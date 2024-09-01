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  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Вернис Матьё
Реймс
2:1
Конец матча
Ренн
0'
0:1
13' Гол
Эстигор Лео
31' Желтая карточка
Бута
1:1
41' Гол
Ито Дзюня
2:1
48' Гол
Дьяките Умар
53' Желтая карточка
Трюффер Адриен
90' Желтая карточка
Окуму Джозеф
90'+8

Ход матча

13'
0:1
Эстигор Лео
(Блас Людовик)
31'
Бута
 
41'
Ито Дзюня
(Фофана Яя)
1:1
48'
Дьяките Умар
(Бута)
2:1
53'
 
Трюффер Адриен
64'
 
Гомес Карлос
Мюинга Арно
64'
 
Сейду Алиду
Трюффер Адриен
72'
Салама Амин
Дьяките Умар
 
72'
Теума Тедди
Фофана Яя
 
72'
 
Ассиньон Лоренс
Хатебур Ханс
72'
 
Сантамария Батист
Камара Глен
73'
 
Мейстер Хенрик
Блас Людовик
81'
Хадра Реда
Ито Дзюня
 
81'
Кипре Седрик
Накамура Кейто
 
86'
Де Смет Тибо
Бута
 
90'
Окуму Джозеф
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 5
  • 0 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 400 Количество передач 350
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогнозы 116
Реймс 20.7% (24)
X 38.8% (45)
Ренн 40.5% (47)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
94
Диуф
Йеванн
23
Бута
2
Окуму
Джозеф
24
Агбаду
Эммануэль
55
Сангюи
Ноа
15
Манетси
Маршал
6
Атангана-Эдоа
Валентин
71
Фофана
Яя
7
Ито
Дзюня
22
Дьяките
Умар
17
Накамура
Кейто
30
Манданда
Стив
33
Хатебур
Ханс
55
Эстигор
Лео
4
Ву
Кристофер
3
Трюффер
Адриен
28
Камара
Глен
6
Матусива
Азор
7
Грёнбек
Альберт
11
Блас
Людовик
9
Мюинга
Арно
10
Гуйри
Амин
Реймс
4-3-3
Ренн
4-3-1-2

История личных встреч

Реймс
Ренн

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

107.7%
15.4%
14 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 4 победы

22 матча

50%
13.6%
36.4%
11 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

22.7%
36.4%
40.9%
5 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

63.6%
18.2%
18.2%
14 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

Л1
2:1
Л1
3:1
Л1
3:0
Л1
3:1
Л1
2:3
Л1
0:2
Л1
2:2
Л1
2:2
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
2:0
Л1
0:2
Л1
3:1
Л1
2:2
Л1
1:0
К
1:1
Л1
1:3
Л1
1:3
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
1:0
К
3:4

Голы

Всего голов

17
18

Голов в среднем за матч

1.7
1.5

Среднее время на гол

52
60

Всего голов

19
12

Голов в среднем за матч

1.58
1.2

Среднее время на гол

56
75

Всего голов

36
30

Голов в среднем за матч

1.64
1.36

Тотал матчей

2.5
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

55
66

Бомбардиры внутри турнира

Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фофана Яя 1 0.33
Дьяките Умар 1 0.33
Ито Дзюня 1 0.33
Акиеме Серхио 1 0.33
Бута 0 0
Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Блас Людовик 1 0.33
Гуйри Амин 1 0.33
Буриго Бенжамен 1 0.33
Эстигор Лео 1 0.33
Мейстер Хенрик 1 0.33

Карточки

Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коне Амаду 0 1
Дьяките Умар 1 0
Бута 1 0
Окуму Джозеф 1 0
Атангана-Эдоа Валентин 1 0
Фофана Яя 1 0
Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эстигор Лео 2 0
Ву Кристофер 1 0
Трюффер Адриен 1 0
Ассиньон Лоренс 1 0
Сейду Алиду 1 0
Джеймс Джордан 1 0

Результаты матчей

Реймс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ренн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
3
Реймс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ренн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3
Реймс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Ренн
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
6

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
3
75%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Реймс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Марсель - Реймс 2:2 Реймс - Лилль 0:2 Реймс - Осер 3:1 Реймс - Осер 3:1
Виссел Кобе - Реймс 1:0 Матида Зельвия - Реймс 0:2 Мачида - Реймс 0:2 Симидзу С-Палс - Реймс 3:0 Джубило Ивата - Реймс 1:1 Сошо - Реймс 1:3 Реймс - Флёри-Мерожи 2:0 Реймс - Ренн 2:1 Реймс - Марсель 1:0 Брест - Реймс 1:1 Клермон - Реймс 4:1 Реймс - Монпелье 1:2 Страсбург - Реймс 3:1 Реймс - Ницца 0:0 Лион - Реймс 1:1 Реймс - Мец 2:1
Ренн
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Страсбург - Ренн 3:1 Ренн - Лион 3:0 Ренн - Вердер 1:0 Ренн - Вердер 1:0
Ренн - Реал Сосьедад 2:0 Генгам - Ренн 3:0 Ренн - Анже 2:1 Ренн - Лаваль 2:1 Сен-Мало - Ренн 3:3 Реймс - Ренн 2:1 Ренн - Ланс 1:1 Мец - Ренн 2:3 Ренн - Брест 4:5 Нант - Ренн 0:3 Ренн - Тулуза 1:2 Монако - Ренн 1:0 ПСЖ - Ренн 1:0 Страсбург - Ренн 2:0 Ренн - Марсель 2:0 Лилль - Ренн 2:2

Результаты матчей

Реймс
Ренн

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Реймс
Ренн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 3 2 1 0 10 - 4 7
2.
Нант
 Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
3.
Монако
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
Ланс
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
5.
ПСЖ
 Заявка 2 2 0 0 10 - 1 6
6.
Лилль
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
7.
Гавр
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
8.
Ницца
 Заявка 3 1 1 1 6 - 4 4
9.
Страсбург
 Заявка 3 1 1 1 7 - 6 4
10.
Реймс
 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
11.
Ренн
 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
12.
Брест
 Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
13.
Осер
 Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
14.
Лион
 Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
15.
Тулуза
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
16.
Монпелье
 Заявка 3 0 1 2 2 - 10 1
17.
Анже
 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
18.
Сент-Этьен
 Заявка 3 0 0 3 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
ПСЖ
 Заявка 1 1 0 0 6 - 0 3
3.
Ренн
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Ланс
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Нант
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Страсбург
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Лилль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Осер
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Брест
 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
10.
Реймс
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Лион
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
12.
Гавр
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
13.
Марсель
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Ницца
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Тулуза
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16.
Монпелье
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
17.
Сент-Этьен
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Анже
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
2.
Нант
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Ланс
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
ПСЖ
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
5.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Лилль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Гавр
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Ницца
 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
9.
Реймс
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Тулуза
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Страсбург
 Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
12.
Брест
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Анже
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
15.
Монпелье
 Заявка 1 0 0 1 0 - 6 0
16.
Ренн
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
17.
Осер
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
18.
Сент-Этьен
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Марсель Гринвуд Мэйсон 5
ПСЖ Баркола Бредли 3
Марсель Луис Энрике I 2 (2)
Брест Камара Махди 2
ПСЖ Кан-Ин Ли 2
Весь список

Топ нарушителей
Осер Хувер Ки-Джана 1 1
Монако Камара Ламин 1 1
Ницца Бомбито Мойзе 1 1
Монпелье Ферри Жордан 2
Брест Амави Жордан 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 88'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 87'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 86'
      Тактическая замена. Бута уходит с поля и его заменяет Де Смет Тибо
    • 85'
      Контроль мяча: Реймс: 55%, Ренн: 45%.
    • 85'
      Сейду Алиду из команды Ренн в офсайде
    • 85'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 84'
      Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе
    • 84'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 83'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 82'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 82'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 82'
      Агбаду Эммануэль не смог попасть в створ ударом издали
    • 82'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 81'
      Тактическая замена. Накамура Кейто уходит с поля и его заменяет Кипре Седрик
    • 81'
      Тактическая замена. Ито Дзюня уходит с поля и его заменяет Хадра Реда
    • 81'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 80'
      Контроль мяча: Реймс: 55%, Ренн: 45%.
    • 80'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 79'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 79'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 78'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 78'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 77'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 76'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 76'
      Ву Кристофер из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 76'
      Контроль мяча: Реймс: 56%, Ренн: 44%.
    • 75'
      Судья сигнализирует, что Сантамария Батист из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Ито Дзюня
    • 74'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 74'
      Накамура Кейто пробует нанести удар издали, но Стив Манданда держит все под контролем
    • 74'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 74'
      Реймс контролирует мяч.
    • 74'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 73'
      Тактическая замена. Блас Людовик уходит с поля и его заменяет Мейстер Хенрик
    • 72'
      Тактическая замена. Камара Глен уходит с поля и его заменяет Сантамария Батист
    • 72'
      Тактическая замена. Хатебур Ханс уходит с поля и его заменяет Ассиньон Лоренс
    • 72'
      Тактическая замена. Фофана Яя уходит с поля и его заменяет Теума Тедди
    • 72'
      Тактическая замена. Дьяките Умар уходит с поля и его заменяет Салама Амин
    • 71'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 70'
      Контроль мяча: Реймс: 55%, Ренн: 45%.
    • 70'
      Хорошую попытку сделал Грёнбек Альберт. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 70'
      Агбаду Эммануэль из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 70'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 69'
      Матч возобновлен
    • 67'
      Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
    • 67'
      Сейду Алиду не смог попасть в створ ударом издали
    • 66'
      Судья сигнализирует, что Nhoa Sangui из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Гомес Карлос III
    • 65'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 65'
      Контроль мяча: Реймс: 54%, Ренн: 46%.
    • 65'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 65'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 64'
      Тактическая замена. Трюффер Адриен уходит с поля и его заменяет Сейду Алиду
    • 64'
      Тактическая замена. Мюинга Арно уходит с поля и его заменяет Гомес Карлос III
    • 64'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Реймс.
    • 63'
      Оооо... вот это был удар! Дьяките Умар должен был забить с этой позиции.
    • 63'
      Хорошую попытку сделал Дьяките Умар. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 63'
      Ито Дзюня из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 63'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 63'
      Реймс контролирует мяч.
    • 62'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 61'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 61'
      Агбаду Эммануэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 60'
      Контроль мяча: Реймс: 57%, Ренн: 43%.
    • 60'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 59'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 58'
      Оооо... вот это был удар! Дьяките Умар должен был забить с этой позиции.
    • 58'
      Хорошую попытку сделал Дьяките Умар. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 57'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 56'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 56'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 55'
      Контроль мяча: Реймс: 55%, Ренн: 45%.
    • 55'
      Дьяките Умар наказан за толчок Хатебур Ханс
    • 55'
      Агбаду Эммануэль нанес удар головой, но Стив Манданда спокойно отбил мяч.
    • 54'
      Судья сигнализирует, что Ву Кристофер из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Манетси Маршал
    • 53'
      Трюффер Адриен получил желтую карточку от судьи
    • 53'
      Трюффер Адриен из команды Ренн заходит слишком далеко, он валит Ито Дзюня.
    • 52'
      Ренн контролирует мяч.
    • 51'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 50'
      Контроль мяча: Реймс: 56%, Ренн: 44%.
    • 50'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 48'
      Бута сделал результативную передачу.
    • 48'
      Г О О О О Л - Дьяките Умар записал гол на свой счет!
    • 48'
      Бута из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 48'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 47'
      Оооо... вот это был удар! Гуйри Амин должен был забить с этой позиции.
    • 47'
      Гуйри Амин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 47'
      Мюинга Арно из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 47'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 46'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Обе команды достойно сыграли в первом тайме
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Контроль мяча: Реймс: 57%, Ренн: 43%.
    • 48'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 48'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 47'
      Судья сигнализирует, что Бута из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Камара Глен
    • 46'
      Гуйри Амин пробует нанести удар издали, но Йеванн Диуф держит все под контролем
    • 46'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 46'
      Манетси Маршал наказан за толчок Матусива Азор
    • 45'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 45'
      Контроль мяча: Реймс: 57%, Ренн: 43%.
    • 45'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 44'
      Хатебур Ханс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 44'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 44'
      Судья сигнализирует, что Грёнбек Альберт из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Окуму Джозеф
    • 43'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 42'
      Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе
    • 42'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 41'
      Команда Реймс сравняла счет! Игра продолжается!
    • 41'
      Фофана Яя сделал результативную передачу.
    • 41'
      ГОООООЛ - Ито Дзюня Реймс забивает ударом головой
    • 41'
      Фофана Яя из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 41'
      Ву Кристофер из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 40'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 40'
      Контроль мяча: Реймс: 56%, Ренн: 44%.
    • 39'
      Судья сигнализирует, что Ву Кристофер из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Манетси Маршал
    • 38'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 37'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 37'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 36'
      Эстигор Лео наказан за толчок Манетси Маршал
    • 36'
      Грёнбек Альберт нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 36'
      Блас Людовик из команды Ренн подал угловой справа.
    • 35'
      Контроль мяча: Реймс: 57%, Ренн: 43%.
    • 35'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 35'
      Судья сигнализирует, что Дьяките Умар из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Ву Кристофер
    • 34'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 34'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 34'
      Накамура Кейто не смог попасть в створ ударом издали
    • 34'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 33'
      Эстигор Лео ослабляет давление, выбив мяч.
    • 33'
      Ренн контролирует мяч.
    • 31'
      Камара Глен задерживает мяч рукой
    • 31'
      Бута получил желтую карточку от судьи
    • 31'
      Судья сигнализирует, что Бута из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Блас Людовик
    • 30'
      Контроль мяча: Реймс: 56%, Ренн: 44%.
    • 30'
      Грёнбек Альберт навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 28'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 28'
      Накамура Кейто из команды Реймс заходит слишком далеко, он валит Матусива Азор.
    • 27'
      Реймс контролирует мяч.
    • 27'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 26'
      Ренн контролирует мяч.
    • 26'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 25'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 25'
      Контроль мяча: Реймс: 56%, Ренн: 44%.
    • 25'
      Ито Дзюня навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 24'
      Агбаду Эммануэль нанес удар головой, но Стив Манданда спокойно отбил мяч.
    • 24'
      Ито Дзюня из команды Реймс подал угловой справа.
    • 24'
      Манетси Маршал нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 24'
      Дьяките Умар из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 24'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 23'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 21'
      Блас Людовик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 20'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 20'
      Контроль мяча: Реймс: 54%, Ренн: 46%.
    • 20'
      Ито Дзюня навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 20'
      Эстигор Лео из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 19'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 19'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 18'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 17'
      Судья сигнализирует, что Грёнбек Альберт из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Бута
    • 17'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 17'
      Оооо... вот это был удар! Дьяките Умар должен был забить с этой позиции.
    • 17'
      Дьяките Умар оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 17'
      Фофана Яя из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 16'
      Реймс контролирует мяч.
    • 15'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 15'
      Контроль мяча: Реймс: 54%, Ренн: 46%.
    • 15'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 14'
      Команда Ренн забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 13'
      Блас Людовик сделал результативную передачу.
    • 13'
      ГОООООЛ - Эстигор Лео Ренн забивает ударом головой
    • 13'
      Блас Людовик из команды Ренн подал угловой справа.
    • 12'
      Мюинга Арно оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 12'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 11'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 11'
      Шанс! Хатебур Ханс из команды Ренн пробил головой, но мимо
    • 11'
      Матусива Азор из команды Ренн подал угловой слева.
    • 10'
      Контроль мяча: Реймс: 54%, Ренн: 46%.
    • 10'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 10'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 9'
      Блас Людовик нанес удар головой, но Йеванн Диуф спокойно отбил мяч.
    • 9'
      Камара Глен из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 8'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 8'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 7'
      Ренн контролирует мяч.
    • 7'
      Хорошую попытку сделал Манетси Маршал. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 7'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 6'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Гуйри Амин из команды Ренн в офсайде
    • 5'
      Контроль мяча: Реймс: 50%, Ренн: 50%.
    • 5'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 4'
      Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
    • 4'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 3'
      Грёнбек Альберт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Ву Кристофер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 1'
      Реймс контролирует мяч.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Реймс начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Реймс 20.7% (24)
    X 38.8% (45)
    Ренн 40.5% (47)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Реймс 2:1 Ренн онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Реймс 2:1 Ренн

    Исход игры
    Реймс
    20.7% (24)
    Ничья
    38.8% (45)
    Ренн
    40.5% (47)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.85% (52)
    Меньше
    53.15% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    82.88% (92)
    Нет
    17.12% (19)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.5% (40)
    1:2 Ренн
    23.3% (27)
    2:1 Реймс
    15.5% (18)
    0:1 Ренн
    9.5% (11)
    1:0 Реймс
    4.3% (5)
    1:3 Ренн
    2.6% (3)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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