Тур: 1.
1:0
Второй тайм: 90+'
Ход матча
Прогноз на матч от Liveresult
23
Юсефи
Ария
11
Голизаде
Али
14
Годдос
Саман
10
Гайеди
Мехди
20
Азмун
Сердар
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Юсефи АрияЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Голизаде АлиПолузащитник
-
14 Годдос СаманПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Гайеди МехдиПолузащитник
- Нападающий
-
20 Азмун СердарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Тораби МехдиНападающий
-
Главный тренер: Галеной Амир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мерк КимиПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Мерк КайПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Maksim Lisitsyn
История личных встреч
Иран
Кыргызстан
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
6
5
Среднее время на гол
15
18
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
3.5
2.5
Среднее время на гол
25
36
Бомбардиры внутри турнира
Иран
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тареми Мехди
|6 (2)
|0.86
|Азмун Сердар
|4
|0.57
|Резаэян Рамин
|2
|0.29
|Канаани Хоссейн
|2
|0.29
|Нурафкан Омид
|1
|0.14
|Гайеди Мехди
|1
|0.14
|Мохебби Мохаммад
|1
|0.14
Кыргызстан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кожо Жоэлу
|3
|0.43
|Мерк Кай
|2
|0.29
|Абдурахманов Одилжон
|1
|0.14
|Жыргалбек Кайрат
|1
|0.14
|Батырканов Эрнест
|1
|0.14
|Алыкулов Гулжигит
|1
|0.14
|Зарыпбеков Эльдияр
|1
|0.14
|Браузман Кристиян
|1
|0.14
|Мерк Кими
|1
|0.14
|Кичин Валерий
|1 (1)
|0.14
Карточки
Иран
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Канаани Хоссейн
|2
|0
|Резаэян Рамин
|1
|0
|Джаханбахш Алиреза
|1
|0
|Карими Али II
|1
|0
|Халилзаде Шоджа
|1
|0
|Фаллах Саман
|1
|0
|Хардани Салех
|1
|0
Кыргызстан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дациев Саид
|1
|1
|Абдурахманов Одилжон
|2
|0
|Кичин Валерий
|1
|0
|Козубаев Тамирлан
|1
|0
|Ахматалиев Мирбек
|1
|0
|Алыкулов Гулжигит
|1
|0
|Токотаев Ержан
|1
|0
Результаты матчей
Иран
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Кыргызстан
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
6
Иран
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Кыргызстан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
7
8
Иран
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Кыргызстан
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
7
14
Голы по времени матча
Забито
9
8
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
4
44%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
22%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
33%
1
13%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
7
8
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
3
43%
3
38%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90
Забито
16
16
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
6
38%
0
0%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
3
19%
5
31%
31-45
3
19%
4
25%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
3
19%
3
19%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
75%
76-90
Результаты последних матчей
Иран
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Иран - Узбекистан 0:0 Гонконг - Иран 2:4 Туркменистан - Иран 0:1 Иран - Туркменистан 5:0
Иран - Катар 2:3 Иран - Япония 2:1 Иран - Сирия 1:1 Иран - ОАЭ 2:1 Гонконг - Иран 0:1 Иран - Палестина 4:1 Индонезия - Иран 0:5 Иран - Буркина-Фасо 2:1 Узбекистан - Иран 2:2 Иран - Гонконг 4:0 Катар - Иран 0:4 Иордания - Иран 1:3 Иран - Ангола 4:0 Болгария - Иран 0:1 Узбекистан - Иран 0:1 Кыргызстан - Иран 1:5
Кыргызстан
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Оман - Кыргызстан 1:1 Кыргызстан - Малайзия 1:1 Кыргызстан - Тайвань 5:1 Тайвань - Кыргызстан 0:2
Кыргызстан - Оман 1:1 Кыргызстан - Саудовская Аравия 0:2 Таиланд - Кыргызстан 2:0 Кыргызстан - Вьетнам 2:1 Кыргызстан - Сирия 1:1 ОАЭ - Кыргызстан 1:0 Кыргызстан - Узбекистан 1:4 Кыргызстан - Оман 1:0 Малайзия - Кыргызстан 4:3 Кыргызстан - Филиппины 0:1 Бахрейн - Кыргызстан 2:0 Кыргызстан - Кувейт 3:1 Кыргызстан - Оман 0:1 Кыргызстан - Иран 1:5 Кыргызстан - Афганистан 1:0 Индия - Кыргызстан 2:0
Результаты матчей
Иран
Кыргызстан
Точный счет
0:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
2 раза 67%
5
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Иран
Кыргызстан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
21
12
21
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
33
33
24
33
15
15
15
Группа A
Группа A
- — Выход на чемпионат мира
- — Выход в четвертый этап отбора на чемпионат мира
|Южная Корея
|Хын Мин Сон
|7
|Катар
|Али Алмоез
|7
|Япония
|Уэда Аясэ
|6
|Иран
|Тареми Мехди
|6
|Китай
|Лэй У
|5
|Палестина
|Махаджана Амид
|1 3
|Мьянма
|Аунг Вай Лин
|4
|Кувейт
|Аль-Харби Фейсал
|1 2
|Бангладеш
|Рана Сохель
|3
|Саудовская Аравия
|Аль-Булаихи Али
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Иран 1:0 Кыргызстан
Исход игры
Иран
88.5% (116)
Ничья
1.5% (2)
Кыргызстан
9.9% (13)
Тотал 2.5
Больше
37.72% (43)
Меньше
62.28% (71)
Обе команды забьют
Да
20.18% (23)
Нет
79.82% (91)
Популярный счёт
2:0 Иран
45% (59)
3:0 Иран
12.2% (16)
2:1 Иран
9.9% (13)
1:0 Иран
8.4% (11)
3:1 Иран
3.8% (5)
4:0 Иран
3.1% (4)
4:1 Иран
1.5% (2)
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