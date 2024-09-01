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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 6. Стадион: .
Кортрейк
1:1
Второй тайм: 66'
Сент-Трейден
0'
0:1
10' Гол
Бертаччини Адриано
31' Желтая карточка
Robert-Jan Vanwesemael
36' Желтая карточка
Abdelkahar Kadri
1:1
51' Гол
Сильва Жоао

Ход матча

10'
0:1
Бертаччини Адриано
(Rein Van Helden)
31'
 
Robert-Jan Vanwesemael
36'
Abdelkahar Kadri
 
51'
Сильва Жоао
(Abdelkahar Kadri)
1:1
56'
 
Янсенс Вольке
Robert-Jan Vanwesemael
64'
Амброз Тьерри
Канеко Такуро
 
64'
Деягере Брехт
Бруно Массимо
 
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Кортрейк
Ничья
Сент-Трейден
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Все Коэффициенты
31
Гуннарссон
Патрик
24
Фудзии
Харуя
44
Сильва
Жоао
26
Лагэ
Брам
20
Девале
Жиль
17
Бруно
Массимо
23
Такаминэ
Томоки
10
Abdelkahar
Kadri
11
Dion
De
Neve
30
Канеко
Такуро
19
Ферри
Начо
16
Кокубо
Лео
20
Rein
Van
Helden
31
Годо
Бруно
5
Танигути
Сёго
60
Robert-Jan
Vanwesemael
6
Ямамото
Рихито
8
Фуджита
Джоэл
Чима
13
Ито
Рётаро
2
Огава
Рёя
91
Бертаччини
Адриано
15
Kahveh
Zahiroleslam
Кортрейк
3-5-2
Сент-Трейден
3-5-2

История личных встреч

Кортрейк
Сент-Трейден

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

88.9%
33.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 3 победы

20 матчей

40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

30%
55%
15%
6 побед 11 ничьих 3 победы

История матчей

ПДА
1:0
ПДА
0:1
ПДА
1:0
ПДА
0:0
ПДА
1:3
ПДА
0:2
ПДА
0:2
ПДА
0:0
ПДА
2:0
ПДА
4:0
ПДА
0:0
ПДА
3:1
ПДА
0:2
ПДА
3:2
ЛП
0:1
ЛП
1:2
ЛП
3:0
ЛП
2:1
КБ
1:0
КБ
0:0

Голы

Всего голов

15
7

Голов в среднем за матч

1.5
0.7

Среднее время на гол

60
128

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

0.7
1

Среднее время на гол

128
90

Всего голов

22
17

Голов в среднем за матч

1.1
0.85

Тотал матчей

2.5
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

81
105

Бомбардиры внутри турнира

Кортрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Амброз Тьерри 1 0.17
Канеко Такуро 1 0.17
Мампасси Марк Рене 1 0.17
Ферри Начо 1 0.17
Abdelkahar Kadri 0 0
Райан Алебиосу 0 0
Сент-Трейден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kahveh Zahiroleslam 3 0.5
Бертаччини Адриано 2 0.33
Огава Рёя 1 0.17
Ито Рётаро 0 0
Rein Van Helden 0 0

Карточки

Кортрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Abdelkahar Kadri 3 0
Мампасси Марк Рене 1 1
Эль-Идрисси Мунем 2 0
Канеко Такуро 2 0
Амброз Тьерри 1 0
Billel Messaoudi 1 0
Райан Алебиосу 1 0
Мессату Наэль 1 0
Ферри Начо 1 0
Сент-Трейден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rein Van Helden 2 0
Robert-Jan Vanwesemael 2 0
Дельпупо Исаяс 0 1
Kahveh Zahiroleslam 1 0

Результаты матчей

Кортрейк
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сент-Трейден
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Кортрейк
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сент-Трейден
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

2
3
Кортрейк
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сент-Трейден
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
7
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
100%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
7
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
17%
1
14%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
2
33%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
50%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
14
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
14%
2
14%
1-15
1
14%
2
14%
16-30
2
29%
3
21%
31-45
1
14%
2
14%
46-60
1
14%
2
14%
61-75
1
14%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Кортрейк
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Стандард 1:0 Дендер - Кортрейк 4:1 Серкль Брюгге - Кортрейк 1:2
Кортрейк - Гент 0:1 АЗ Алкмаар - Кортрейк 3:0 Кортрейк - Амьен 5:0 Кардифф Сити - Кортрейк 3:1 Ланс - Кортрейк 6:3 Уайт Стар Лауве - Кортрейк 0:5 Лауве - Кортрейк 0:5 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 3:1 Кортрейк - Эйпен 1:0 РВДМ 47 - Кортрейк 0:1 Кортрейк - РВДМ 47 2:4 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:2 Эйпен - Кортрейк 1:1 Андерлехт - Кортрейк 0:1 Кортрейк - Антверпен 0:1 Кортрейк - РВДМ 47 3:2
Сент-Трейден
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Сент-Трейден - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Сент-Трейден - Дендер 3:3 Антверпен - Сент-Трейден 6:1 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:4
Андерлехт - Сент-Трейден 1:0 Кёльн - Сент-Трейден 3:0 Аякс - Сент-Трейден 4:0 Твенте - Сент-Трейден 2:2 Патро Эйсден - Сент-Трейден 3:4 Тинен - Сент-Трейден 0:6 KVV Цепперен-Брустем - Сент-Трейден 0:2 Цепперен Брустем - Сент-Трейден 0:2 Гент - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Сент-Трейден - Мехелен 2:1 Вестерло - Сент-Трейден 2:2 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Гент 0:2 АХ Лёвен - Сент-Трейден 1:0 Сент-Трейден - Стандард 3:3

