  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Пронтера Алессандро
Удинезе
1:0
Второй тайм: 84'
Комо
0'
1:0
43' Гол
Бреннер
68' Желтая карточка
Бийол Яка
81' Желтая карточка
Kosta Runjaic

Ход матча

43'
Бреннер
(Эхизибуэ Кингсли)
1:0
46'
 
Ван дер Бремпт Игнасе
Иовин Алессио
64'
 
Роберто Серхи
Маццителли Лука
64'
 
Пас Николас
Белотти Андреа
64'
 
Фадера Алию
Да Кунья Лукас
68'
Бийол Яка
 
69'
Дэвис Кинан
Лукка Лоренцо
 
70'
Браво Икер
Товен Флорьян
 
70'
Эккеленкамп Юрген
Бреннер
 
79'
Пайеро Мартин
Ловрич Санди
 
81'
Kosta Runjaic
 
82'
Кристенсен Томас
Кабаселе Кристиан
 
82'
 
Габриеллони Алессандро
Стрефецца Габриэль

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 9
  • 2 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 223 Количество передач 228
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогнозы 119
Удинезе 90.8% (108)
X 5% (6)
Комо 4.2% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Удинезе
Ничья
Комо
3.30
4.50
Реклама, fon.bet
9.92
Реклама, olimp.bet
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Окойе
Мадука
27
Кабаселе
Кристиан
29
Бийол
Яка
30
Джанетти
Лаутаро
19
Эхизибуэ
Кингсли
33
Земура
Джордан
25
Карлстрём
Йеспер
8
Ловрич
Санди
10
Товен
Флорьян
22
Бреннер
17
Лукка
Лоренцо
25
Рейна
Пепе
6
Иовин
Алессио
13
Доссена
Альберто
2
Кемпф
Марк-Оливер
18
Морено
Альберто
7
Стрефецца
Габриэль
36
Маццителли
Лука
23
Перроне
Максимо
33
Да
Кунья
Лукас
10
Кутроне
Патрик
11
Белотти
Андреа
Удинезе
3-4-2-1
Комо
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Товен Флорьян 1 0.33
Бреннер 1 0.33
Джанетти Лаутаро 1 0.33
Лукка Лоренцо 1 0.33
Эхизибуэ Кингсли 0 0
Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кутроне Патрик 1 0.33
Доссена Альберто 0 0

Карточки

Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Хассан 1 1
Джанетти Лаутаро 2 0
Эхизибуэ Кингсли 1 0
Бийол Яка 1 0
Пайеро Мартин 1 0
Окойе Мадука 1 0
Лукка Лоренцо 1 0
Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верди Симоне 1 0
Морено Альберто 1 0
Гольданига Эдоардо 1 0
Сала Марко 1 0
Браунёдер Маттиас 1 0
Энгельхардт Янник 1 0

Результаты матчей

Удинезе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Комо
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Удинезе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Комо
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Удинезе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Комо
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Удинезе
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Удинезе - Лацио 2:1 Болонья - Удинезе 1:1 Удинезе - Авеллино 4:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Удинезе 1:0
Удинезе - Арис Салоники 1:0 Удинезе - Арис Лимасол 1:0 Удинезе - Коньяспор 1:0 Удинезе - Кёльн 2:3 Удинезе - Шабаб Аль-Ахли Дубай 0:9 Вольфсбергер - Удинезе 2:2 Удинезе - Истра 1961 4:1 Удинезе - Билье 5:0 Фрозиноне - Удинезе 0:1 Удинезе - Эмполи 1:1 Лечче - Удинезе 0:2 Удинезе - Наполи 1:1 Болонья - Удинезе 1:1 Удинезе - Рома 1:2 Верона - Удинезе 1:0 Удинезе - Интер Милан 1:2
Комо
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Кальяри - Комо 1:1 Ювентус - Комо 3:0 Сампдория - Комо 1:1 Комо - Вольфсбург 0:0
Блау-Вайсс Линц - Комо 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Комо 1:0 Кальяри - Комо 1:3 Комо - Лас-Пальмас 2:1 Комо - Козенца 1:1 Модена - Комо 0:0 Комо - Читтаделла 2:1 Сампдория - Комо 1:1 ФералпиСало - Комо 2:5 Комо - Бари 2:1 Катанзаро - Комо 1:2 Комо - Зюйдтироль 2:0 Кадис - Комо 1:1 Комо - Пиза 3:1 Кремонезе - Комо 2:1 Комо - Венеция 2:1

Результаты матчей

Удинезе
Комо

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Удинезе
Комо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 3 2 1 0 8 - 2 7
2.
Ювентус
 0:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
3.
Торино
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Удинезе
 1:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
5.
Верона
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
6.
Наполи
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
7.
Эмполи
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
8.
Лацио
 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
9.
Парма
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10.
Дженоа
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
11.
Аталанта
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
12.
Лечче
 Заявка 3 1 0 2 1 - 6 3
13.
Фиорентина
 Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
14.
Милан
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
15.
Монца
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16.
Рома
 0:0 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
17.
Кальяри
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
18.
Болонья
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
19.
Венеция
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
20.
Комо
 0:1 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Наполи
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Удинезе
 1:0 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Ювентус
 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
5.
Лацио
 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
6.
Парма
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Торино
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Верона
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Лечче
 Заявка 2 1 0 1 1 - 4 3
10.
Болонья
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Кальяри
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Фиорентина
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Милан
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Эмполи
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Дженоа
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
Аталанта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Комо
 0:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Рома
 0:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Монца
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Венеция
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торино
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Эмполи
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Ювентус
 0:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Дженоа
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Аталанта
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
7.
Рома
 0:0 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
8.
Монца
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Удинезе
 1:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Интер Милан
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Фиорентина
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Милан
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Венеция
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Комо
 0:1 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
15.
Парма
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Лацио
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Кальяри
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Лечче
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Наполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Болонья
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Интер Милан Тюрам Маркус 4
Аталанта Ретеги Матео 3
Эмполи Гьяси Эммануэль 2
Лацио Кастельянос Валентин 2
Парма Ман Деннис 2
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 3
Удинезе Камара Хассан 1 1
Фиорентина Понграчич Марин 1 1
Парма Судзуки Дзион 1 1
Аталанта Де Рон Мартен 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bluenergy Stadium - Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 65 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 119
    Удинезе 90.8% (108)
    X 5% (6)
    Комо 4.2% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Удинезе
    Ничья
    Комо
    3.30
    4.50
    Реклама, fon.bet
    9.92
    Реклама, olimp.bet
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Удинезе 1:0 Комо онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Удинезе 1:0 Комо

    Исход игры
    Удинезе
    90.8% (108)
    Ничья
    5% (6)
    Комо
    4.2% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.48% (48)
    Меньше
    57.52% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    43.36% (49)
    Нет
    56.64% (64)
    Популярный счёт
    1:0 Удинезе
    31.9% (38)
    2:1 Удинезе
    31.1% (37)
    2:0 Удинезе
    19.3% (23)
    3:1 Удинезе
    3.4% (4)
    1:2 Комо
    2.5% (3)
    1:1 Ничья
    2.5% (3)
    3:0 Удинезе
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Удинезе
    Комо
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный