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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Коломбо Андреа
Фиорентина
2:2
Конец матча
Монца
0'
0:1
18' Гол
Джурич Милан
21' Желтая карточка
Пессина Маттео
23' Желтая карточка
Мандрагора Роландо
0:2
32' Гол
Мальдини Даниэль
1:2
45' Гол
Кин Мойзе
75' Желтая карточка
Иццо Армандо
80' Желтая карточка
Петанья Андреа
81' Желтая карточка
Неста Алессандро
90' Желтая карточка
Додо Домилсон
2:2
90' Гол
Госенс Робин
90' Желтая карточка
Гальярдини Роберто
90'+10

Ход матча

18'
0:1
Джурич Милан
(Перейра Педру II)
21'
 
Пессина Маттео
23'
Мандрагора Роландо
 
32'
0:2
Мальдини Даниэль
(Кирьякопулос Георгиос)
45'
Кин Мойзе
(Раньери Лука)
1:2
58'
Куаме Кристиан
Бельтран Лукас
 
58'
Бове Эдоардо
Мандрагора Роландо
 
63'
 
Гальярдини Роберто
Капрари Джанлука
63'
 
Петанья Андреа
Джурич Милан
69'
Адли Ясин
Катальди Данило
 
69'
Иконе Жонатан
Кольпани Андреа
 
69'
 
Виньято Самуэле
Мальдини Даниэль
75'
 
Иццо Армандо
78'
 
Д'Амброзио Данило
Перейра Педру
78'
 
Кальдирола Лука
Карбони Андреа
79'
Мартинес Куарта Лукас
Комуццо Пьетро
 
80'
 
Петанья Андреа
81'
 
Неста Алессандро
90'
Додо Домилсон
 
90'
Госенс Робин
(Адли Ясин)
2:2
90'
 
Гальярдини Роберто

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 0
  • 6 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 22
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 327 Количество передач 175
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Прогнозы 117
Фиорентина 89.7% (105)
X 8.5% (10)
Монца 1.7% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Терраччиано
Пьетро
15
Комуццо
Пьетро
6
Раньери
Лука
3
Бираги
Кристиано
2
Додо
Домилсон
21
Госенс
Робин
32
Катальди
Данило
8
Мандрагора
Роландо
23
Кольпани
Андреа
9
Бельтран
Лукас
20
Кин
Мойзе
30
Турати
Стефано
4
Иццо
Армандо
22
Мари
Пабло
44
Карбони
Андреа
13
Перейра
Педру
II
77
Кирьякопулос
Георгиос
38
Бондо
Уоррен
32
Пессина
Маттео
10
Капрари
Джанлука
14
Мальдини
Даниэль
11
Джурич
Милан
II
Фиорентина
3-4-2-1
Монца
3-4-2-1

История личных встреч

Фиорентина
Монца

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

СA
2:1
СA
0:1
СA
3:2
СA
1:1
К
3:1

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.8
1.2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

50
75

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бираги Кристиано 1 0.33
Кин Мойзе 1 0.33
Раньери Лука 0 0
Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мальдини Даниэль 1 0.33
Джурич Милан II 1 0.33
Перейра Педру II 0 0
Кирьякопулос Георгиос 0 0

Карточки

Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Понграчич Марин 1 1
Мандрагора Роландо 2 0
Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иццо Армандо 2 0
Неста Алессандро 1 0
Мари Пабло 1 0
Кальдирола Лука 1 0
Петанья Андреа 1 0
Пессина Маттео 1 0
Мальдини Даниэль 1 0

