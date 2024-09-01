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  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Бастьен Бенуа
Лилль
 
Позже
ПСЖ

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 121
Лилль 4.1% (5)
X 12.4% (15)
ПСЖ 83.5% (101)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Шевалье
Люка
2
Манди
Аисса
18
Диаките
Бафоде
4
Рибейро
Алешандро
22
Сантос
Тьяго
II
7
Харальдссон
Хакон-Арнар
21
Андре
Бенжамин
8
Гомес
Анхель
5
Гудмундссон
Габриэль
27
Байо
Мохамед
23
Жегрова
Эдон
1
Доннарумма
Джанлуиджи
2
Хакими
Ашраф
5
Маркиньос
Маркос
51
Пачо
Вильям
35
Бералдо
Лукас
33
Заир-Эмери
Уоррен
17
Витинья
II
87
Невеш
Жоау
10
Дембеле
Усман
11
Асенсио
Марко
29
Баркола
Бредли
Лилль
3-5-2
ПСЖ
4-3-3

История личных встреч

Лилль
ПСЖ

12 матчей

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
91.7%
4 победы 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
75%
4 победы 9 ничьих 0 побед

27 матчей

14.8%
85.2%
0 побед 4 ничьи 23 победы

Первый тайм

25.9%
74.1%
0 побед 7 ничьих 17 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 9 ничьих 17 побед

39 матчей

15.4%
25.6%
59%
6 побед 10 ничьих 23 победы

Первый тайм

10.3%
46.2%
43.5%
4 победы 18 ничьих 17 побед

Второй тайм

10.3%
46.2%
43.5%
4 победы 18 ничьих 17 побед

История матчей

Л1
3:1
Л1
1:1
Л1
4:3
Л1
1:7
Л1
1:5
Л1
2:1
С
1:0
Л1
0:1
К
3:0
Л1
0:0
Л1
0:2
Л1
2:0
Л1
5:1
Л1
2:1
Л1
0:3
Л1
3:1
Л1
2:1
КЛ
3:1
Л1
0:1
КЛ
2:1
Л1
0:0
Л1
0:1
Л1
6:1
КЛ
0:1
Л1
1:1
Л1
1:3
Л1
2:2
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
2:2
К
1:0
Л1
0:0
Л1
3:1
Л1
3:0
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
0:0

Голы

Всего голов

18
16

Голов в среднем за матч

0.9
0.84

Среднее время на гол

100
106

Всего голов

41
30

Голов в среднем за матч

2.16
1.5

Среднее время на гол

41
60

Всего голов

59
46

Голов в среднем за матч

1.51
1.18

Тотал матчей

2.5
33
Больше 85%
Меньше 15%
6
25
Больше 64%
Меньше 36%
14
21
Больше 54%
Меньше 46%
18
12
Больше 31%
Меньше 69%
27
5
Больше 13%
Меньше 87%
34
5
Больше 13%
Меньше 87%
34
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

59
76

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мёнье Тома 1 0.5
Дэвид Джонатан 1 0.5
Байо Мохамед 1 0.5
Диаките Бафоде 1 0.5
Кабелла Реми 0 0
Харальдссон Хакон-Арнар 0 0
ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баркола Бредли 3 1.5
Кан-Ин Ли 2 1
Дембеле Усман 1 0.5
Хакими Ашраф 1 0.5
Асенсио Марко 1 0.5
Заир-Эмери Уоррен 1 0.5
Коло-Муани Рандаль 1 (1) 0.5
Невеш Жоау 0 0
Мендеш Нуну 0 0
Рамуш Гонсалу 0 0

Карточки

Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Исмаили Гонсалвес 1 0
Мбаппе Этан 1 0
Мукау Нгалайель 1 0
ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дембеле Усман 1 0

Результаты матчей

Лилль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ПСЖ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Лилль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ПСЖ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
6
Лилль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
ПСЖ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
6

