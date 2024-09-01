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  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Стина Жереми
Анже
1:4
Второй тайм: 90'
Ницца
0'
0:1
6' Гол
Ндайишимийе Юссуф
11' Желтая карточка
Бамба Абдулайе
16' Желтая карточка
Буанани Бадредин
0:2
25' Гол
Будауи Хишем
30' Желтая карточка
Бомбито Мойзе
34' Желтая карточка
Фофана Яхья
41' Желтая карточка
Аолу Жан-Эде
45' Желтая карточка
Белкдим Яссин
56' Желтая карточка
Будауи Хишем
65' Вторая желтая карточка
Бомбито Мойзе
1:2
67' Пенальти
Абделли Химад
1:3
72' Гол
Гессан Эванн
81' Желтая карточка
Капель Пьеррик
81' Желтая карточка
Бамба Дьенг
1:4
85' Гол
Гессан Эванн

Ход матча

6'
0:1
Ндайишимийе Юссуф
(Клосс Жонатан)
11'
Бамба Абдулайе
 
16'
 
Буанани Бадредин
25'
0:2
Будауи Хишем
(Н'Домбеле Тангай)
30'
 
Бомбито Мойзе
34'
Фофана Яхья
 
41'
Аолу Жан-Эде
 
45'
Белкдим Яссин
 
46'
Бамба Дьенг
Аркус Карлан
 
56'
 
Будауи Хишем
64'
 
Бога Жереми
Буанани Бадредин
64'
 
Менди Антуан
Клосс Жонатан
64'
Анин Флоран
Jacques Ekomie
 
64'
Капель Пьеррик
Аолу Жан-Эде
 
65'
 
Бомбито Мойзе
67'
Абделли Химад
1:2
68'
 
Абдель Монем Мохамед
Чо Мохамед-Али
72'
1:3
Гессан Эванн
76'
Рао-Лисоа Лилиан
Бамба Абдулайе
 
76'
Ферхат Зинедин
Белкдим Яссин
 
81'
Капель Пьеррик
 
81'
Бамба Дьенг
 
85'
1:4
Гессан Эванн
88'
 
Victor Orakpo
Гессан Эванн
88'
 
Росарио Пабло
Н'Домбеле Тангай

Статистика матча

  • 1 Голы 4
  • 4 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 8
  • 4 Угловые 7
  • 0 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 13
  • 6 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 213 Количество передач 205
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогнозы 117
Анже 10.3% (12)
X 30.8% (36)
Ницца 59% (69)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Анже
Ничья
Ницца
45.00
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5.09
3.30
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Фофана
Яхья
25
Бамба
Абдулайе
22
Унтонджи
Седрик
21
Лефор
Жордан
2
Аркус
Карлан
3
Jacques
Ekomie
14
Белкдим
Яссин
6
Аолу
Жан-Эде
10
Абделли
Химад
11
Sidiki
Cherif
28
Эль-Мелали
Фарид
1
Булка
Марцин
55
Ндайишимийе
Юссуф
64
Бомбито
Мойзе
4
Данте
Бонфим
92
Клосс
Жонатан
6
Будауи
Хишем
22
Н'Домбеле
Тангай
26
Бар
Мельвен
25
Чо
Мохамед-Али
29
Гессан
Эванн
19
Буанани
Бадредин
Анже
5-3-2
Ницца
3-4-3

История личных встреч

Анже
Ницца

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
37.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

17 матчей

23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

47.1%
29.4%
23.5%
8 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

17.6%
41.2%
41.2%
3 победы 7 ничьих 7 побед

История матчей

Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
3:0
Л1
0:3
Л1
1:1
Л1
3:1
Л1
3:0
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
2:2
Л1
0:2
Л1
0:1
Л1
2:1
Л1
1:1
К
3:1

Голы

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.22
0.88

Среднее время на гол

73
102

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

1.38
1.22

Среднее время на гол

65
73

Всего голов

22
18

Голов в среднем за матч

1.29
1.06

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
3
Больше 18%
Меньше 82%
14

Среднее время на гол

69
85

Бомбардиры внутри турнира

Анже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абделли Химад 1 (1) 0.33
Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клосс Жонатан 1 0.33
Будауи Хишем 1 0.33
Гессан Эванн 1 0.33
Ндайишимийе Юссуф 1 0.33
Чо Мохамед-Али 1 0.33
Лаборд Гаэтан 0 0
Н'Домбеле Тангай 0 0

Карточки

Анже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бамба Абдулайе 1 0
Капель Пьеррик 1 0
Аолу Жан-Эде 1 0
Лефор Жордан 1 0
Фофана Яхья 1 0
Эль-Мелали Фарид 1 0
Ульд Халед Зинедин 1 0
Бамба Дьенг 1 0
Белкдим Яссин 1 0
Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бомбито Мойзе 1 1
Данте Бонфим 1 0
Росарио Пабло 1 0
Будауи Хишем 1 0
Бар Мельвен 1 0
Менди Антуан 1 0
Буанани Бадредин 1 0

Результаты матчей

Анже
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ницца
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Анже
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ницца
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1
Анже
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ницца
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Анже
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Лилль - Анже 2:0 Анже - Ланс 0:1 Анже - Бастия 1:2 Лорьян - Анже 2:1
Ренн - Анже 2:1 Ле Ман - Анже 2:0 Вольтижер Шатобриан - Анже 2:3 Шатобриан - Анже 2:3 Анже - Дюнкерк 0:0 Анси - Анже 1:2 Анже - По 2:1 Париж - Анже 3:1 Генгам - Анже 1:2 Анже - Труа 2:1 Гренобль - Анже 0:0 Анже - Лаваль 1:1 Конкарно - Анже 2:4 Анже - Амьен 1:3 Валансьен - Анже 0:0 Анже - Аяччо 3:1
Ницца
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Ницца - Тулуза 1:1 Осер - Ницца 2:1 Ипсвич - Ницца 1:0 Лечче - Ницца 2:3
Ризеспор - Ницца 2:2 Ницца - Леганес 2:2 Ницца - Лозанна 2:2 Лилль - Ницца 2:2 Ницца - ПСЖ 1:2 Ницца - Гавр 1:0 Страсбург - Ницца 1:3 Марсель - Ницца 2:2 Ницца - Лорьян 3:0 Реймс - Ницца 0:0 Ницца - Нант 1:2 Ланс - Ницца 1:3 ПСЖ - Ницца 3:1 Ницца - Монпелье 1:2 Тулуза - Ницца 2:1 Ницца - Клермон 0:0

Результаты матчей

Анже
Ницца

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Анже
Ницца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 3 2 1 0 10 - 4 7
2.
Нант
 Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
3.
Монако
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
Ланс
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
5.
ПСЖ
 Заявка 2 2 0 0 10 - 1 6
6.
Лилль
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
7.
Гавр
 2:1 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
8.
Ницца
 4:1 Заявка 3 1 1 1 6 - 4 4
9.
Страсбург
 Заявка 3 1 1 1 7 - 6 4
10.
Реймс
 2:1 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
11.
Ренн
 1:2 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
12.
Брест
 Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
13.
Осер
 1:2 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
14.
Лион
 Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
15.
Тулуза
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
16.
Монпелье
 Заявка 3 0 1 2 2 - 10 1
17.
Анже
 1:4 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
18.
Сент-Этьен
 Заявка 3 0 0 3 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
ПСЖ
 Заявка 1 1 0 0 6 - 0 3
3.
Ренн
 1:2 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Ланс
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Нант
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Страсбург
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Лилль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Осер
 1:2 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Брест
 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
10.
Реймс
 2:1 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Лион
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
12.
Гавр
 2:1 Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
13.
Марсель
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Ницца
 4:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Тулуза
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16.
Монпелье
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
17.
Сент-Этьен
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Анже
 1:4 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
2.
Нант
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Ланс
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
ПСЖ
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
5.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Лилль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Гавр
 2:1 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Ницца
 4:1 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
9.
Реймс
 2:1 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Тулуза
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Страсбург
 Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
12.
Брест
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Анже
 1:4 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
15.
Монпелье
 Заявка 1 0 0 1 0 - 6 0
16.
Осер
 1:2 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
17.
Ренн
 1:2 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
18.
Сент-Этьен
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
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  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Марсель Гринвуд Мэйсон 5
ПСЖ Баркола Бредли 3
Марсель Луис Энрике I 2 (2)
Брест Камара Махди 2
ПСЖ Кан-Ин Ли 2
Весь список

Топ нарушителей
Осер Хувер Ки-Джана 1 1
Монако Камара Ламин 1 1
Ницца Бомбито Мойзе 1 1
Монпелье Ферри Жордан 2
Брест Амави Жордан 2
Весь список
  • 88'
    Отличную игру провел сегодня Гессан Эванн! Тренер и фанаты должны были радоваться такому перфомансу!
  • 88'
    Тактическая замена. Гессан Эванн уходит с поля и его заменяет Victor Orakpo
  • 88'
    Ферхат Зинедин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 88'
    Эль-Мелали Фарид создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 88'
    Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 87'
    Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 87'
    Анже пытается что-то создать.
  • 86'
    Анин Флоран плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 48% завершится ничьей.
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      BetBoom
      2.07 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 117
    Анже 10.3% (12)
    X 30.8% (36)
    Ницца 59% (69)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Анже
    Ничья
    Ницца
    45.00
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    5.09
    3.30
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Анже 1:4 Ницца онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Анже 1:4 Ницца

    Исход игры
    Анже
    10.3% (12)
    Ничья
    30.8% (36)
    Ницца
    59% (69)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.94% (44)
    Меньше
    61.06% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    69.91% (79)
    Нет
    30.09% (34)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.9% (35)
    1:2 Ницца
    29.1% (34)
    0:1 Ницца
    24.8% (29)
    2:1 Анже
    6% (7)
    0:2 Ницца
    2.6% (3)
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