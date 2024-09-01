Тур: 6. Стадион: Гульденспоренстадион.
1:1
Конец матча
0'
0:1
10' ГолБертаччини Адриано
31' Желтая карточкаRobert-Jan Vanwesemael
36' Желтая карточкаAbdelkahar Kadri
1:1
50' ГолСильва Жоао
90'+7
Ход матча
10'
36'
50'
1:1
24
Фудзии
Харуя
44
Сильва
Жоао
26
Лагэ
Брам
20
Девале
Жиль
11
Dion
De
Neve
19
Ферри
Начо
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Фудзии ХаруяЗащитник
-
44 Сильва ЖоаоЗащитник
-
26 Лагэ БрамЗащитник
-
20 Девале ЖильПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Dion De NeveПолузащитник
- Нападающий
-
19 Ферри НачоНападающий
- Запасные игроки
-
95 Пирар ЛюкаВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Фоссум ИверПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Freyr Alexandersson
- Основной состав
-
16 Кокубо ЛеоВратарь
- Защитник
-
31 Годо БруноЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Ито РётароПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Jo CoppensВратарь
- Защитник
-
14 Дюмон ОливьеПолузащитник
- Нападающий
-
53 Adam Nhaili
-
-
-
-
-
Главный тренер: Латтанцио Кристиан
История личных встреч
Кортрейк
Сент-Трейден
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
88.9%
33.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 3 победы
20 матчей
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
30%
55%
15%
6 побед 11 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
15
7
Голов в среднем за матч
1.5
0.7
Среднее время на гол
60
128
Всего голов
7
10
Голов в среднем за матч
0.7
1
Среднее время на гол
128
90
Всего голов
22
17
Голов в среднем за матч
1.1
0.85
Тотал матчей
2.5
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
81
105
Бомбардиры внутри турнира
Кортрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сильва Жоао
|1
|0.17
|Амброз Тьерри
|1
|0.17
|Канеко Такуро
|1
|0.17
|Мампасси Марк Рене
|1
|0.17
|Ферри Начо
|1
|0.17
|Abdelkahar Kadri
|0
|0
|Райан Алебиосу
|0
|0
Сент-Трейден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kahveh Zahiroleslam
|3
|0.5
|Бертаччини Адриано
|2
|0.33
|Огава Рёя
|1
|0.17
|Ито Рётаро
|0
|0
|Rein Van Helden
|0
|0
Карточки
Кортрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Abdelkahar Kadri
|3
|0
|Мампасси Марк Рене
|1
|1
|Эль-Идрисси Мунем
|2
|0
|Канеко Такуро
|2
|0
|Амброз Тьерри
|1
|0
|Billel Messaoudi
|1
|0
|Райан Алебиосу
|1
|0
|Мессату Наэль
|1
|0
|Ферри Начо
|1
|0
Сент-Трейден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rein Van Helden
|2
|0
|Robert-Jan Vanwesemael
|2
|0
|Дельпупо Исаяс
|0
|1
|Kahveh Zahiroleslam
|1
|0
Результаты матчей
Кортрейк
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сент-Трейден
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Кортрейк
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сент-Трейден
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
2
3
Кортрейк
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сент-Трейден
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
3
5
Голы по времени матча
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
8
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
50%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
50%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
7
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
17%
1
14%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
2
33%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
2
40%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
15
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
25%
2
13%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
2
25%
3
20%
31-45
1
13%
3
20%
46-60
1
13%
2
13%
61-75
1
13%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Кортрейк
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Стандард 1:0 Дендер - Кортрейк 4:1 Серкль Брюгге - Кортрейк 1:2
Кортрейк - Гент 0:1 АЗ Алкмаар - Кортрейк 3:0 Кортрейк - Амьен 5:0 Кардифф Сити - Кортрейк 3:1 Ланс - Кортрейк 6:3 Уайт Стар Лауве - Кортрейк 0:5 Лауве - Кортрейк 0:5 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 3:1 Кортрейк - Эйпен 1:0 РВДМ 47 - Кортрейк 0:1 Кортрейк - РВДМ 47 2:4 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:2 Эйпен - Кортрейк 1:1 Андерлехт - Кортрейк 0:1 Кортрейк - Антверпен 0:1 Кортрейк - РВДМ 47 3:2
Сент-Трейден
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Сент-Трейден - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Сент-Трейден - Дендер 3:3 Антверпен - Сент-Трейден 6:1 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:4
Андерлехт - Сент-Трейден 1:0 Кёльн - Сент-Трейден 3:0 Аякс - Сент-Трейден 4:0 Твенте - Сент-Трейден 2:2 Патро Эйсден - Сент-Трейден 3:4 Тинен - Сент-Трейден 0:6 KVV Цепперен-Брустем - Сент-Трейден 0:2 Цепперен Брустем - Сент-Трейден 0:2 Гент - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Сент-Трейден - Мехелен 2:1 Вестерло - Сент-Трейден 2:2 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Гент 0:2 АХ Лёвен - Сент-Трейден 1:0 Сент-Трейден - Стандард 3:3
Результаты матчей
Кортрейк
Сент-Трейден
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Кортрейк
Сент-Трейден
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
15
15
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Спортинг Шарлеруа
|Хейманс Дан
|5
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|4
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|3 (1)
|Вестерло
|Сайяд Аллахьяр
|3 (1)
|Сент-Трейден
|Kahveh Zahiroleslam
|3 (1)
|Антверпен
|Одои Денис
|1 4
|Спортинг Шарлеруа
|Камара Этьен
|4
|Вестерло
|Tuur Rommens
|4
|АХ Лёвен
|Верстрате Биргер
|3
|Вестерло
|Хасполат Догукан
|3