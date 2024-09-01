Тур: 6. Стадион: Гульденспоренстадион.
1:1
Второй тайм: 66'
0'
0:1
10' ГолБертаччини Адриано
31' Желтая карточкаRobert-Jan Vanwesemael
36' Желтая карточкаAbdelkahar Kadri
1:1
51' ГолСильва Жоао
Ход матча
10'
36'
51'
1:1
24
Фудзии
Харуя
44
Сильва
Жоао
26
Лагэ
Брам
20
Девале
Жиль
11
Dion
De
Neve
19
Ферри
Начо
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Фудзии ХаруяЗащитник
-
44 Сильва ЖоаоЗащитник
-
26 Лагэ БрамЗащитник
-
20 Девале ЖильПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Dion De NeveПолузащитник
- Нападающий
-
19 Ферри НачоНападающий
- Запасные игроки
-
95 Пирар ЛюкаВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Фоссум ИверПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Freyr Alexandersson
- Основной состав
-
16 Кокубо ЛеоВратарь
- Защитник
-
31 Годо БруноЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Ито РётароПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Jo CoppensВратарь
- Защитник
-
14 Дюмон ОливьеПолузащитник
- Нападающий
-
53 Adam Nhaili
-
-
-
-
-
Главный тренер: Латтанцио Кристиан
История личных встреч
Кортрейк
Сент-Трейден
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
88.9%
33.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 3 победы
20 матчей
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
30%
55%
15%
6 побед 11 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
15
7
Голов в среднем за матч
1.5
0.7
Среднее время на гол
60
128
Всего голов
7
10
Голов в среднем за матч
0.7
1
Среднее время на гол
128
90
Всего голов
22
17
Голов в среднем за матч
1.1
0.85
Тотал матчей
2.5
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
81
105
Бомбардиры внутри турнира
Кортрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Амброз Тьерри
|1
|0.17
|Канеко Такуро
|1
|0.17
|Мампасси Марк Рене
|1
|0.17
|Ферри Начо
|1
|0.17
|Abdelkahar Kadri
|0
|0
|Райан Алебиосу
|0
|0
Сент-Трейден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kahveh Zahiroleslam
|3
|0.5
|Бертаччини Адриано
|2
|0.33
|Огава Рёя
|1
|0.17
|Ито Рётаро
|0
|0
|Rein Van Helden
|0
|0
Карточки
Кортрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Abdelkahar Kadri
|3
|0
|Мампасси Марк Рене
|1
|1
|Эль-Идрисси Мунем
|2
|0
|Канеко Такуро
|2
|0
|Амброз Тьерри
|1
|0
|Billel Messaoudi
|1
|0
|Райан Алебиосу
|1
|0
|Мессату Наэль
|1
|0
|Ферри Начо
|1
|0
Сент-Трейден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rein Van Helden
|2
|0
|Robert-Jan Vanwesemael
|2
|0
|Дельпупо Исаяс
|0
|1
|Kahveh Zahiroleslam
|1
|0
Результаты матчей
Кортрейк
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сент-Трейден
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Кортрейк
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сент-Трейден
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
2
3
Кортрейк
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сент-Трейден
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
2
4
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
7
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
100%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
7
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
17%
1
14%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
2
33%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
50%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
14
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
14%
2
14%
1-15
1
14%
2
14%
16-30
2
29%
3
21%
31-45
1
14%
2
14%
46-60
1
14%
2
14%
61-75
1
14%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Кортрейк
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Стандард 1:0 Дендер - Кортрейк 4:1 Серкль Брюгге - Кортрейк 1:2
Кортрейк - Гент 0:1 АЗ Алкмаар - Кортрейк 3:0 Кортрейк - Амьен 5:0 Кардифф Сити - Кортрейк 3:1 Ланс - Кортрейк 6:3 Уайт Стар Лауве - Кортрейк 0:5 Лауве - Кортрейк 0:5 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 3:1 Кортрейк - Эйпен 1:0 РВДМ 47 - Кортрейк 0:1 Кортрейк - РВДМ 47 2:4 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:2 Эйпен - Кортрейк 1:1 Андерлехт - Кортрейк 0:1 Кортрейк - Антверпен 0:1 Кортрейк - РВДМ 47 3:2
Сент-Трейден
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Сент-Трейден - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Сент-Трейден - Дендер 3:3 Антверпен - Сент-Трейден 6:1 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:4
Андерлехт - Сент-Трейден 1:0 Кёльн - Сент-Трейден 3:0 Аякс - Сент-Трейден 4:0 Твенте - Сент-Трейден 2:2 Патро Эйсден - Сент-Трейден 3:4 Тинен - Сент-Трейден 0:6 KVV Цепперен-Брустем - Сент-Трейден 0:2 Цепперен Брустем - Сент-Трейден 0:2 Гент - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Сент-Трейден - Мехелен 2:1 Вестерло - Сент-Трейден 2:2 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Гент 0:2 АХ Лёвен - Сент-Трейден 1:0 Сент-Трейден - Стандард 3:3
Результаты матчей
Кортрейк
Сент-Трейден
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Кортрейк
Сент-Трейден
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
14
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|2.
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|3.
|5
|3
|1
|1
|9 - 8
|10
|4.
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|5.
|6
|3
|1
|2
|13 - 11
|10
|6.
|6
|2
|4
|0
|8 - 4
|10
|7.
|6
|3
|0
|3
|8 - 8
|9
|8.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|9.
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|10.
|6
|2
|2
|2
|2 - 3
|8
|11.
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|12.
|6
|2
|1
|3
|9 - 6
|7
|13.
|1:1
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|14.
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|15.
|1:1
|6
|0
|3
|3
|6 - 15
|3
|16.
|6
|0
|1
|5
|6 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|4.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|5.
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|6.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|7.
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|8.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|10.
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|11.
|1:1
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|12.
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|13.
|3
|1
|0
|2
|7 - 4
|3
|14.
|3
|1
|0
|2
|8 - 9
|3
|15.
|1:1
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
|16.
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|7 - 5
|7
|3.
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|4.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|5.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|5 - 6
|3
|7.
|3
|1
|0
|2
|6 - 7
|3
|8.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|9.
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|10.
|1:1
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|11.
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|12.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|14.
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|15.
|1:1
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|16.
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Спортинг Шарлеруа
|Хейманс Дан
|5
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|4
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|3 (1)
|Вестерло
|Сайяд Аллахьяр
|3 (1)
|Сент-Трейден
|Kahveh Zahiroleslam
|3 (1)
|Антверпен
|Одои Денис
|1 4
|Спортинг Шарлеруа
|Камара Этьен
|4
|Вестерло
|Tuur Rommens
|4
|АХ Лёвен
|Верстрате Биргер
|3
|Вестерло
|Хасполат Догукан
|3