74' Матч возобновится спорным мячом

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Хорошую попытку сделал Гуйри Амин . Удар в створ, но вратарь начеку

69' Матч возобновлен

67' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

67' Nhoa Sangui не смог попасть в створ ударом издали

65' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Матч возобновится спорным мячом

65' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

64' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Реймс

63' Оооо... вот это был удар! Дьяките Умар должен был забить с этой позиции.

63' Хорошую попытку сделал Дьяките Умар . Удар в створ, но вратарь начеку

63' Ито Дзюня из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

63' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Оооо... вот это был удар! Дьяките Умар должен был забить с этой позиции.

58' Хорошую попытку сделал Дьяките Умар . Удар в створ, но вратарь начеку

57' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Агбаду Эммануэль нанес удар головой, но Стив Манданда спокойно отбил мяч.

53' Трюффер Адриен получил желтую карточку от судьи

51' Удар от ворот произведет Реймс

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Г О О О О Л - Дьяките Умар записал гол на свой счет!

48' Бута из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Оооо... вот это был удар! Гуйри Амин должен был забить с этой позиции.

47' Гуйри Амин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Мюинга Арно из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.