Результаты матчей

Кортрейк
Сент-Трейден

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Кортрейк
Сент-Трейден

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1
4
1.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 5 3 2 0 7 - 3 11
2.
Дендер
 6 3 2 1 12 - 8 11
3.
Генк
 5 3 1 1 9 - 8 10
4.
Брюгге
 6 3 1 2 9 - 6 10
5.
Вестерло
 6 3 1 2 13 - 11 10
6.
АХ Лёвен
 6 2 4 0 8 - 4 10
7.
Спортинг Шарлеруа
 6 3 0 3 8 - 8 9
8.
Юнион Сент-Жиллуаз
 6 2 3 1 7 - 5 9
9.
Мехелен
 6 2 2 2 10 - 10 8
10.
Стандард
 6 2 2 2 2 - 3 8
11.
Гент
 5 2 1 2 7 - 5 7
12.
Антверпен
 6 2 1 3 9 - 6 7
13.
Кортрейк
 1:1 6 2 1 3 5 - 8 7
14.
Серкль Брюгге
 5 1 1 3 6 - 10 4
15.
Сент-Трейден
 1:1 6 0 3 3 6 - 15 3
16.
Беерсхот-Вильрейк
 6 0 1 5 6 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АХ Лёвен
 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
Вестерло
 3 2 1 0 8 - 4 7
3.
Брюгге
 3 2 1 0 5 - 1 7
4.
Юнион Сент-Жиллуаз
 3 2 1 0 4 - 1 7
5.
Стандард
 3 2 1 0 2 - 0 7
6.
Генк
 3 2 1 0 4 - 2 7
7.
Спортинг Шарлеруа
 3 2 0 1 2 - 1 6
8.
Андерлехт
 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Гент
 3 1 1 1 6 - 4 4
10.
Дендер
 3 1 1 1 5 - 3 4
11.
Кортрейк
 1:1 3 1 1 1 2 - 2 4
12.
Серкль Брюгге
 2 1 0 1 5 - 3 3
13.
Антверпен
 3 1 0 2 7 - 4 3
14.
Мехелен
 3 1 0 2 8 - 9 3
15.
Сент-Трейден
 1:1 3 0 2 1 4 - 7 2
16.
Беерсхот-Вильрейк
 3 0 1 2 4 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Дендер
 3 2 1 0 7 - 5 7
3.
Мехелен
 3 1 2 0 2 - 1 5
4.
Антверпен
 3 1 1 1 2 - 2 4
5.
Гент
 2 1 0 1 1 - 1 3
6.
Генк
 2 1 0 1 5 - 6 3
7.
Спортинг Шарлеруа
 3 1 0 2 6 - 7 3
8.
Брюгге
 3 1 0 2 4 - 5 3
9.
Вестерло
 3 1 0 2 5 - 7 3
10.
Кортрейк
 1:1 3 1 0 2 3 - 6 3
11.
АХ Лёвен
 3 0 3 0 2 - 2 3
12.
Юнион Сент-Жиллуаз
 3 0 2 1 3 - 4 2
13.
Стандард
 3 0 1 2 0 - 3 1
14.
Серкль Брюгге
 3 0 1 2 1 - 7 1
15.
Сент-Трейден
 1:1 3 0 1 2 2 - 8 1
16.
Беерсхот-Вильрейк
 3 0 0 3 2 - 8 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 5
Генк Арокодаре Толуваласе 4
Брюгге Сков-Ольсен Андреас 3 (1)
Вестерло Сайяд Аллахьяр 3 (1)
Сент-Трейден Kahveh Zahiroleslam 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 4
Спортинг Шарлеруа Камара Этьен 4
Вестерло Tuur Rommens 4
АХ Лёвен Верстрате Биргер 3
Вестерло Хасполат Догукан 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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Ничья
Сент-Трейден
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