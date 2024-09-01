Тур: 3. Стадион: Раймон Копа. Главный судья: Стина Жереми
0'
0:1
6' ГолНдайишимийе Юссуф
11' Желтая карточкаБамба Абдулайе
16' Желтая карточкаБуанани Бадредин
0:2
25' ГолБудауи Хишем
30' Желтая карточкаБомбито Мойзе
34' Желтая карточкаФофана Яхья
41' Желтая карточкаАолу Жан-Эде
45' Желтая карточкаБелкдим Яссин
56' Желтая карточкаБудауи Хишем
65' Вторая желтая карточкаБомбито Мойзе
1:2
67' ПенальтиАбделли Химад
1:3
72' ГолГессан Эванн
81' Желтая карточкаКапель Пьеррик
81' Желтая карточкаБамба Дьенг
1:4
85' ГолГессан Эванн
Ход матча
6'
11'
16'
25'
0:2
30'
34'
41'
45'
56'
65'
67'
1:2
72'
1:3
81'
81'
85'
1:4
Статистика матча
-
1 Голы 4
-
4 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 8
-
4 Угловые 7
-
0 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 13
-
6 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
213 Количество передач 205
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Фофана
Яхья
21
Лефор
Жордан
26
Бар
Мельвен
29
Гессан
Эванн
- Основной состав
-
30 Фофана ЯхьяВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Лефор ЖорданЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Зинга МелвинВратарь
-
26 Анин ФлоранЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Бамба ДьенгНападающий
-
-
Главный тренер: Александр Дюжо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Бар МельвенПолузащитник
- Нападающий
-
29 Гессан ЭваннНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Дюпе МаксимВратарь
- Вратарь
-
33 Менди АнтуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Эз Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Анже
Ницца
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
37.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
17 матчей
23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
47.1%
29.4%
23.5%
8 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
17.6%
41.2%
41.2%
3 победы 7 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.22
0.88
Среднее время на гол
73
102
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
1.38
1.22
Среднее время на гол
65
73
Всего голов
22
18
Голов в среднем за матч
1.29
1.06
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
Среднее время на гол
69
85
Бомбардиры внутри турнира
Анже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абделли Химад
|1 (1)
|0.33
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Клосс Жонатан
|1
|0.33
|Будауи Хишем
|1
|0.33
|Гессан Эванн
|1
|0.33
|Ндайишимийе Юссуф
|1
|0.33
|Чо Мохамед-Али
|1
|0.33
|Лаборд Гаэтан
|0
|0
|Н'Домбеле Тангай
|0
|0
Карточки
Анже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бамба Абдулайе
|1
|0
|Капель Пьеррик
|1
|0
|Аолу Жан-Эде
|1
|0
|Лефор Жордан
|1
|0
|Фофана Яхья
|1
|0
|Эль-Мелали Фарид
|1
|0
|Ульд Халед Зинедин
|1
|0
|Бамба Дьенг
|1
|0
|Белкдим Яссин
|1
|0
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бомбито Мойзе
|1
|1
|Данте Бонфим
|1
|0
|Росарио Пабло
|1
|0
|Будауи Хишем
|1
|0
|Бар Мельвен
|1
|0
|Менди Антуан
|1
|0
|Буанани Бадредин
|1
|0
Результаты матчей
Анже
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ницца
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Анже
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ницца
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
1
Анже
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ницца
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Анже
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Лилль - Анже 2:0 Анже - Ланс 0:1 Анже - Бастия 1:2 Лорьян - Анже 2:1
Ренн - Анже 2:1 Ле Ман - Анже 2:0 Вольтижер Шатобриан - Анже 2:3 Шатобриан - Анже 2:3 Анже - Дюнкерк 0:0 Анси - Анже 1:2 Анже - По 2:1 Париж - Анже 3:1 Генгам - Анже 1:2 Анже - Труа 2:1 Гренобль - Анже 0:0 Анже - Лаваль 1:1 Конкарно - Анже 2:4 Анже - Амьен 1:3 Валансьен - Анже 0:0 Анже - Аяччо 3:1
Ницца
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Ницца - Тулуза 1:1 Осер - Ницца 2:1 Ипсвич - Ницца 1:0 Лечче - Ницца 2:3
Ризеспор - Ницца 2:2 Ницца - Леганес 2:2 Ницца - Лозанна 2:2 Лилль - Ницца 2:2 Ницца - ПСЖ 1:2 Ницца - Гавр 1:0 Страсбург - Ницца 1:3 Марсель - Ницца 2:2 Ницца - Лорьян 3:0 Реймс - Ницца 0:0 Ницца - Нант 1:2 Ланс - Ницца 1:3 ПСЖ - Ницца 3:1 Ницца - Монпелье 1:2 Тулуза - Ницца 2:1 Ницца - Клермон 0:0
Результаты матчей
Анже
Ницца
Точный счет
0:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Анже
Ницца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 4
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 1
|6
|6.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|7.
|2:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|8.
|4:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 6
|4
|10.
|2:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|11.
|1:2 Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|13.
|1:2 Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 10
|1
|17.
|1:4 Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|6 - 0
|3
|3.
|1:2 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|1:2 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|10.
|2:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|12.
|2:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|4:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|1:4 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|2:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|4:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|9.
|2:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|13.
|1:4 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 6
|0
|16.
|1:2 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|17.
|1:2 Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
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- — Зона вылета
|Марсель
|Гринвуд Мэйсон
|5
|ПСЖ
|Баркола Бредли
|3
|Марсель
|Луис Энрике I
|2 (2)
|Брест
|Камара Махди
|2
|ПСЖ
|Кан-Ин Ли
|2
|Осер
|Хувер Ки-Джана
|1 1
|Монако
|Камара Ламин
|1 1
|Ницца
|Бомбито Мойзе
|1 1
|Монпелье
|Ферри Жордан
|2
|Брест
|Амави Жордан
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Анже 1:4 Ницца
Исход игры
Анже
10.3% (12)
Ничья
30.8% (36)
Ницца
59% (69)
Тотал 2.5
Больше
38.94% (44)
Меньше
61.06% (69)
Обе команды забьют
Да
69.91% (79)
Нет
30.09% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.9% (35)
1:2 Ницца
29.1% (34)
0:1 Ницца
24.8% (29)
2:1 Анже
6% (7)
0:2 Ницца
2.6% (3)
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