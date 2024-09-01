Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Роберто Серхи из команды Комо своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

92' Перроне Максимо из команды Комо не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

91' Джордан Земура совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

91' Перроне Максимо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

90' Комо совершает вбрасывание на половине поля противника

90' Матч возобновлен

90' Ох, нехорошо это выглядит. Пайеро Мартин получил травму и медбригада забирает его с поля.

89' Пайеро Мартин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Джордан Земура успешно блокирует удар.

85' Удар от ворот произведет Удинезе

85' Джордан Земура ослабляет давление, выбив мяч.

83' Тактическая замена. Стрефецца Габриэль уходит с поля и его заменяет Алессандро Габриэллони

82' Удар от ворот произведет Удинезе

81' Рефери не любит споров - именно за это Kosta Runjaic сейчас получил желтую

78' Джордан Земура выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Удар от ворот произведет Удинезе

77' Пас Николас из команды Комо не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

76' Ловрич Санди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Окойе Мадука взял и забрал мяч на выходе

74' Удар от ворот произведет Комо

74' Дэвис Кинан из команды Удинезе не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

73' Удар от ворот произведет Удинезе

73' Матч возобновлен

72' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

71' Пас Николас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

71' Комо совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Удар от ворот произведет Удинезе

68' Бийол Яка получил желтую карточку от судьи

67' Окойе Мадука взял и забрал мяч на выходе

65' Удар от ворот произведет Удинезе

62' Перроне Максимо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Кемпф Марк-Оливер нанес удар головой, но Мадука Окойe спокойно отбил мяч.

59' Бийол Яка нанес удар головой, но Хосе Рейна спокойно отбил мяч.

57' Бреннер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Бреннер нанес удар, но тот был заблокирован.

56' Комо совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Комо совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Комо совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Комо совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Бийол Яка выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Комо совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Хорошую попытку сделал Кутроне Патрик . Удар в створ, но вратарь начеку

51' Джордан Земура ослабляет давление, выбив мяч.

51' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Окойе Мадука взял и забрал мяч на выходе

48' Комо совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Бийол Яка выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника