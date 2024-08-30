Тур: 3. Стадион: Декатлон Арена Стейд Пьер-Моруа. Главный судья: Бастьен Бенуа
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
-
Главный тренер: Энрике Луис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Лилль
ПСЖ
12 матчей
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
91.7%
4 победы 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
75%
4 победы 9 ничьих 0 побед
27 матчей
14.8%
85.2%
0 побед 4 ничьи 23 победы
Первый тайм
25.9%
74.1%
0 побед 7 ничьих 17 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 9 ничьих 17 побед
39 матчей
15.4%
25.6%
59%
6 побед 10 ничьих 23 победы
Первый тайм
10.3%
46.2%
43.5%
4 победы 18 ничьих 17 побед
Второй тайм
10.3%
46.2%
43.5%
4 победы 18 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
16
Голов в среднем за матч
0.9
0.84
Среднее время на гол
100
106
Всего голов
41
30
Голов в среднем за матч
2.16
1.5
Среднее время на гол
41
60
Всего голов
59
46
Голов в среднем за матч
1.51
1.18
Тотал матчей
2.5
33
Больше 85%
Меньше 15%
6
25
Больше 64%
Меньше 36%
14
21
Больше 54%
Меньше 46%
18
12
Больше 31%
Меньше 69%
27
5
Больше 13%
Меньше 87%
34
5
Больше 13%
Меньше 87%
34
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
Среднее время на гол
59
76
Бомбардиры внутри турнира
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мёнье Тома
|1
|0.5
|Дэвид Джонатан
|1
|0.5
|Байо Мохамед
|1
|0.5
|Диаките Бафоде
|1
|0.5
|Кабелла Реми
|0
|0
|Харальдссон Хакон-Арнар
|0
|0
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баркола Бредли
|3
|1.5
|Кан-Ин Ли
|2
|1
|Дембеле Усман
|1
|0.5
|Хакими Ашраф
|1
|0.5
|Асенсио Марко
|1
|0.5
|Заир-Эмери Уоррен
|1
|0.5
|Коло-Муани Рандаль
|1 (1)
|0.5
|Невеш Жоау
|0
|0
|Мендеш Нуну
|0
|0
|Рамуш Гонсалу
|0
|0
Карточки
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Исмаили Гонсалвес
|1
|0
|Мбаппе Этан
|1
|0
|Мукау Нгалайель
|1
|0
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дембеле Усман
|1
|0
Результаты матчей
Лилль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ПСЖ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Лилль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ПСЖ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
6
Лилль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
ПСЖ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
6
Голы по времени матча
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
3
75%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
17%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
10
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
4
40%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Лилль
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Славия Прага - Лилль 2:1 Лилль - Анже 2:0 Лилль - Славия Прага 2:0 Реймс - Лилль 0:2
Фенербахче - Лилль 1:1 Лилль - Фенербахче 2:1 Лилль - Сельта 3:1 Вольфсбург - Лилль 1:0 Генк - Лилль 2:2 Гент - Лилль 0:1 Мехелен - Лилль 1:1 Лилль - Дейнзе 3:1 Лилль - Ницца 2:2 Нант - Лилль 1:2 Лилль - Лион 3:4 Мец - Лилль 1:2 Монако - Лилль 1:0 Лилль - Страсбург 1:0 Лилль - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Лилль 2:1
ПСЖ
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ПСЖ - Монпелье 6:0 Гавр - ПСЖ 1:4 РБ Лейпциг - ПСЖ 1:1 Штурм Грац - ПСЖ 2:2
Лион - ПСЖ 1:2 Мец - ПСЖ 0:2 Ницца - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Тулуза 1:3 ПСЖ - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:0 ПСЖ - Гавр 3:3 Лорьян - ПСЖ 1:4 ПСЖ - Лион 4:1 Барселона - ПСЖ 1:4 ПСЖ - Барселона 2:3 ПСЖ - Клермон 1:1 ПСЖ - Ренн 1:0 Марсель - ПСЖ 0:2 Монпелье - ПСЖ 2:6 ПСЖ - Ницца 3:1
Результаты матчей
Лилль
ПСЖ
Точный счет
2:0
1 раз 100%
6:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
6
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
1:4
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
4
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
4
1 раз 50%
6
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Лилль
ПСЖ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 1
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|7 - 3
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 7
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|6 - 0
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 6
|0
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- — Зона вылета
|ПСЖ
|Баркола Бредли
|3
|Марсель
|Гринвуд Мэйсон
|3
|ПСЖ
|Кан-Ин Ли
|2
|Марсель
|Луис Энрике I
|2
|ПСЖ
|Дембеле Усман
|1 (2)
|Монако
|Камара Ламин
|1 1
|Брест
|Амави Жордан
|2
|Ренн
|Эстигор Лео
|2
|Сент-Этьен
|Н'Зузи Марвонн
|2
|Осер
|Онаиву Адо
|1
Прогнозы на матч Лилль - ПСЖ
Исход игры
Лилль
6.7% (3)
Ничья
13.3% (6)
ПСЖ
80% (36)
Тотал 2.5
Больше
62.79% (27)
Меньше
37.21% (16)
Обе команды забьют
Да
76.74% (33)
Нет
23.26% (10)
Популярный счёт
1:2 ПСЖ
46.7% (21)
0:2 ПСЖ
13.3% (6)
1:1 Ничья
13.3% (6)
0:1 ПСЖ
8.9% (4)
1:3 ПСЖ
6.7% (3)
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