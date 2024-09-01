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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Айрольди Джованни
Дженоа
0:2
Конец матча
Верона
0'
20' Желтая карточка
Суслов Томаш
32' Желтая карточка
Давидович Павел
40' Желтая карточка
Френдруп Мортен
45' Желтая карточка
Арруи Абду
49' Желтая карточка
Де Винтер Кони
0:1
55' Гол
Тчатчуа Джексон
0:2
64' Пенальти
Тенгстедт Каспер
65' Желтая карточка
Тенгстедт Каспер
77' Желтая карточка
Белахяне Реда
79' Желтая карточка
Дуда Ондрей
90'+7

Ход матча

20'
 
Суслов Томаш
32'
 
Давидович Павел
40'
Френдруп Мортен
 
45'
 
Арруи Абду
49'
Де Винтер Кони
 
55'
0:1
Тчатчуа Джексон
60'
Малиновский Руслан
Бадель Милан
 
61'
Арруи Абду
Оливейра Витор
 
61'
Экубан Калеб
Кастанос Григорис
 
61'
Торсбю Мортен
Сабелли Стефано
 
61'
 
Данилюк Флавиус
Суслов Томаш
64'
0:2
Тенгстедт Каспер
65'
 
Тенгстедт Каспер
73'
 
Москера Даниэль
Тенгстедт Каспер
77'
 
Белахяне Реда
79'
 
Дуда Ондрей
84'
Эхатор Джефф
Френдруп Мортен
 
86'
Аккорнеро Федерико
Мессиас Жуниор
 
87'
 
Маньяни Джанджакомо
Дуда Ондрей
87'
 
Брадарич Домагой
Лазович Дарко

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 477 Количество передач 330
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 115
Дженоа 78.3% (90)
X 14.8% (17)
Верона 7% (8)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
95
Голлини
Пьерлуиджи
4
Де
Винтер
Кони
14
Вольякко
Алессандро
22
Васкес
Хоан
20
Сабелли
Стефано
10
Мессиас
Жуниор
47
Бадель
Милан
32
Френдруп
Мортен
3
Кариколь
Аарон
19
Пинамонти
Андреа
9
Оливейра
Витор
1
Монтипо
Лоренцо
38
Тчатчуа
Джексон
42
Коппола
Диего
27
Давидович
Павел
3
Фресе
Мартин
33
Дуда
Ондрей
6
Белахяне
Реда
31
Суслов
Томаш
18
Арруи
Абду
8
Лазович
Дарко
11
Тенгстедт
Каспер
Дженоа
3-5-2
Верона
4-2-3-1

История личных встреч

Дженоа
Верона

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

17 матчей

47.1%
29.4%
23.5%
8 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

52.9%
23.5%
23.6%
9 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

35.3%
41.2%
23.5%
6 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

СA
1:2
СA
1:0
СA
1:0
СA
3:3
СA
2:2
СA
0:0
СA
3:0
СA
2:1
СA
3:1
СA
0:1
СA
1:1
СA
2:0
СA
5:2
СA
2:2
СA
3:0
СA
2:0
К
1:1

Голы

Всего голов

22
7

Голов в среднем за матч

2.44
0.88

Среднее время на гол

36
102

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

32
16

Голов в среднем за матч

1.88
0.94

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

47
95

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вольякко Алессандро 1 0.33
Пинамонти Андреа 1 0.33
Мессиас Жуниор 1 0.33
Сабелли Стефано 0 0
Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Москера Даниэль 2 0.67
Тчатчуа Джексон 1 0.33
Ливраменто Дейлон 1 0.33
Тенгстедт Каспер 1 (1) 0.33
Лазович Дарко 0 0
Дуда Ондрей 0 0

Карточки

Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Винтер Кони 2 0
Джилардино Альберто 1 0
Малиновский Руслан 1 0
Торсбю Мортен 1 0
Голлини Пьерлуиджи 1 0
Френдруп Мортен 1 0
Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуда Ондрей 3 0
Тчатчуа Джексон 2 0
Белахяне Реда 2 0
Давидович Павел 1 0
Арруи Абду 1 0
Тенгстедт Каспер 1 0
Суслов Томаш 1 0
Коппола Диего 1 0

Результаты матчей

Дженоа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Верона
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Дженоа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Верона
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

1
3
Дженоа
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Верона
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

3
3

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Дженоа
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Монца - Дженоа 0:1 Дженоа - Интер Милан 2:2 Дженоа - Реджана 1:0 Монако - Дженоа 1:2
Брешия - Дженоа 2:0 Дженоа - Мантуя 3:2 Венеция - Дженоа 1:3 Вал ди Фасса - Дженоа 1:17 Дженоа - Болонья 2:0 Рома - Дженоа 1:0 Дженоа - Сассуоло 2:1 Милан - Дженоа 3:3 Дженоа - Кальяри 3:0 Дженоа - Лацио 0:1 Фиорентина - Дженоа 1:1 Верона - Дженоа 1:2 Дженоа - Фрозиноне 1:1 Ювентус - Дженоа 0:0 Дженоа - Монца 2:3 Интер Милан - Дженоа 2:1
Верона
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Верона - Ювентус 0:3 Верона - Наполи 3:0 Верона - Чезена 1:2 Верона - Астерас 1:0
Верона - ФералпиСало 2:2 Виртус Верона - Верона 1:5 Верона - Роверето 7:1 Верона - Диллетанте Веронезе 4:0 Верона - Топ-22 4:0 Верона - Интер Милан 2:2 Салернитана - Верона 1:2 Верона - Торино 1:2 Верона - Фиорентина 2:1 Лацио - Верона 1:0 Верона - Удинезе 1:0 Аталанта - Верона 2:2 Верона - Дженоа 1:2 Кальяри - Верона 1:1 Верона - Милан 1:3 Лечче - Верона 0:1

Результаты матчей

Дженоа
Верона

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Дженоа
Верона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 3 2 1 0 8 - 2 7
2.
Торино
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Ювентус
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
4.
Верона
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
5.
Наполи
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
6.
Эмполи
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
7.
Удинезе
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Лацио
 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
9.
Парма
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10.
Дженоа
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
11.
Аталанта
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
12.
Лечче
 Заявка 3 1 0 2 1 - 6 3
13.
Фиорентина
 Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
14.
Милан
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
15.
Монца
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16.
Кальяри
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
17.
Болонья
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
18.
Рома
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
19.
Комо
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
20.
Венеция
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Наполи
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Лацио
 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
4.
Парма
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Ювентус
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Торино
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Удинезе
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Верона
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Лечче
 Заявка 2 1 0 1 1 - 4 3
10.
Болонья
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Кальяри
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Фиорентина
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Милан
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Эмполи
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Дженоа
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
Аталанта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Комо
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Рома
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Монца
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Венеция
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эмполи
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Торино
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Ювентус
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Дженоа
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Аталанта
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
7.
Монца
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Удинезе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Интер Милан
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Фиорентина
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Рома
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Милан
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Венеция
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Комо
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
15.
Парма
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Лацио
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Кальяри
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Лечче
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Болонья
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Наполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
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Топ бомбардиров
Интер Милан Тюрам Маркус 4
Аталанта Ретеги Матео 3
Эмполи Гьяси Эммануэль 2
Лацио Кастельянос Валентин 2
Парма Ман Деннис 2
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 3
Удинезе Камара Хассан 1 1
Фиорентина Понграчич Марин 1 1
Парма Судзуки Дзион 1 1
Аталанта Де Рон Мартен 2
Весь список
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    Прогнозы 115
    Дженоа 78.3% (90)
    X 14.8% (17)
    Верона 7% (8)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Дженоа 0:2 Верона

    Исход игры
    Дженоа
    78.3% (90)
    Ничья
    14.8% (17)
    Верона
    7% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.79% (58)
    Меньше
    48.21% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    65.18% (73)
    Нет
    34.82% (39)
    Популярный счёт
    2:1 Дженоа
    43.5% (50)
    1:0 Дженоа
    29.6% (34)
    1:1 Ничья
    13.9% (16)
    1:2 Верона
    4.3% (5)
    2:0 Дженоа
    2.6% (3)
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