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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Гуида Марко
Ювентус
 
Позже
Рома

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 136
Ювентус 81.6% (111)
X 11% (15)
Рома 7.4% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Ювентус
Ничья
Рома
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
29
Ди
Грегорио
Микеле
37
Савона
Николо
4
Гатти
Федерико
3
Бремер
Глейсон
32
Кабаль
Хуан
5
Локателли
Мануэль
21
Фаджоли
Николо
27
Камбьясо
Андреа
10
Йылдыз
Кенан
51
Мбангула
Самюэль
9
Влахович
Душан
99
Свилар
Миле
19
Челик
Зеки
23
Манчини
Джанлука
5
Н'Дика
Эван
3
Анхелиньо
Хосе
4
Кристанте
Бриан
61
Писилли
Никколо
7
Пеллегрини
Лоренцо
56
Салемакерс
Алексис
11
Довбик
Артём
18
Соуле
Матиас
Ювентус
4-2-3-1
Рома
4-3-3

История личных встреч

Ювентус
Рома

24 матча

91.7%
8.3%
22 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
25%
8.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
29.2%
8.3%
15 побед 7 ничьих 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

92.9%
7.1%
0 побед 13 ничьих 3 победы

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 13 побед

38 матчей

57.9%
18.4%
23.7%
22 победы 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

42.1%
50%
7.9%
16 побед 19 ничьих 3 победы

Второй тайм

39.5%
26.3%
34.2%
15 побед 10 ничьих 13 побед

История матчей

СA
1:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:1
СA
3:4
СA
1:0
СA
2:0
СA
2:2
СA
1:3
К
3:1
СA
1:2
СA
2:0
СA
1:0
СA
0:0
СA
1:0
МКЧ
1:1
СA
3:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
3:2
СA
0:1
К
1:0
СA
3:0
СA
1:0
СA
4:1
СA
4:0
К
3:0
СA
1:1
СA
0:2
К
0:2
СA
1:1
СA
1:2
СA
1:3
СA
1:4
СA
2:0
СA
1:0

Голы

Всего голов

35
24

Голов в среднем за матч

1.75
1.33

Среднее время на гол

51
67

Всего голов

22
13

Голов в среднем за матч

1.22
0.65

Среднее время на гол

73
138

Всего голов

57
37

Голов в среднем за матч

1.5
0.97

Тотал матчей

2.5
37
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 68%
Меньше 32%
12
15
Больше 39%
Меньше 61%
23
10
Больше 26%
Меньше 74%
28
4
Больше 11%
Меньше 89%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

60
92

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 2 (1) 1
Мбангула Самюэль 1 0.5
Веа Тимоти 1 0.5
Камбьясо Андреа 1 0.5
Савона Николо 1 0.5
Йылдыз Кенан 0 0
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шомуродов Элдор 1 0.5
Бальданци Томмазо 0 0

Карточки

Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Локателли Мануэль 1 0
Камбьясо Андреа 1 0
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Ювентус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Рома
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Ювентус
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Рома
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
0
Ювентус
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Рома
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
1
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
100%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ювентус
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Верона - Ювентус 0:3 Ювентус - Комо 3:0 Ювентус - Атлетико М 0:2 Ювентус - Ювентус (до 23 лет) 4:0
Ювентус - Брест 2:2 Нюрнберг - Ювентус 3:0 Ювентус - Монца 2:0 Болонья - Ювентус 3:3 Аталанта - Ювентус 0:1 Ювентус - Салернитана 1:1 Рома - Ювентус 1:1 Ювентус - Милан 0:0 Лацио - Ювентус 2:1 Кальяри - Ювентус 2:2 Торино - Ювентус 0:0 Ювентус - Фиорентина 1:0 Ювентус - Лацио 2:0 Лацио - Ювентус 1:0 Ювентус - Дженоа 0:0 Ювентус - Аталанта 2:2
Рома
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Рома - Эмполи 1:2 Кальяри - Рома 0:0 Эвертон - Рома 1:1 Барнсли - Рома 0:4
Рома - Олимпиакос 1:1 Рома - Тулуза 0:1 Кошице - Рома 1:1 Рома - Милан 5:2 Эмполи - Рома 2:1 Рома - Дженоа 1:0 Аталанта - Рома 2:1 Байер Л - Рома 2:2 Рома - Ювентус 1:1 Рома - Байер Л 0:2 Наполи - Рома 2:2 Удинезе - Рома 1:2 Рома - Болонья 1:3 Рома - Милан 2:1 Милан - Рома 0:1 Рома - Лацио 1:0

Результаты матчей

Ювентус
Рома

Точный счет

3:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Ювентус
Рома

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 3 2 1 0 8 - 2 7
2.
Торино
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Ювентус
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
4.
Верона
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
5.
Наполи
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
6.
Эмполи
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
7.
Удинезе
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Лацио
 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
9.
Парма
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10.
Дженоа
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
11.
Аталанта
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
12.
Лечче
 Заявка 3 1 0 2 1 - 6 3
13.
Фиорентина
 Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
14.
Милан
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
15.
Монца
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16.
Кальяри
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
17.
Болонья
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
18.
Рома
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
19.
Комо
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
20.
Венеция
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Наполи
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Лацио
 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
4.
Парма
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Ювентус
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Торино
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Удинезе
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Верона
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Лечче
 Заявка 2 1 0 1 1 - 4 3
10.
Болонья
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Кальяри
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Фиорентина
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Милан
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Эмполи
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Дженоа
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
Аталанта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Комо
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Рома
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Монца
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Венеция
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эмполи
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Торино
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Ювентус
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Дженоа
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Аталанта
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
7.
Монца
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Удинезе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Интер Милан
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Фиорентина
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Рома
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Милан
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Венеция
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Комо
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
15.
Парма
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Лацио
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Кальяри
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Лечче
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Болонья
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Наполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Интер Милан Тюрам Маркус 4
Аталанта Ретеги Матео 3
Эмполи Гьяси Эммануэль 2
Лацио Кастельянос Валентин 2
Парма Ман Деннис 2
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 3
Удинезе Камара Хассан 1 1
Фиорентина Понграчич Марин 1 1
Парма Судзуки Дзион 1 1
Аталанта Де Рон Мартен 2
Весь список
  • До матча
  • Главным арбитром на этот матч назначен Марко Гуида из Торре-Аннуциаты. Помогать ему на бровках будут Чиро Карбоне и Джорджо Перетти. Резервным арбитром на этот матч назначен Эрманно Феличани. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на центральном матче третьего тура Серии А. между "Ювентусом" и "Ромой". Вместе с вами за битвой команд из Турина и Рима буду наблюдать я, Михаил Бугров. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Рома от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 сентября 2024, осталось 2 минуты.

    Главный судья: Гуида Марко

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 71 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Где смотреть матч Ювентус - Рома онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Ювентус - Рома

Исход игры
Ювентус
81.6% (111)
Ничья
11% (15)
Рома
7.4% (10)
Тотал 2.5
Больше
62.28% (71)
Меньше
37.72% (43)
Обе команды забьют
Да
70.18% (80)
Нет
29.82% (34)
Популярный счёт
2:1 Ювентус
41.2% (56)
1:0 Ювентус
11.8% (16)
2:0 Ювентус
10.3% (14)
1:1 Ничья
9.6% (13)
3:1 Ювентус
3.7% (5)
3:0 Ювентус
2.9% (4)
1:2 Рома
1.5% (2)
3:2 Ювентус
1.5% (2)
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