  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Болланжье Марк
Гавр
3:1
Конец матча
Осер
0'
11' Желтая карточка
Жоли Поль
14' Желтая карточка
Хувер Ки-Джана
0:1
17' Гол
Перрен Гаэтан
1:1
23' Гол в свои ворота
Овусу Элиша
28' Желтая карточка
Синайоко Лассин
45' Вторая желтая карточка
Хувер Ки-Джана
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Н'диайе Рассул
2:1
52' Гол
Н'диайе Рассул
81' Желтая карточка
Касимир Хосуэ
89' Желтая карточка
Жубал Мендес
3:1
90' Пенальти
Туре Абдулайе
90'+8

Ход матча

11'
 
Жоли Поль
14'
 
Хувер Ки-Джана
17'
0:1
Перрен Гаэтан
23'
Овусу Элиша
1:1
28'
 
Синайоко Лассин
45'
 
Хувер Ки-Джана
46'
 
Clement Akpa
Бейр Телониус
48'
Н'диайе Рассул
 
52'
Н'диайе Рассул
(Опери Кристофер)
2:1
62'
Касимир Хосуэ
Н'диайе Рассул
 
62'
Джуджу Антуан
Сумаре Исса
 
66'
 
Дануа Кевин
Перрен Гаэтан
66'
 
Диоманде Синали
Ошо Гэбриэл
67'
 
Айе Флориан
Синайоко Лассин
81'
Касимир Хосуэ
 
82'
Кузяев Далер
Кехта Ясин
 
83'
 
Мадди Эрос
Жоли Поль
89'
 
Жубал Мендес
90'
Туре Абдулайе
3:1

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 1
  • 8 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 2
  • 4 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 5
  • 436 Количество передач 454
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 116
Гавр 56% (65)
X 32.8% (38)
Осер 11.2% (13)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Десма
Артур
93
Санганте
Аруна
22
Сальмье
Йоанн
4
Льорис
Готье
7
Него
Лоик
27
Опери
Кристофер
19
Н'диайе
Рассул
8
Кехта
Ясин
94
Туре
Абдулайе
5
Таргаллин
Уссама
45
Сумаре
Исса
16
Леон
Донован
23
Хувер
Ки-Джана
4
Жубал
Мендес
3
Ошо
Гэбриэл
26
Жоли
Поль
97
Равелсон
Райан
42
Овусу
Элиша
10
Перрен
Гаэтан
25
Траоре
Хамед
17
Синайоко
Лассин
9
Бейр
Телониус
Гавр
5-4-1
Осер
4-2-3-1

История личных встреч

Гавр
Осер

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

22 матча

50%
18.2%
31.8%
11 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

18.2%
50%
31.8%
4 победы 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

45.5%
27.3%
27.2%
10 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

Л2
1:2
Л2
2:3
Л2
1:1
Л2
1:1
Л2
1:0
Л2
2:0
Л2
0:1
Л2
1:1
Л2
1:1
Л2
4:1
Л2
1:0
Л2
0:1
Л2
1:3
Л2
1:0
Л2
2:1
Л2
2:0
Л2
2:1
Л2
2:0
Л2
4:1
Л2
2:1
Л1
1:2
Л1
3:0

Голы

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

1.55
1.09

Среднее время на гол

58
82

Всего голов

18
9

Голов в среднем за матч

1.64
0.82

Среднее время на гол

55
110

Всего голов

35
21

Голов в среднем за матч

1.59
0.95

Тотал матчей

2.5
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
3
Больше 14%
Меньше 86%
19

Среднее время на гол

56
94

Бомбардиры внутри турнира

Гавр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Туре Абдулайе 2 (2) 0.67
Льорис Готье 1 0.33
Н'диайе Рассул 1 0.33
Санганте Аруна 1 0.33
Опери Кристофер 0 0
Зуауи Янис 0 0
Осер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Равелсон Райан 1 0.33
Перрен Гаэтан 1 0.33
Кулибали Лассо 1 0.33
Леон Донован 0 0
Жоли Поль 0 0

Карточки

Гавр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Касимир Хосуэ 2 0
Льорис Готье 1 0
Юте-Кинкуэ Этьенн 1 0
Н'диайе Рассул 1 0
Санганте Аруна 1 0
Джуджу Антуан 1 0
Осер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хувер Ки-Джана 1 1
Онаиву Адо 0 1
Жубал Мендес 1 0
Равелсон Райан 1 0
Синайоко Лассин 1 0
Жоли Поль 1 0

Результаты матчей

Гавр
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Осер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
2
Гавр
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Осер
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Гавр
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Осер
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
17%
1
25%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
2
50%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
4
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
17%
1
20%
1-15
2
33%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Гавр
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сент-Этьен - Гавр 0:2 Гавр - ПСЖ 1:4 Гавр - Бохум 0:6 Гавр - Ред Стар 1:2
НЕК Неймеген - Гавр 1:1 АЗ Алкмаар - Гавр 1:1 Генгам - Гавр 0:3 Гавр - Лорьян 0:1 Клермон - Гавр 1:1 Фужер - Гавр 0:7 Гавр - Фужер АГЛ 7:0 Гавр - Марсель 1:2 Ницца - Гавр 1:0 Гавр - Страсбург 3:1 ПСЖ - Гавр 3:3 Гавр - Мец 0:1 Гавр - Нант 0:1 Ланс - Гавр 1:1 Гавр - Монпелье 0:2 Клермон - Гавр 2:1
Осер
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Нант - Осер 2:0 Осер - Ницца 2:1 Реймс - Осер 3:1 Реймс - Осер 3:1
Осер - Ред Стар 2:0 Труа - Осер 1:2 Гренобль - Осер 3:0 Орлеан - Осер 1:1 Осер - Конкарно 4:1 Амьен - Осер 0:0 Осер - Париж 2:0 Дюнкерк - Осер 1:3 Осер - Лаваль 4:0 Родез - Осер 2:0 Кевийи - Осер 4:3 Осер - Труа 2:0 Аяччо - Осер 0:1 Осер - Кан 2:1 Сент-Этьен - Осер 1:0 Осер - Валансьен 0:0

Результаты матчей

Гавр
Осер

Точный счет

1:4
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Гавр
Осер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 3 2 1 0 10 - 4 7
2.
Нант
 Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
3.
Монако
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
Ланс
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
5.
ПСЖ
 Заявка 2 2 0 0 10 - 1 6
6.
Лилль
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
7.
Гавр
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
8.
Ницца
 Заявка 3 1 1 1 6 - 4 4
9.
Страсбург
 Заявка 3 1 1 1 7 - 6 4
10.
Реймс
 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
11.
Ренн
 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
12.
Брест
 Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
13.
Осер
 Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
14.
Лион
 Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
15.
Тулуза
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
16.
Монпелье
 Заявка 3 0 1 2 2 - 10 1
17.
Анже
 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
18.
Сент-Этьен
 Заявка 3 0 0 3 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
ПСЖ
 Заявка 1 1 0 0 6 - 0 3
3.
Ренн
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Ланс
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Нант
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Страсбург
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Лилль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Осер
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Брест
 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
10.
Реймс
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Лион
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
12.
Гавр
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
13.
Марсель
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Ницца
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Тулуза
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16.
Монпелье
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
17.
Сент-Этьен
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Анже
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
2.
Нант
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Ланс
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
ПСЖ
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
5.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Лилль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Гавр
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Ницца
 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
9.
Реймс
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Тулуза
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Страсбург
 Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
12.
Брест
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Анже
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
15.
Монпелье
 Заявка 1 0 0 1 0 - 6 0
16.
Ренн
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
17.
Осер
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
18.
Сент-Этьен
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Марсель Гринвуд Мэйсон 5
ПСЖ Баркола Бредли 3
Марсель Луис Энрике I 2 (2)
Брест Камара Махди 2
ПСЖ Кан-Ин Ли 2
Весь список

Топ нарушителей
Осер Хувер Ки-Джана 1 1
Монако Камара Ламин 1 1
Ницца Бомбито Мойзе 1 1
Монпелье Ферри Жордан 2
Брест Амави Жордан 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Гавр: 49%, Осер: 51%.
  • 98'
    Г О О О О О Л - Туре Абдулайе из команды Гавр забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Донован Леон прыгнул не в ту сторону.
  • 97'
    После проверки VAR судья не изменил решения - Гавр пробьет пенальти!
  • 96'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Гавр.
  • 96'
    ПЕНАЛЬТИ - Жубал Мендес из команды Осер привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Касимир Хосуэ.
  • 96'
    Опери Кристофер из команды Гавр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 87'
      Десма Артур из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 87'
      Траоре Хамед навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 86'
      Санганте Аруна ослабляет давление, выбив мяч.
    • 86'
      Осер пытается что-то создать.
    • 86'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 86'
      Касимир Хосуэ оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 86'
      Гавр идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 86'
      Касимир Хосуэ выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 85'
      Осер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 85'
      Сальмье Йоанн ослабляет давление, выбив мяч.
    • 85'
      Траоре Хамед из команды Осер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 85'
      Контроль мяча: Гавр: 50%, Осер: 50%.
    • 84'
      Судья сигнализирует, что Льорис Готье из команды Гавр поставил подножку. Пострадал Клеман Акпа
    • 84'
      Касимир Хосуэ из команды Гавр в офсайде
    • 83'
      Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 83'
      Тактическая замена. Жоли Поль уходит с поля и его заменяет Мадди Эрос
    • 82'
      Тактическая замена. Кехта Ясин уходит с поля и его заменяет Кузяев Далер
    • 82'
      Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 81'
      Касимир Хосуэ совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 81'
      Безумный фол. Касимир Хосуэ грубо играет против соперника. Пострадал Траоре Хамед
    • 80'
      Контроль мяча: Гавр: 52%, Осер: 48%.
    • 79'
      Осер совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 79'
      Осер пытается что-то создать.
    • 78'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 78'
      Шанс! Касимир Хосуэ из команды Гавр пробил головой, но мимо
    • 78'
      Опери Кристофер из команды Гавр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 77'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 77'
      Десма Артур из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 77'
      Осер пытается что-то создать.
    • 76'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 75'
      Опери Кристофер не смог попасть в створ ударом издали
    • 75'
      Контроль мяча: Гавр: 52%, Осер: 48%.
    • 75'
      Осер контролирует мяч.
    • 75'
      Хорошую попытку сделал Джуджу Антуан. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 74'
      Таргаллин Уссама из команды Гавр в офсайде
    • 74'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 73'
      Судья сигнализирует, что Кехта Ясин из команды Гавр поставил подножку. Пострадал Клеман Акпа
    • 73'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 72'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 71'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 70'
      Овусу Элиша из команды Осер опасно и грубо сыграл. Опери Кристофер пострадал.
    • 70'
      Контроль мяча: Гавр: 54%, Осер: 46%.
    • 69'
      Осер пытается что-то создать.
    • 68'
      Осер контролирует мяч.
    • 68'
      Осер совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 68'
      Осер совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 67'
      Осер совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 67'
      Тактическая замена. Синайоко Лассин уходит с поля и его заменяет Айе Флориан
    • 66'
      Тактическая замена. Ошо Гэбриэл уходит с поля и его заменяет Диоманде Синали
    • 66'
      Тактическая замена. Перрен Гаэтан уходит с поля и его заменяет Дануа Кевин
    • 66'
      Перрен Гаэтан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 66'
      Осер пытается что-то создать.
    • 65'
      Хорошую попытку сделал Синайоко Лассин. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 65'
      Гавр контролирует мяч.
    • 65'
      Контроль мяча: Гавр: 54%, Осер: 46%.
    • 64'
      Синайоко Лассин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 64'
      Гавр контролирует мяч.
    • 64'
      Матч возобновлен
    • 63'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 63'
      Кехта Ясин пробует нанести удар издали, но Донован Леон держит все под контролем
    • 63'
      Таргаллин Уссама создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 63'
      Джуджу Антуан из команды Гавр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 62'
      Таргаллин Уссама нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 62'
      Тактическая замена. Сумаре Исса уходит с поля и его заменяет Джуджу Антуан
    • 62'
      Тактическая замена. Rassoul Ndiaye уходит с поля и его заменяет Касимир Хосуэ
    • 61'
      Судья сигнализирует, что Синайоко Лассин из команды Осер поставил подножку. Пострадал Туре Абдулайе
    • 60'
      Контроль мяча: Гавр: 53%, Осер: 47%.
    • 59'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 59'
      Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 58'
      Леон Донован взял и забрал мяч на выходе
    • 58'
      Кехта Ясин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 58'
      Опери Кристофер из команды Гавр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 58'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 57'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 56'
      Оооо... вот это был удар! Него Лоик должен был забить с этой позиции.
    • 56'
      Него Лоик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 56'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 55'
      Клеман Акпа из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 55'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 55'
      Таргаллин Уссама нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 55'
      Контроль мяча: Гавр: 49%, Осер: 51%.
    • 54'
      Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 53'
      Синайоко Лассин возвращается на поле.
    • 52'
      Опери Кристофер сделал результативную передачу.
    • 52'
      Г О О О О Л - Rassoul Ndiaye левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!
    • 52'
      Опери Кристофер из команды Гавр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 52'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 52'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 52'
      Ох, нехорошо это выглядит. Синайоко Лассин получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 51'
      Синайоко Лассин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 51'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 51'
      Туре Абдулайе из команды Гавр опасно и грубо сыграл. Синайоко Лассин пострадал.
    • 50'
      Контроль мяча: Гавр: 49%, Осер: 51%.
    • 50'
      НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Гавр отменен из-за положения "вне игры".
    • 49'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Гавр.
    • 49'
      Санганте Аруна сделал ключевой пас для гола!
    • 48'
      Него Лоик из команды Гавр в офсайде
    • 48'
      Г О О О О О Л! Гавр забивает! Rassoul Ndiaye отличился.
    • 48'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 47'
      Леон Донован взял и забрал мяч на выходе
    • 47'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 47'
      Удар от ворот произведет Гавр
    • 46'
      Осер контролирует мяч.
    • 46'
      Тактическая замена. Бейр Телониус уходит с поля и его заменяет Клеман Акпа
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 51'
      Контроль мяча: Гавр: 49%, Осер: 51%.
    • 51'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 51'
      Сумаре Исса из команды Гавр наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 50'
      Опери Кристофер из команды Гавр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 50'
      Контроль мяча: Гавр: 49%, Осер: 51%.
    • 50'
      Судья сигнализирует, что Перрен Гаэтан из команды Осер поставил подножку. Пострадал Туре Абдулайе
    • 49'
      Судья сигнализирует, что Перрен Гаэтан из команды Осер поставил подножку. Пострадал Него Лоик
    • 48'
      Опери Кристофер фолит на сопернике
    • 48'
      Матч возобновлен
    • 47'
      Rassoul Ndiaye на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 46'
      Безумный фол. Хувер Ки-Джана грубо играет против соперника. Пострадал Rassoul Ndiaye
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 46'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 46'
      УДАЛЕНИЕ! - Хувер Ки-Джана удален из-за второго грубого нарушения
    • 45'
      Жубал Мендес ослабляет давление, выбив мяч.
    • 45'
      Хорошую попытку сделал Сумаре Исса. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 45'
      Опери Кристофер из команды Гавр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 45'
      Жубал Мендес из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 45'
      Опери Кристофер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 45'
      Контроль мяча: Гавр: 48%, Осер: 52%.
    • 45'
      Туре Абдулайе нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 45'
      Синайоко Лассин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 45'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 44'
      Леон Донован ослабляет давление, выбив мяч.
    • 44'
      Жоли Поль из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 44'
      Туре Абдулайе нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 44'
      Осер контролирует мяч.
    • 43'
      Удар от ворот произведет Гавр
    • 43'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 42'
      Осер контролирует мяч.
    • 41'
      Опери Кристофер из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 41'
      Судья сигнализирует, что Rassoul Ndiaye из команды Гавр поставил подножку. Пострадал Жоли Поль
    • 40'
      Сальмье Йоанн из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 40'
      Осер пытается что-то создать.
    • 40'
      Льорис Готье из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 40'
      Контроль мяча: Гавр: 49%, Осер: 51%.
    • 39'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 39'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 39'
      Оооо... вот это был удар! Rassoul Ndiaye должен был забить с этой позиции.
    • 38'
      Rassoul Ndiaye оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 38'
      Таргаллин Уссама создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 38'
      Гавр идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 37'
      Судья сигнализирует, что Равелсон Райан из команды Осер поставил подножку. Пострадал Сумаре Исса
    • 37'
      Гавр контролирует мяч.
    • 36'
      Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 35'
      Туре Абдулайе из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 35'
      Контроль мяча: Гавр: 50%, Осер: 50%.
    • 35'
      Судья сигнализирует, что Санганте Аруна из команды Гавр поставил подножку. Пострадал Синайоко Лассин
    • 34'
      Осер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 34'
      Жубал Мендес ослабляет давление, выбив мяч.
    • 34'
      О, нет. Из многообещающей позиции Сумаре Исса из команды Гавр наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
    • 34'
      Него Лоик создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 34'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 33'
      Удар от ворот произведет Гавр
    • 33'
      Осер пытается что-то создать.
    • 32'
      Сальмье Йоанн возвращается на поле.
    • 32'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 31'
      Ох, нехорошо это выглядит. Сальмье Йоанн получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 31'
      Сальмье Йоанн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 30'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 30'
      Сальмье Йоанн успешно блокирует удар.
    • 30'
      Траоре Хамед нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 30'
      Контроль мяча: Гавр: 52%, Осер: 48%.
    • 29'
      Перрен Гаэтан пробует нанести удар издали, но Артур Десмас держит все под контролем
    • 29'
      Осер пытается что-то создать.
    • 29'
      Леон Донован из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 28'
      Него Лоик возвращается на поле.
    • 28'
      Ох, нехорошо это выглядит. Него Лоик получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 28'
      Синайоко Лассин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 27'
      Безумный фол. Синайоко Лассин грубо играет против соперника. Пострадал Него Лоик
    • 27'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 27'
      Ошо Гэбриэл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 27'
      Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 26'
      Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 26'
      Осер совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 25'
      Кехта Ясин наказан за толчок Равелсон Райан
    • 25'
      Контроль мяча: Гавр: 56%, Осер: 44%.
    • 24'
      Осер контролирует мяч.
    • 23'
      Г О О О О Л - Овусу Элиша уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 23'
      Гавр идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 23'
      Жоли Поль ошибается в защите.
    • 23'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 23'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 22'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 22'
      Санганте Аруна на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 22'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 22'
      Сальмье Йоанн успешно блокирует удар.
    • 22'
      Синайоко Лассин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 22'
      Санганте Аруна успешно блокирует удар.
    • 22'
      Синайоко Лассин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 21'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 21'
      Бейр Телониус задерживает мяч рукой
    • 20'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 20'
      Таргаллин Уссама оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 20'
      Гавр идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 20'
      Контроль мяча: Гавр: 57%, Осер: 43%.
    • 19'
      Rassoul Ndiaye из команды Гавр опасно и грубо сыграл. Синайоко Лассин пострадал.
    • 18'
      Ошо Гэбриэл из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 18'
      Отличная индивидуальная работа от Перрен Гаэтан, гол забит с изяществом.
    • 17'
      Г О О О О Л - Перрен Гаэтан правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!
    • 17'
      Санганте Аруна наказан за толчок Синайоко Лассин
    • 16'
      Осер пытается что-то создать.
    • 16'
      Гавр контролирует мяч.
    • 15'
      Контроль мяча: Гавр: 57%, Осер: 43%.
    • 14'
      Хувер Ки-Джана - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 14'
      Хувер Ки-Джана из команды Осер заходит слишком далеко, он валит Опери Кристофер.
    • 13'
      Осер пытается что-то создать.
    • 12'
      Санганте Аруна пробует нанести удар издали, но Донован Леон держит все под контролем
    • 12'
      Кехта Ясин нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 12'
      Жубал Мендес из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 11'
      Жоли Поль совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 11'
      Безумный фол. Жоли Поль грубо играет против соперника. Пострадал Кехта Ясин
    • 11'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 10'
      Контроль мяча: Гавр: 63%, Осер: 37%.
    • 9'
      Овусу Элиша выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'
      Бейр Телониус наказан за толчок Десма Артур
    • 8'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 8'
      Оооо... вот это был удар! Rassoul Ndiaye должен был забить с этой позиции.
    • 8'
      Rassoul Ndiaye оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 8'
      Него Лоик создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 8'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 7'
      Осер совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 6'
      Леон Донован взял и забрал мяч на выходе
    • 6'
      Жоли Поль из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 5'
      Контроль мяча: Гавр: 67%, Осер: 33%.
    • 5'
      Кехта Ясин из команды Гавр в офсайде
    • 5'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 5'
      Санганте Аруна из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 5'
      Осер пытается что-то создать.
    • 4'
      Льорис Готье из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      Перрен Гаэтан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 4'
      Туре Абдулайе из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 3'
      Осер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 2'
      Шанс! Санганте Аруна из команды Гавр пробил головой, но мимо
    • 2'
      Опери Кристофер из команды Гавр подал угловой слева.
    • 1'
      Синайоко Лассин из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 1'
      Синайоко Лассин из команды Осер заходит слишком далеко, он валит Кехта Ясин.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Гавр начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Oceane. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Гавр 56% (65)
    X 32.8% (38)
    Осер 11.2% (13)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Гавр 3:1 Осер

    Исход игры
    Гавр
    56% (65)
    Ничья
    32.8% (38)
    Осер
    11.2% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.46% (33)
    Меньше
    70.54% (79)
    Обе команды забьют
    Да
    59.82% (67)
    Нет
    40.18% (45)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.3% (34)
    1:0 Гавр
    28.4% (33)
    2:1 Гавр
    21.6% (25)
    2:0 Гавр
    5.2% (6)
    1:2 Осер
    4.3% (5)
    0:1 Осер
    3.4% (4)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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