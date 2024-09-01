Тур: 3. Стадион: Стад Огюст Делон. Главный судья: Вернис Матьё
0'
0:1
13' ГолЭстигор Лео
31' Желтая карточкаБута
1:1
41' ГолИто Дзюня
2:1
48' ГолДьяките Умар
53' Желтая карточкаТрюффер Адриен
Ход матча
13'
0:1
31'
48'
2:1
53'
72'
80'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
4 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 4
-
3 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
224 Количество передач 165
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
94
Диуф
Йеванн
23
Бута
55
Сангюи
Ноа
71
Фофана
Яя
22
Дьяките
Умар
33
Хатебур
Ханс
55
Эстигор
Лео
28
Камара
Глен
11
Блас
Людовик
10
Гуйри
Амин
- Основной состав
-
94 Диуф ЙеваннВратарь
-
23 БутаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Сангюи НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
71 Фофана ЯяПолузащитник
- Нападающий
-
22 Дьяките УмарНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Кипре СедрикЗащитник
-
25 Де Смет ТибоЗащитник
-
11 Салама АминПолузащитник
-
10 Теума ТеддиПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Боянг АдамаНападающий
- Нападающий
-
14 Хадра РедаНападающий
-
Главный тренер: Элснер Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Хатебур ХансЗащитник
-
55 Эстигор ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Камара ГленПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Блас ЛюдовикПолузащитник
- Нападающий
-
10 Гуйри АминНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
36 Сейду АлидуЗащитник
-
15 Файе МикаилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Гомес КарлосПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Сиссе ДжауиПолузащитник
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Реймс
Ренн
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
107.7%
15.4%
14 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 4 победы
22 матча
50%
13.6%
36.4%
11 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
22.7%
36.4%
40.9%
5 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
63.6%
18.2%
18.2%
14 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
17
18
Голов в среднем за матч
1.7
1.5
Среднее время на гол
52
60
Всего голов
19
12
Голов в среднем за матч
1.58
1.2
Среднее время на гол
56
75
Всего голов
36
30
Голов в среднем за матч
1.64
1.36
Тотал матчей
2.5
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
55
66
Бомбардиры внутри турнира
Реймс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фофана Яя
|1
|0.33
|Дьяките Умар
|1
|0.33
|Ито Дзюня
|1
|0.33
|Акиеме Серхио
|1
|0.33
|Бута
|0
|0
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Блас Людовик
|1
|0.33
|Гуйри Амин
|1
|0.33
|Буриго Бенжамен
|1
|0.33
|Эстигор Лео
|1
|0.33
|Мейстер Хенрик
|1
|0.33
Карточки
Реймс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коне Амаду
|0
|1
|Дьяките Умар
|1
|0
|Бута
|1
|0
|Атангана-Эдоа Валентин
|1
|0
|Фофана Яя
|1
|0
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эстигор Лео
|2
|0
|Ву Кристофер
|1
|0
|Трюффер Адриен
|1
|0
|Ассиньон Лоренс
|1
|0
|Сейду Алиду
|1
|0
|Джеймс Джордан
|1
|0
Результаты матчей
Реймс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ренн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Реймс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ренн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
3
Реймс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Ренн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
5
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Реймс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Марсель - Реймс 2:2 Реймс - Лилль 0:2 Реймс - Осер 3:1 Реймс - Осер 3:1
Виссел Кобе - Реймс 1:0 Матида Зельвия - Реймс 0:2 Мачида - Реймс 0:2 Симидзу С-Палс - Реймс 3:0 Джубило Ивата - Реймс 1:1 Сошо - Реймс 1:3 Реймс - Флёри-Мерожи 2:0 Реймс - Ренн 2:1 Реймс - Марсель 1:0 Брест - Реймс 1:1 Клермон - Реймс 4:1 Реймс - Монпелье 1:2 Страсбург - Реймс 3:1 Реймс - Ницца 0:0 Лион - Реймс 1:1 Реймс - Мец 2:1
Ренн
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Страсбург - Ренн 3:1 Ренн - Лион 3:0 Ренн - Вердер 1:0 Ренн - Вердер 1:0
Ренн - Реал Сосьедад 2:0 Генгам - Ренн 3:0 Ренн - Анже 2:1 Ренн - Лаваль 2:1 Сен-Мало - Ренн 3:3 Реймс - Ренн 2:1 Ренн - Ланс 1:1 Мец - Ренн 2:3 Ренн - Брест 4:5 Нант - Ренн 0:3 Ренн - Тулуза 1:2 Монако - Ренн 1:0 ПСЖ - Ренн 1:0 Страсбург - Ренн 2:0 Ренн - Марсель 2:0 Лилль - Ренн 2:2
Результаты матчей
Реймс
Ренн
Точный счет
0:2
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
2:2
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Реймс
Ренн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 4
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 1
|6
|6.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|7.
|2:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 6
|4
|9.
|3:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|10.
|2:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|11.
|1:2 Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|13.
|1:2 Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 10
|1
|17.
|1:3 Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|6 - 0
|3
|3.
|1:2 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|8.
|1:2 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|10.
|2:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|12.
|2:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|3:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|1:3 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|2:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|3:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|2:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|13.
|1:3 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 6
|0
|16.
|1:2 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|17.
|1:2 Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Зона вылета
|Марсель
|Гринвуд Мэйсон
|5
|ПСЖ
|Баркола Бредли
|3
|Марсель
|Луис Энрике I
|2 (2)
|Брест
|Камара Махди
|2
|ПСЖ
|Кан-Ин Ли
|2
|Осер
|Хувер Ки-Джана
|1 1
|Монако
|Камара Ламин
|1 1
|Ницца
|Бомбито Мойзе
|1 1
|Монпелье
|Ферри Жордан
|2
|Брест
|Амави Жордан
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Реймс 2:1 Ренн
Исход игры
Реймс
20.7% (24)
Ничья
38.8% (45)
Ренн
40.5% (47)
Тотал 2.5
Больше
46.85% (52)
Меньше
53.15% (59)
Обе команды забьют
Да
82.88% (92)
Нет
17.12% (19)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.5% (40)
1:2 Ренн
23.3% (27)
2:1 Реймс
15.5% (18)
0:1 Ренн
9.5% (11)
1:0 Реймс
4.3% (5)
1:3 Ренн
2.6% (3)
2:2 Ничья
2.6% (3)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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