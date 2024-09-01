Главным арбитром на этот матч назначен Марко Гуида из Торре-Аннуциаты. Помогать ему на бровках будут Чиро Карбоне и Джорджо Перетти. Резервным арбитром на этот матч назначен Эрманно Феличани.

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Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на центральном матче третьего тура Серии А. между "Ювентусом" и "Ромой". Вместе с вами за битвой команд из Турина и Рима буду наблюдать я, Михаил Бугров.