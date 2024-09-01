Тур: 3. Стадион: Артемио Франки. Главный судья: Коломбо Андреа
2:2
Конец матча
0'
0:1
18' ГолДжурич Милан
21' Желтая карточкаПессина Маттео
23' Желтая карточкаМандрагора Роландо
0:2
32' ГолМальдини Даниэль
1:2
45' ГолКин Мойзе
75' Желтая карточкаИццо Армандо
80' Желтая карточкаПетанья Андреа
81' Желтая карточкаНеста Алессандро
90' Желтая карточкаДодо Домилсон
2:2
90' ГолГосенс Робин
90' Желтая карточкаГальярдини Роберто
90'+10
Ход матча
18'
0:1
21'
32'
45'
1:2
75'
80'
81'
90'
90'
2:2
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
5 Удары по воротам 0
-
6 Удары в створ 3
-
7 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 22
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
327 Количество передач 175
-
68 Владение мячом, % 32
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
21
Госенс
Робин
20
Кин
Мойзе
22
Мари
Пабло
38
Бондо
Уоррен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Госенс РобинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Кин МойзеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
43 Де Хеа ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Адли ЯсинПолузащитник
-
33 Кайоде МайклПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
60 Eddy Kouadio
-
Главный тренер: Палладино Раффаэле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Мари ПаблоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Бондо УорренПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Джурич МиланНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
69 Мацца АндреаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Форсон ОмариПолузащитник
-
27 Валоти МатиаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Марич МиркоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Alessandro Nesta
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фиорентина
Монца
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.8
1.2
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
50
75
Бомбардиры внутри турнира
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бираги Кристиано
|1
|0.33
|Кин Мойзе
|1
|0.33
|Раньери Лука
|0
|0
Монца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мальдини Даниэль
|1
|0.33
|Джурич Милан II
|1
|0.33
|Перейра Педру II
|0
|0
|Кирьякопулос Георгиос
|0
|0
Карточки
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Понграчич Марин
|1
|1
|Мандрагора Роландо
|2
|0
Монца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иццо Армандо
|2
|0
|Неста Алессандро
|1
|0
|Мари Пабло
|1
|0
|Кальдирола Лука
|1
|0
|Петанья Андреа
|1
|0
|Пессина Маттео
|1
|0
|Мальдини Даниэль
|1
|0
Результаты матчей
Фиорентина
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Монца
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Фиорентина
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Монца
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Фиорентина
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Пушкаш-Академи - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Венеция 0:0 Фиорентина - Пушкаш-Академи 3:3 Парма - Фиорентина 1:1
Фрайбург - Фиорентина 2:2 Гроссето - Фиорентина 2:7 Фиорентина - Монпелье 2:1 Халл Сити - Фиорентина 2:2 Престон Норт Энд - Фиорентина 2:1 Болтон - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Реджана 4:0 Фиорентина - Фиорентина (до 19 лет) 5:2 Аталанта - Фиорентина 2:3 Олимпиакос - Фиорентина 1:0 Кальяри - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Наполи 2:2 Фиорентина - Монца 2:1 Брюгге - Фиорентина 1:1 Верона - Фиорентина 2:1 Фиорентина - Брюгге 3:2
Монца
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Монца - Дженоа 0:1 Эмполи - Монца 0:0 Милан - Монца 3:1 Монца - Зюйдтироль 0:0
Монца - Сассуоло 2:2 Монца - Вис Пезаро 3:1 Монца - Альчоне 2:0 Монца - Палермо 0:1 Монца - Нува Камуния 16:1 Ювентус - Монца 2:0 Монца - Фрозиноне 0:1 Фиорентина - Монца 2:1 Монца - Лацио 2:2 Лечче - Монца 1:1 Монца - Аталанта 1:2 Болонья - Монца 0:0 Монца - Наполи 2:4 Торино - Монца 1:0 Монца - Кальяри 1:0 Дженоа - Монца 2:3
Результаты матчей
Фиорентина
Монца
Точный счет
1:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Фиорентина
Монца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 6
|3
|13.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|18.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|19.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|10.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|16.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|7.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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- — Зона вылета
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|4
|Аталанта
|Ретеги Матео
|3
|Эмполи
|Гьяси Эммануэль
|2
|Лацио
|Кастельянос Валентин
|2
|Парма
|Ман Деннис
|2
|Верона
|Дуда Ондрей
|3
|Удинезе
|Камара Хассан
|1 1
|Фиорентина
|Понграчич Марин
|1 1
|Парма
|Судзуки Дзион
|1 1
|Аталанта
|Де Рон Мартен
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фиорентина 2:2 Монца
Исход игры
Фиорентина
89.7% (105)
Ничья
8.5% (10)
Монца
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
43.75% (49)
Меньше
56.25% (63)
Обе команды забьют
Да
49.11% (55)
Нет
50.89% (57)
Популярный счёт
2:1 Фиорентина
35.9% (42)
1:0 Фиорентина
27.4% (32)
2:0 Фиорентина
17.9% (21)
1:1 Ничья
7.7% (9)
3:1 Фиорентина
1.7% (2)
3:0 Фиорентина
1.7% (2)
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