Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Первый тайм

49' Команда Ницца играла лучше в этом тайме.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Булка Марцин взял и забрал мяч на выходе

48' Эль-Мелали Фарид навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Удар от ворот произведет Анже

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Белкдим Яссин тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

45' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Матч возобновлен

42' Будауи Хишем на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Анже совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Удар от ворот произведет Анже

38' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Аркус Карлан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Хорошую попытку сделал Белкдим Яссин . Удар в створ, но вратарь начеку

38' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Хорошую попытку сделал Эль-Мелали Фарид . Удар в створ, но вратарь начеку

35' Абделли Химад из команды Анже своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

35' Абделли Химад создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Хорошую попытку сделал Чо Мохамед-Али . Удар в створ, но вратарь начеку

34' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Клосс Жонатан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Рефери не любит споров - именно за это Фофана Яхья сейчас получил желтую

34' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Н'Домбеле Тангай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

32' Удар от ворот произведет Ницца

32' Эль-Мелали Фарид навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Анже совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Игрок из команды Ницца делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

29' Клосс Жонатан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Буанани Бадредин пробует нанести удар издали, но Яхия Фофана держит все под контролем

28' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Г О О О О Л - Будауи Хишем забивает с левой ноги!

25' Н'Домбеле Тангай создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Клосс Жонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Удар от ворот произведет Анже

25' Буанани Бадредин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

25' Клосс Жонатан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Анже совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Хорошую попытку сделал Бар Мельвен . Удар в створ, но вратарь начеку

22' Гессан Эванн создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Анже совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Удар от ворот произведет Ницца

19' Анже совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Удар от ворот произведет Анже

19' Буанани Бадредин из команды Ницца наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

18' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Булка Марцин взял и забрал мяч на выходе

16' Буанани Бадредин тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

16' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Булка Марцин взял и забрал мяч на выходе

15' Анже совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Булка Марцин взял и забрал мяч на выходе

12' Белкдим Яссин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Н'Домбеле Тангай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Лефор Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Анже совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Юссуф Ндайшимие ослабляет давление, выбив мяч.

8' Команда Ницца забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

7' Аолу Жан-Эде плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

6' ГОООООЛ - Юссуф Ндайшимие Ницца забивает ударом головой

6' Клосс Жонатан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

6' Буанани Бадредин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

6' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Хорошую попытку сделал Будауи Хишем . Удар в створ, но вратарь начеку

5' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Унтонджи Седрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Фофана Яхья взял и забрал мяч на выходе

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Ницца начинает с центра поля