Результаты матчей

Фиорентина
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Монца
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Фиорентина
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Монца
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Фиорентина
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Пушкаш-Академи - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Венеция 0:0 Фиорентина - Пушкаш-Академи 3:3 Парма - Фиорентина 1:1
Фрайбург - Фиорентина 2:2 Гроссето - Фиорентина 2:7 Фиорентина - Монпелье 2:1 Халл Сити - Фиорентина 2:2 Престон Норт Энд - Фиорентина 2:1 Болтон - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Реджана 4:0 Фиорентина - Фиорентина (до 19 лет) 5:2 Аталанта - Фиорентина 2:3 Олимпиакос - Фиорентина 1:0 Кальяри - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Наполи 2:2 Фиорентина - Монца 2:1 Брюгге - Фиорентина 1:1 Верона - Фиорентина 2:1 Фиорентина - Брюгге 3:2
Монца
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Монца - Дженоа 0:1 Эмполи - Монца 0:0 Милан - Монца 3:1 Монца - Зюйдтироль 0:0
Монца - Сассуоло 2:2 Монца - Вис Пезаро 3:1 Монца - Альчоне 2:0 Монца - Палермо 0:1 Монца - Нува Камуния 16:1 Ювентус - Монца 2:0 Монца - Фрозиноне 0:1 Фиорентина - Монца 2:1 Монца - Лацио 2:2 Лечче - Монца 1:1 Монца - Аталанта 1:2 Болонья - Монца 0:0 Монца - Наполи 2:4 Торино - Монца 1:0 Монца - Кальяри 1:0 Дженоа - Монца 2:3

Результаты матчей

Фиорентина
Монца

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Фиорентина
Монца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 3 2 1 0 8 - 2 7
2.
Торино
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Ювентус
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
4.
Верона
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
5.
Наполи
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
6.
Эмполи
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
7.
Удинезе
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Лацио
 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
9.
Парма
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10.
Дженоа
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
11.
Аталанта
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
12.
Лечче
 Заявка 3 1 0 2 1 - 6 3
13.
Фиорентина
 Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
14.
Милан
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
15.
Монца
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16.
Кальяри
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
17.
Болонья
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
18.
Рома
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
19.
Комо
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
20.
Венеция
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Наполи
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Лацио
 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
4.
Парма
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Ювентус
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Торино
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Удинезе
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Верона
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Лечче
 Заявка 2 1 0 1 1 - 4 3
10.
Болонья
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Кальяри
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Фиорентина
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Милан
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Эмполи
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Дженоа
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
Аталанта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Комо
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Рома
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Монца
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Венеция
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эмполи
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Торино
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Ювентус
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Дженоа
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Аталанта
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
7.
Монца
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Удинезе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Интер Милан
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Фиорентина
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Рома
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Милан
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Венеция
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Комо
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
15.
Парма
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Лацио
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Кальяри
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Лечче
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Болонья
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Наполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
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Топ бомбардиров
Интер Милан Тюрам Маркус 4
Аталанта Ретеги Матео 3
Эмполи Гьяси Эммануэль 2
Лацио Кастельянос Валентин 2
Парма Ман Деннис 2
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 3
Удинезе Камара Хассан 1 1
Фиорентина Понграчич Марин 1 1
Парма Судзуки Дзион 1 1
Аталанта Де Рон Мартен 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 94'
      Монца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 93'
      Иццо Армандо из команды Монца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 93'
      Адли Ясин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 92'
      Кирьякопулос Георгиос из команды Монца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 92'
      Кальдирола Лука успешно блокирует удар.
    • 92'
      Иконе Жонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 92'
      Фиорентина начинает контратаку
    • 91'
      Монца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 91'
      Монца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Artemio Franchi, Firenze. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Фиорентина 89.7% (105)
    X 8.5% (10)
    Монца 1.7% (2)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фиорентина 2:2 Монца

    Исход игры
    Фиорентина
    89.7% (105)
    Ничья
    8.5% (10)
    Монца
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.75% (49)
    Меньше
    56.25% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    49.11% (55)
    Нет
    50.89% (57)
    Популярный счёт
    2:1 Фиорентина
    35.9% (42)
    1:0 Фиорентина
    27.4% (32)
    2:0 Фиорентина
    17.9% (21)
    1:1 Ничья
    7.7% (9)
    3:1 Фиорентина
    1.7% (2)
    3:0 Фиорентина
    1.7% (2)
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