Голы по времени матча

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
3
75%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
17%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
10
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
4
40%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лилль
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Славия Прага - Лилль 2:1 Лилль - Анже 2:0 Лилль - Славия Прага 2:0 Реймс - Лилль 0:2
Фенербахче - Лилль 1:1 Лилль - Фенербахче 2:1 Лилль - Сельта 3:1 Вольфсбург - Лилль 1:0 Генк - Лилль 2:2 Гент - Лилль 0:1 Мехелен - Лилль 1:1 Лилль - Дейнзе 3:1 Лилль - Ницца 2:2 Нант - Лилль 1:2 Лилль - Лион 3:4 Мец - Лилль 1:2 Монако - Лилль 1:0 Лилль - Страсбург 1:0 Лилль - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Лилль 2:1
ПСЖ
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ПСЖ - Монпелье 6:0 Гавр - ПСЖ 1:4 РБ Лейпциг - ПСЖ 1:1 Штурм Грац - ПСЖ 2:2
Лион - ПСЖ 1:2 Мец - ПСЖ 0:2 Ницца - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Тулуза 1:3 ПСЖ - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:0 ПСЖ - Гавр 3:3 Лорьян - ПСЖ 1:4 ПСЖ - Лион 4:1 Барселона - ПСЖ 1:4 ПСЖ - Барселона 2:3 ПСЖ - Клермон 1:1 ПСЖ - Ренн 1:0 Марсель - ПСЖ 0:2 Монпелье - ПСЖ 2:6 ПСЖ - Ницца 3:1

Результаты матчей

Лилль
ПСЖ

Точный счет

2:0
1 раз 100%
6:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
6
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
1:4
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
4
1 раз 50%
6
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Лилль
ПСЖ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 3 2 1 0 10 - 4 7
2.
Нант
 Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
3.
Монако
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
Ланс
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
5.
ПСЖ
 Заявка 2 2 0 0 10 - 1 6
6.
Лилль
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
7.
Гавр
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
8.
Ницца
 Заявка 3 1 1 1 6 - 4 4
9.
Страсбург
 Заявка 3 1 1 1 7 - 6 4
10.
Реймс
 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
11.
Ренн
 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
12.
Брест
 Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
13.
Осер
 Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
14.
Лион
 Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
15.
Тулуза
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
16.
Монпелье
 Заявка 3 0 1 2 2 - 10 1
17.
Анже
 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
18.
Сент-Этьен
 Заявка 3 0 0 3 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
ПСЖ
 Заявка 1 1 0 0 6 - 0 3
3.
Ренн
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Ланс
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Нант
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Страсбург
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Лилль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Осер
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Брест
 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
10.
Реймс
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Лион
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
12.
Гавр
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
13.
Марсель
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Ницца
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Тулуза
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16.
Монпелье
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
17.
Сент-Этьен
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Анже
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
2.
Нант
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Ланс
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
ПСЖ
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
5.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Лилль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Гавр
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Ницца
 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
9.
Реймс
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Тулуза
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Страсбург
 Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
12.
Брест
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Анже
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
15.
Монпелье
 Заявка 1 0 0 1 0 - 6 0
16.
Ренн
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
17.
Осер
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
18.
Сент-Этьен
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Марсель Гринвуд Мэйсон 5
ПСЖ Баркола Бредли 3
Марсель Луис Энрике I 2 (2)
Брест Камара Махди 2
ПСЖ Кан-Ин Ли 2
Весь список

Топ нарушителей
Осер Хувер Ки-Джана 1 1
Монако Камара Ламин 1 1
Ницца Бомбито Мойзе 1 1
Монпелье Ферри Жордан 2
Брест Амави Жордан 2
Весь список
  • До матча
  • Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на матче 3-го тура французской Лиги 1, в котором "Лилль" на своём поле будет принимать "ПСЖ". Комментировать эту встречу буду я, Соколов Александр. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Лилль - ПСЖ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 сентября 2024, осталось 2 минуты.

    Главный судья: Бастьен Бенуа

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 51% завершится победой ПСЖ.
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Лилль - ПСЖ

Исход игры
Лилль
4.1% (5)
Ничья
12.4% (15)
ПСЖ
83.5% (101)
Тотал 2.5
Больше
72.32% (81)
Меньше
27.68% (31)
Обе команды забьют
Да
83.93% (94)
Нет
16.07% (18)
Популярный счёт
1:2 ПСЖ
52.1% (63)
1:1 Ничья
11.6% (14)
1:3 ПСЖ
9.1% (11)
0:1 ПСЖ
9.1% (11)
0:2 ПСЖ
5% (6)
2:3 ПСЖ
2.5% (3)
1:4 ПСЖ
1.7% (2)
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Лилль
ПСЖ
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