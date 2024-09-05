Бейранванд испытывает проблемы с плечом по итогам предыдущего момента, врачи сборной Ирана на поле.

Да, по результату сегодня самый удачный матч для киргизов в истории противостояния. При этом и на очки команда Максима Лисицына могла рассчитывать.

6 минут добавляет японский арбитр к основному времени матча.

Мерк выбрался на ударную позицию перед штрафной и пробил с 23 метров с отскоком от газона - Бейранванд мяч накрыл.

20:7 сегодня по ударам, однако в створ гости попадают чаще - 3:6. Если бы не Бейранванд, сборная Кырзыгстана вполне могла рассчитывать на сенсацию.

Азмун с 18 метров наносит удар по воротам, однако снова Сердар в створ не попадает.

Шахрияр Монгалу появился на поле вместо Сердара Азмуна, а Салех Хардани меняет Арию Юсефи.

Угловой на левом фланге гости разыграли, в итоге заработали еще один "стандарт".

В этот раз с углового последовала прямая подача к линии вратарской, но Мохаммади выиграл верховую борьбу.

Претендовали гости на еще один угловой, мяч от Голизаде покидал пределы поля, однако арбитр назначил удар от ворот.

Можо после заброса из глубины поля выскочил на рандеву с Бейранвандом, однако голкипер парировал удар темнокожего киргиза!

Мехди Гайеди и Али Голизаде покинули поле, в игру вступили Алиреза Джаханбахш и Мехди Тораби.

Мохаммади подает с левого фланга в штрафную гостей, однако мяч летит слишком высоко.

Да, во втором тайме сборная Кыргызстана существенно прибавила, но хватит ли этого для сенсации - большой вопрос.

Кожо в центре поля жестковато воткнулся в Юсефи, пока карточек в этом матче нет.

Мищенко получил небольшое повреждение в единоборстве с соперником, но готов левый латераль гостей продолжить встречу.

А вот Абдурахманова в следующем моменте потребовалась помощь врачей, медбригаде гостей скучать сегодня некогда.

Неудачным получается навес Юсефи с правого фланга, мяч улетает за ворота сборной Кырзыгстана.

Азмун отмечается плотным ударом метров с 20 - мяч проходит немного выше створа.

Второй тайм начался! У гостей Ермек Кенжебаев играет вместо Гулжигита Алыкулова.

Позиционная атака сборной Кырзыгстана завершается дальним ударом из центральной зоны от Шукурова - голкипер сборной Ирана на месте.

Кичин с левого фланга попытался направить мяч в дальний угол, но в створ ворот экс-игрок "Енисея" не попал.

Заброс в направлении Азмуна исполнили хозяева поля, однако Токотаев на выходе сыграл уверенно.

Мохаммади завершает атаку сборной Ирана ударом с дальней дистанции - мимо ворот.

Мощный дальний удар в исполнении Жыргалбека заставил трудиться голкипера хозяев, со второй попытки Бейранванд накрыл мяч!

Нурафкан отмечается неприятным ударом с дальней дистанции с отскоком от газона - правая штанга спасает ворота сборной Кыргызстана!

Зарыпбеков добрался до угла штрафной, сместился в центр и пробил по воротам - мяч просвистел чуть выше створа!

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв!

45' Кичин далеко бросил мяч из-за боковой с левого фланга, но выиграть борьбу в штрафной иранцев хозяевам не удалось.

45' Очередной штрафной иранцы разыграли с последующей подачей Нурафкана, однако навес получился слишком высоким.

45' Тареми ворвался в штрафную гостей с левого края и покатил в центр на набегавшего Голизаде, который с восьми метров умудрился пробить выше!

45' 4 минуты добавляет японский арбитр к основному времени первого тайма.

44' Юсефи завершает атаку сборной Ирана ударом с дальней дистанции - мяч проходит выше перекладины ворот Токотаева.

43' Угловой на левом фланге атаки заработали хозяева, однако с подачей на ближнюю штангу оборона гостей справилась.

41' Снова есть работа у медбригады гостевой сборной, Алыкулов оказался на газоне в центре поля.

39' Продолжает сборная Ирана нагнетать обстановку на чужой половине поля, 71 процент игрового времени составляет владение в пользу хозяев.

37' Еще одна атака сборной Ирана завершается заблокированным ударом Тареми из офсайда, внимательно следит за линией лайнсмен.

36' Еще один вертикальный заброс в чужую штрафную исполнили хозяева - Токотаев на выходе мяч забрал.

