - Интер Милан 2:2 Салернитана - Верона 1:2 Верона - Торино 1:2 Верона - Фиорентина 2:1 Лацио - Верона 1:0 Верона - Удинезе 1:0 Аталанта - Верона 2:2 Верона - Дженоа 1:2 Кальяри - Верона 1:1 Верона - Милан 1:3 Лечче - Верона 0:1

Результаты матчей

Дженоа
Верона

Точный счет

2:2
1 раз 100%
0:3
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Дженоа
Верона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 3 2 1 0 8 - 2 7
2.
Торино
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Ювентус
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
4.
Наполи
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
5.
Дженоа
 0:0 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Эмполи
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
7.
Удинезе
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Лацио
 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
9.
Парма
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10.
Верона
 0:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
11.
Аталанта
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
12.
Лечче
 Заявка 3 1 0 2 1 - 6 3
13.
Фиорентина
 0:0 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
14.
Милан
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
15.
Монца
 0:0 Заявка 3 0 2 1 0 - 1 2
16.
Кальяри
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
17.
Болонья
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
18.
Рома
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
19.
Комо
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
20.
Венеция
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Наполи
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Лацио
 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
4.
Парма
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Ювентус
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Торино
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Удинезе
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Верона
 0:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Лечче
 Заявка 2 1 0 1 1 - 4 3
10.
Болонья
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Кальяри
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Дженоа
 0:0 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Фиорентина
 0:0 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
14.
Эмполи
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Милан
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
16.
Аталанта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Комо
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Рома
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Монца
 0:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Венеция
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эмполи
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Торино
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Ювентус
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Дженоа
 0:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Аталанта
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
6.
Монца
 0:0 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
7.
Удинезе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Верона
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Интер Милан
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Фиорентина
 0:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Рома
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Милан
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Венеция
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Комо
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
15.
Парма
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Лацио
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Кальяри
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Лечче
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Болонья
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Наполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
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Топ бомбардиров
Интер Милан Тюрам Маркус 4
Аталанта Ретеги Матео 3
Эмполи Гьяси Эммануэль 2
Лацио Кастельянос Валентин 2
Парма Ман Деннис 2
Весь список

Топ нарушителей
Удинезе Камара Хассан 1 1
Фиорентина Понграчич Марин 1 1
Парма Судзуки Дзион 1 1
Аталанта Де Рон Мартен 2
Удинезе Джанетти Лаутаро 2
Весь список
  • 15'
    Коппола Диего успешно блокирует удар.
  • 15'
    Жуниор Мессиас нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 15'
    Кариколь Аарон из команды Дженоа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 14'
    Дженоа пытается что-то создать.
  • 14'
    Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 14'
    Дженоа пытается что-то создать.
  • 13'
    Верона совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 13'
    Удар от ворот произведет Дженоа
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 7'
      Де Винтер Кони из команды Дженоа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Лазович Дарко из команды Верона разыграл угловой с левого угла.
    • 7'
      Матч возобновлен
    • 7'
      Ох, нехорошо это выглядит. Вольякко Алессандро получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 6'
      Вольякко Алессандро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 6'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 6'
      Вольякко Алессандро успешно блокирует удар.
    • 6'
      Лазович Дарко нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 6'
      Дженоа пытается что-то создать.
    • 5'
      Контроль мяча: Дженоа: 49%, Верона: 51%.
    • 4'
      Монтипо Лоренцо из команды Верона перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      Дженоа пытается что-то создать.
    • 4'
      Верона контролирует мяч.
    • 3'
      Дженоа пытается что-то создать.
    • 3'
      Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Давидович Павел ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      Дженоа пытается что-то создать.
    • 2'
      Дженоа контролирует мяч.
    • 2'
      Верона совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Верона контролирует мяч.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Сегодня отличная погода для футбола.
    • 1'
      Дженоа начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • 1'
      Минута молчания состоится перед началом матча.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 43.5% пользователей.
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    Прогнозы 112
    Дженоа 78.6% (88)
    X 15.2% (17)
    Верона 6.3% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Дженоа
    Ничья
    Верона
    3.35
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    4.25
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Дженоа 0:0 Верона

    Исход игры
    Дженоа
    78.3% (90)
    Ничья
    14.8% (17)
    Верона
    7% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.79% (58)
    Меньше
    48.21% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    65.18% (73)
    Нет
    34.82% (39)
    Популярный счёт
    2:1 Дженоа
    43.5% (50)
    1:0 Дженоа
    29.6% (34)
    1:1 Ничья
    13.9% (16)
    1:2 Верона
    4.3% (5)
    2:0 Дженоа
    2.6% (3)
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