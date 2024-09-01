Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Г О О О О Л - Rassoul Ndiaye левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Удар от ворот произведет Осер

50' Опери Кристофер из команды Гавр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Матч возобновлен

47' Rassoul Ndiaye на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Безумный фол. Хувер Ки-Джана грубо играет против соперника. Пострадал Rassoul Ndiaye

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Хорошую попытку сделал Сумаре Исса . Удар в створ, но вратарь начеку

45' Опери Кристофер из команды Гавр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

45' Опери Кристофер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Удар от ворот произведет Гавр

43' Удар от ворот произведет Осер

39' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Удар от ворот произведет Осер

39' Оооо... вот это был удар! Rassoul Ndiaye должен был забить с этой позиции.

38' Rassoul Ndiaye оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

38' Таргаллин Уссама создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Гавр идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Осер совершает вбрасывание на половине поля противника

34' О, нет. Из многообещающей позиции Сумаре Исса из команды Гавр наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

34' Него Лоик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Удар от ворот произведет Гавр

32' Матч возобновится спорным мячом

31' Ох, нехорошо это выглядит. Сальмье Йоанн получил травму и медбригада забирает его с поля.

31' Сальмье Йоанн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Перрен Гаэтан пробует нанести удар издали, но Артур Десмас держит все под контролем

28' Ох, нехорошо это выглядит. Него Лоик получил травму и медбригада забирает его с поля.

28' Синайоко Лассин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

27' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Ошо Гэбриэл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Осер совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Г О О О О Л - Овусу Элиша уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

23' Гавр идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Матч возобновится спорным мячом

22' Санганте Аруна на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Удар от ворот произведет Осер

20' Таргаллин Уссама оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

20' Гавр идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Отличная индивидуальная работа от Перрен Гаэтан , гол забит с изяществом.

17' Г О О О О Л - Перрен Гаэтан правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

14' Хувер Ки-Джана - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

12' Санганте Аруна пробует нанести удар издали, но Донован Леон держит все под контролем

11' Жоли Поль совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

9' Овусу Элиша выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Удар от ворот произведет Осер

8' Оооо... вот это был удар! Rassoul Ndiaye должен был забить с этой позиции.

8' Rassoul Ndiaye оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

8' Него Лоик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

7' Осер совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Леон Донован взял и забрал мяч на выходе

4' Перрен Гаэтан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Осер совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Удар от ворот произведет Осер

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Гавр начинает с центра поля