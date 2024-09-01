Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Жуниор Мессиас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Первый тайм

50' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Удар от ворот произведет Верона

48' Матч возобновлен

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Арруи Абду получил желтую карточку от судьи

46' Удар от ворот произведет Дженоа

46' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

43' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Назначен штрафной. Пострадал Жуниор Мессиас, его свалил Фресе Мартин

42' Матч возобновлен

41' Фресе Мартин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Френдруп Мортен получил желтую карточку от судьи

39' Удар от ворот произведет Верона

38' Кариколь Аарон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Дженоа идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Удар от ворот произведет Верона

34' Удар от ворот произведет Дженоа

34' Лазович Дарко не смог попасть в створ ударом издали

34' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Хорошую попытку сделал Арруи Абду . Удар в створ, но вратарь начеку

34' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Давидович Павел получил желтую карточку от судьи

32' Удар от ворот произведет Дженоа

32' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Удар от ворот произведет Верона

29' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Васкес Хоан и попал в перекладину!

29' Сабелли Стефано создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' Сабелли Стефано из команды Дженоа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

29' Дженоа идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Матч возобновлен

24' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

23' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Кариколь Аарон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Суслов Томаш получил желтую карточку от судьи

20' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Жуниор Мессиас пробует нанести удар издали, но Лоренцо Монтипо держит все под контролем

19' Жуниор Мессиас из команды Дженоа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

17' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Удар от ворот произведет Верона

15' Оливейра Витор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

15' Жуниор Мессиас нанес удар, но тот был заблокирован.

15' Кариколь Аарон из команды Дженоа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

14' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Удар от ворот произведет Дженоа

12' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Матч возобновлен

7' Ох, нехорошо это выглядит. Вольякко Алессандро получил травму и медбригада забирает его с поля.

6' Вольякко Алессандро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Дженоа начинает с центра поля

1' Судья начинает матч