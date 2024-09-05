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  3. ЧМ-2026: Квалификация: Азия 2023-2025
Тур: 1.
Иран
FIFA #20
1:0
Второй тайм: 90+'
Кыргызстан
FIFA #102
0'
1:0
34' Гол
Тареми Мехди

Ход матча

34'
Тареми Мехди
1:0
46'
 
Кенжебаев Ермек
Алыкулов Гулжигит
60'
Джаханбахш Алиреза
Голизаде Али
 
60'
Тораби Мехди
Гайеди Мехди
 
67'
Эззатоллахи Саид
Годдос Саман
 
79'
 
Ахмедов Муролимжон
Жыргалбек Кайрат
81'
Моганлу Шахрияр
Азмун Сердар
 
87'
 
Мерк Кими
Кожо Жоэлу
Прогнозы 131
Иран 88.5% (116)
X 1.5% (2)
Кыргызстан 9.9% (13)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бейранванд
Алиреза
23
Юсефи
Ария
4
Халилзаде
Шоджа
15
Хазбави
Мохаммад
5
Мохаммади
Милад
11
Голизаде
Али
14
Годдос
Саман
21
Нурафкан
Омид
10
Гайеди
Мехди
9
Тареми
Мехди
20
Азмун
Сердар
1
Токотаев
Ержан
6
Браузман
Кристиян
3
Козубаев
Тамирлан
2
Кичин
Валерий
18
Жыргалбек
Кайрат
14
Мищенко
Александр
12
Абдурахманов
Одилжон
17
Зарыпбеков
Эльдияр
22
Шукуров
Алимардон
7
Кожо
Жоэлу
10
Алыкулов
Гулжигит
Иран
4-4-2
Кыргызстан
5-3-2

История личных встреч

Иран
Кыргызстан

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

КЦА
1:5
ТМС
6:0

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

6
5

Среднее время на гол

15
18

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

3.5
2.5

Среднее время на гол

25
36

Бомбардиры внутри турнира

Иран
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тареми Мехди 6 (2) 0.86
Азмун Сердар 4 0.57
Резаэян Рамин 2 0.29
Канаани Хоссейн 2 0.29
Нурафкан Омид 1 0.14
Гайеди Мехди 1 0.14
Мохебби Мохаммад 1 0.14
Кыргызстан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кожо Жоэлу 3 0.43
Мерк Кай 2 0.29
Абдурахманов Одилжон 1 0.14
Жыргалбек Кайрат 1 0.14
Батырканов Эрнест 1 0.14
Алыкулов Гулжигит 1 0.14
Зарыпбеков Эльдияр 1 0.14
Браузман Кристиян 1 0.14
Мерк Кими 1 0.14
Кичин Валерий 1 (1) 0.14

Карточки

Иран
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канаани Хоссейн 2 0
Резаэян Рамин 1 0
Джаханбахш Алиреза 1 0
Карими Али II 1 0
Халилзаде Шоджа 1 0
Фаллах Саман 1 0
Хардани Салех 1 0
Кыргызстан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дациев Саид 1 1
Абдурахманов Одилжон 2 0
Кичин Валерий 1 0
Козубаев Тамирлан 1 0
Ахматалиев Мирбек 1 0
Алыкулов Гулжигит 1 0
Токотаев Ержан 1 0

Результаты матчей

Иран
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Кыргызстан
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
6
Иран
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Кыргызстан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

7
8
Иран
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Кыргызстан
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

7
14

Голы по времени матча

Забито

9
8
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
4
44%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
22%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
33%
1
13%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

7
8
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
3
43%
3
38%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90

Забито

16
16
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
6
38%
0
0%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
3
19%
5
31%
31-45
3
19%
4
25%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
3
19%
3
19%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
75%
76-90

Результаты последних матчей

Иран
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Иран - Узбекистан 0:0 Гонконг - Иран 2:4 Туркменистан - Иран 0:1 Иран - Туркменистан 5:0
Иран - Катар 2:3 Иран - Япония 2:1 Иран - Сирия 1:1 Иран - ОАЭ 2:1 Гонконг - Иран 0:1 Иран - Палестина 4:1 Индонезия - Иран 0:5 Иран - Буркина-Фасо 2:1 Узбекистан - Иран 2:2 Иран - Гонконг 4:0 Катар - Иран 0:4 Иордания - Иран 1:3 Иран - Ангола 4:0 Болгария - Иран 0:1 Узбекистан - Иран 0:1 Кыргызстан - Иран 1:5
Кыргызстан
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Оман - Кыргызстан 1:1 Кыргызстан - Малайзия 1:1 Кыргызстан - Тайвань 5:1 Тайвань - Кыргызстан 0:2
Кыргызстан - Оман 1:1 Кыргызстан - Саудовская Аравия 0:2 Таиланд - Кыргызстан 2:0 Кыргызстан - Вьетнам 2:1 Кыргызстан - Сирия 1:1 ОАЭ - Кыргызстан 1:0 Кыргызстан - Узбекистан 1:4 Кыргызстан - Оман 1:0 Малайзия - Кыргызстан 4:3 Кыргызстан - Филиппины 0:1 Бахрейн - Кыргызстан 2:0 Кыргызстан - Кувейт 3:1 Кыргызстан - Оман 0:1 Кыргызстан - Иран 1:5 Кыргызстан - Афганистан 1:0 Индия - Кыргызстан 2:0

Результаты матчей

Иран
Кыргызстан

Точный счет

0:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
2 раза 67%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Иран
Кыргызстан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
2
2
1
2.5
1
2
2
1
3.5
1
2
1
2
4.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
2
2.5
1
2
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1.5
3
3
3
3
2.5
2
4
3
3
3.5
1
5
1
5
4.5
1
5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Узбекистан
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
ОАЭ
 2:1 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Иран
 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
КНДР
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
5.
Катар
 1:2 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
6.
Кыргызстан
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Иран
 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Узбекистан
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Кыргызстан
 0:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
КНДР
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
ОАЭ
 2:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Катар
 1:2 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ОАЭ
 2:1 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Катар
 1:2 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Иран
 1:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Узбекистан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Кыргызстан
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
6.
КНДР
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход на чемпионат мира
  • — Выход в четвертый этап отбора на чемпионат мира

Топ бомбардиров
Южная Корея Хын Мин Сон 7
Катар Али Алмоез 7
Япония Уэда Аясэ 6
Иран Тареми Мехди 6
Китай Лэй У 5
Весь список

Топ нарушителей
Палестина Махаджана Амид 1 3
Мьянма Аунг Вай Лин 4
Кувейт Аль-Харби Фейсал 1 2
Бангладеш Рана Сохель 3
Саудовская Аравия Аль-Булаихи Али 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 90'
    20:7 сегодня по ударам, однако в створ гости попадают чаще - 3:6. Если бы не Бейранванд, сборная Кырзыгстана вполне могла рассчитывать на сенсацию.
  • 90'
    Мерк выбрался на ударную позицию перед штрафной и пробил с 23 метров с отскоком от газона - Бейранванд мяч накрыл.
  • 90'
    Нурафкан отметился плотным ударом с дальней дистанции - мяч проходит выше ворот.
  • Дополнительное время
    90'
    6 минут добавляет японский арбитр к основному времени матча.
  • 89'
    Да, по результату сегодня самый удачный матч для киргизов в истории противостояния. При этом и на очки команда Максима Лисицына могла рассчитывать.
  • Замена
    87'
    Кими Мерк появляется на поле вместо Жоэлу Кожо.
  • Травма, повреждение
    86'
    Бейранванд испытывает проблемы с плечом по итогам предыдущего момента, врачи сборной Ирана на поле.
  • Опасный момент
    85'
    Можо после заброса из глубины поля выскочил на рандеву с Бейранвандом, однако голкипер парировал удар темнокожего киргиза!
  • 84'
    Претендовали гости на еще один угловой, мяч от Голизаде покидал пределы поля, однако арбитр назначил удар от ворот.
  • Угловой
    82'
    В этот раз с углового последовала прямая подача к линии вратарской, но Мохаммади выиграл верховую борьбу.
  • Угловой
    81'
    Угловой на левом фланге гости разыграли, в итоге заработали еще один "стандарт".
  • Замена
    80'
    Шахрияр Монгалу появился на поле вместо Сердара Азмуна, а Салех Хардани меняет Арию Юсефи.
  • Замена
    79'
    Муролимжон Ахмедов появился на поле вместо Кайрата Жыргалбека.
  • Травма, повреждение
    78'
    Помощь врачей требуется Азмуну, мышечные проблемы у экс-форварда нескольких российских команд.
  • 76'
    Азмун с 18 метров наносит удар по воротам, однако снова Сердар в створ не попадает.
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    • 74'
      Теперь Тораби отмечается ударом из-за пределов штрафной - мяч летит выше перекладины.
    • 73'
      Азмун отмечается плотным ударом метров с 20 - мяч проходит немного выше створа.
    • 71'
      Неудачным получается навес Юсефи с правого фланга, мяч улетает за ворота сборной Кырзыгстана.
    • Травма, повреждение
      69'
      А вот Абдурахманова в следующем моменте потребовалась помощь врачей, медбригаде гостей скучать сегодня некогда.
    • Травма, повреждение
      68'
      Мищенко получил небольшое повреждение в единоборстве с соперником, но готов левый латераль гостей продолжить встречу.
    • Замена
      67'
      Саид Эззатоллахи появляется на поле вместо Сомона Годдоса.
    • Фол, нарушение
      65'
      Кожо в центре поля жестковато воткнулся в Юсефи, пока карточек в этом матче нет.
    • 64'
      Да, во втором тайме сборная Кыргызстана существенно прибавила, но хватит ли этого для сенсации - большой вопрос.
    • 62'
      Мохаммади подает с левого фланга в штрафную гостей, однако мяч летит слишком высоко.
    • Замена
      60'
      Мехди Гайеди и Али Голизаде покинули поле, в игру вступили Алиреза Джаханбахш и Мехди Тораби.
    • Опасный момент
      59'
      Зарыпбеков добрался до угла штрафной, сместился в центр и пробил по воротам - мяч просвистел чуть выше створа!
    • Штанга
      58'
      Нурафкан отмечается неприятным ударом с дальней дистанции с отскоком от газона - правая штанга спасает ворота сборной Кыргызстана!
    • Опасный момент
      57'
      Мощный дальний удар в исполнении Жыргалбека заставил трудиться голкипера хозяев, со второй попытки Бейранванд накрыл мяч!
    • 55'
      Мохаммади завершает атаку сборной Ирана ударом с дальней дистанции - мимо ворот.
    • 54'
      Заброс в направлении Азмуна исполнили хозяева поля, однако Токотаев на выходе сыграл уверенно.
    • Офсайд
      53'
      Позиционная атака сборной Ирана завершается отмашкой лайнсмена - в офсайд забрался Гайеди.
    • 51'
      Кичин с левого фланга попытался направить мяч в дальний угол, но в створ ворот экс-игрок "Енисея" не попал.
    • 50'
      Гайеди отмечается ударом из-за пределов штрафной площади, однако мяч минует створ ворот.
    • 48'
      Позиционная атака сборной Кырзыгстана завершается дальним ударом из центральной зоны от Шукурова - голкипер сборной Ирана на месте.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался! У гостей Ермек Кенжебаев играет вместо Гулжигита Алыкулова.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв!
    • 45'
      Кичин далеко бросил мяч из-за боковой с левого фланга, но выиграть борьбу в штрафной иранцев хозяевам не удалось.
    • 45'
      Очередной штрафной иранцы разыграли с последующей подачей Нурафкана, однако навес получился слишком высоким.
    • Опасный момент
      45'
      Тареми ворвался в штрафную гостей с левого края и покатил в центр на набегавшего Голизаде, который с восьми метров умудрился пробить выше!
    • Дополнительное время
      45'
      4 минуты добавляет японский арбитр к основному времени первого тайма.
    • 44'
      Юсефи завершает атаку сборной Ирана ударом с дальней дистанции - мяч проходит выше перекладины ворот Токотаева.
    • Угловой
      43'
      Угловой на левом фланге атаки заработали хозяева, однако с подачей на ближнюю штангу оборона гостей справилась.
    • Травма, повреждение
      41'
      Снова есть работа у медбригады гостевой сборной, Алыкулов оказался на газоне в центре поля.
    • 39'
      Продолжает сборная Ирана нагнетать обстановку на чужой половине поля, 71 процент игрового времени составляет владение в пользу хозяев.
    • Офсайд
      37'
      Еще одна атака сборной Ирана завершается заблокированным ударом Тареми из офсайда, внимательно следит за линией лайнсмен.
    • 36'
      Еще один вертикальный заброс в чужую штрафную исполнили хозяева - Токотаев на выходе мяч забрал.
    • Видеоповтор
      35'
      На всякий случай ВАР проверил, не было ли у форварда "Интера" офсайда. В итоге гол засчитан, это 50-й гол Тареми в футболке национальной сборной.
    • Описание гола
      34'
      ГО-О-О-О-О-О-Л! 1:0! МЕХДИ ТАРЕМИ!
      Нурафкан пробил низом с дальней дистанции, Токотаев отбил мяч прямо перед собой, а Тареми первым успел на добивание!
    • 33'
      Продолжает сборная Ирана играть верхом, никаких дивидендов хозяевам такой футбол не приносит.
    • 31'
      Наш старый знакомый Мохаммади подключился по левому флангу, однако обыграть соперника один в один не сумел.
    • 30'
      Еще один проникающий пас в чужую штрафную исполнили хозяева поля, однако Тареми к мячу никак успеть не мог.
    • Травма, повреждение
      28'
      Браузман остается лежать на газоне после единоборства с Тареми, помощь врачей требуется защитнику гостей.
    • 26'
      Нурафкан завершил позиционную атаку хозяев ударом метров с 27 из центральной зоны - мяч прошел над перекладиной.
    • 25'
      Продолжают хозяева поля атаковать через фланги, но верх до сих пор ни разу выиграть не удалось.
    • 24'
      Неплохой по мысли пас на ход Тареми исполнили хозяева поля, однако мяч на выходе забрал Токотаев.
    • 23'
      Напомним, что сборная Ирана шесть раз отбиралась на Мундиаль, в том числе в трех последних случаях, но из группы выйти "персидским леопардам" никак не удается.
    • Угловой
      22'
      После навеса с углового Кожо пробивал головой с угла вратарской, мяч пошел в створ и стал добычей Бейранванда.
    • Опасный момент
      21'
      Абдурахманов со своей половины поля с правого фланга попытался направить мяч в ворота, которые покинул Бейранванд, с огромным трудом голкипер сборной Ирана перевел снаряд на угловой!
    • 20'
      После розыгрыша углового Гайеди навесил на дальнюю штангу, однако мяч сборная Кыргызстана отбила.
    • 19'
      Годдос исполнил подачу со штрафного с правого фланга, однако Тареми не удалось попасть по мячу головой.
    • 18'
      Отметим, что по две лучшие команды из трех групп напрямую попадают на ЧМ-2026, а третьи и четвертые команды получат дополнительный шанс.
    • 17'
      Пока совершенно без моментов проходит игра, за исключением попытки Азмуна из неудобного положения.
    • 16'
      В 2016 году команды встречались в товарищеском матче - 6:0 в пользу Ирана. А первые очные встречи состоялись аж в 1997 году в квалификации ЧМ-1998, тогда Иран выиграл 7:0 в гостях и 3:1 дома.
    • 15'
      Предыдущая встреча команд состоялась в июне 2023 года в рамках Кубка Центральной Азии, тогда Иран уверенно разобрался с соперником со счётом 5:1 - хет-трик в активе Тареми, а дублем отметился Азмун.
    • 14'
      Иранцы регулярно грузят мяч верхом в расчёте на Тареми и Азмуна, но защитники обычно снимают верх, либо удачно играет на выходах голкипер.
    • 13'
      Сборная Кыргызстана в июне дважды сыграла вничью с одинаковым счётом 1:1 - дома с Малайзией и в гостях с Оманом.
    • 12'
      В июне как раз таки команды завершали предыдущий этап отбора, там иранцы на выезде разобрались с Гонконгом (4:2), а затем дома сыграли 0:0 с Узбекистаном.
    • 11'
      Атака сборной Ирана правым флангом завершается подачей в штрафную - Токотаев на выходе спокойно забирает мяч.
    • 10'
      Кыргызстан в плотной группе D уступил первое место Оману, хотя набрал в матчах с ним 4 очка, но на балл опередил Малайзию.
    • 9'
      Напомним, что сборная Ирана на прошлом этапе стала первой в группе Е, по два раза разобравшись с Туркменистаном и Гонконгом и дважды сыграв вничью с Узбекистаном.
    • Угловой
      8'
      Первый угловой в исполнении сборной Ирана остроты у ворот Токотаева не принес, отбивается сборная Кыргызстана.
    • 7'
      Перехват удался иранцам около чужой штрафной, вместо удара с 16 метров последовала передача на Азмуна, который атаковал уже с острого угла и не смог пробить Токотаева.
    • 6'
      Подачу с левого фланга исполняет один из игроков сборной Ирана, однако Азмун на дальней штанге до мяча не добрался.
    • 4'
      Хозяева разыграли штрафной на фланге, из центральной зоне последовал заброс от Нурафкана, однако верх остается за гостями.
    • 3'
      Ожидаемо с серьезного давления от хозяев начинается эта встреча, сразу же непросто приходится обороне киргизской сборной.
    • 2'
      Отметим, что в сикстете А успели сыграть сборные Узбекистана и КНДР, гол Машарипова принес минимальную победу хозяевам. Также в этой группе играют сборные Катара и ОАЭ.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче азиатской квалификации ЧМ-2026 встречаются сборные Ирана и Кыргызстана. Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать! 
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 45% пользователей.
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    Прогнозы 131
    Иран 88.5% (116)
    X 1.5% (2)
    Кыргызстан 9.9% (13)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Иран
    Ничья
    Кыргызстан
    1.08
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    9.60
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    99.20
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Иран 1:0 Кыргызстан

    Исход игры
    Иран
    88.5% (116)
    Ничья
    1.5% (2)
    Кыргызстан
    9.9% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.72% (43)
    Меньше
    62.28% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    20.18% (23)
    Нет
    79.82% (91)
    Популярный счёт
    2:0 Иран
    45% (59)
    3:0 Иран
    12.2% (16)
    2:1 Иран
    9.9% (13)
    1:0 Иран
    8.4% (11)
    3:1 Иран
    3.8% (5)
    4:0 Иран
    3.1% (4)
    4:1 Иран
    1.5% (2)
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