35' На всякий случай ВАР проверил, не было ли у форварда "Интера" офсайда. В итоге гол засчитан, это 50-й гол Тареми в футболке национальной сборной.

34' ГО-О-О-О-О-О-Л! 1:0! МЕХДИ ТАРЕМИ!

Нурафкан пробил низом с дальней дистанции, Токотаев отбил мяч прямо перед собой, а Тареми первым успел на добивание!

33' Продолжает сборная Ирана играть верхом, никаких дивидендов хозяевам такой футбол не приносит.

31' Наш старый знакомый Мохаммади подключился по левому флангу, однако обыграть соперника один в один не сумел.

30' Еще один проникающий пас в чужую штрафную исполнили хозяева поля, однако Тареми к мячу никак успеть не мог.

28' Браузман остается лежать на газоне после единоборства с Тареми, помощь врачей требуется защитнику гостей.

26' Нурафкан завершил позиционную атаку хозяев ударом метров с 27 из центральной зоны - мяч прошел над перекладиной.

25' Продолжают хозяева поля атаковать через фланги, но верх до сих пор ни разу выиграть не удалось.

24' Неплохой по мысли пас на ход Тареми исполнили хозяева поля, однако мяч на выходе забрал Токотаев.

23' Напомним, что сборная Ирана шесть раз отбиралась на Мундиаль, в том числе в трех последних случаях, но из группы выйти "персидским леопардам" никак не удается.

22' После навеса с углового Кожо пробивал головой с угла вратарской, мяч пошел в створ и стал добычей Бейранванда.

21' Абдурахманов со своей половины поля с правого фланга попытался направить мяч в ворота, которые покинул Бейранванд, с огромным трудом голкипер сборной Ирана перевел снаряд на угловой!

20' После розыгрыша углового Гайеди навесил на дальнюю штангу, однако мяч сборная Кыргызстана отбила.

19' Годдос исполнил подачу со штрафного с правого фланга, однако Тареми не удалось попасть по мячу головой.

18' Отметим, что по две лучшие команды из трех групп напрямую попадают на ЧМ-2026, а третьи и четвертые команды получат дополнительный шанс.

17' Пока совершенно без моментов проходит игра, за исключением попытки Азмуна из неудобного положения.

16' В 2016 году команды встречались в товарищеском матче - 6:0 в пользу Ирана. А первые очные встречи состоялись аж в 1997 году в квалификации ЧМ-1998, тогда Иран выиграл 7:0 в гостях и 3:1 дома.

15' Предыдущая встреча команд состоялась в июне 2023 года в рамках Кубка Центральной Азии, тогда Иран уверенно разобрался с соперником со счётом 5:1 - хет-трик в активе Тареми, а дублем отметился Азмун.

14' Иранцы регулярно грузят мяч верхом в расчёте на Тареми и Азмуна, но защитники обычно снимают верх, либо удачно играет на выходах голкипер.

13' Сборная Кыргызстана в июне дважды сыграла вничью с одинаковым счётом 1:1 - дома с Малайзией и в гостях с Оманом.

12' В июне как раз таки команды завершали предыдущий этап отбора, там иранцы на выезде разобрались с Гонконгом (4:2), а затем дома сыграли 0:0 с Узбекистаном.

11' Атака сборной Ирана правым флангом завершается подачей в штрафную - Токотаев на выходе спокойно забирает мяч.

10' Кыргызстан в плотной группе D уступил первое место Оману, хотя набрал в матчах с ним 4 очка, но на балл опередил Малайзию.

9' Напомним, что сборная Ирана на прошлом этапе стала первой в группе Е, по два раза разобравшись с Туркменистаном и Гонконгом и дважды сыграв вничью с Узбекистаном.

8' Первый угловой в исполнении сборной Ирана остроты у ворот Токотаева не принес, отбивается сборная Кыргызстана.

7' Перехват удался иранцам около чужой штрафной, вместо удара с 16 метров последовала передача на Азмуна, который атаковал уже с острого угла и не смог пробить Токотаева.

6' Подачу с левого фланга исполняет один из игроков сборной Ирана, однако Азмун на дальней штанге до мяча не добрался.

4' Хозяева разыграли штрафной на фланге, из центральной зоне последовал заброс от Нурафкана, однако верх остается за гостями.

3' Ожидаемо с серьезного давления от хозяев начинается эта встреча, сразу же непросто приходится обороне киргизской сборной.

2' Отметим, что в сикстете А успели сыграть сборные Узбекистана и КНДР, гол Машарипова принес минимальную победу хозяевам. Также в этой группе играют сборные Катара и ОАЭ.