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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Пронтера Алессандро
Удинезе
1:0
Конец матча
Комо
0'
1:0
43' Гол
Бреннер
68' Желтая карточка
Бийол Яка
81' Желтая карточка
Kosta Runjaic
90' Желтая карточка
Земура Джордан
1:0
90' Не забитый пенальти
Кутроне Патрик
90' Желтая карточка
Браво Икер
90'+11

Ход матча

43'
Бреннер
(Эхизибуэ Кингсли)
1:0
46'
 
Ван дер Бремпт Игнасе
Иовин Алессио
63'
 
Роберто Серхи
Маццителли Лука
63'
 
Пас Николас
Белотти Андреа
63'
 
Фадера Алию
Да Кунья Лукас
68'
Бийол Яка
 
70'
Дэвис Кинан
Лукка Лоренцо
 
70'
Бреннер
Товен Флорьян
 
70'
Браво Икер
Эккеленкамп Юрген
 
79'
Пайеро Мартин
Ловрич Санди
 
81'
Kosta Runjaic
 
83'
 
Габриеллони Алессандро
Стрефецца Габриэль
83'
Кристенсен Томас
Кабаселе Кристиан
 
90'
Земура Джордан
 
90'
1:0
Кутроне Патрик
90'
Браво Икер
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 11
  • 2 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 6
  • 2 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 388 Количество передач 491
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 119
Удинезе 90.8% (108)
X 5% (6)
Комо 4.2% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Окойе
Мадука
27
Кабаселе
Кристиан
29
Бийол
Яка
30
Джанетти
Лаутаро
19
Эхизибуэ
Кингсли
33
Земура
Джордан
25
Карлстрём
Йеспер
8
Ловрич
Санди
10
Товен
Флорьян
22
Бреннер
17
Лукка
Лоренцо
25
Рейна
Пепе
6
Иовин
Алессио
13
Доссена
Альберто
2
Кемпф
Марк-Оливер
18
Морено
Альберто
7
Стрефецца
Габриэль
36
Маццителли
Лука
23
Перроне
Максимо
33
Да
Кунья
Лукас
10
Кутроне
Патрик
11
Белотти
Андреа
Удинезе
3-4-2-1
Комо
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Товен Флорьян 1 0.33
Бреннер 1 0.33
Джанетти Лаутаро 1 0.33
Лукка Лоренцо 1 0.33
Эхизибуэ Кингсли 0 0
Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кутроне Патрик 1 0.33
Доссена Альберто 0 0

Карточки

Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Хассан 1 1
Джанетти Лаутаро 2 0
Эхизибуэ Кингсли 1 0
Бийол Яка 1 0
Пайеро Мартин 1 0
Земура Джордан 1 0
Окойе Мадука 1 0
Лукка Лоренцо 1 0
Браво Икер 1 0
Kosta Runjaic 1 0
Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верди Симоне 1 0
Морено Альберто 1 0
Гольданига Эдоардо 1 0
Сала Марко 1 0
Браунёдер Маттиас 1 0
Энгельхардт Янник 1 0

Результаты матчей

Удинезе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Комо
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Удинезе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Комо
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Удинезе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Комо
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
20%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Удинезе
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Удинезе - Лацио 2:1 Болонья - Удинезе 1:1 Удинезе - Авеллино 4:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Удинезе 1:0
Удинезе - Арис Салоники 1:0 Удинезе - Арис Лимасол 1:0 Удинезе - Коньяспор 1:0 Удинезе - Кёльн 2:3 Удинезе - Шабаб Аль-Ахли Дубай 0:9 Вольфсбергер - Удинезе 2:2 Удинезе - Истра 1961 4:1 Удинезе - Билье 5:0 Фрозиноне - Удинезе 0:1 Удинезе - Эмполи 1:1 Лечче - Удинезе 0:2 Удинезе - Наполи 1:1 Болонья - Удинезе 1:1 Удинезе - Рома 1:2 Верона - Удинезе 1:0 Удинезе - Интер Милан 1:2
Комо
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Кальяри - Комо 1:1 Ювентус - Комо 3:0 Сампдория - Комо 1:1 Комо - Вольфсбург 0:0
Блау-Вайсс Линц - Комо 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Комо 1:0 Кальяри - Комо 1:3 Комо - Лас-Пальмас 2:1 Комо - Козенца 1:1 Модена - Комо 0:0 Комо - Читтаделла 2:1 Сампдория - Комо 1:1 ФералпиСало - Комо 2:5 Комо - Бари 2:1 Катанзаро - Комо 1:2 Комо - Зюйдтироль 2:0 Кадис - Комо 1:1 Комо - Пиза 3:1 Кремонезе - Комо 2:1 Комо - Венеция 2:1

Результаты матчей

Удинезе
Комо

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Удинезе
Комо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 3 2 1 0 8 - 2 7
2.
Ювентус
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
3.
Торино
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Удинезе
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
5.
Верона
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
6.
Наполи
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
7.
Эмполи
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
8.
Лацио
 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
9.
Парма
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10.
Дженоа
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
11.
Аталанта
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
12.
Лечче
 Заявка 3 1 0 2 1 - 6 3
13.
Фиорентина
 Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
14.
Милан
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
15.
Монца
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16.
Рома
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
17.
Кальяри
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
18.
Болонья
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
19.
Венеция
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
20.
Комо
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Наполи
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Удинезе
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Ювентус
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
5.
Лацио
 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
6.
Парма
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Торино
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Верона
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Лечче
 Заявка 2 1 0 1 1 - 4 3
10.
Болонья
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Кальяри
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Фиорентина
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Милан
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Эмполи
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Дженоа
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
Аталанта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Комо
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Рома
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Монца
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Венеция
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торино
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Эмполи
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Ювентус
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Дженоа
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Аталанта
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
7.
Рома
 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
8.
Монца
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Удинезе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Интер Милан
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Фиорентина
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Милан
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Венеция
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Комо
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
15.
Парма
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Лацио
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Кальяри
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Лечче
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Наполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Болонья
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Интер Милан Тюрам Маркус 4
Аталанта Ретеги Матео 3
Эмполи Гьяси Эммануэль 2
Лацио Кастельянос Валентин 2
Парма Ман Деннис 2
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 3
Удинезе Камара Хассан 1 1
Фиорентина Понграчич Марин 1 1
Парма Судзуки Дзион 1 1
Аталанта Де Рон Мартен 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 98'
      Комо совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 97'
      Кристенсен Томас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 97'
      Роберто Серхи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 96'
      Бийол Яка из команды Удинезе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 96'
      Бийол Яка ослабляет давление, выбив мяч.
    • 96'
      Удар от ворот произведет Удинезе
    • 95'
      ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Кутроне Патрик бьет пенальти, но мяч идет мимо ворот
    • 94'
      ПЕНАЛЬТИ! - Пайеро Мартин играет рукой в штрафной! Пайеро Мартин вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
    • 94'
      После проверки VAR судья изменил решение - Комо пробьет пенальти!
    • 93'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Комо.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bluenergy Stadium - Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Удинезе 90.8% (108)
    X 5% (6)
    Комо 4.2% (5)
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    Где смотреть матч Удинезе 1:0 Комо онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Удинезе 1:0 Комо

    Исход игры
    Удинезе
    90.8% (108)
    Ничья
    5% (6)
    Комо
    4.2% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.48% (48)
    Меньше
    57.52% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    43.36% (49)
    Нет
    56.64% (64)
    Популярный счёт
    1:0 Удинезе
    31.9% (38)
    2:1 Удинезе
    31.1% (37)
    2:0 Удинезе
    19.3% (23)
    3:1 Удинезе
    3.4% (4)
    1:2 Комо
    2.5% (3)
    1:1 Ничья
    2.5% (3)
    3:0 Удинезе
    1.7% (2)
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