Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

90' Оооо... вот это был удар! Кин Мойзе должен был забить с этой позиции.

90' Кин Мойзе нанес удар головой, но Стефано Турати спокойно отбил мяч.

90' Хорошую попытку сделал Иконе Жонатан . Удар в створ, но вратарь начеку

88' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Удар от ворот произведет Монца

87' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Удар от ворот произведет Монца

85' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Адли Ясин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

84' Матч возобновлен

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Терраччиано Пьетро взял и забрал мяч на выходе

81' Рефери не любит споров - именно за это Неста Алессандро сейчас получил желтую

81' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Петанья Андреа получил желтую карточку от судьи

80' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Матч возобновится спорным мячом

79' Тактическая замена. Пьетро Комуццо уходит с поля и его заменяет Мартинес Куарта Лукас

78' Перейра Педру II на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Хорошую попытку сделал Иконе Жонатан . Удар в створ, но вратарь начеку

76' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Иццо Армандо получил желтую карточку от судьи

74' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Матч возобновлен

71' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

69' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Пьетро Комуццо выиграл воздушное противоборство у Петанья Андреа

66' Удар от ворот произведет Монца

66' Матч возобновлен

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Матч возобновлен

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Удар от ворот произведет Монца

57' Бельтран Лукас не смог попасть в створ ударом издали

56' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Пьетро Комуццо наказан за толчок Капрари Джанлука

54' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Удар от ворот произведет Монца

50' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Пьетро Комуццо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Удар от ворот произведет Монца

48' Додо Домилсон из команды Фиорентина своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля