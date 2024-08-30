  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Бастьен Бенуа
Лилль
 
Позже
ПСЖ
Прогнозы 44
Лилль 6.8% (3)
X 13.6% (6)
ПСЖ 79.5% (35)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Лилль
Ничья
ПСЖ
4.24
4.25
Реклама, zenit.win
1.98
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Лилль
ПСЖ

История личных встреч

Лилль
ПСЖ

12 матчей

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
91.7%
4 победы 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
75%
4 победы 9 ничьих 0 побед

27 матчей

14.8%
85.2%
0 побед 4 ничьи 23 победы

Первый тайм

25.9%
74.1%
0 побед 7 ничьих 17 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 9 ничьих 17 побед

39 матчей

15.4%
25.6%
59%
6 побед 10 ничьих 23 победы

Первый тайм

10.3%
46.2%
43.5%
4 победы 18 ничьих 17 побед

Второй тайм

10.3%
46.2%
43.5%
4 победы 18 ничьих 17 побед

История матчей

Л1
3:1
Л1
1:1
Л1
4:3
Л1
1:7
Л1
1:5
Л1
2:1
С
1:0
Л1
0:1
К
3:0
Л1
0:0
Л1
0:2
Л1
2:0
Л1
5:1
Л1
2:1
Л1
0:3
Л1
3:1
Л1
2:1
КЛ
3:1
Л1
0:1
КЛ
2:1
Л1
0:0
Л1
0:1
Л1
6:1
КЛ
0:1
Л1
1:1
Л1
1:3
Л1
2:2
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
2:2
К
1:0
Л1
0:0
Л1
3:1
Л1
3:0
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
0:0

Голы

Всего голов

18
16

Голов в среднем за матч

0.9
0.84

Среднее время на гол

100
106

Всего голов

41
30

Голов в среднем за матч

2.16
1.5

Среднее время на гол

41
60

Всего голов

59
46

Голов в среднем за матч

1.51
1.18

Тотал матчей

2.5
33
Больше 85%
Меньше 15%
6
25
Больше 64%
Меньше 36%
14
21
Больше 54%
Меньше 46%
18
12
Больше 31%
Меньше 69%
27
5
Больше 13%
Меньше 87%
34
5
Больше 13%
Меньше 87%
34
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

59
76

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мёнье Тома 1 0.5
Дэвид Джонатан 1 0.5
Байо Мохамед 1 0.5
Диаките Бафоде 1 0.5
Кабелла Реми 0 0
Харальдссон Хакон-Арнар 0 0
ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баркола Бредли 3 1.5
Кан-Ин Ли 2 1
Дембеле Усман 1 0.5
Хакими Ашраф 1 0.5
Асенсио Марко 1 0.5
Заир-Эмери Уоррен 1 0.5
Коло-Муани Рандаль 1 (1) 0.5
Невеш Жоау 0 0
Мендеш Нуну 0 0
Рамуш Гонсалу 0 0

Карточки

Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Исмаили Гонсалвес 1 0
Мбаппе Этан 1 0
Мукау Нгалайель 1 0
ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дембеле Усман 1 0

Результаты матчей

Лилль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ПСЖ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Лилль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ПСЖ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
6
Лилль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
ПСЖ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
6

Голы по времени матча

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
3
75%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
17%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
10
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
4
40%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лилль
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Славия Прага - Лилль 2:1 Лилль - Анже 2:0 Лилль - Славия Прага 2:0 Реймс - Лилль 0:2
Фенербахче - Лилль 1:1 Лилль - Фенербахче 2:1 Лилль - Сельта 3:1 Вольфсбург - Лилль 1:0 Генк - Лилль 2:2 Гент - Лилль 0:1 Мехелен - Лилль 1:1 Лилль - Дейнзе 3:1 Лилль - Ницца 2:2 Нант - Лилль 1:2 Лилль - Лион 3:4 Мец - Лилль 1:2 Монако - Лилль 1:0 Лилль - Страсбург 1:0 Лилль - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Лилль 2:1
ПСЖ
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ПСЖ - Монпелье 6:0 Гавр - ПСЖ 1:4 РБ Лейпциг - ПСЖ 1:1 Штурм Грац - ПСЖ 2:2
Лион - ПСЖ 1:2 Мец - ПСЖ 0:2 Ницца - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Тулуза 1:3 ПСЖ - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:0 ПСЖ - Гавр 3:3 Лорьян - ПСЖ 1:4 ПСЖ - Лион 4:1 Барселона - ПСЖ 1:4 ПСЖ - Барселона 2:3 ПСЖ - Клермон 1:1 ПСЖ - Ренн 1:0 Марсель - ПСЖ 0:2 Монпелье - ПСЖ 2:6 ПСЖ - Ницца 3:1

Результаты матчей

Лилль
ПСЖ

Точный счет

2:0
1 раз 100%
6:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
6
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
1:4
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
4
1 раз 50%
6
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Лилль
ПСЖ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 2 2 0 0 10 - 1 6
2.
Лилль
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Монако
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Ланс
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Марсель
 Заявка 2 1 1 0 7 - 3 4
6.
Нант
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
7.
Страсбург
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
8.
Ренн
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
9.
Гавр
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
10.
Осер
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Тулуза
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Ницца
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Реймс
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Монпелье
 Заявка 2 0 1 1 1 - 7 1
15.
Сент-Этьен
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
16.
Анже
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
17.
Лион
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
18.
Брест
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 1 1 0 0 6 - 0 3
2.
Ренн
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Ланс
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Нант
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Страсбург
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Лилль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Осер
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Ницца
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Монпелье
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Марсель
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Тулуза
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Анже
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Реймс
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Сент-Этьен
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Гавр
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Брест
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
ПСЖ
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Лилль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Гавр
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Ланс
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Реймс
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Тулуза
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Нант
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Страсбург
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Ницца
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Сент-Этьен
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Осер
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Анже
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Ренн
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Брест
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Монпелье
 Заявка 1 0 0 1 0 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 3
Марсель Гринвуд Мэйсон 3
ПСЖ Кан-Ин Ли 2
Марсель Луис Энрике I 2
ПСЖ Дембеле Усман 1 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Камара Ламин 1 1
Брест Амави Жордан 2
Ренн Эстигор Лео 2
Сент-Этьен Н'Зузи Марвонн 2
Осер Онаиву Адо 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Лилль - ПСЖ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 сентября 2024, осталось 2 дня 10 часов 37 минут.

    Главный судья: Бастьен Бенуа

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 46.7% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 44
    Лилль 6.8% (3)
    X 13.6% (6)
    ПСЖ 79.5% (35)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лилль
    Ничья
    ПСЖ
    4.24
    4.25
    Реклама, zenit.win
    1.98
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Лилль - ПСЖ онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Лилль - ПСЖ

    Исход игры
    Лилль
    6.7% (3)
    Ничья
    13.3% (6)
    ПСЖ
    80% (36)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.79% (27)
    Меньше
    37.21% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    76.74% (33)
    Нет
    23.26% (10)
    Популярный счёт
    1:2 ПСЖ
    46.7% (21)
    0:2 ПСЖ
    13.3% (6)
    1:1 Ничья
    13.3% (6)
    0:1 ПСЖ
    8.9% (4)
    1:3 ПСЖ
    6.7% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Лилль
    ПСЖ
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный